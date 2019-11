Juve in ansia: Pogba ko

Il rovescio della medaglia in casa Juve si chiama Paul Pogba. L'esaltazione e la felicità per la vittora, splendida, del Signal Iduna Park, viene parzialmente smorzata dall'infortunio occorso durante la prima frazione di gioco a Pogba, costretto a lasciare in lacrime il terreno di gioco.

Si teme uno stiramento per il gioiellino francese della Juventus, che a metà primo tempo, al 27', ha lasciato il campo forzando Allegri alla prima sostituzione. Quello che nei giorni scorsi sembrava un semplice affaticamento muscolare si è rivelato qualcosa di più serio, scoppiando in lacrime non appena si è seduto in panchina tra i compagni che lo rincuoravano.

Già domani, in mattinata, verranno effettuati i primi controlli medici del caso, per capire l'entità del problema muscolare. La Juventus perde un tassello fondamentale in vista delle prossime sfide di campionato, ma spera di recuperare il fuoriclasse francese quantomeno per il ritorno della sfida dei quarti di finale. sebbene i tempi di recupero siano ancora da valutare.

Le prime sensazioni sembrerebbero comunque negative: secondo quanto riferisce 'Sky Sport', il giocatore avvertirebbe molto dolore e per lui si teme uno stiramento al flessore, che comporterebbe per il francese un lungo stop.