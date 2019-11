Diretta Dinamo Mosca-Napoli in risultato partita Europa League (0-0)

Per Dinamo Mosca - Napoli è davvero tutto. Vi lasciamo alla diretta delle partite delle altre italiane impegnate in Europa League:



Il risultato, 0-0, rispecchia l'andamento della partita, con il Napoli che ha sfiorato in più occasioni il gol dell'1-0. La Dinamo è davvero poca cosa per provare alla rimonta.

IL NAPOLI VOLA AI QUARTI DI FINALE DI EUROPA LEAGUE!! PRIMA ITALIANA TRA LE MIGLIORI OTTO DELL'EUROPA LEAGUE.

Corner per la Dinamo.

93' Bella azione di De Guzman che viene abbattuto da Veinqueuer ma l'arbitro non fischia! Pazzesco

90' Sono 3 i minuti di recupero

89' Ghoulam tiene pallo e viene steso da Valbuena. 1 minuto alla fine del match!

88' Contropiede del Napoli con Hamsik che effettua un passaggio troppo lungo per De Guzman.

86' Tiene palla il Napoli. Dimostrazione di forza della squadra di Benitez.

Finale di partita molto divertente alla Khimki Arena.

83' Hamsik trova nello spazio Callejonm che tira troppo piano e Gabulov blocca sicuro

83' Contropiede Dinamo con Ghoulam che anticipa sul più bello Kokorin.

82' Zuniga supera Vainqueuer che lo stende, ma per l'arbitro non c'è nulla.

81' Ultimo cambio per il Napoli: esce Higuain ed entra Zuniga. Benitez si difende.

80' Higuain lancia Maggio che entra in area e contrastato da Kozlov cade. Per l'arbitro non ci sono gli estremi per il penalty.

79' Ancora Napoli con De Guzman che arriva sul fondo mette al centro per Hamsik, ma Gabulov anticipa lo slovacco.

77'- Ci prova Hamsik dal limite, tiro rimpallato che finisce sui piedi di Higuain che conclude al volo, palla alta.

75' Higuain mette sotto scacco tutta la difesa russa saltando Vainqueuer e Samba, ma alla fine non riesce a concludere per una grande chiusura di Buttner

72' Fallo di Vainqueuer che si prende il giallo. Cross al centro di De Guzman con Britos che cicca la sfera.

71' Altro cambio nel Napoli: entra Hamsik ed esce Manolo Gabbiadini

70' OCCASIONE DINAMO!! Kurany stacca in area anticipando tutti ma dosa male il colpo di testa.

67' Buttner si fa tutta la fascia e prova il sinistro che si spegne sull'esterno della rete.

66' Inizia a picchiare duro la Dinamo. Altro fallo non ravvisato su Gabbiadini.

63' Resta a terra Higuain dopo aver ricevuto un calcione da Vainqueuer. Intanto primo cambio di Benitez: entra De Guzman ed esce Mertens.

61' Ci prova Samba dal limite, tiro impreciso del difensore centrale.

60'Botta di Gabbiadini dalla distanza, palla di poco a lato.

59' Bella parata di Andujar su tiro Dzsudzsak

58' OCCASIONISSIMA PER HIGUAIN!!! l'attaccante partenopeo salta Gabuloc in uscita e dallo spigolo dell'area di rigore tenta il pallonetto che si spegne alto di poco.

56' Ancora russi pericolosi con Kurany che prova la sforbiciata, palla che si spegne lentamente a lato della porta di Andujar.

55' Dinamo periclosa con Dzsudzsak che arriva sul fondo e mette al centro un cross teso sul quale Albiol anticipa tutte manda la sfera in corner.

53' Ancora Napoli in avanti con la Dinamo che soffre in difesa.

53' Ammonito Mertens per un fallo di mano.

52' Attacca il Napoli in contropiede con Higuain che sbaglia l'assist per Jorginho.

49' Ottima azione della Dinamo con kokorin che conclude al volo, Andujar devia in corner.

48' Gioco pericoloso di Zhirkov su Jorginho.

46' Parte forte la Dinamo, alla ricerca di una rete che riaprirebbe il discorso qualificazione.

Cominciata la ripresa!!!

19.00 Squadre nuovamente in campo!

Primo tempo dai due volti. Nei primi 20 minuti ritmi elevati e Napoli vicinissimo al vantaggio in due occasioni, con Mertens e Callejon che colpiscono rispettivamente una traversa ed un palo. Per la Dinamo reti annullate a Samba e Kurany per evidente offside. Nei restanti 25 minuti poco gioco e soprattutto tanti falli.

