Live Inter - Cesena in risultato partita Serie A (1-1)

22.47 - Per questa sera è tutto. Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi ringraziano per aver seguito la partita in nostra compagnia.

Ennesima occasione gettata al vento dalla squadra di Mancini. L'Inter colleziona il secondo pari consecutivo - 1 punto nelle ultime 3 uscite - e vede la zona Europa allontanarsi ulteriormente. Primo tempo sottotono, seconda frazione elettrica. Il cambio di modulo produce la scossa, ma l'Inter non va oltre il pari di Palacio. Tante potenziali azioni pericolose ma sfortuna e mancanza di concretezza chiudono la porta alla vittoria. Giovedì torna l'Europa League, c'è il Wolfsburg, il clima non è dei migliori.

90' + 3' - Sulla palla persa di Guarin tramonta l'ultima chance nerazzurra. Finisce 1-1 a San Siro.

90' + 1' - Leali in tuffo allontana il pallone messo in mezzo da Podolski.

90' - Esagera Podolski, va da solo, ma col sinistro non trova la porta. Tre di recupero.

88' - Rodriguez! Che occasione! Lascia sul posto Andreolli ma impatta male la palla!

86' - Icardi! Traversone potente di Guarin, ma Icardi deve contorcersi per colpire di testa e non può trovare lo specchio.

84' - Leali devia il cross di D'Ambrosio, poi si ritrova la palla in mano, Inter non fortunata.

82' - Con sicurezza Leali sull'angolo calciato da Podolski.

80' - Passaggio difficile di Guarin per Icardi, non può arrivare l'argentino. Forze fresche nel Cesena, Cascione e Rodriguez, fuori Mudingayi e Djuric.

76' - Podolski non trova la palla! Cross perfetto di Palacio!

75' - Icardi calcia ma è troppo defilato, Podolski recupera palla, rientra e tira forte, Leali c'è! L'Inter torna a spingere!

73' - Pulzetti per De Feudis nel Cesena.

70' - Azione corale del Cesena, Djuric ciabatta a centroarea.

Podolski:

66' - Non riesce a dare forza Icardi, cross di D'Ambrosio troppo morbido. Giocata super di Kovacic in mediana.

63' - Santon tenta la conclusione da fuori, ma Leali non ha problemi.

60' - Sbaglia l'ultimo appoggio Icardi, bell'azione in palleggio dell'Inter. Santon pronto a rilevare l'infortunato Dodò.

58' - Ranocchia sbroglia una situazione complessa, frenando il contropiede di Defrel.

Ranocchia su Carbonero, episodio dubbio anche in area Inter.

55' - Palo di Podolski! Palacio recupera palla, apre per il tedesco che rientra e tira, il legno dice no!

52' - Handanovic! Superbo su Defrel! Uno contro uno gli mangia il pallone! Che partita!

51' - Calcia alto Podolski, prima contatto Mudingayi - Dodò, cade troppo facilmente il brasiliano.

50' - Krajnc mette in angolo, Cesena in affanno.

48' - GOOOOLLLL!!! Eccolo qui il pareggio dell'Inter! Palacio!!!!! Assist di Icardi! Leali tocca ma non trattiene la conclusione!

48' - Non vale il gol di Icardi! Il centravanti colpito dal tiro di Dodò viene segnalato in offside, le immagini dicono altro! Buona l'acrobazia di Icardi, tutto regolare! L'Inter può recriminare.

46' - Subito Cesena! Djuric in spaccata non trova la palla.

21.50 - Mancini si gioca il tutto per tutto. 4-2-3-1, fuori Kuzmanovic, dentro Podolski.

Il gol di Defrel:

Il duello Palacio - Magnusson:

Decide Defrel:

Termina la prima frazione di gioco. A San Siro, Cesena avanti 1-0 con gol di Defrel. Possesso palla e buone trame fin sulla trequarti per la squadra di Mancini, manca però la luce negli ultimi 20 metri. Leali fino ad ora inoperoso. Mancini costretto a rinunciare a Shaqiri dopo 20 minuti.

45' + 1' - Sbaglia il tempo Ranocchia su Magnusson, giallo per lui.

45' + 1' - Defrel fa secco Andreolli, ma il sinistro non è all'altezza.

45' - Rumoreggia il pubblico su un retropassaggio di Dodò, partita complicata per i nerazzurri ora. Il Cesena aspetta e riparte.

40' - Non riesce a rimettere al centro Guarin, discesa convincente di Dodò.

38' - Guarin di testa, stacco importante ma palla alta.

37' - Spinge l'Inter, Kuzmanovic trova l'opposizione di Krajnc.

34' - Guarin! Che brivido! Da fermo, piazza il sinistro, palla a lato non di molto.

