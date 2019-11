Live Sassuolo - Parma in risultato partita Serie A (4-1)

Per Sassuolo-Parma è davvero tutto, un saluto da Vincenzo Esposito e da Vavel Italia.

Ottima prestazione del Sassuolo che torna alla vittoria dopo aver perso le ultime 4 partite di campionato. Grande partita di Sansone, che con i suoi colpi ha di fatto annichilito il Parma, ormai semplice spettatore di questa Serie A.

Dopo due minuti di recupero il signor Cervellara fischia la fine del match. Il Sassuolo batte meritatamente il Parma con un netto 4-1.

90' Prova a farsi vedere in avanti Floccari, ma Lucarelli fa buona guardia.

87' Bella parata plastica di Consigli su un colpo di testa di Coda.

85'- Passano i minuti senza nessuna azione degna di nota.

82' Gol annullato a Massimo Coda per fuorigioco.

77' Il Sassuolo prova a mantenere il possesso, addormentando la partita.

73' Ultimo cambio per il Sassuolo. Entra Floccari per il man of the match Sansone.

70' Bel tiro al volo di Zaza sul quale Mirante si supera in tuffo.

Doppio cambio per Di Francesco: fuori Berardi e Missiroli, dentro Biondini e Floro Flores.

68' Galloppa stende Zaza al limite dell'area di rigore e si prende il giallo.

66' MISSIROLIIIIIIII!!!CHE GOL!!! 4-1 PER IL SASSUOLO!!!

61' BERARDIIIIIIII!!! BERARDIIIIIIII! 3-1 SASSUOLO

Iacobucci prende il posto di Varela e va a sostituire Mirante tra i pali.

60' RIGORE PER IL SASSUOLO!! FALLO DA ULTIMO UOMO DI MIRANTE.

58' Secondo cambio per il Parma. Entra Coda ed esce Lila, probabile il passaggio al 4-3-3.

56' Ancora Zaza vicinissimo al gol, ma questa volta è Mirante a superarsi e deviare in corner il tiro dell'attaccante neroverde.

54' Sassuolo vicinissimo al terzo gol con Zaza, che di testa, da ottima posizione, non centra lo specchio della porta.

52' Ammonito Mauri per una netta trattenuta su Missiroli.

49' Tiro dal limite di Galloppa parato facilmente da Consigli.

47' Molto propositivo il Parma in questo avvio di ripresa.

16.02 Squadre nuovamente in campo pronte per iniziare la ripresa. Primo cambio per Donadoni, che inserisce Cassani al posto di Santacroce.

Nonostante il risultato, la partita non è stata affatto spettacolare. Tre reti frutto di tre giocate singole. Il vantaggio del Sassuolo porta la firma di Sansone, bravo a sfruttare un assist di Taider. Pareggio del Parma firmato Lila, con un tiro dal limite deviato nettamente da Magnanelli. Seconda rete del Sassuolo, firmata nuovamente da Sansone con un gran tiro da fuori area.

Non c'è recupero. Finisce 2-1 il primo tempo tra Sassuolo e Parma. Decide una doppietta di Sansone. Per i gialloblu rete di Lila.

45' Bella azione di Berardi, che conclude alto sopra la traversa.

43' Che rischio di Gazzola. Poteva esserci il rigore per una trattenuta su Nocerino.

38' Troppo irruenta l'entrata di Berardi su Nocerino. Giallo per l'attaccante neroverde.

Nicola Sansone raccoglie un corto rinvio di Santacroce e fa partire un destro potentissimo dai 25 metri che si insacca a fil di palo.

36' SANSONEEEEEEEEEEEEE!!!! CHE GOLLLLLLLL!!! SANSONEEEEEEE!! SASSUOLO 2 PARMA 1

35' Dopo il pareggio degli ospiti il ritmo del match è nuovamente calato.

30' Alla mezz'ora è 1-1 tra Sassuolo e Parma. Molto più bella adesso la partita.

28' Ammonito Santacroce per un fallo su Sansone. Punizione dal limite per il Sassuolo.

Dura soltanto due minuti il vantaggio del Sassuolo. Lila fa partire un tiro dal limite, un impacciato Magnanelli cerca di intercettare la traiettoria di testa, ma non fa altro che beffare Consigli e spedire la palla alle sue spalle.

26' LILAAAAAAAAAAAAAA!!!! IL PARMA NON MOLLA!!! PAREGGIO DI LILAAAA

Taider semina il panico sulla corsia sinistra e mette al centro un gran cross sul quale si avventa Sansone, che deve solo appoggiare la sfera in rete. Da rivedere la posizione di partenza dell'attaccante del Sassuolo, forse partito in posizione di offside.

24' SANSONEEEEEEEEEEEE!!! NICOLA SANSONEEEE!!! SASSUOLO IN VANTAGGIO

21' Fallo in attacco di Berardi su Gobbi.

18' Stenta a salire il ritmo della partita, con il Sasssuolo che cerca troppo spesso il lancio lungo.

