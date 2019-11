Live Roma - Sampdoria in risultato partita Serie A (0-2)

Erika Di Bello e VAVEL vi salutano e vi ringraziano per aver seguito la diretta con noi.

La Sampdoria porta a casa questa importante vittoria in un campo difficile come quello della Roma, seconda in classifica. Nel primo tempo la Roma ha dominato in lungo e in largo, creando le migliori occasioni e non lasciando nessuno spazio agli avversari. Nel secondo tempo i blucerchiati passano in vantaggio con De Silvestri, spiazzando completamente i giallorossi che fino a quel momento stavano padroneggiando il match. Di lì è stato tutto in discesa per la squadra di Mihajlovic, nemmeno i tre cambi offensivi di Garcia sono serviti a cambiare le sorti della partita. La gara poi si è definitivamente conclusa con il raddoppio della Sampdoria con Muriel. Tanti fischi per la squadra di Garcia, che ora si ritrova l'eterna rivale, la Lazio, ad un solo punto di distanza e invece tanta gioia per la squadra di Mihajlovic.

90' + 3 Cambio Sampdoria: entra Wszolek per Eder.

90' + 2 Ripartenza Sampdoria. Regina tenta un tiro dal limite dell'area, il pallone termina sul fondo.

90' + 1 Colpo di testa di Astori salvato sulla linea da Palombo.

4 minuti di recupero.

86' Ammonizione per Pjanic.

82' Espulsione di Keita. Il giocatore perplesso non se ne capacita e rimane a bordo campo.

81' Tiro di Pjanic dal limite dell'area, ancora una volta il portiere blucerchiato mette palla in angolo.

80' Buon tentativo di Verde che sorprende Viviano, pallone in angolo.

77' GOOOOOOLLL! RADDOPPIO DELLA SAMPDORIA CON MURIEL CHE SPIAZZA DE SANCTIS CON UN GRAN TIRO DAL LIMITE DELL'AREA!

75' Cambio per Mihajlovic: entra Muriel per Okaka.

74' Tentativo di Eder, il pallone non centra lo specchio della porta.

72' Ultimo cambio per Garcia: esce Torosidis per Ljajic.

69' Sinistro di Torosidis, il pallone termina alto sulla traversa.

67' Altro cambio nella Roma: esce Iturbe per Doumbia.

62' Primi cambi del match: esce Totti per Verde nella Roma, esce Obiang per Duncan nella Samp.

60' GOOOOOOLLL! LA SAMPDORIA PASSA IN VANTAGGIO CON DE SILVESTRI CHE GRAZIE AD UNA SERIE DI RIMPALLI RIESCE AD INSACCARE IL PALLONE IN RETE!

58' Gervinho si lascia cadere in area di rigore dopo un contatto con Soriano, l'arbitro dice che è tutto regolare.

55' Ammonizione per Astori per un fallo su Okaka.

50' Cartellino giallo per Palombo per un intervento falloso su Gervinho.

48' Tentativo di Florenzi dalla lunga distanza, il pallone termina alto sulla traversa.

47' Prima occasione per la Roma: Totti colpisce il pallone dopo una punizione di Florenzi, il lancio esce di poco dallo specchio della porta.

Squadre di nuovo in campo. E' iniziato il secondo tempo.

Finisce sullo 0-0 il primo tempo di questo match. Un match tutt'altro che noioso. La squadra giallorossa sembra tornata alle origini, ha adottato un atteggiamento aggressivo, è andata almeno in cinque occasioni vicinissima al vantaggio, ma è stata anche parecchio sfortunata. I blucerchiati non sono stati praticamente mai pericolosi, non hanno mai tirato in porta né destato preoccupazioni agli avversari. La Roma nonostante questo non è riuscita andare al gol, grazie alle clamorose parate di Viviano e alla ben schierata difesa della Samp, ma forse Rudi Garcia sarà soddisfatto dell'atteggiamento dei suoi.

45' + 1 Gervinho spreca un'occasione clamorosa solo davanti il portiere blucerchiato, che in scivolata riesce a bloccare il suo tiro.

2 minuti di recupero.

45' Roma vicinissima al vantaggio con Pjanic che colpisce il pallone al centro dell'area di rigore, Viviano riesce a salvare proprio sulla linea di porta.

44' Destro da fuori area di Totti, potente ma troppo centrale.

41' Ancora un'occasione per la Roma! Holebas sforna un assist perfetto per Totti che cerca di colpire di testa ma viene ostacolato dai difensori blucerchiati.

38' Ammonizione per Silvestre per un fallo su Iturbe.

37' Brutto intervento di Obiang su Torosidis, che con fatica riprende a giocare.

35' Tentativo di cross di Holebas che involontariamente colpisce Eder, il giocatore blucerchiato rimane a terra dolorante.

32' Pericoloso cross di Totti alla ricerca di Iturbe, l'attaccante giallorosso non arriva sul pallone.

28' Che occasione per i giallorossi! Iturbe serve Totti in area di rigore, il capitano giallorosso va al tiro ma Viviano non fallisce la presa.

