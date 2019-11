Live Torino-Lazio in risultato partita Serie A (0-2)

Per Torino - Lazio è davvero tutto. Vi lasciamo alla diretta scritta di Roma - Sampdoria, sempre su Vavel Italia. Buon proseguimento di serata.

Vittoria meritata della Lazio, che conquista così la quarta vittoria consecutiva, diventando di fatto una delle principali pretendenti alla Champions League. Il Torino è apparso abbastanza spento, soprattutto nella seconda frazione, dove i pensieri sono volati sicuramente al ritorno di Europa League di giovedì sera.

20.52 LA LAZIO ESPUGNA TORINO, SPUERA IL NAPOLI E BRACCA LA ROMA!!! GRAN PARTITA DEI BIANCOCELESTI CHE BATTONO MERITATAMENTE IL TORINO CON IL RISULTATO DI 0-2.

93' Pessimo Keita che egoisticamente non serve la palla del 3-0 ad Onazi e si fa fermare in corner.

Il quarto uomo segnala 3 minuti di recupero.

89' Angolo per il Toro. Ci prova Amauri ma la difesa biancoceleste libera. Nuovamente corner per i granata.

87' Basta stende El Kaddouri e si prende il cartellino giallo. Punizione orribile di Bovo.

85' Passano i minuti e si materializza la vittoria dei biancocelesti. Toro ormai sulle gambe e con la testa a giovedì sera.

82' Amauri vicinissimo al gol! Che occasione sprecata per il Toro! Gran cross di Darmian sul quale si fionda l'attaccante brasiliano che fallisce un gol da ottima posizione.

Mette le mani sulla partita la Lazio con uno straordinario Felipe Anderson, che sfrutta al meglio un assist di Klose e mette in rete il gol del 2-0. Lazio momentaneamente a -1 dalla Roma!!!

78' FELIPEEEEEEEEEEEEEEE!!! ANCORA LUIIIIIII!!! FELIPE ANDERSONNNN FA VOLARE LA LAZIO AL TERZO POSTO!!!

76' CHE ERRORE DI KEITA!! L'attaccante della Lazio tutto solo davanti a Padelli tarda la conclusione e colpisce l'esterno della rete. Poteva chiudere il match, ma ancora una volta sbaglia un gol quasi fatto.

74' SUPER MARCHETTI!! Decisiva deviazione del portiere biancoceleste su una conclusione pericolosissima di Darmian.

Gran gol di Felipe Anderson che taglia come un coltello con il burro la difesa granta, rea di chiudere con troppa leggerezza sul velocissimo attaccante brasiliano, per il quale è poi un gioco da ragazzi battere Padelli a due passi dalla porta.

71' FELIPEEEEEEEEEEEEE ANDERSONNNNNNNNNNNN!!! 0-1 ALL'OLIMPICO DI TORINO!!! RETE FONDAMENTALE DEI BIANCOCELESTI

69' Cross teso di Darmian sul quale per pochissimo non arriva Amauri.

66' Biglia è costretto a commettere fallo su Peres. Ennesima ottima giocata dell'esterno brasiliano.

64' Che occasione da gol per la Lazio!!!! Buco pazzesco nella difesa granta, Klose serve Keita che invece di calciare di prima rientra sul sinistro, saltando Bovo e perdendo il tempo del tiro, tentano poi senza profitto.

62' Doppio cambio anche per Ventura, che adesso vuole provare a vincerla. Dentro Darmian e Maxi Lopez per Martinez e Silva.

62' Tiro-cross di Peres che per pochissimo non sorprende Marchetti.

61' Ottima chiusura di Mauricio su Benassi.

60' Keita si libera sulla sinistra e crossa al centro, ma Padelli anticipa tutti bloccando la sferea in tuffo

Pioli prova a scuotere i suoi con questo doppio cambio. Appare infatti molto ferma in questo secondo tempo la Lazio.

57' Doppio cambio per Lazio: escono Cataldi e Mauri ed entrano Keita ed Onazi.

55' Che rischio di Bovo, che effettua un retropassaggio suicida per Padelli, fortunato nel liberarsi della sfera pressato da Klose.

52' Ammonito El Kaddouri per un fallo da tergo su Felipe Anderson

50' Peres prova l'imbucata per El Kaddouri, ma arriva provvidenziale la chiusura in scivolata di Biglia.

49' Radu stende con le cattive Benassi pronto a ripartire e si becca il giallo dal signor Orsato.

