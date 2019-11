Tutto facile per il Sassuolo, abbattuto il Parma per 4-1

Come da pronostico arriva la vittoria del Sassuolo, su un di Parma che ormai non ha più nulla di dire a questa Serie A. La squadra di Eusebio Di Francesco, dopo aver perso le ultime 4 partite giocate, è tornata finalmente alla vittoria, anche se la partita di oggi non era di certo un test insuperabile. Il Parma regge mezz'ora, per poi sciogliersi sotto i colpi di Sansone, migliore in campo con due gol e un assist. 4-1 il risultato finale, con i neroverdi molto più tranquilli in chiave salvezza.

Di Francesco deve fare a meno di Vrsaljko, infortunatosi durante il riscaldamento; al suo posto gioca Gazzola. Per il resto confermate le previsioni della vigilia, con Taider, Missiroli e Magnanelli a centrocampo ed il solito tridente d'attacco formato da Zaza, Berardi e Sansone. Donadoni cambia modulo e passa al 4-2-3-1 con Belfodil unica punta e Lila, Mauri e Varela alle sue spalle.

Inizio di partita abbastanza equilibrato, con entrambe le squadre che preferiscono studiarsi e non azzardare nulla. Ma traspare la maggior voglia dei padroni di casa di portare a casa l'intera posta. Dopo 20 minuti di gioco il risultato è sempre bloccato sullo 0-0, con il Parma arroccato in difesa e pericoloso con le sue ripartenze. Ma al 24° minuto si sblocca il match: Taider supera Santacroce e mette al centro un ottimo cross sul quale si fionda Sansone, che con un semplice tocco supera Mirante. Il vantaggio del Sassuolo sembra essere il preludio per una goleada, ma passano solo 2 minuti ed arriva il pareggio degli ospiti. Lila, bravo a farsi trovare pronto al limite dell'area di rigore neroverde, fa partire un sinistro potente sul quale una deviazione di Magnanelli spiazza nettamente Consigli. 1-1 alla mezz'ora. Ma Sansone non ha finito il suo show. L'attaccante del Sassuolo, ex di turno, raccoglie una corta respinta di Santacroce, e fa partire un bolide dai 25 metri sul quale Mirante non può davvero nulla. Si va negli spogliatoi con il risultato di 2-1 per i padroni di casa, ed un Donadoni abbastanza frustrato.

La ripresa inizia con un Sassuolo attendista ed un Parma molto propositivo. Ma dura solo 10 minuti la voglia degli ospiti di ritrovare il pareggio, infatti Zaza va vicinissimo in due occasioni alla terza rete. Al 60° finisce di fatto la partita. Mirante esce con troppa irruenza e atterra Sansone, per il signor Cervellara è rigore e rosso. Dal dischetto va il solito Berardi, che spiazza Iacobucci, subentrato a Varela. Con la partita ormai in ghiaccio il Sassuolo trova anche il quarto gol con una gran bel destro di Missiroli dal limite. Il finale è pura amministrazione per i padroni di casa, che salgono a quota 32 punti, allontandosi e non poco dalla zona calda della classifica. Parma ormai spacciato, che aspetta soltanto di sapere se ci sia, o meno, il fallimento.