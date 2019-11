Live Fiorentina - Milan in risultato partita Serie A(2-1)

Cala il sipario, la Fiorentina dopo 10 anni ritrova la vittoria in casa contro il Milan 2-1. Viola in rimonta vincono sui rossoneri grazie ai gol nel finale di Rodriguez e Joaquin. Per questa sera è tutto, Radice Arianna e la redaziione di Vavel Italia vi augurano una buona serata.

94' La Fiorentina prova a cercare il terzo gol, il Milan sembra un altra squadra.

90' Cambio Milan, fuori Essien e dentro Pazzini

90' saranno 6 minuti di recupero

89' GOOOOOOOOL DELLA FIORENTINA, CHE PASSA IN VANTAGGIO CON JOAQUIN : cross di Pasqual deviato dalla difesa rossonera, finisce sulla testa di Joaquín che da pochi passi batte Diego López.

86' CAMBIA L'ARBITRO DELL'INCONTRO: Russo non ce la fa, Valeri dentro

85' Bonera prende il posto di Abate.

82' PAREGGIO DELLA FIORENTINA, CON RODIGRUEZ SUGLI SVILUPPI DI UN CORNER SALTA DA SOLO E IMPATTA IN RETE.

80' Esce Honda ed entra l'ex Cerci

79 Babacar prende il posto di Rosi..

77' Badelj ci prova con il destro dal limite dell'area: conclusione a lato.

76' corner rossonero

75' Giallo anche per Diego Lopez per perdita di tempo

72' giallo anche per Ilicic: scontro duro con Essien

70' corner per i viola

67' gioco ripreso. Si scalda nel frattempo il quarto uomo Valeri.

66' Gioco momentaneamente fermo per un infortunio al direttore di gara.

65' Joaquin cerca un cross, ma si perde alle spalle di Lopez

63' Mexes subisce fallo da Gilardino

62' Contropiede per i rissoneri con Destro che cerca di servire Menez a centro area ma Rosi lo anticipa di un pelo

60' Ci prova Badelj :palla alta

il gol di Destro

59' Giallo per Gonzalo Rodriguez che fermaDestro (stava andando da solo in porta)

58' corner viola

55' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, CON DESTRO: Bonaventura sbaglia completamente il tiro, Destro mette il piede e segna il gol del momentaneo vantaggio

54' Altra marcia per la Fiorentina che sfiora il gol in due occasioni. Diego Lopez para

52' Altro erroraccio di Mexes, angolo viola

50' Palla altissima di Pasqual

50' Corner per i Viola

48' Erroraccio di Mexes, ma Paletta rimedia, briviid

46' Ottima pova di Abate fino ad ora

20:10 Esce Richards, ed entra il croato Badelj

20:08 le squadre stanno rientrando in campo

45' Senza recupero questo primo tempo: Fiorentina- Milan 0-0.

42' Abate salva il Milan a Diego Lopez battuto

40' Fallo di Abate, nuova punizione per i viola

37' tiro centrale di Honda

36' Altro contropiede per i rossoneri sprecaro nuovamente da Menez

34' Sbagliato il tocco per Rosi, rimessa Milan

33' Giallo per Mexes che stende Richards

31' Ilicic ci prova, palla alta

29' Traversa di Basanta: grande stacco ,ma la palla finisce sul legno Brivido per i rossoneri

28' Ineseperienza di Van Ginkel che stende Pasqual. Punizione viola

28' Mexes commette fallo in attacco

27' Abate viene steso, l'arbitro ci mette unpo' troppo, ma fischia . Interessante punizione per i rossoneri

26' Honda spreca un gran contropiede

25' Meglio il Milan in questi primi minuti di gioco, a differenza di una Fiorentina che sembra stanca a causa dei tanti impegni ravvicinati

25' Honda spinge B. Valero, fallo

22' Fallo di mano di Menez, carteillino giallo per il francese.

19' altro corner per i rossoneri, siamo a quota 7

18' Lancio in profondità di Abate per Destro, che però era finito in fuorigioco.