47' Bella iniziativa di Bruno Peres che rientra sul sinistro salta Radu e conclude verso la porta di Marchetti in maniera imprecisa.

20.04 Partiti!!! Ricomincia la partita con gli stessi uomini della prima frazione!

20.o3 Squadre nuovamente in campo in attesa del signor Orsato.

Gara, che come ci aspettavamo, resta molto bloccata all'Olimpico, con il Torino che ha chiuso tutti gli spazi alle offensive laziali. Nonostante il prolungato possesso di palla la squadra di Pioli non è riuscita quasi mai ad impensierire Padelli: di Cataldi e Parolo le migliori occasioni per gli ospiti. La migliore azione della gara l'ha avuta però il Torino: perfetto contropiede sulla sinistra con Silva che pennella al centro per l'accorrente Amauri che di testa ha impegnato Marchetti: unico neo non aver angolato maggiormente la conclusione. 0-0 tutto sommato giusto.

Amauri all'intervallo: "E' importantissima questa partita. Abbiamo fatto bene nel primo tempo e dobbiamo continuare così anche nella ripresa. Anche se stiamo giocando con le seconde linee stiamo facendo la nostra partita".

FISCHIO FINALE DI BANTI! SI VA AL RIPOSO SULLO 0-0! Piu Lazio che Toro, ma l'occasione più importante l'ha avuta Amauri sulla sua testa.

42' Guizzo di Felipe Anderson che si libera al limite dell'area ma non riesce a trovare lo spazio per calciare in porta.

41' Ottima idea di Basha che prova a lanciare Martinez in profondità scavalcando la difesa, ma il pallone è leggermente lungo e Marchetti ha vita facile in uscita

39' Fallo di Amauri che spinge Biglia molto vistosamente: giallo anche per il brasiliano ex Napoli e Parma

37' Lancio di de Vrij per lo scatto di Mauri centralmente: fuorigioco però che ferma l'attacco della Lazio. Questa azione testimonia tutte le difficoltà degli ospiti nel costruire la manovra.

34' Torna in avanti il Torino: due calci d'angolo in rapida successione, ma in entrambe i casi nulla di fatto.

31' Cross di Parolo per Mauri: torsione perfetta e bella stoccata di testa, ma troppo centrale, para Padelli

29' Capovolgimento di fronte: angolo Lazio. Bravo Maksimovic di testa ad allontanare la sfera

29' CHE OCCASIONE DOPPIA PER IL TORINO! PRIMA AMAURI, POI MARTINEZ!!! CROSS PERFETTO DI SILVA DALLA SINISTRA: PRIMA MARCHETTI FERMA AMAURI, POI MARTINEZ METTE A LATO!

27' Errore di Maksimovic in uscita, Mauri cerca Klose, ma il tedesco viene chiuso da Jansson in angolo prima che entrasse in area di rigore. Ammonito Maksimovic per proteste, chiedeva un fallo

24' Si gioca nella metà campo del Torino, ma la squadra granata riesce perfettamente a chiudere tutti gli spazi quando la Lazio prova ad offendere. Troppo lenta e macchinosa la manovra degli ospiti.

22' Ci prova la Lazio sulla corsia mancina: Basha lancia Gaston Silva. Nel tentativo di recuperare la sfera prima che uscisse resta infortunato al polso sinistro

19' PAROLO! Radu serve perfettamente l'inserimento dell'ex Parma che calcia di sinistro: Padelli respinge in angolo.

18' CATALDI! Eccola la prima palla gol per la Lazio. Basta serve Mauri che ad occhi chiusi serve di prima l'inserimento del centrocampista che calcia di prima intenzione: palla di poco alta.

17' Buona imbeccata di Gazzi per Martinez, Mauricio però controlla bene e favorisce l'uscita di Marchetti.

15' Pioli ha chiesto ai suoi uomini, soprattutto di centrocampo, di provare ad alzare i ritmi della gara e della propria azione. I ritmi lenti favoriscono il posizionarsi degli uomini granata, che successivamente non offrono spazi ai biancocelesti

12' Fallo di Gaston Silva su Mauri: punizione dalla destra.

12' Lazio che torna in avanti provando a manovrare la sfera sfruttando tutto il campo in ampiezza, ma il Torino si difende bene in otto dietro la linea della palla.

