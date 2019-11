Live Chievo - Palermo in risultato partita Serie A (1-0)

Per questa sera è davvero tutto per la diretta di Chievo-Palermo. Andrea Bugno e la redazione di Vavel Italia vi danno appuntamento a tra poco, quando da San Siro vi racconteremo le emozioni del posticipo tra Milan e Cagliari (clicca qui per il live). Vi salutiamo ringraziandovi per la cortese attenzione ed un augurio di un buon proseguimento di serata.

Notte fonda per il Palermo di Iachini: 2 punti nelle ultime 5 gare. Senza reti addirittura dalla trasferta di Roma contro la Lazio. Da li in poi 4 gare, tutte senza reti. Il Palermo è in crisi.

Un successo, ma soprattutto un bis, firmato, in maniera indelebile, dalla coppia Meggiorini-Paloschi: due assist di Meggiorini a Genova, due gol di Paloschi; un assist stasera di Meggiorini, un gol di Paloschi. Sei punti fondamentali per Maran che esulta soddisfatto.

Meggiorini, migliore in campo Vavel, a fine partita ai microfoni di Sky: "L'assist è un episodio che ha cambiato la partita e alla fina l'ha decisa. Per fortuna. Sono contentissimo. Lottiamo dal primo all'ultimo minuto, meritiamo i successi che stiamo avendo. Ora la salvezza è tutta nelle nostre mani, abbiamo fatto 8 punti in 4 partite, siamo vicini al traguardo. Merito dell'ambiente, abbiamo trovato un equilibrio in campo e fuori. Non molliamo mai e lottiamo sempre, ma non è ancora finita".

Chievo che sale a quota 32 punti. 11 conquistati nelle ultime sei partite, nelle quali ha perso soltanto una volta, ne ha vinte tre (due addirittura di seguito, a Genova domenica scorsa ed oggi). Un miracolo firmato Rolando Maran, che dal suo arrivo ha compattato la squadra e la sta facendo giocare davvero molto bene.

FISCHIO FINALE DI GIACOMELLI! IL CHIEVO BATTE IL PALERMO PER 1-0 E SI AVVICINA ALLA SALVEZZA! MARAN ESULTA! CONSAPEVOLE CHE E' UNA VITTORIA QUASI DEFINITIVA CHE PUO' SIGNIFICARE SALVEZZA!

94' LAZAAAAARRR!!! TIRO MANCINO DALLA DISTANZA POTENTE MA CENTRALE! PARA BIZZARRI!

92' DYBALA DAI 30 METRI! SINISTRO CHE FINISCE DI POCO A LATO DALLA PORTA DIFESA DA BIZZARRI! !

91' Franco Vazquez prova lo slalom personale, Dainelli l'ultimo baluardo che mura l'italo argentino prima che arrivi alla conclusione.

Saranno quattro i minuti di recupero

89' Contropiede Chievo, Botta va via a Lazaar una prima volta, in seconda battuta è addirittura Dybala a chiudere l'argentino ex Inter.

88' Spinge ancora il Palermo, Lazaar prova il cross dalla sinistra, Frey ribatte in angolo.

86' Botta recupera palla su Andelkovic, che per evitare la ripartenza dell'attaccante lo strattona ripetuttamente: giallo, il secondo, e conseguente espulsione. Palermo in 10.

85' Vazquez viene servito perfettamente da Lazaar, mette al centro, Belotti non c'arriva e spazza Dainelli.

Chievo che sta soffrendo la pressione dei rosanero in questa fase finale di gara. Ci aspettano 5 minuti di assedio dei siciliani

83' Angolo per il Palermo: Rispoli dalla destra è stato murato da Biraghi. Dybala sul pallone.

81' BARRETO! Ci prova dal limite dell'area di rigore, para Bizzarri centralmente

Nono palo colpito da Vazquez che aveva calciato perfettamente al volo di sinistro dopo una sponda di Barreto da calcio d'angolo. Se non è un record, in negativo ovviamente, poco ci manca. Preme il Palermo, che crede nel pari.

VAZQUEEEEEZZZZ!!! TRAVERSAAA!!!! CHE SFORTUNA PER EL MUDO! OCCASIONISSIMA PER IL PARI!

80' Vazquez per Rispoli, che mette al centro dalla destra: Dainelli chiude in angolo.