24' Prima ammonizione del match per Obiang per un fallo su Florenzi.

23' Punizione calciata dal capitano giallorosso, arriva Florenzi che tenta il tiro, ma viene murato dai difensori della Sampdoria.

20' Pericoloso Eder con un tiro in area di rigore, Yanga-Mbiwa mura bene con il corpo.

17' Gol annullato alla squadra di Garcia per un fuorigioco di Keita che aveva colpito con una sforbiciata vincente una punizione di Florenzi.

15' Iturbe commette fallo su De Silvestri bloccando così una possibile azione offensiva dei giallorossi.

12' Conclusione molto debole di Miralem Pjanic, facile la presa per Viviano.

10' Possibile ripartenza giallorossa con Gervinho che tenta di servire Iturbe in area di rigore, ma i difensori blucerchiati difendono a denti stretti la propria area.

7' Ancora nessuna azione significativa da parte delle due squadre, il pallone si gioca essenzialmente a centrocampo dove le squadre cercano un buono spunto.

4' Fallo di Iturbe su Silvestri. Punizione per la Sampdoria.

1' Verticalizzazione di Francesco Totti alla ricerca di Gervinho, colto in fuorigioco.

21.00 - Calvarese dà il via a questa partita.

20.58 - Le squadre sono in campo. Lo stadio si raccoglie per fare un minuto di silenzio in onore dell'arbitro Luca Colosimo, che a soli 30 anni è scomparso a causa di un incidente.

20.50 - Ecco le formazioni ufficiali: Roma (4-3-3): De Sanctis; Torosidis, Mapou, Astori, Cholevas; Pjanic, Keita, Florenzi; Gervinho, Totti, Iturbe.

Sampdoria (4-3-3) Viviano; De Silvestri, Silvestre, Romagnoli, Regini; Obiang, Palombo, Soriano; Eto’o, Okaka, Eder.

20.45 - Queste le parole di Iturbe nel prepartita: "È tanto che vogliamo vincere una partita in casa, speriamo di farcela. La Sampdoria è una squadra forte, sono arrivati buoni giocatori che sono forti ma noi dobbiamo pensare a noi. Campo pesante? Sarà difficile, ma non sarà facile nemmeno per i loro difensori. Spero di segnare il mio primo gol all'Olimpico in campionato, ma voglio che la squadra vinca"

20.40 - Non può mancare il sarcasmo di Massimo Ferrero sulle sorti di questo match: "Lunedì voglio cantare ‘Grazie Roma’, ma soltanto perché spero che saremo noi a prendere i tre punti. All’Olimpico proveremo a vincere, come sempre, perché i miei ragazzi sono fantastici."

20.35 - La squadra di Garcia su affaccia sul campo.





20.30 - Diamo un'occhiata agli spogliatoi della squadra ospite.



20.20 - Queste le statistiche principali sui precedenti tra le due squadre.



20.15 - Tutto pronto all'Olimpico a meno di un'ora dal fischio d'inizio.



20.05 - I giallorossi fanno il loro ingresso in campo.









Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Roma – Sampdoria (21.00), incontro valido per la 27° giornata della Serie A Tim. Si affrontano due squadre che attraversano un momento profondamente diverso. La Roma, reduce dal pari di Coppa con la Fiorentina – gol di Keita – deve sconfiggere il tabù Olimpico e consolidare un secondo posto insidiato da Napoli, Fiorentina e Lazio. La sconfitta dei partenopei a Verona fornisce ossigeno a Garcia, ma la minaccia maggiore proviene dai cugini biancocelesti. La Sampdoria è invece in palla, Mihajlovic, cancellato il periodo buio post mercato, torna a sognare un posto nella prossima Europa League, e, da ex laziale, punta allo scalpo giallorosso.

Il cammino recente. La Roma è reduce da quattro pareggi consecutivi, l'ultimo 0-0 sul campo del Chievo. La vittoria col Cagliari, 2-1 in trasferta, è ormai lontana, nel mezzo 0-0 casalingo col Parma, 1-1 a Verona e 1-1 nel finale con la Juventus, reazione vincente in dieci grazie al solito Keita. Per la Sampdoria, invece, due successi, con Atalanta, a Bergamo, e Cagliari, al Ferraris, a cancellare i due punti raccolti nelle precedenti uscite con Sassuolo, Chievo e Genoa.

Classifica. La Roma occupa la seconda posizione, quattro punti sopra Lazio e Napoli. La Sampdoria è invece al sesto posto, a quota 42, una vittoria consentirebbe a Mihajlovic di portare i blucerchiati a un solo punto da Benitez e dal Napoli. Vantaggio rassicurante su chi insegue, Genoa e Inter ferme a quote 37.