33' - Tiro-cross di Dodò, ma Palacio non può arrivare sulla palla. Idea giusta, ma eccessiva forza nell'invito.

30' - GOOOOOLLLL!!! Defrel!!! Cesena in vantaggio!!! Carbonero pesca l'attaccante in verticale, pallonetto sull'uscita di Handanovic, 0-1!

26' - Defrel colpisce D'Ambrosio e prende il giallo. Più gravi alcuni interventi precedenti.

24' - Come annunciato, fuori Shaqiri, cambio precauzionale in apparenza, in campo Kovacic.

23' - Perfetto Ranocchia, ritrovato nelle ultime uscite.

21' - Bravissimo Djuric nel proteggere palla e far salire i compagni. Il Cesena, piano piano, prova a uscire dal guscio. Carbonero, da buona posizione, calcia sulle gambe di Ranocchia.

20' - Mudingayi in ritardo su Kuzmanovic, Shaqiri chiede il cambio, poblema muscolare per lui.

18' - Tiraccio col sinistro di Magnusson, primo spunto di Defrel.

16' - Col tacco Palacio per Shaqiri, conquista un altro corner lo svizzero. L'Inter nonn riesce però a concludere con efficacia verso la porta di Leali.

14' - Inserimento centrale di Kuzmanovic, Guarin lo pesca, ma il colpo di testa del serbo non trova la porta.

13' - Buon intervento di Andreolli, difesa alta come di consueto per Mancini.

10' - Angolo per l'Inter, ora la squadra di Mancini prova a schiacciare il Cesena.

7' - Icardi cerca di prima Shaqiri, attenta la difesa del Cesena con Krajnc.

6' - D'Ambrosio! Prima conclusione dell'Inter, sinistro a giro sul fondo. Azione avviata da un recupero di Medel, rifinita da Palacio e Guarin.

4' - Inizio confuso a San Siro. Errori da ambo le parti in fase di impostazione, partita ancora in fase di decollo.

20.45 - Stretta di mano tra i capitani, palla al centro del campo, un minuto di silenzio per il giovane arbitro scomparso nello scorso week-end. Comincia Inter-Cesena!

20.40 - Ultimi momenti prima della discesa in campo, Inter e Cesena pronte a calcare il prato di San Siro. Riscatto nerazzurro o colpo bianconero?

Il Cesena:

20.30 - Quanto può pesare nel Cesena l'assenza di Brienza? Il quartetto di centrocampo acquisisce in interdizione, forza, quantità, ma perde nettamente in qualità. Il Cesena si prepara a una partita in trincea?

20.25 - Questa invece la disposizione in campo:

20.20 - Quesi i due schieramenti di Inter e Cesena:

Un problema in più per Mancini. Vidic costretto qualche ora fa a lasciare il ritiro per un attacco febbrile.

Dopo le polemiche sugli errori di Carrizo, in campionato, come di consueto, torna titolare Samir Handanovic:

20.15 - Le prime immagini da San Siro:

20.05 - Interessante analizzare le scelte di Mancini. Bocciature in salsa croata. Il tecnico rinuncia a Brozovic - non schierabile in Coppa - e anche a Kovacic, ancora in panchina. Segnale o chiusura?

19.55 - Nel Cesena, assente Lucchini, gioca Capelli. Carbonero al posto di Brienza, in campo Defrel, con Djuric.

Mancini prova a rilanciare l'esterno brasiliano Dodò. Dopo le prime uscite Dodò viene accantonato per scarsa predisposizione difensiva e non trova posto nello scacchiere titolare. Questa sera, complice la condizione di Campagnaro e le fatiche di Santon, una nuova occasione.

19.45 - Ufficiale l'undici di Mancini. Novità rispetto alle previsioni della vigilia in difesa e a centrocampo, Andreolli per lo squalificato Jesus, Kuzmanovic nei tre di mezzo, non Brozovic, davanti, invece, si va col consolidato trio Shaqiri - Palacio - Icardi.

19.40 - Partiamo con una notizia che giunge da Verona, il Napoli, senza Higuain, è sotto 2-0 contro l'undici di Mandorlini. Benitez punito da Toni, in chiave Champions risultato da sottolineare, in attesa delle tre gare in programma domani. Non l'unico risultato a sorpresa della giornata, spicca la vittoria del Chievo sul campo del Genoa.

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Inter – Cesena (20.45), incontro valido per la 27° giornata della Serie A Tim. L'Inter torna in campo dopo il K.O tedesco, da cancellare gli errori-orrori di Coppa. Il 3-1 esterno complica la via verso i quarti di Europa League e la partita con il Cesena ssume una doppia valenza, da una parte rilanciare la marcia in campionato, dall'altra riportare ottimismo in vista della sfida di ritorno con il Wolfsburg in programma giovedì.

