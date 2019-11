Continua l'avventura del Napoli in Europa League, Benitez: "Gara perfetta"

Benitez aveva detto in conferenza che voleva una squadra concentrata e con un atteggiamento propostivo, e così è stato. Il Napoli ha seguito i dettami tattici del tencino spagnolo ed è riuscita a portare la qualificazione a casa. Il pareggio per 0-0 con la Dinamo Mosca alla fine aggrada i protagonisti del match, apparsi tutti molto felici e distesi. Sono intervenuti ai microfoni di Mediaset Premium Rafa Benitez, Manolo Gabbiadini e Marek Hamsik. Vi riportiamo qui le loro parole:

Benitez - "Giocare in trasferta con una squadra che ha qualità come hanno loro non era facile. L'approccio e l'intensità dei ragazzi ha pagato". Sull'approccio in fase difensiva: "Contro la Lazio in Coppa ed anche La squadra ha avuto intensità anche in altre gare, spesso è anche un caso di fortuna. Stasera c'è stato un pizzico di fortuna ed anche in difesa siamo riusciti a non subire gol. Anche in altre gare, però, avevamo fatto bene". Cosa manca a questa squadra per lo scudetto? "Manca un pò di esperienza a questa squadra. Serve maggiore maturità e controllo delle partite. Oggi abbiamo avuto tante occasioni, senza subire gol. Avevamo preparato proprio in questo modo la gara, sapendo che loro si sarebbero sbilanciati" . Perchè il Napoli non sbaglia le gare importanti? "Stasera l'idea era di avere un atteggiamento propositivo, provando a sfruttare la qualità dei nostri attaccanti. Loro sanno che queste partite sono o testa o croce, quindi non si può sbagliare. L'idea di essere propositivo ti aiuta a non subire l'altra squadra". Differenze tra la mentalità italiana e quella europea: "Nel campionato italiano le squadre si basano sull'avversario e fanno una tattica per annullarlo. Per crescere noi dobbiamo creare la nostra identità, che possa far bene anche in Europa. Sappiamo che ci manca ancora qualcosa in fase difensiva ed un pizzico di equilibrio. In ogni caso anche nel campionato possiamo fare meglio, essendo più cinici nelle occasioni che produciamo". Firmerebbe per una finale contro una squadra italiana? "Se devo firmare adesso per una finale contro una squadra italiana lo faccio subito".

Hamsik - "E' importante, penso che era quello che volevamo. Primo passo lo abbiamo fatto, adesso vediamo cosa arriva. E' sembrata facile perchè abbiamo giocato bene la partita, ci è mancato un gol per essere più tranquilli, ma è andata bene". Questione di approccio: "A Verona ci è mancato il giusto approccio, stasera abbiamo avuto la giusta concentrazione e si è visto. Non è mai facile giocare in Europa fuori casa, il Napoli ha dimostrato che ce la può fare. andiamo avanti così". Sul turnover: "Siamo una buona squadra, abbiamo bisogno di tutta la rosa. Anche oggi abbiamo fatto tre cambi, che ci hanno aiutato nel corso della gara. Va bene così".

Gabbiadini - "Ci tenevamo molto a passare. Vogliamo restare in gioco su tutti i fronti. E' stata una partita difficile, ma l'abbiamo gestita bene". Sulla posizione preferita in campo: "A me va bene qualsiasi posizione, è assolutamente indifferente. Mi piace giocare dovunque. Cambiando squadra, ho cambiato allenatore e modulo, quindi è completamente diverso. Sono stato bravo io ad adattarmi ed i miei compagni mi hanno aiutato. Con Mihajlovic si faceva un modulo diverso, quindi non sono paragonabili". Sui tifosi del Napoli che lo vorrebbero sempre titolare: "Non ascolto quello che dicono da fuori, o quello che dicono in tv o scrivono sui giornali. Io guardo avanti, guardo alla mia squadra e penso solo a lavorare".