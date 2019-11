Dinamo Mosca - Napoli: vietato sbagliare

Dopo le costanti e recenti delusioni in campionato, il Napoli si rituffa in Europa League col chiaro intento di passare il turno per continuare a sognare la finale di Varsavia.

Non sarà così semplice, in quanto si troverà di fronte una Dinamo Mosca completamente diversa rispetto a quella vista all'andata. La squadra di Cherchesov non solo si presenterà cambiata dal punto di vista dell'organico, ma anche sotto l'aspetto caratteriale. Infatti il Napoli dovrà far fronte sia agli undici giocatori che si troverà di fronte, sia ai 40000 dell'Arena Khimki che hanno promesso un incitamento perpetuo dal primo all'ultimo minuto.

Dal punto di vista tecnico - tattico gli azzurri dovranno stare attenti ai loro punti di forza offensivi, vale a dire Valbuena, Kuranyi, Kokorin e Dzsudzsak. Dovrà lavorare alla perfezione la fase difensiva e con questo non intendiamo solo la difesa, ma tutta la squadra dovrà essere compatta e si dovrà muovere come un unico reparto per difendere i 2 gol di vantaggio maturati all'andata.

L'imperativo è non aver paura. Non si dovrà scendere in campo con la tranquillità di essere già passati o con la supponenza di essere più forti degli avversari, piuttosto bisognerà stare concentrati dal primo al triplice fischio dell'arbitro.

STATISTICHE - Il Napoli arriva a questa sfida dopo la sconfitta maturata con l'Hellas Verona domenica pomeriggio. Stessa sorte, capitata ai russi, che perdono il derby contro lo Spartak. La Dinamo Mosca in casa non perde dal 27/10/14, quando venne sconfitta dal Rubin Kazan con il risultato di 0-2. Il Napoli non vince fuori casa dalla trasferta di Trebisonda, in cui sconfisse il Trabzonspor per 4 a 0.

FORMAZIONI - Cherchesov rispetto all'andata cambia modulo schierando i suoi col 4-3-3:

Benitez per una delle partite più importanti della stagione si affida ai suoi uomini di fiducia:

Napoli, è il momento di mostrare cuore, grinta e determinazione. Dentro o fuori, solo il campo ce lo dirà.