Le parole dei due tecnici in conferenza stampa. Garcia "Non gestiamo nulla, metterò in campo la squadra per vincere senza pensare all'Europa League. L’Europa League ci sarà giovedì, abbiamo segnato un gol importante ma siamo solo all’intervallo. Oggi parliamo del campionato. Il nostro calendario è così, io preferisco sempre avere tutta la rosa a disposizione. Totti ha fatto l'unico allenamento con noi ma l'ha fatto al 100% quindi conto su di lui come su tutti gli altri" De Rossi, fischiato dal pubblico, la Samp, avversario ostico e il caso Nainggolan, dopo le parole del belga rivolte alla squadra al termine di Fiorentina – Roma "De Rossi? Daniele è uno dei vostri giocatori italiani, un grande campione, più di 100 volte in Nazionale, è ancora giovane, sa fare tutto, ha sbagliato un passaggio infortunandosi, può succedere, non cambia nulla per me: ci aiuterà molto in futuro e non parlo solo del futuro di questa stagione. La Sampdoria è una buona squadra, una formazione molto fisica, fanno molti falli e fermano subito l’azione offensiva. Nel mercato hanno cambiato in attacco e preso giocatori forti. Stanno facendo molto bene e hanno un buon allenatore. Che è un po’ furbo, nel senso positivo del termine, quando dice che Ljajic deve essere un po’ egoista. Magari si aspetta che non dia la palla al giocatore piazzato meglio di lui… Ma Mihajlovic è veramente un grande allenatore. L’ho ammirato da giocatore, specie per le sue punizioni, e alla Sampdoria sta facendo grandi cose. La Samp è una buona squadra ma per noi non cambia nulla. Qualunque sia il nostro avversario, noi sappiamo cosa fare e cosa ottenere come risultato. Le parole di Nainggolan? E’ il compleanno di qualcuno di voi? No? Allora vi auguro un buon non compleanno. Quella di Nainggolan è una non-vicenda, allo stesso modo. Ho detto che mi aspettavo uan risposta dai giocatori importanti? Si, è arrivata, anche in campo. Non è che si pareggia in 10 contro la Juve senza leadership sul campo. A Firenze ugualmente. Senza leadership non è possibile fare queste cose. Keita è un esempio di questo, non solo per i suoi gol. Florenzi sa difendere e attaccare, l'abbiamo visto sull'occasione di Ljajic a fine primo tempo la scorsa partita, è un giocatore offensivo di fascia a destra, quello è il suo ruolo. Se terzino, a centrocampo o attaccante, è dove la squadra ha bisogno di lui".

Mihajlovic "Da domani comincia un ciclo difficile ma molto stimolante per chi come noi è ambizioso. Queste partite ci diranno dove potremo arrivare e andranno vissute con la massima concentrazione. Siamo lassù e vogliamo restarci, il nostro obiettivo è giocarcela sempre alla pari, voglio una Samp attenta, spavalda, ma non presuntuosa. Ci sono persone che sognano il successo - ha detto - e persone che restano sveglie per ottenerlo. Non andiamo all'Olimpico a fare le vittime. Non mi fido di questa Roma, anche se stanno pareggiando molto. Mai come stavolta penso che potremo trovare la vittoria ". Sul futuro “Ora sono concentrato su questa partita e sulla Sampdoria. Poi si vedrà tutto. Non ho proprio il cuore giallorosso: alla Roma ho passato i miei primi due anni in Italia, in un momento difficile per il club. Sono più legato alla Lazio: ho fatto sei anni e vinto tanto in biancoceleste".

Sul fronte formazioni, le maggiori difficoltà sono per Garcia. In mediana, due le assenze. De Rossi, uscito anzitempo con la Fiorentina non è della partita, il giudice sportivo ferma Nainggolan per un turno. Il ballottaggio, per un posto al fianco di Keita, schierato nuovamente a protezione della difesa, e Pjanic, è tra Paredes e Florenzi. Davanti Totti recupera solo per la panchina tridente leggero quindi con Ljajic, Iturbe e Gervinho, parzialmente risparmiato in Europa. In difesa, Torosidis a destra, Cole a sinistra, Astori e Yanga Mbiwa in mezzo.

La lista indisponibili è ricca di giocatori di spessore, in primis la coppia centrale Castan – Manolas. Con loro Maicon, in recupero dopo i problemi al ginocchio, Strootman, Ibarbo, De Rossi, Balzaretti e Lobont. A rischio squalifica, tra i presenti, Pjanic e Torosidis.

Mihajlovic naviga nell'abbondanza e come sempre ha quattro carte per tre posti davanti. Sacrificato Muriel, il colombiano non può garantire 90 minuti di qualità, mentre può essere letale a partita in corso. Al centro del reparto Okaka, ai lati Eder e il ritrovato Eto'o, reduce dal primo gol in maglia Samp con il Cagliari. Obiang, Palombo e Soriano in mediana, davanti a Viviano, De Silvestri, Silvestre, Romagnoli, osservato speciale in prestito alla Samp proprio dalla Roma, e Regini.

Mihajlovic deve rinunciare a Munoz, Rizzo, Mesbah, Cacciatore e De Vitis, In diffida Duncan, Regini e De Silvestri.

L'arbitro dell'incontro è il signor Calvarese.