78' Torna a spingere il Chievo: doppio calcio d'angolo dalla destra in rapida successione.

Ultimo cambio anche per Maran che butta nella mischia Biraghi, terzino sinistro, togliendo Paloschi. Botta va a far coppia con Pellissier in avanti, con uno tra Biraghi e Zukanovic che scala sulla sinistra.

BARRETOOOOO!!!! PALLA CHE SORVOLA LA TRAVERSA!

75' Dybala va via dall'altra parte a Izco, arriva al limite e viene atterrato mentre stava per servire Belotti in area: punizione da posizione pericolosissima.

Cambio nel Palermo: esce Vitiello, dentro Rispoli.

75' PALOSCHI!!!! SOLO IN AREA CALCIA DOPO LA SPONDA DI SCHELOTTO, MA TERZI DEVIA LA SFERA FAVORENDO LA PARATA DI SORRENTINO!

Esce uno stremato Meggiorini, migliore in campo senza alcun dubbio, entra Pellissier.

74' Cross dalla destra di Vitiello, Frey allunga di testa, Barreto sta per calciare sul secondo palo di volo, ma Schelotto è eccellente in fase di copertura e riparte.

72' Palermo pericoloso ancora in contropiede: Lazaar serve perfettamente Dybala in profondità, in area c'è un pericoloso due contro uno con Vazquez e Belotti, ma il cross dell'argentino è alto ed impreciso e l'azione sfuma.

70' Barreto ancora per Dybala che spalle alla porta sponda per il destro di Belotti: murata anche questa conclusione

69' Contropiede Palermo: 4 contro 3, Barreto conduce centralmetne, serve Vazquez sulla sinistra che calcia, ma Dainelli respinge

68' Secondo cambio per Iachini: esce Daprelà, dentro l'ex Varese Lazaar, terzino più offensivo.

Palermo che da qualche minuto pressa molto di più i portatori di palla clivensi ed è stabilmente nella metà campo dei gialloblu

ANDELKOVIC!!!!! PALLA DI POCO A LATO! CHE STACCO!

65' Ancora Palermo in avanti con Dybala che va via sulla sinistra e guadagna un angolo dopo che Dainelli ha responto il suo cross.

64' Reagisce il Palermo dopo lo spavento: Vazquez calcia dalla distanza, Zukanovic devia in angolo.

PALOSCHI CALCIA ALTISSIMOOOOO!!!! CHE ERRORE!

62' RIGORE PER IL CHIEVO! L'HA GUADAGNATO ANCORA PALOSCHI, CHE CERCAVA DI GIRARSI IN AREA ED E' STATO FERMATO DA ANDELKOVIC COL BRACCIO! GIUSTO!

Ecco il cambio: entra Botta, ex Inter.

60' Belotti dalla distanza: palla alta sopra la traversa.

59' Occasione Palermo in contropiede: 4 contro 2 che però Dybala, spaesato ed impreciso spreca banalmente

Non ce la fa Birsa, Maran sarà costretto al cambio. Sembrava soltanto una contusione per l'ex Milan, invece sembra una distorsione ed anche bella pesante: entrerà Botta.

57' Il Chievo prova sempre a sfondare sulla sinistra dove Zukanovic e Birsa stanno facendo ammattire Vitiello: fallo di quest'ultimo sullo sloveno che resta a terra contuso

55' Contropiede Chievo: sempre Meggiorini pericoloso che punta Vitiello prima di entrare in area e crossare al centro, Andelkovic è appostato bene centralmente e spazza. I clivensi restano però in zona d'attacco.

Subito cambio nel Palermo: esce uno spento Quaison, entra il gallo Belotti.

53' Ancora Chievo, ennesimo angolo, questa volta dalla destra. Birsa sul pallone.

MIRACOLO DI SORRENTINO SUL COLPO DI TESTA DI ZUKANOVIC! CHE PARATA, CHE RIFLESSO!

51' Meggiorini contrasta Terzi contestandogli un pallone alto: l'ex difensore del Bologna non riesce a spazzare e concede l'angolo.

48' Ancora Palermo, ancora una punizione, questa volta dalla destra. Barreto prova il cross, Meggiorini spazza.

Cross morbito di Dybala per Vazquez, libera Radovanovic di testa.