15' Altro fallo di Mauri, che questa volta stende Taider.

13' Fallo netto di Lucarelli su Zaza non ravvisato dal signor Cervellara, non tanto preciso in questo avvio di partita.

12' Sansone prova la sforbiciata al volo, ma manca per pochissimo l'impatto con la sfera.

9' Mauri stende con le cattive Berardi. Nulla di fatto sugli sviluppi del calcio piazzato.

6' Mauri calcia malissimo la punizione da ottima posizione.

5' Acerbi stende Belfodil al limite dell'area di rigore e si becca il giallo. In realtà non sembrava fallo, con il difensore del Sassuolo in netto anticipo sull'attaccante del Parma.

3' Partita abbastanza equlibrata in questi primi minuti, con il Sassuolo che prova a fare la partita ed il Parma più attendista.

1' Prima azione firmata Sassuolo, con Berardi che sbaglia il cross al centro verso Zaza.

15.00 Dopo il minuto di silenzio in memoria dell'arbitro Luca Colosimo, scomparso premutaramente all'età di 30 anni a causa di un incidente stradale, inizia il match al Mapei Stadium.

14.57 Sassuolo e Parma si schierano in campo mentre Magnanelli e Lucarelli procedono alla scelta del campo.

14.55 Squadre pronte a fare il loro ingresso in campo agli ordini del signor Cervellara.

14.50 Problema dell'ultimo minuto per Vrsaljko, che non scenderà in campo. Al suo posto ci sarà Gazzola.

14.45 Le squadre rientrato negli spogliatoi ad un quarto d'ora dall'inizio del match.

14.35 Sassuolo e Parma sono ancora in campo per il riscaldamento. Atmosfera abbastanza tranquilla al Mapei Stadium in questa domenica piovosa.

14.30 Con il Parma ormai spacciato, e con l'unico obiettivo di concludere il campionato in maniera dignitosa, il Sassuolo ha unico risultato disponibile questo pomeriggio: la vittoria. Pesano come un macigno le quattro sconfitte consecutive per i neroverdi, che hanno bisogno dei 3 punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica. Per riuscire nella non impossibile impresa di battere il Parma, Di Francesco ha cercato di caricare al massimo la squadra, perchè il passo falso è dietro l'angolo, e sottovalutare questa partita è il pericolo principale.

14.20 Di Francesco è costretto a schierare Peluso nell'inedito ruolo di difensore centrale accanto ad Acerbi, mentre in avanti c'è il trio Berardi-Zaza-Sansone. Donadoni ritrova Lucarelli al centro della difesa, e Lila a centrocampo. In attacco ci sono Varela e Belfodil.

14.15 Questo invece l'11 scelto da Roberto Donadoni:



Parma (4-3-1-2): Mirante - Santacroce, Mendes, Lucarelli, Gobbi - Lila, Galloppa, Mauri, Nocerino - Varela, Belfodil

14.10 Ecco le formazioni ufficiali. Partiamo dai padroni di casa:



Sassuolo (4-3-3): Consigli, Vrsaljko, Acerbi, Peluso, Longhi; Taider, Magnanelli, Missiroli; Berardi, Zaza, Sansone

14.05 In attesa delle formazioni ufficiali, diamo un'occhiata al programma della 27^ Giornata della Serie A.

14.00 Buon pomerigggio e benvenuti alla diretta scritta live e di Sassuolo - Parma (ore 15.00), incontro valido per la 27° giornata della Serie A Tim. Derby emiliano quest'oggi al Mapei Stadium. I neroverdi di Di Francesco vengono dalla buona prestazione, nonostante la sconfitta, di Torino contro la Juventus. La squadra di Donadoni invece, dopo due settimane di stop, ha ottenuto un pareggio in casa contro l’Atalanta. Un Parma devastato dalle vicende societarie, ma orgoglioso e battagliero.

Di Francesco

"Mi dispiace molto per la situazione dei gialloblù, sono molto solidale nei confronti di Donadoni, dei giocatori e soprattutto dei dipendenti che stanno vivendo un momento difficilissimo e non vorremmo essere al loro posto. Tuttavia il Parma è una squadra da prendere con le molle che ha dimostrato di giocarsi le partite fino in fondo. Noi mentalmente dovremo essere sul pezzo, dobbiamo presentarci come allo Juventus Stadium. I miei ragazzi stanno ritrovando la condizione dopo un periodo non semplice, caratterizzato da un calendario non agevole e da molti infortuni. Mi aspetto domani una grande gara. Dobbiamo migliorare dal punto di vista offensivo. Ultimamente siamo poco pericolosi". I tre punti in casa neroverde mancano da un po’ di tempo: "Abbiamo avuto un calendario difficilissimo ma non è mi è piaciuto l’approccio in alcune gare. Abbiamo comunque avuto tante defezioni però stiamo recuperando dei giocatori importanti".