18.46 Finisce la prima frazione di Dinamo Mosca-Napoli. 0-0!

1 minuto di recupero.

44' Mertens resta a terra frastornato dopo aver subito una pallonata in testa.

43' Valbuena sulla sfera. Punizione davvero pericolosa. Sbaglia tutto l'attaccante francese.

42' Fallo ingenuo di Maggio che stende Zhirkov e si becca il primo giallo del match. Scintille tra Britos e Samba.

40' Entrambe le squadre poco precise in questo frangente.

36' Pericolosa la Dinamo con Zhirkov che cade sul più bello e concede la riaprtenza ad Albiol. Lo spagnolo si fa mezzo campo palla al piede e serve Higuain, che ha la malsana idea di puntare da solo tutto al difesa russa. Palla persa con Benitez infuriato!

33' Ripartenza veloce del Napoli con Mertens che arriva sul fondo e sbaglia il cross.

32' Kurany prova il destro ma Britos è bravo a murarlo.

30' Dopo 20 minuti di buon gioco, è calato vistosamente il ritmo del match.

29' Buona azione di Mertens e Ghoulam che conquistano un corner.

28' Che rischio che si prende Vainqueuer uscendo palla al piede dall'aria di rigore russa.

25' Punizione per il Napoli sull'out sinistro.

22' Brutto fallo di Zhirkov su Jorginho. Niente giallo per il russo.

21' Buona azione della Dinamo con Valbuena che tira verso la porta e Kokorin di testa la appoggia in rete. Ma l'attaccante russo era in fuorigioco di almeno un metro. Si scalda il match.

18' Higuain prova il tiro dal limite, Samba lo devia i corner. Sugli sviluppi dell'angolo Callejon prova il tiro al volo che finisce altissimo.

17' Punizione per la Dinamo da buona posizione. Samba anticipa tutti e mette la palla in rete ma è fuorigioco.

15' COSA SBAGLIA CALLEJONNN!!! PALO ESTERNO A TU-PER-TU CON GABULOV DELLO SPAGNOLO

14' Molto più Napoli in questo inizio di partita, con la Dinamo che sembra in balia dei partenopei

12' Napoli vicinissimo al vantaggio. Solo la sfortuna ha impedito ai partenopei di trovare la rete dell'1-0.

11' CHE TRAVERSA DI MERTENSSSSS!!! SAREBBE STATO UN EUROGOL

Ecco l'occasione mancata da Maggio

7' Calcio piazzato per la Dinamo con Valbuena che cerca sul secondo palo Samba, palla troppo alta.

5' Samba cambia gioco per Dzsudzsak che appena sfiorato da Maggio si lascia andare e cade. L'arbitro lo richiama.

4' Occasionissima per Maggio che tutto solo a centro area cul corner di Gabbiadini manca l'impatto con la sfera

3' Higuain guadagna un buon calcio d'angolo.

2' Parte forte la Dinamo che cerca di mantenere il possesso palla.

18.00 Tutto pronto per il calcio d'inizio. Partiti!!!! Primo pallone giocato dalla Dinamo!!

17.58 Squadre schierate, parte l'inno della UEFA Europa League.

17.55 Squadre pronte a fare il loro ingresso in campo agli ordini del signor Nijhuis. Si scalda l'atmosfera alla Khimki Arena.

17.50 Squadre rientrate negli spogliatoi. Mancano appena 10 minuti all'inizio di questa importantissima sfida, che segnerà, nel bene e nel male, la stagione del Napoli.

17.45 Certo, entrare in campo e sentire l'inno della Champions League è ben altra cosa. Tuttavia stasera il Napoli scende in campo a Mosca per un obiettivo tutt'altro che di poco conto. E poco importa se il drappo ed il blasone dell'Europa League hanno risonanza molto minore rispetto alla Coppa dalle grandi orecchie: questa sera il Napoli può scrivere un pezzo della sua storia. Già, il sodalizio partenopeo ha l'occasione di tornare a sognare in Europa ventisei anni dopo l'ultima volta, quando sul manto verde c'erano fior di giocatori. Da Alemao a Ferrara, da Renica a Careca, senza dimenticareMaradona.

17.40 Ecco gli schieramenti tattici delle due squadre. Probabile che la Dinamo si piazzi in campo con un 4-4-2, che può trasformarsi rapidamente in un 4-1-4-1. Lo stesso vale per il Napoli: schema di partenza è il solito 4-2-3-1, che può facilmente mutare in un 4-4-2 con Gabbiadini e Higuain in attacco.

