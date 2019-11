Atalanta-Udinese: caccia ai punti salvezza

A.A.A. cercasi punti salvezza disperatamente. Gli orobici di mister Reja ospitano l'Udinese con la speranza di ritrovare quella vittoria che manca dal 1 febbraio scorso, dal 2-1 interno rifilato al Cagliari all'ultimo respiro con la rete di Pinilla. Tante cose sono cambiate da quel giorno: quattro sconfitte consecutive ed una sterilità sconosciuta dalle parti di Bergamo hanno indotto la società (il presidente Percassi e l'Ad Pierpaolo Marino) ad allontanare Stefano Colantuono, dopo numerosi anni sulla panchina della Dea, chiamando Edy Reja per dare una scossa. Il suo nuovo tecnico ha raccolto, sul campo di un Parma ancora scosso, il primo punto all'esordio.

Di fronte ci sarà l'Udinese di Stramaccioni che, dopo un inizio stratosferico di stagione, quando era addirittura al terzo posto con Napoli e Sampdoria, è caduta in una profonda e violenta involuzione. Il successo di domenica scorsa contro il Torino può sembrare un'ancora di salvataggio molto importante, che rida fiducia ed ottimismo alla truppa dell'ex Inter.

ATALANTA - Edy Reja dovrà rinunciare allo squalificato D'Alessandro. Oltre a Raimondi, mancheranno per infortunio anche Estigarribia e Zappacosta. Nel 4-3-2-1 del tecnico ci sarà Sportiello tra i pali, con Scaloni al post di Zappacosta a destra e Dramè sul versante opposto. In mezzo Stendardo e Cherubin, favorito su Benalouane. I tre mediani dovrebbero essere Cigarini e Carmona ed Emanuelson, con Gomez e Moralez a sostenere l'unica punta che dovrebbe essere Denis.

UDINESE - Andrea Stramaccioni nelle ultime ore ha recuperato Heurtaux, Wague e Piris per la difesa. Classico 3-5-1-1, nel quale ci saranno Karnezis tra i pali con Danilo, Heurtaux e Piris in difesa. A centrocampo Widmer e Pasquale in fascia, mentre in mezzo Guillherme dovrebbe affiancare Pinzi ed Allan. Con Di Natale ci sarà Thereau, con Kone pronto qualora non dovesse farcela a giocare dall'inizio.

Probabili formazioni:

Atalanta (4-3-2-1): Sportiello; Scaloni, Stendardo, Cherubin, Dramè; Cigarini, Carmona, Emanuelson; Gomez, Moralez; Denis. All.: Reja

Udinese (3-5-1-1): Karnezis; Danilo, Hertaux/Wague, Piris; Widmer, Pinzi, Guilherme, Allan, Pasquale; Di Natale, Thereau. All.: Stramaccioni.

Reja alla vigilia: "Domani gioca German Denis: a noi servono gol e lui ha qualità importanti ed ha sempre segnato. Abbiamo uno dei reparti avanzati peggiori della A per numero di tiri in porta - si legge su Tuttoatalanta.com -, ma voglio una prestazione di livello. A Parma non abbiamo giocato da Atalanta, ma lenti e approssimativi, con troppi errori tecnici. Abbiamo qualità, eppure non siamo riusciti a fare più di tre passaggi di fila. Non voglio più vedere quei timori".

La replica di Stramaccioni: "Spesso ci siamo trovati insoddisfatti per non aver dato continuità alla nostra stagione. La partita di domani è una in cui la tensione deve essere alta e credo che lo sarà. Ovvio che è una partita difficilissima. Il nostro obiettivo è trovare continuità a cominciare da domani".