16' Rimessa laterale fiorentina

15' Ennesimo calcio d'angolo per i rossoneri

14' Altra occasione per il Milan questa volta con Menez in contropiede impegna la retroguardia viola

13' Gilardino prova a serivre Ilicic di taco, ma non arriva

12' Altro errore della Fiorentina, altro corner

12' Gioco pericoloso di Destro

11' Prima occasione per i rossoneri con Honda,conclusione che ha trovato Neto. Calcio d'angolo

10' Fuorigioco di Pasqual

9' Retropassaggio complicato di Menez per Diego López, che è costretto a rifugiarsi in fallo laterale.

7' Fallo di Richards su Bonaventura

6' Prima occasione per i viola: Ilicic prova il tiro che sfiora il palo

4' Rosi va al cross ma è troppo lungo, rimessa laterale per la Fiorentina

2' Spinta di Destro,fallo

2' Il secondo Corner battuto da Honda viene respinto dalla difesa viola senza problemi

2' Altro calcio d'angolo per i rossoneri

1' Primo calcio d'angolo per il Milan conquistato da Van Ginke

1' Fischia Russo, i viola giocano il primo pallone

19:01 Le squadre stanno entrando in campo

18:58 Le squadre sono nel Tunnel. Il capitano rossonero quest'oggi sarà Ignazio Abate

18:57 Diluvia a Firenze

18:47 Le squadre sono già rientrate negli spogliatoi

18:45 Jose Maria Basanta è stato intervistato da Sky Sport nel prepartita di Fiorentina-Milan: "L'attacco del Milan? Individualmente sono giocatori importanti, abbiamo fatto un buon lavoro e cerchiamo i tre punti, è il nostro obiettivo".

18:40 Viola e rossoneri in campo per il riscaldamento finale

18:32 Luca Antonelli ha parlato nel pre-partita a Mediaset Premium. Se può essere la partita della svolta: "Lo speriamo tutti, ci siamo preparati bene in settimana, nonostante le critiche su di noi e il mister". Sull'Europa: "Vincere oggi ci darebbe uno slancio mentale importante e speriamo di fare un'ottima partita". Sulla Fiorentina stanca: "Ha avuto delle partite impegnative contro la Lazio e la Roma in Europa League. Noi siamo al Milan e siamo venuti qua per vincere".Su Inzaghi: "Siamo uniti come gruppo, non solo con l'allenatore, ma anche tra di no

18:09 Le formazioni ufficiali

Fiorentina: (3-5-2) Neto; Richards, Gonzalo Rodriguez, Basanta; Rosi, Kurtic, Borja Valero, Aquilani, Pasqual; Gilardino, Ilicic. A disp: Rosati, Lezzerini, Marcos Alonso, Babacar, Vargas, Diamanti, Badelj, Lazzari, Joaquin, M.Fernandez, Salah. All: Montella.

Squalificati: Tomovic. Diffidati: Basanta. Indisponibili: Bernardeschi, Gomez, Savic, Pizarro, Rossi, Tatarusanu.

Milan: (4-3-3): Diego Lopez; Abate, Mexes, Paletta, Antonelli; Van Ginkel, Essien, Bonaventura; Honda, Destro, Menez. A disp: Abbiati, Gori, Muntari, Suso, Pazzini, Albertazzi, Boccchetti, Cerci, Bonera, Alex, Mastalli, Locatelli. All.: Inzaghi.

Squalificati: Poli. Diffidati: Bonaventura, Alex. Indisponibili: Agazzi, De Sciglio, Rami, Armero, Zapata, Zaccardo, De Jong, Montolivo, El Shaarawy, Mastour.

18:05 Molte le assenze rossonere tra cui Andrea Poli è squalificato. Propri il centrocampista rossonero, oggi sarà a Casa Milan, come riportato da acmilan.com. Dalle 18 si potrà assistere al match a Cucina Milanello con il giocatore milanista

18:00 Manca un'ora all'inizio del match

17:56 I rossoneri recuperano Abate, mentre a centrocampo torna Essien. In attacco ballottaggio Honda/Cerci con quest’ultimo favorito per affiancare Destro e Menez.

