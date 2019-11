Torino - Lazio: sfida d'alta classifica

Dopo la disfatta di San Pietroburgo il Torino si rituffa in campionato col chiaro intento di conquistare i tre punti per assicurarsi il prossimo anno un posto nell'elite europea.

Di fronte si troverà una Lazio in grande forma e che sta giocando in maniera sublime, grazie anche al suo allenatore Stefano Pioli. Grazie a quest'ottimo periodo i biancocelesti hanno agganciato al 3° posto il Napoli ed ora vedono la loro acerrima rivale, la Roma, distante solo 4 punti.

E' una partita particolare dal punto di vista tattico: sicuramente a tenere il pallino del gioco saranno gli ospiti ma i granata non si limiteranno a difendere la propria area di rigore ma anzi proveranno a punire gli avversari grazie al loro marchio di fabbrica, i contropiedi veloci. Quindi i laziali dovranno stare attenti a non scoprirsi troppo vista anche la lentezza dei propri centrali difensivi, De Vrij e Mauricio. D'altro canto la superiorità tecnica della Lazio è disarmante, ma il Torino contro lo Zenit ha dimostrato di potersela giocare contro chiunque.

STATISTICHE - I granata provengono da due sconfitte consecutive: Udinese (3-2) e Zenit (2-0). I biancocelesti hanno inanellato 5 risultati utili consecutivi. Negli ultimi 5 precedenti tra le due formazioni 2 vittorie per entrambe le squadre ed un pareggio. Il Torino in casa non perde dal match di Coppa Italia con la Lazio, finito 3 a 1. Nelle ultime tre gare tra le due compagini giocate all'"Olimpico" di Torino, i padroni di casa hanno vinto due volte. Gli ospiti vengono da due successi consecutivi in trasferta. La Lazio prima della sfida di Coppa Italia giocata contro i granata aveva violato l'"Olimpico" di Torino il 28/9/08, match finito 1 a 3.

FORMAZIONI - Ventura non riesce a recuperare Vives ma schiera comunque i suoi col 3-5-2: Padelli in porta; Bovo, Glik e Moretti in difesa; B. Peres, Benassi, Gazzi, Farnerud e Darmian a centrocampo; Martinez e Maxi Lopez in attacco.

Pioli deve fare a meno dello squalificato Candreva e dispone i suoi col 4-3-3: Marchetti tra i pali; Basta, De Vrij, Mauricio e Radu a comporre la linea difensiva; Cataldi, Biglia e Parolo in linea mediana; F. Anderson, Klose e Mauri a formare il terzetto offensivo.

Il Torino dovrà essere bravo a non farsi distrarre dal match di ritorno dell'ottavo di finale di Europa League, mentre gli ospiti non possono lasciarsi sfuggire l'occasione di mettere pressione ai cugini giallorossi, portandosi ad un solo punto da loro.