46' Subito Dybala: va via a Dainelli che lo atterra. Punizione dalla trequarti.

SI RIPARTE! FISCHIA GIACOMELLI! INIZIA LA RIPRESA

Squadre in campo per l'inizio della ripresa. Ci sono gli stessi 22 effettivi del primo tempo!

Ecco lo splendido tacco di Meggiorini che ha spianato la strada a Paloschi per il gol del vantaggio.

Chievo meritatamente in vantaggio dopo i primi quarantacinque minuti. Decide un gol di Paloschi su assist, bellissimo, di tacco di Meggiorini. L'ex Torino è il nostro migliore in campo di questa prima frazione di gioco, nella quale è andato vicino al gol in almeno tre occasioni nei primi quindici minuti, testimonianza della supremazia clivense. Il Palermo ha risposto con Dybala, ma Bizzarri ha deviato con la punta delle dita. Chievo meglio messo in campo, stretto, equilibrato e compatto, che riparte velocemente; Palermo molto più scollato e disattento, che non è riuscito a trovare Vazquez tra le linee avversarie.

Paloschi, match winner per ora, ai microfoni di Sky a metà gara: "Sono contento per i tre gol, soprattutto per quello di oggi. Spero che possa essere importante per arrivare ai tre punti. Stiamo giocando molto bene, corti ed aggressivi. Stiamo facendo quello che il mister ci ha detto in settimana, continuiamo così".

FISCHIO FINALE DI GIACOMELLI! DECIDE UN GOL DI PALOSCHI! 1-0 CHIEVO!

45' Daprelà chiude bene su Paloschi, evitando che l'ex Milan concludesse verso la porta di Sorrentino.

44' Non c'è comunicazione di recupero. Ultimo minuto di gioco di questa prima frazione di gioco.

MARESCAAAAA!!! PALLA CHE LAMBISCE IL PALO ALLA DESTRA DI BIZZARRI!

42' Iachini è indemoniato con i suoi giocatori. Vazquez prova a scuotersi puntando e saltando Izco al limite dell'area: l'ex Catania lo atterra e riceve l'ammonizione. Punizione dal limite.

40' Ancora Chievo, più aggressivo ed in partita: Frey si fa trovare perfettamente nello spazio sulla destra per arrivare al cross, Paloschi viene anticipato da Terzi al momento di girare a rete. Palermo in grssissima difficoltà.

38' Reazione Palermo con Dybala e Vazquez che cercano lo cambio stretto, ma la difesa del Chievo chiude perfettamente.

Spettacolare assisti di Meggiorini che di tacco lancia in profondità Paloschi: Andelkovic e Terzi non riescono a contrastare l'ex Milan che dal limite dell'area di rigore batte Sorrentino! 1-0! Torna al gol in casa dopo averne realizzati 5 consecutivi in trasferta, gol numero 7 in campionato!

35' PALOSCHIIIIIIIIIII!!!! LA SBLOCCA PALOSCHIIIIIIIII!!! ESPLODE IL BENTEGODI! 1-0 CHIEVO!

31' Ottimo lavoro di Barreto in fase di chiusura e ripartenza. Nell'occasione Frey stava per scambiare con Schelotto per andare al cross dalla destra.

29' Si chiude bene il Chievo e riparte con Paloschi: Maresca lo atterra e viene ammonito. Primo giallo della gara.

27' Ritmi leggermente calati adesso. Le due squadre giostrano il possesso palla per lo più a centrocampo

24' Dainelli ferma Dybala lanciato a rete: angolo per gli ospiti

23' BIRSA! Izco apre perfettamente per lo sloveno largo sulla sinistra: senza pensarci su l'ex Milan calcia a volo da posizione impossibile trovando soltanto l'esterno della rete.

21' Torna in avanti il Palermo, Vazquez mette al centro dalla sinistra, ma centralmente nessun compagno riesce a spingere la sfera in rete.

19' Zukanovic attacca Rigoni sulla corsia mancina. Fallo dell'altro ex di giornata, punizione.

18' Paloschi cerca Meggiorini con un pallone alto a scavalcare la difesa, chiude Terzi.

16' Ritmi forsennati! Chievo pericoloso con Meggiorini, ancora lui, che di sinistro impegna Sorrentino: la deviazione di Daprelà sul mancino dell'ex Torino, facilita la parata dell'ex di giornata.

