Toni e il Verona schiantano il Napoli

Ore 18:00 stadio Bentegodi di Verona, il Napoli di Benitez affronta il Verona di Mandorlini in un match particolarmente acceso, sia dal punto di vista della classifica, che delle tifoserie, non proprio innamorate l'una dell'altra.

Le due compagini vengono rispettivamente da 1 vittoria e 2 pareggi procapite, però con qualche differenza. Il Verona ha pareggiato in extremis con il Milan nella scorsa giornata grazie a Nico Lopez al 94', mentre gli azzurri si sono fatti rimontare dal 2 a 0 a 2 a 2 contro l'Inter, buttando di fatto 2 punti che gli avrebbero consentito di avvicinarsi ancora di più alla Roma.

Il Verona si apre alla sfida col suo solito 4-3-3, e il Napoli risponde col celeberrimo 4-2-3-1 però senza il suo principe azzurro, ovvero Gonzalo Higuain, che si accomoda in panchina con Callejon.

Il Verona domina nei primi 15 minuti di partita, segnando anche un gol col suo capitano, Luca Toni, che approfitta di un'indecisione di Mesto in collaborazione con Andujar, e firma così il suo secondo gol contro gli azzurri nella sua carriera e arrivando a quota 12 in campionato. Per il gigante giallo-blu si tratta della sesta realizzazione nelle ultime 6 partite, media gol pazzesca. I partenopei non riescono a reagire e subiscono il grosso pressing della squadra di Mandorlini che decisamente appare più cattiva su ogni palla, dimostrando grande verve e voglia di vincere. Il Napoli arranca e solo dopo il 25' comincia ad avvicinarsi, seppur timidamente alla porta di Benussi con Mertens in particolare. Il Verona col passare dei minuti inevitabilmente dopo il grande inizio cala di ritmo, con gli azzurri si avvicinano al gol con Zapata che però viene bloccato da un'ottima intervento difensivo della retroguardia veronese. Fine primo tempo Verona 1 Napoli 0 e il risultato rispecchia completamente la prima frazione di gioco.

Secondo tempo che segue l'andazzo del primo, dove dopo 7 minuti di gioco il Verona raddoppia sempre col suo colosso, grazie a un'azione spettacolare di Hallfreddson. Il centrocampista islandese salta Albiol di slancio e si fa metà campo palla al piede, per poi servire un cioccolattino tutto da scartare a Toni, che realizza la 13esima rete in stagione. Successivamente Benitez sfodera tutti i cambi che ha ha disposizione, facendo entrare Callejon, Higuain e Gabbiadini che però non riescono ad incidere particolarmente, anche se quest'ultimo da fermo al 41° prende un palo che fa tremare lo stadio Bentegodi.

Complimenti al Verona per una vittoria meritata. Si ferma ancora il Napoli, che nelle utime tre trasferte ha totalizzato 0 punti. E' un Napoli da Champions?