Donadoni: "Manenti? Aspettiamo il 19: se non paga è finita"- "Manenti? Mancano pochi giorni al 19. Aspettiamo. Dopo quella data si potrà dire tutto . Faccio anche l’avvocato del diavolo. Se so che il 19 c’è possibilità che fallisca il club, non metto i soldi prima. Una cosa è certa: se non paga entro il 19 è finita. Manenti l'ha presa un mese e mezzo fa? O uno è un folle oppure l’ha presa per portare a termine quel che ha iniziato. Aspettiamo la scadenza del 19. Se uno fa l'imprenditore e sa che una società non ha continuità aziendale non ci mette soldi. Non mi interessano ora altre parole. Vedremo dopo il 19. Certi discorsi mi sembrano solo tanta aria fritta. La questione non è dare la croce addosso a qualcuno ma far sì che quel che è successo al Parma non accada più". Sulla sfida contro il Sassuolo: "Di Francesco deve temere il Parma perchè ha carattere e volontà. Non ci attacchiamo alla situazione che stiamo vivendo". Sulla squadra: "Sì qualche cosa è cambiato. Ora non c’è più nemmeno Rodriguez, cambiano gli interpreti ma le linee guida del gioco non sono cambiate".

La lista completa dei neroverdi convocati da Di Francesco per la sfida alla formazione ducale: Alberto Pomini, Ciro Polito, Andrea Consigli, Alessandro Longhi, Sime Vrsaljko, Francesco Acerbi, Paolo Bianco, Leonardo Fontanesi, Marcello Gazzola, Federico Peluso, Cesare Natali, Francesco Magnanelli, Yussif Chibsah, Simone Missiroli, Davide Biondini, Saphir Taider, Matteo Brighi, Simone Zaza, Anastasios Donis, Nicola Sansone, Domenico Berardi, Dejan Lazarevic, Antonio Floro Flores, Sergio Floccari.

Il tecnico del Parma Roberto Donadoni ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Sassuolo. Recupera capitan Alessandro Lucarelli, così come Jorquera per il centrocampo. Questi i 23 crociati per il derby emiliano: PORTIERI: Bajza, Iacobucci, Mirante; DIFENSORI: Cassani, Costa, Feddal, Gobbi, Lucarelli, Mendes, Prestia, Santacroce; CENTROCAMPISTI: Galloppa, Lila, Lodi, Mariga, Mauri, Nocerino; ATTACCANTI: Belfodil, Coda, Ghezzal, Palladino, Varela

Non ci sono squalificati nel Sassuolo che dovrebbe riproporre la stessa formazione che ha tenuto testa alla Juventus, per 82' di gioco. Ancora fuori per infortunio Terranova, Antei, Pegolo e Cannavaro. Mentre Gazzola, dopo il turno di squalifica scontato a Torino, tornerà convocabile. A centrocampo, è ballottaggio a tre tra Brighi, Taider e Biondini, con il primo attualmente favorito sugli altri due.

Salutato ad inizio settimana El Cebolla Rodriguez, trasferitosi al Gremio, Roberto Donadoni potrebbe affidarsi dal 1' a Massimo Coda, il cui utilizzo da centravanti costringerebbe Belfodil a spostarsi sulla sinistra. I ducali dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3. Indisponibili Haraslin e Biabiany. Donadoni dovrebbe affidare il tridente d'attacco a Palladino, Coda e Belfodil. Jorquera, Varela e capitan Lucarelli saranno regolarmente a disposizione del tecnico.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Vrsaljko, Peluso, Acerbi, Longhi; Brighi, Magnanelli, Missiroli; Berardi, Zaza, Sansone. All: Di Francesco

PARMA (4-3-3): Mirante; Cassani, Costa, Lucarelli, Gobbi; Mauri, Mariga, Nocerino; Palladino, Coda, Belfodil. All.: Donadoni

Sono tre i precedenti in Serie A tra Sassuolo e Parma: due vittorie per i ducali, una per i neroverdi.

L’unico precedente al Mapei Stadium ha visto il successo degli ospiti per 1-0, con gol partita di Marco Parolo al primo minuto di gioco.

In questi tre match ci sono state in totale tre espulsioni, due ai danni del Sassuolo.

Il Sassuolo viene da quattro sconfitte di fila: per i neroverdi è la più lunga striscia dal marzo 2014.

La squadra di Di Francesco non è riuscita a segnare alcun gol nelle ultime tre partite di campionato e ha subito almeno una rete in tutte le ultime 14.

Il Parma ha pareggiato le ultime due gare giocate, in entrambi i casi a reti inviolate: i gialloblu non avevano mai ottenuto due risultati utili di fila in questa stagione.

La formazione di Donadoni non teneva la porta inviolata in due gare di Serie A di fila dal marzo 2014.

Tuttavia, i gialloblu non segnano da tre partite: non accadeva in campionato dall’aprile 2013.

Presentazione a cura di Arianna Radice