17.35 Alla vigilia della partita, Christian Maggio ha annunciato il suo addio alla Nazionale. Ecco le sue parole: “Ho vissuto tante emozioni con la Nazionale e ringrazio tutti per le gioie di questi 7 anni, ma è una scelta che avevo preso da tempo. Nella carriera di ogni calciatore arriva il momento in cui deve fare queste scelte ed è stata una decisione difficile: per me la Nazionale ha rappresentato tanto per 7 anni, ma ora ho deciso di lasciarla”.

Con la maglia azzurra, il 33enne laterale di Montecchio Maggiore ha collezionato 34 presenze, prendendo parte anche all’Europeo 2012 e alla Confederations Cup 2014.

17.30 Ma Benitez non è da meno: Callejon, Mertens, Gabbiadini ed Higuain per lanciare un messaggio a tutti quelli che in questi giorni hanno criticato il sui lavoro. Un attacco di questo peso possono permetterselo davvero poche squadre in Europa League, forse solo Wolfsburg e Zenit, e Benitez vuole far capire che non si sente inferiore a nessuno questa sera. Ma occhio, come per i moscoviti, a non scoprirsi troppo e a lasciare la difesa in balia della squadra avversaria.

17.25 Cherchesov ha mandato un chiaro messaggio alla partita con la formazione che ha schierato: le proviamo tutte per vincere!

L'allenatore dei moscoviti ha schierato 2 attaccanti più 2 trequartisti e un esterno d'attacco. Ma riuscirà la difesa a reggere il peso di una squadra così offensiva?

17.20 Questo invece l'11 scelto da Rafa Benitez per portare a Napoli i quarti di Finale:



Napoli: Andujar, Maggio, Albiol, Britos, Ghoulam; Jorginho, D. Lopez; Callejon, Gabbiadini, Mertens; Higuain

17.15 Partiamo subito dalle formazioni ufficiali. Ecco l'11 iniziale dei padroni di casa:



Dinamo Mosca: Gabulov; Kozlov, Samba, Hubocan, Buttner; Vainqueur, Dzsudzsak; Valbuena, Kokorin, Zhirkov; Kuranyi

17.10 Buona sera e benvenuti alla diretta scritta, live ed , del ritorno degli Ottavi di Finale dell'Europa League 2014/2015. Vincenzo Esposito e Vavel Italia vi accompagneranno verso l'inizio di questa spettacolare partita, che vedrà sfidarsi sul terreno di gioco della Khimki Arena, Dinamo Mosca e Napoli. Dopo il successo dell'andata, il Napoli vuole tornare in Italia con la qualificazione in tasca, e per farlo dovrà dare tutto contro una Dinamo vogliosa di vendetta.

Dopo le costanti e recenti delusioni in campionato, il Napoli si rituffa in Europa League col chiaro intento di passare il turno per continuare a sognare la finale di Varsavia. Nonostante il 3-1 sia un risultato abbastanza confortevole, non sarà così facile passare il turno, in quanto di fronte ci sarà una Dinamo Mosca completamente diversa rispetto a quella vista all'andata. La squadra di Cherchesov non solo si presenterà cambiata dal punto di vista dell'organico, ma anche sotto l'aspetto caratteriale. Infatti il Napoli dovrà far fronte sia agli undici giocatori che si troverà di fronte, sia ai 40000 dell'Arena Khimki che hanno promesso un incitamento perpetuo dal primo all'ultimo minuto.

Dal punto di vista tecnico - tattico gli azzurri dovranno stare attenti, così come all'andata, ai loro punti di forza offensivi: Valbuena, Kokorin, Dzsudzsak, ma soprattutto quel Kevin Kuranyi che ha già punito gli azzurri all'andata. Occhio ai calci piazzati, che sette giorni fa hanno dato non pochi grattacapi alla retroguardia partenopea. Dovrà lavorare alla perfezione tutta la squadra, che dovrà essere compatta e si dovrà muovere come un unico reparto per difendere i 2 gol di vantaggio maturati all'andata.

Questi i pericoli della sfida che, tuttavia, presenta anche i molteplici aspetti positivi. Rispetto all'andata il Napoli potrebbe avere vita facile sulle ripartenze. Il risultato di vantaggio mette gli azzurri nell'ottima posizione di poter aspettare i russi nella propria metà campo, per poi ripartire in contropiede e far male negli uno contro uno che sono stati devastanti nella gara del San Paolo. Mertens è l'uomo in più del Napoli, quello che ha mandato al manicomio l'asse di destra di Cherchesov e costretto a numerosi falli ed ammonizioni la retroguardia russa.

