Roma, è l'ultima chiamata

S. P. Q. R. Che, nella sua interezza, oggi potrebbe significare: s, pareggi questi romani. I segni X sono tanti, troppi, i giallorossi in campionato ne hanno raccolti ben 8 di fila, e stasera, in quell'Olimpico che non festeggia una vittoria da 4 mesi, arriva la Sampdoria, mica facile come sfida.

La Juventus si allontana, pazienza, ma se la Lazio si avvicina, allora c'è poco da stare tranquilli, Garcia lo sa, e stasera contro i blucerchiati servirà una Roma maxima sotto tutti i punti di vista, che, con Gervinho, che poi è il cugino di quello scappato in Africa, ed Iturbe, da Verona col "verdone", si potrebbe anche sperare di combinar qualcosa di buono.

La Samp è in corsa per l'Europa, ha attaccanti di peso ed un tecnico vulcanico: fu proprio la squadra di Mihajlovic che bloccò sul pareggio la mini-Roma di Marassi, ma oggi siamo alle idi di marzo, e non c'è più tempo per gli scherzi.

Probabili Formazioni:

La Roma ritrova Totti, impossibilitato a partecipare alla spedizione di Firenze, il capitano è ancora a mezzo servizio, e chissà se Garcia lo includerà nell'iniziale 4-3-3.

Roma (4-3-3): De Sanctis; Torosidis, Yanga-Mbiwa, Astori, Holebas (Cole); Paredes, Keita, Pjanic; Gervinho, Totti, Ljajic. All. Garcia

La Sampdoria si affida al tridente pesante: Eder, Okaka, Eto'o.

Sampdoria (4-3-3): Viviano; De Silvestri, Romagnoli, Silvestre, Regini; Obiang, Palombo, Soriano; Eder, Okaka, Eto'o. All. Mihajlovic

L'ultimo treno per lo Scudetto passa stasera vicino Ponte Milvio, anche se questa è una parola che ormai suona così strana alle orecchie capitoline.