Il Chievo per la salvezza, il Palermo per tornare a vincere

Il titolo rappresenta perfettamente il primo anticipo della 28a giornata di Serie A tra Chievo e Palermo.

Un match che fino a qualche anno fa poteva far pensare ad uno scontro-diretto per la salvezza, invece ora è una sfida tra una squadra gialloblù che deve vincere per allontanarsi ancora di più dalla "relegation zone", e una rosanero che ha bisogno dei 3 punti dopo la sconfitta immeritata maturata la settimana scorsa contro la Juve.

I veronesi sono in grande fiducia e giocano bene. A dimostrarlo la vittoria ottenuta al "Ferraris" contro il Genoa. Rispetto al passato è una squadra a cui piace giocare palla a terra e pressare gli avversari fin dalla loro metà campo. Stessa cosa dicasi per gli uomini di Iachini che faranno come al solito affidamento alle fantasie di due talenti puri come Vazquez e Dybala, i quali hanno trascinato la squadra siciliana fino ad ora a risultati sorprendenti.

E' una sfida nella sfida tra i due allenatori: entrambi molto esperti e che siedono su queste panchine perchè l'hanno meritato dopo una lunga gavetta. Per tutto questo si preannuncia una sfida molto tattica ed equilibrata, che si deciderà sull'accuratezza del dettaglio o sulla giocata di un singolo o su un episodio fortunato.

Bella anche la partita che si gioca sugli spalti con i due presidenti Campedelli e Zamparini che hanno fatto la storia delle rispettive società, rendendole nel tempo virtuose e d'esempio per gli altri.

STATISTICHE - Il Palermo non vince dal 3 a 1 sul Napoli del 14/2/15. Il Chievo non batte il Palermo dal lontano 15/1/12, quando vinse 1 a 0. Negli ultimi 4 precedenti 2 vittorie rosanero e 2 pareggi. Il Chievo in casa viene da due 0-0 consecutivi, l'ultima vittoria con la Sampdoria (2-1). Nelle ultime 4 sfide tra le due squadre giocate a Verona, il Chievo ha vinto 3 volte. L'ultimo precedente ha portato ad un pareggio per 1 a 1. Il Palermo non vince al "Bentegodi" dal 1/10/06, quando espugnò lo stadio veneto col risultato di 1 a 0. Il Palermo fuori casa non vince dal 2/11/14 quando vinse a "San Siro" contro il Milan col punteggio di 2 a 0.

FORMAZIONI - Maran deve fare a meno di Mattiello, Botta ed Hetemaj. Per il resto rosa al completo, quindi modulo confermato (4-4-2):

Iachini non ha Gonzalez e Morganella, ma non per questo cambia atteggiamento tattico. Sarà 3-5-2 con:

Per molti può sembrare la classica partita noiosa che finisce 0-0 ma in questo caso si assisterà a continui capovolgimenti di fronte e tanto spettacolo. Buon match a tutti.