Non è cambiato molto rispetto alla scorsa settimana: entrambe le squadre hanno perso le rispettive gare di campionato. I russi hanno lasciato passare i cugini dello Spartak con un autogol di Douglas, mentre il Napoli non è sceso in campo al Bentegodi di Verona, dove ha visto Toni e compagni passeggiare sui corpi erranti per il campo degli azzurri.

DINAMO MOSCA - Senza lo squalificato Zobnin, espulso all'andata, il tecnico Cherchesov recupera Yusupov che potrebbe agire al centro del campo con Vainqueur mentre Valbuena partirà dalla destra e Dzsudzsak a sinistra per sostenere le due punte Kokorin e Kuranyi. In difesa tutto confermato con Samba ed Hubocan al centro, Kozlov a destra e Zhrikov a sinistra.

NAPOLI - Benitez deve rinunciare ancora a Gargano e Koulibaly, non convocati, quindi con Albiol potrebbe esserci Britos (non si esclude Henrique, già positivo a Trebisonda) col ritorno di Maggio a destra e Ghoulam chiamato agli straordinari a sinistra (lo spagnolo potrebbe soprendere schierando anche Britos a sorpresa). A centrocampo Lopez potrebbe far coppia con Jorginho, facendo rifiatare Inler dopo tre gare. In attacco Callejon, Hamsik e Gabbiadini dovrebbero supportare Higuain.

DINAMO MOSCA (4-4-2): Gabulov, Kozlov, Samba, Hubocan, Zhirkov; Valbuena, Vainqueur, Yusupov, Dzsudzsak; Kokorin, Kuranyi. All. Cherchesov

NAPOLI (4-2-3-1): Andujar; Maggio, Albiol, Britos, Ghoulam; Jorginho, Lopez; Callejon, Hamsik, Gabbiadini; Higuain. All. Benitez

L'allenatore Cherchesov ha preso la parola in conferenza stampa iniziando a parlare delle assenze, importanti che la sua squadra avrà: "Denisov non giocherà, ma la nostra squadra è ben preparata a questa difficile sfida. Hubocan dovrebbere esserci, ma valuteremo ancora durante tutta la giornata". Poi, un discorso abbastanza fiducioso da parte del tecnico russo, che dimostra di avere totale fiducia nei suoi giocatori: "Sono certo che abbiamo possibilità di passare il turno. Credo nei miei giocatori e il sostegno dei nostri tifosi sarà fondamentale. Tra l’altro, la squadra non ha bisogno di ulteriore motivazioni. Tutto quello che ci serve è il sostegno dei nostri tifosi".

Rafa Benitez, nonostante la disfatta di Verona, si mostra sereno e tranquillo, concentrato sulla sfida di domani sera: "Verona? Alcuni errori hanno messo in difficoltà la squadra, poi dopo il gol subito non è facile e bisogna iniziare con maggiore intensità e concentrazione perchè altrimenti l'avversario cresce dopo il gol. Sulla gara di domani ed i pericoli della Dinamo? Il nostro obiettivo è vincere la partita perchè è questa la nostra mentalità. La Dinamo ha giocatori pericolosi, come Kuranyi in attacco ma anche buona difesa. Atteggiamento? La mia idea è di vincere ogni partita, possiamo farlo al di là di difendere, attaccare o contrattaccare e giungere alla fine alla qualificazione". Benitez ha parlato successivamente dei problemi che potrebbe aspettarsi dalla sfida di domani: "Valbuena? Kokorin? Ho detto tante volte che il mio staff lavora molto bene, loro ricercano tutte le immagini e analizziamo tutto insieme. Siamo preparati, sappiamo che sono pericolosi".

La settimana del Napoli è stata caratterizzata da un video messaggio del presidente De Laurentiis ieri nel ritiro di Castelvolturno. Dopo la disfatta di Verona il numero uno azzurro ci ha tenuto a rimettere giocatori e staff sulla corda. Queste le parole di Benitez sull'accaduto: "Il presidente non ha avuto bisogno di parlare in questi anni perchè ha fatto bene, ha ricordato solo alla squadr a che in tante gare hanno mostrato il loro livello. Sappiamo che ogni giorno ci sono critiche esagerate e De Laurentiis ha solo dato fiducia alla squadra".

Il Napoli arriva a questa sfida dopo la sconfitta maturata con l'Hellas Verona domenica pomeriggio. Stessa sorte, capitata ai russi, che perdono il derby contro lo Spartak. La Dinamo Mosca in casa non perde dal 27/10/14, quando venne sconfitta dal Rubin Kazan con il risultato di 0-2. Il Napoli non vince fuori casa dalla trasferta di Trebisonda, in cui sconfisse il Trabzonspor per 4 a 0.