9' Ottima azione del Torino. Benassi crossa per Amauri, che non c'arriva. C'è però dalla parte opposta Silva che ricicla la sfera con un cross a volo, ma de Vrij è attento e sbroglia la minaccia

8' Contropiede Toro: Benassi si libera bene centralmente, ma dopo aver fatto più di 40 metri palla al piede sbaglia il suggerimento per Martinez

6' Cross pericolosissimo di Cataldi dalla destra, la sfera attraversa tutta l'area di rigore senza che compagni ed avversari riescano ad intervenire

5' Lazio subito in proiezione offensiva. Cataldi cerca l'inserimento di Mauri in area di rigore, palla troppo lunga.

4' Mauri apre per Felipe Anderson che calcia dal vertice destro dell'area di rigore: deviazione di Bovo in angolo

2' Lazio in possesso palla. Il Torino si abbassa tutto dietro la linea della sfera. Chiaro il tema tattico di Ventura: chiudersi a riccio per poi ripartire in contropiede

1' Lancio lungo per Amauri dalle retrovie, de Vrij lo anticipa di testa

Fischia l'arbitro di Schio e SI PARTE! Primo possesso per il Toro

Dopo il minuto di raccoglimento per commemorare il ricordo di Luca Colosimo, arbitro scomparso settimana scorsa, è tutto pronto per il via del signor Orsato.

Ci siamo. Mauri e Farnerud, i due capitani, stanno svolgendo gli ultimi rituali in vista del match.

18.55 Ventidue che raggiungono pian piano il tunnel che precede il terreno di gioco. A breve l'ingresso in campo, guidati dal signor Orsato di Schio

18.50 Squadre negli spogliatoi. Finito il riscaldamento. Ecco un'istantanea di qualche minuto fa.

18.45 Ai microfoni di Sky il D.S granata Gianluca Petrachi spiega la scelta di Ventura, che ha schierato Gaston Silva nel ruolo di terzino: "Gaston Silva esterno? Lo ha già fatto in Nazionale, è un giocatore molto bravo nell'impostazione di gioco ma deve acquisire un po' di furbizia nell'uno contro uno in difesa. È un classe '94, ha tempo per crescere, ma è migliorato tantissimo quest'anno".

18.40 Squadre che stanno ultimando le fasi di riscaldamento prima di rientrare negli spogliatoi per gli ultimi preparativi in vista della gara. In contemporanea a questa gara si giocherà un'altra gara, si tratta di Fiorentina-Milan, che potrete seguire cliccando qui.

18.35 A meno di un'ora dal match dell'Olimpico di Torino che vedrà fronteggiarsi i granata e i laziali, Marco Parolo ha detto la sua riguardo il delicato appuntamento dei biancocelesti: "Qualsiasi fosse stato il risultato del Napoli, noi comunque saremmo venuti qui per fare la partita, proponendo il nostro gioco. Sappiamo che facendo così possiamo fare il risultato ovunque. Stiamo facendo nostra la mentalità del mister. E lo dimostra il fatto che chiunque scenda il campo da tutto. Cambiano gli interpreti ma non il risultato. Dobbiamo continuare così e ci leveremo grosse soddisfazioni, sempre correndo al massimo, aiutandoci l'un l'altro e mantenendo bene i piedi per terra". Gli appuntamenti infrasettimanali che impegnano il Torino in Europa potrà essere un vantaggio da non lasciarsi sfuggire: "E’ un vantaggio per noi, ma solo se saremo in grado di sfruttarlo. Le nostre energie in più dobbiamo metterle sul campo schiacciando da subito il piede sull’acceleratore".

18.30 Ecco lo spogliatoio dei granata

18.25 Ventura rinuncia a Glik, Darmian, Quagliarella e Maxi Lopez. C'è Amauri dopo più di due mesi dall'ultima volta da titolare.

18.19 Ecco quello scelto invece da Ventura (3-5-2): Padelli; Bovo, Jansonn, Maksimovic; Peres, Benassi, Fernerud, El Kaddouri, Silva; Martinez, Amauri

18.17 Ecco l'undici della Lazio scelto da Pioli (4-3-3): Marchetti; Basta, de Vrij, Mauricio, Radu; Cataldi, Biglia, Parolo; Felipe Anderson, Klose, Mauri

18.15 Un salto negli spogliatoi. Ecco quello della Lazio

18.10 Torino-Lazio significa anche Ventura contro Pioli. Ecco i numeri, eccellenti, dei due allenatori.

18.05 In attesa delle formazioni ufficiali ecco i precedenti della sfida. Sono 59: finora si sono registrate 27 vittorie dei padroni di casa, 11 vittorie per gli ospiti e 21 pareggi.