17:53 Il pullman del Milan è arrivato da pochi minuti allo stadio Artemio Franchi di Firenze,

17:45 Buonasera a tutti da Arianna Radice e da Vavel Italia, e benvenuti a questa diretta live di Serie A. Oggi seguiremo insieme uno dei 3 match che chiuderanno la 27esima giornata si tratta della gara tra la Fiorentina , dopo la gara di Europa League contro la Roma, la Viola si ributta in campionato per dimenticare il pesante ko di lunedì scorso contro la Lazio, e il Milan chiamato a una prova d'orgoglio per riscattare almeno in parte le ultime scialbe prestazioni (il clamoroso 2-2 casalingo con il Verona del week end scorso)

La squadra di Montella (nonostante qualche acciacco ed una forma fisica non esaltante) sembrano nettamente superiori ai rossoneri, però la sconfitta dell'ultimo turno potrebbe avere scosso in negativo l'ambiente, ma che crede ancora nel terzo posto .Una gara che sa di ultima spiaggia per il Milan, che se vuole davvero entrare in Europa deve cominciare a raccogliere punti,ma sopratutto per Filippo Inzaghi, che in caso di sconfitta rischierebbe seriamente di salutare la panchina tanto sognata.

Fiorentina e Milan, partita che vede contro due allenatori giovanissimi come Montella ed Inzaghi, entrambi ottimi numeri 9 sul campo, giunti in brevissimo tempo al nuovo "ruolo" di allenatori. Si tratta della seconda sfida tra i due ex goleador, dopo che il match dell'andata a Milano si concluse 1-1(risultato storicamente più frequente negli incontri tra le due squadre): dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa, giunto grazie alla rete di Nigel de Jong, nella ripresa c'ha pensato Ilicic a rimettere i conti in parità

Le parole della vigilia

Montella: "Col Milan ci giochiamo il campionato"- “L’impegno è estremamente importante, siamo in una posizione di classifica che ci permettere di giocarci più obiettivi. Il calcio oggi è questo, fatto di tante partite ravvicinate. Metterò in campo la squadra migliore per cercare di battere l’avversario, facendo le dovute valutazioni riguardo ai singoli. Gomez non è tra i convocati, così come Pizarro e Savic, mentre Tomovic è squalificato. L’avversario è in un momento particolare ma anche l’anno scorso era in un periodo delicato e vinse qui al Firenze. In questi giorni si parla di Sarri in relazione al Milan ed è meglio così Su Macia non so nulla, non è vero che abbiamo vedute diverse ma anche se fosse vero sarebbe un valore aggiunto, con lui c’è un ottimo rapporto. Non bisogna mai accontentarsi per quello che abbiamo fatto e non dobbiamo cercare alibi. Gilardino ha grandissime motivazioni, vive anche in allenamento per il gol, se per adesso non ha giocato ho pensato che non fosse l’uomo giusto per determinate partite, può essere una risorsa. Inzaghi? Per diventare allenatori è importante attraversare tutte le fasi, comprese quelle di difficoltà. Borja sta bene, si è allenato regolarmente ed è a disposizione. Rossi sta bene, lo vedo più stabile rispetto al precedente infortunio, il suo percorso di recupero sta procedendo al meglio. Babacar? Non capita solo a lui di metterci un po’ a prepararsi prima di entrare in campo dalla panchina. Deve pensare che non è più giovane e deve capire cosa vuole fare del suo talento. Bernardeschi si sta allenando con il gruppo e lo sta facendo bene, è tornato da un lungo infortunio quindi non deve avere fretta. Ilicic si è calato totalmente nella nostra realtà, lo vedo più motivato, ha voglia di far vedere quanto vale, è molto più dentro la squadra sia mentalmente che fisicamente. Pizarro non è il solo a voler giocare sempre, sono in tanti a voler recuperare per la gara di Roma di Europa League, vedremo. La squadra ha seminato la responsabilità del proprio valore, certe partite preferisco giocarle rispetto a vederle alla tv. Tutti noi vogliamo fare di più, non solo i tifosi.”