In Europa League, l'Inter inizia bene, segna e mette paura, la partita è aperta. Ad influire negativamente, anche le scelte conservative di Mancini – vedi Vidic – una pecca di personalità che il panorama europeo non concede. L'Inter, spesso, dopo il vantaggio si ritrae nel guscio, restituendo stima all'avversario.

L'Inter arriva in campionato dal pari di Napoli. Nerazzurri messi sotto nella prima frazione dalle folate di Mertens, più reattivi nella ripresa, con l'ingresso di Hernanes e una maggiore predisposizione ad offendere. 2-2 al San Paolo, con reti nel finale di Palacio e Icardi.

Il Cesena è in un buon momento, gli ultimi risultati, con Di Carlo in panchina, autorizzano a credere nel miracolo. I bianconeri cercano punti ad ogni gara, anche di fronte ad avversari più forti. Domenica, all'ora di pranzo, 0-0 al Manuzzi col Palermo, in una partita dominata dalla paura, con poche occasioni da rete. La sensazione evidente che ad entrambe le squadre non dispiacesse dividersi equamente la posta.

Queste le parole dei tecnici alla vigilia. Mancini: "Dobbiamo pensare al Cesena. Perché si possono recuperare punti da chi ci sta davanti, io al City ne ho recuperati 8 in 6 partite. Poi si entra in una fase decisiva, negli ultimi due mesi subentra anche la stanchezza. Siamo una squadra giovane, la stanchezza non dovrebbe essere un problema, recupereremo in fretta. Semmai la stanchezza è per i viaggi fatti. Ma comunque non cambieremo molto. Medel era un po’ affaticato, ma l’ho visto in recupero. Lui e Palacio li valuteremo”. Sul possibile passaggio a tre dietro “Ma il modulo non conta – aggiunge il Mancio -, conta l’attitudine della squadra. Non si perde e non si vince se la difesa gioca a 4 o a 3”. Le mancanze col Wolfsburg “L’errore è nella natura umana, ci sta di sbagliare. Arriverà il giorno in cui questa squadra non prenderà gol. Contro il Wolfsburg la partita è stata gestita benissimo, è che in questo periodo concediamo troppo dietro. Facevamo errori due mesi fa e facciamo errori adesso”.

Di Carlo "Contro l'Inter voglio concentrazione, cuore e coraggio, sappiamo che i nerazzurri sono una squadra che sta cambiando mentalità e questo ci dovrà far restare sempre attenti per tutti i 90 minuti. Siamo carichi e abbiamo la consapevolezza che possiamo far bene: questa squadra ha bisogno di non fare più tanti calcoli, voglio tanto coraggio. Dal mio arrivo abbiamo conquistato quattro punti in trasferta, l'obiettivo deve sempre essere quello di migliorarsi e cercare di superare i propri limiti. Non rischierò gli infortunati, vogliamo che si riprendano dopo averli gestiti al meglio. De Feudis è un assoluto regolarista, Cascione sta riacquistando poco a poco la forma dopo i recenti problemi fisici".

Sul fronte formazione, difficile indovinare l'undici nerazzurro. Il tecnico, ai microfoni anticipa il possibile riposo per Santon, sulla sinistra nuova occasione per Dodò. Brozovic rileva Hernanes, il croato, indisponibile in Coppa, è fresco e riposato. Juan Jesus, fermato dal giudice sportivo, lascia il posto ad Andreolli. Davanti tocca nuovamente a Podolski, mentre confermato è Icardi. Palacio ricarica le batterie in vista del ritorno di Europa League. Sulla trequarti un altro ballottaggio, per Kovacic rilancio o ennesima panchina?

Mancini non può contare su Jonathan, Nagatomo, recuperano invece per la panchina Campagnaro e Obi. Pericolo diffida per molti, a rischio squalifica Brozovic, Dodò, Icardi, Guarin, Vidic e Campagnaro.

In questo ipotetico schieramento, Kuzmanovic davanti alla difesa al posto di Medel:

Meno problemi per Di Carlo, pronto a riproporre il 4-3-1-2 con Brienza rifinitore alle spalle di Defrel e del gigante Djuric. L'unico ballottaggio è nel mezzo dove Pulzetti, recuperato, reclama spazio. Lui e De Feudis per una maglia. Mudingayi e Giorgi completano il reparto, dietro Magnusson, Capelli, Krajnc e Perico.

L'ex della gara è Gaby Mudingayi. Per il nativo di Kinshasa 17 presente in nerazzurro, poi l'addio la scorsa estate. Svincolato, Mudingayi approda in Spagna, all'Elche, a gennaio il ritorno in Italia, al Cesena. Con i bianconeri fino ad ora tre apparizioni.