18.00 Prime immagini dal campo, dove la Lazio ha testato il terreno di gioco dell'Olimpico circa mezz'ora fa. Sono stati rimossi da poco i teloni che coprivano il manto erboso, per salvaguardare il campo dalla fitta pioggia caduta nelle ore precedenti alla gara.

17.55 Sfida nella sfida. Kamil Glik, capitano che incarna gli stereotipi del capitano e del vecchio cuore granata, da una parte. Stefan de Vrij è uno degli elementi di spicco della Lazio che, anche se non ha la fascia al braccio, testimonia sempre leadership e personalità in campo. Non è un caso che Torino e Lazio abbiano rispettivamente la quarta e la terza difesa meno battuta del campionato (28 i gol subiti dai granata, 27 i biancocelesti), con quei due lì dietro si dormono sonni tranquilli.

17.50 Reduce dalla brutta serata di San Pietroburgo e come noto assente per squalifica per il ritorno, Marco Benassi è il principale candidato a una maglia da titolare tra i tre in linea mediana contro la Lazio. Il centrocampista granata vuole subito riscattare l'espulsione rimediata in Russia con un'ottima prestazione stasera. Vedremo se ci riuscirà e se Ventura gli darà l'opportunità di rifarsi.

17.45 Buon pomeriggio amici lettori di Vavel Italia e benvenuti ad una nuova diretta testuale di Serie A. Quest'oggi saremo all'Olimpico di Torino per seguire in diretta e raccontarvi live le emozioni di una sfida interessantissima che può valere un posto in Europa: benvenuti a Torino-Lazio. Da Andrea Bugno e dalla redazione di Vavel Italia la più cordiale buonasera.

Sfida che si preannuncia bella ed interessante, sia dal punto di vista delle motivazioni che da quello della mera classifica. Lazio che arriva col vento in poppa, spinto da una serie di vittorie consecutive che l'hanno proiettata al terzo posto in coabitazione col Napoli, che ieri s'è fermato, ancora, a Verona. Torino invece che arriva da due battute d'arresto e vuole riprendersi al più presto possibile per attaccare la zona Europa League.

E' una partita particolare dal punto di vista tattico: sicuramente a tenere il pallino del gioco saranno gli ospiti ma i granata non si limiteranno a difendere la propria area di rigore, ma proveranno a punire gli avversari grazie al loro marchio di fabbrica: organizzazione difensiva, compattezza e contropiedi veloci. I laziali quindi dovranno stare attenti a non scoprirsi troppo vista anche la lentezza dei propri centrali difensivi, De Vrij e Mauricio. D'altro canto la superiorità tecnica della Lazio è disarmante, ma il Torino contro lo Zenit ha dimostrato di potersela giocare contro chiunque, nonostante il punteggio finale.

Il Torino dovrà essere bravo a non farsi distrarre dal match di ritorno dell'ottavo di finale di Europa League contro lo Zenit (in programma per giovedì alle ore 21 sempre qui all'Olimpico), mentre gli ospiti non possono lasciarsi sfuggire l'occasione di mettere pressione ai cugini giallorossi e staccare il Napoli.

Dopo la disfatta di San Pietroburgo (2-0), e la sconfitta di Udine di domenica scorsa (3-2) il Torino si rituffa in campionato col chiaro intento di conquistare i tre punti per assicurarsi il prossimo anno un posto nell'elite europea. Dopo i grandi successi europei e non, contro Bilbao e Napoli, la squadra di Ventura sembra aver staccato leggermente la spina. Un calo più fisiologico che altro, con i granata che hanno continuato a lottare e giocare con ordine in entrambe le gare dalle quali sono usciti sconfitti. La Lazio è un occasione per tornare a far punti.

Lazio a gonfie vele, dicevamo. In grande forma e che sta giocando in maniera sublime, grazie soprattutto al suo allenatore Stefano Pioli, che ne ha forgiato armi e tatticismi, in modo da rendere il giocattolo quasi una macchina perfetta. Gioco arioso e concreto, verticale quanto basta, aggressivo altrettanto. Gli uomini cardine di questa squadra, seppur l'insieme faccia poi il totale, ci sentiamo di dire che sono Biglia, Candreva e Anderson su tutti (successivamente spiegheremo perché). Grazie a quest'ottimo periodo i biancocelesti hanno agganciato al 3° posto il Napoli ed ora vedono la loro acerrima rivale, la Roma, distante solo 4 punti.