Inzaghi: "Voglio una grande Milan e ci sono tutti i presupposti per vederlo" - "Penso che sarà una partita aperta. Giochiamo contro una squadra in forma. Siamo il Milan: ci sono i presupposti per fare una grande gara. La squadra ha risentito a caldo del pareggio del Verona, ma ho visto i ragazzi sereni. Si sono impegnati. Li andremo a recuperare da qualche parte. Sarri? Non è rispettoso nei miei confronti, io vado avanti per la mia strada. Sento il presidente Berlusconi tutti i giorni. A me certe cose fanno ridere. Il cambio Bocchetti-Pazzini? Io non ho bisogno di parlare con nessuno. Gli allenatori non si pentono mai. Col Verona non abbiamo fatto una grande partita, ma in una gara non giocata benissimo, il risultato ci avrebbe fatto male. Il Milan deve fare di più, in questo momento stiamo dando il massimo, le assenze ci condizionano e domani cercheremo di fare una grande gara. Il settimo posto? Penso gara dopo gara e fare una grande prestazione a Firenze. I ragazzi della Primavera? Mi piacerebbe farli esordire, ma questi sono momenti difficili. Vorrei lanciarli nel momento giusto. Il settore giovanile del Milan è ottimo. Mastalli e Locatelli potrebbero essere pronti, magari durante la partita ci penserò. Per l'anno prossimo cercheremo di costruire qualcosa di importante per il gioco, quest'anno siamo stati condizionati dagli infortuni. Da martedì avremo quasi la squadra al completo. Montella? Sono contento per la sua carriera, siamo grandi amici. Gli auguro di fare bene. Io sono sereno, ho un contratto col Milan. So della stima nei miei confronti, la società sa quanti problemi abbiamo avuto. Spero di restare a lungo, ma le decisioni non spettano a me".

I convocati

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha diramato i convocati in vista della gara di domani contro il Milan. Di seguito la lista, ripresa dal sito ufficiale del club viola: Alonso, Aquilani, Babacar, Badelj, Basanta, Borja, Diamanti, Mati Fernandez, Gilardino, Gonzalo, Ilicic, Joaquin, Kurtic, Lazzari, Lezzerini, Neto, Pasqual, Richards, Rosati, Rosi, Salah, Varga

Ecco invece l'elenco ufficiale appena diramato dal sito web ufficiale del club rossonero:

PORTIERI: Abbiati, Diego Lopez, Gori

DIFENSORI: Abate, Albertazzi, Antonelli, Alex, Bocchetti, Bonera, Mexes, Paletta

CENTROCAMPISTI: Essien, Muntari, Suso, Van Ginkel, Bonaventura, Locatelli (73), Mastalli (36)

ATTACCANTI: Cerci, Destro, Honda, Menez, Pazzini.

Le probabili formazioni

Problemi per Montella che dovrà fare i conti con la lunga lista degli indisponibili: Lupatelli, Tatarusanu, Savic, Pizarro, Gomez e Rossi, insieme a Tomovic squalificato, quindi potrebbe comunque optare per un leggero turnover lasciando in panchina Salah e facendo esordire dal primo minuto Alberto Gilardino. Il modulo prescelto, questa volta, dovrebbe essere un 4-3-2-1 che permetterebbe di sfruttare l’ottimo momento di forma dello sloveno Ilicic e la creatività di Diamanti. Neto tra i pali, e la difesa a quattro composta da Richards, Gonzalo Rodriguez, Basanta e Pasqual. In mediana insieme a Fernandez e Aquilani, giocherà uno tra Borja Valero e Badelj, con Kurtic un po' più indietro nel ballottaggio.