Torino - Ventura schiera comunque i suoi col 3-5-2: Padelli in porta; Bovo, Glik e Moretti in difesa; B. Peres, Benassi, Gazzi, Farnerud e Darmian a centrocampo; Martinez e Maxi Lopez in attacco, con Quagliarella che dovrebbe riposarsi dopo aver tirato la carretta per due settimane.

Pioli deve fare a meno dello squalificato Candreva e dispone i suoi col solito 4-3-3: Marchetti tra i pali; Basta, De Vrij, Mauricio e Radu a comporre la linea difensiva; Cataldi, Biglia e Parolo in linea mediana; F. Anderson, Klose e Mauri, jolly, a formare il terzetto offensivo.

Torino (3-5-2): Padelli; Bovo, Glik, Moretti; Bruno Peres, Benassi, Gazzi, Farnerud, Darmian; Martinez, Maxi Lopez.

Lazio (4-3-3): Marchetti; Basta, De Vrij, Mauricio, Radu; Cataldi, Biglia, Parolo; Felipe Anderson, Klose, Mauri.

Ventura non parla alla vigilia della delicata sfida con la Lazio. Il Torino si gioca molto in questa settimana e il tecnico prova a far cerchio, dimenticando San Pietroburgo. L'ultimo capitolo di Ventura risale quindi al post partita europeo, con l'attacco frontale alla direzione di gara che potrebbe sancire l'addio all'Europa League del Toro. Ricordiamo brevemente le impressioni a caldo di Ventura "Risultato difficile da ribaltare ma non impossibile, un po' come quello con l'Athletic Bilbao. Mai dire mai, comunque. Vedremo, però, se ce la faranno giocare... L'arbitro ha preso delle decisioni che mi hanno lasciato sconcertato, ha condotto una direzione di gara a senso unico a favore dello Zenit. Non entro nel merito dell'espulsione di Benassi, con lo stesso metro ci sarebbero stati tanti altri gialli. E' proprio la conduzione nel suo complesso a non avermi convinto. Già affrontavamo un avversario più forte di noi sulla carta, se poi si regala un uomo per 70 minuti diventa davvero difficile. Tra una settimana, però, ripartiremo ad armi pari. Ricordiamoci che tre anni fa giocavamo in serie B, dobbiamo fare un discorso di crescita generalizzata. Ora analizzeremo quello che abbiamo fatto, nel bene e nel male. Peccato, perché mi sarebbe piaciuto giocarla undici contro undici, questa gara".

Pioli - La zona Champions è realtà, e il tecnico guarda anche più in là, ma con prudenza: "Sapere che lottiamo per un traguardo prestigioso come quello ci dà ancora più spinta per fare meglio: l'obiettivo è vincerle tutte da qui al 31 maggio, solo allora ci volteremo per guardare la classifica e controllare dove saremo arrivati". Intanto però testa al Torino, rientrato peraltro dalla trasferta impegnativa (sotto tutti i punti di vista) in terra Russa, dove ha perso per 2-0 con lo Zenit: "Il fatto che loro abbiano avuto meno tempo di noi per preparare la partita può aiutarci naturalmente. Abbiamo visto quali sono i loro pregi e come possiamo metterli in difficoltà. Mi aspetto comunque una gara complicata, loro giocano bene con frequenti verticalizzazioni e servirà una grande prestazione per portare a casa la vittoria". Il bel gioco che esprime anche la sua Lazio: "Gestire questo momento non è difficile, visto che tutta la squadra è consapevole delle proprie possibilità e potenzialità. Assieme alla squadra continuiamo a lavorare consci che l'obiettivo non è stato ancora raggiunto: solo così faremo bene. La squadrà ha capito che deve giocare con estrema umiltà e che bisogna lottare qualora non ci fossero le occasioni per dominare la partita".

Negli ultimi 5 precedenti tra le due formazioni 2 vittorie per entrambe le squadre ed un pareggio. Il Torino in casa non perde dal match di Coppa Italia con la Lazio, finito 3 a 1. Nelle ultime tre gare tra le due compagini giocate all'"Olimpico" di Torino, i padroni di casa hanno vinto due volte. Gli ospiti vengono da due successi consecutivi in trasferta. La Lazio prima della sfida di Coppa Italia giocata contro i granata aveva violato l'"Olimpico" di Torino il 28/9/08, match finito 1 a 3.