Non sta molto meglio della Fiorentina il Milan in quanto a infortunati, perchè anche l'infermeria di Milanello è davvero pienissima: Agazzi, Zaccardo, Zapata, Rami, De Sciglio, De Jong, Muntari, Montolivo, El Shaarawy e Mastour. lnzaghi punta a rilanciare Honda dal primo minuto, a discapito di Cerci, che agirà dietro Menez e Destro, con Pazzini e Cerci stavolta in panchina. Van Ginkel, Bonaventura ed Essien in mediana. Abate tornerà titolare sulla fascia destra, sulla sinistra Antonelli, Diego Lopez tra i pali, e Mexes-Paletta coppia centrale,

Fiorentina (4-3-3): Neto; Richards, Rodriguez, Basanta, Pasqual; Borja Valero, Badelj, Aquilani; Diamanti, Babacar, Salah. A disposizione: Rosati, Lezzerini, Vargas, Marcos Alonso, Rosi, Joaquin, Fernandez, Lazzari, Kurtic, Gilardino, Ilicic. All.: Montella





Milan (4-3-3): Diego Lopez; Abate, Paletta, Mexes, Antonelli; Van Ginkel, Essien, Bonaventura; Honda, Destro, Menez. A disposizione: Abbiati, Gori, Bonera, Alex, Bocchetti, Albertazzi, Mastalli, Suso, Muntari, Pazzini, Cerci. All.: Inzaghi

Precedenti, curiosità e statistiche

La Fiorentina (42 punti) ha perso solo 6 volte nelle 26 giornate disputate, ma è reduce da una pesante batosta in casa della Lazio. Giovedì invece non è andata oltre l'1-1 al Franchi contro la Roma. È proprio in casa che la squadra di Montella non riesce ad esprimere il suo potenziale. Tra le mura amiche ha vinto solamente 4 volte su 12 gare disputate, conquistando 18 punti. Il Milan 10° in campionato fuori casa ha raccolto appena 13 punti su 12 giornate, e non vince dello scorso ottobre.

Sono 149 i match giocati in serie A tra il Milan e la Fiorentina, ed il confronto è di completo appannaggio della squadra di Inzaghi, che ha ottenuto 68 vittorie (il 46% del totale), contro le 40 della FIorentina (27%), mentre per 41 volte la sfida è finita come nel match dell'andata (in parità). In casa viola, però, il risultato è ribaltato: la Fiorentina ha vinto nel 40% dei casi (29 volte su 74), mentre i pareggi sono stati 21, e le vittorie del Milan 24. L'ultimo match giocato a Firenze, quello del 26 marzo 2014, ha visto però gioire la squadra rossonera, guidata a suo tempo da Clarence Seedorf: partita terminata 2-0 per gli ospiti con reti (una per tempo) diPhilippe Mexes e di Mario Balotelli.

Gli ultimi cinque Fiorentina – Milan:

2013/14: Fiorentina – Milan 0-2 (Mexes, Balotelli)

2012/13: Fiorentina – Milan 2-2 (Montolivo, Flamini, Ljajic, Pizarro)

2011/12: Fiorentina – Milan 0-0

2010/11: Fiorentina – Milan 1-2 (Seedorf, Pato, Vargas)

2009/10: Fiorentina – Milan 1-2 (Huntelaar, Pato, Gilardino)

In casa viola, la migliore vittoria della squadra di casa è, escludendo il 5-1 dell'ante guerra (Campioanto 1932/1933), fin'ora, il 4-0 della Stagione 2000/2001, quando Nuno Gomes, Cois, Chiesa e, sopratutto, Rui Costa (splendida la sua ultima rete) firmarono l'impressionante poker della squadra allenata dal turco Terim al Milan, che però, si rifece con gli interessi quattro anni dopo a Milano (6-0con reti di Crespo, doppietta di Seedorf e Shevchenko ed autorete di Chiellini). La Fiorentina, fuori casa, non è mai riuscita ad andare oltre le due reti di scarto contro i rossoneri, mentre il Milan, nel 1992/1993 segnò addirittura sette reti a Firenze (tra le quali ci furono le realizzazioni di Van Basten - doppietta - e Gullitt), nella partita che terminò con in doppia cifra (il punteggio finale fu di 7-3).

Sul proprio profilo Twitter, il Milan ha riportato l'agenda della squadra di Inzaghi: "Alle 17.00 l'ultima riunione tecnica pre-partita, alle 17.15 la partenza per l'Artemio Franchi"