13' CONTROPIEDE CHIEVO SUGLI SVILUPPI DELL'ANGOLO: MEGGIORINI SI INVOLA SULL'ASSIST DI BIRSA, CERCA DI SUPERARE SORRENTINO CHE IN USCITA SALVA TUTTO!

12' BIZZARRI! COSA HA PARATO SU DYBALA! L'ARGENTINO TUTTO SOLO IN AREA DEVIA IL PALLONE DI DESTRO CERCANDO IL PALO LONTANO CON L'ESTERNO! SI SUPERA L'ARGENTINO CON LA PUNTA DELLE DITA! PARTITA BELLISSIMA!

Azione prolungata dei clivensi, prima sulla sinistra con il cross di Birsa sul quale nessuno è riuscito ad intervenire; Schelotto ricicla il pallone crossando dalla parte opposta, Meggiorini si trova il pallone sul dischetto del calcio di rigore, ma spara alto. Di Terzi la deviazione in angolo.

9' MEGGIORINI! COS'HA SBAGLIATO! DA POCHI PASSI! C'E PERO' UNA DEVIAZIONE, SARA' ANGOLO!

8' Esce bene il Palermo dopo i primi cinque minuti: Quaison va al cross dalla destra, Dainelli pasticcia ma se la cava

7' Chievo messo molto bene in campo, linee di difesa e centrocampo molto vicine. Dybala ci prova di sinistro dai 25 metri, palla alta.

5' Palermo che non riesce ad uscire dalla propria metà campo, Chievo molto aggressivo

3' MEGGIORINI! DESTRO VELENOSISSIMO DOPO LA SPONDA PERFETTA DI PALOSCHI, PALLA CHE TERMINA DI POCO A LATO!

Cross teso di Birsa allontanato da Vazquez

2' Chievo subito in avanti, Schelotto subisce fallo da Franco Vazquez al limite dell'area di rigore, vertice lato destro del campo: Birsa sul pallone

TUTTO PRONTO! SI PARTE! FISCHIA GIACOMELLI!

Abbraccio di rito e complimenti a vicenda tra i due allenatori all'ingresso in campo: Maran ha aspettato che arrivasse Iachini per salutarlo ed abbracciarlo. Squadre che si dispongono sul terreno di gioco mentre Frey e Sorrentino, i due capitani, effettuano le operazioni di sorteggio.

17.56 Tutto pronto nel tunnel che precede il terreno di gioco, con i centidue effettivi e la cinquina arbitrale pronta ad entrare in campo.

17.50 Squadre che sono tornate negli spogliatoi dopo aver concluso ed ultimato le ultime fasi di riscaldamento. un breve briefing nello spogliatoio prima di tornare in campo per la gara. A breve l'ingresso in campo.

17.45 Molto meno camaleontico il classico 4-4-2 di Maran, che punterà, come spesso accade sulla compattezza e sull'equilibrio tattico della sua formazione, senza però disprezzare la fase offensiva con Birsa e Schelotto che saranno le ali di centrocampo con licenza di offendere e non poco. Il duo Paloschi - Meggiorni è sempre pronto a scambi rapidi e dare profondità all'azione.

17.40 Il camaleontico Iachini decide di mandare in campo una squadra che potrebbe cambiare in corso d'opera il suo schieramento tattico. Partendo dalla base del solito 3-5-2 con Vitiello a destra che potrebbe stringersi maggiormente, ad un 4-3-2-1 ad albero di Natale, con Daprelà leggermente più basso sulla sinistra e Vitiello, appunto, dalla parte opposta. In quel caso Quaison potrebbe andare a spalleggiare Vazquez dietro Dybala, formando un trio d'attacco di tutto rispetto.

17.30 Chievo - Palermo sarà anche la sfida tra due cannonieri molto diversi tra loro: Alberto Paloschi, da una parte, rapace, Paulo Dybala, dall'altra, tecnico, veloce. Uno spuntato, l'argentino, l'altro sta rimpinguando il suo bottino trascinando il Chievo alla salvezza: la doppietta di Genova della settimana scorsa ha portato Paloschi a quota 6 in campionato, mentre Dybala è ancora fermo a 12 dopo il gol alla Lazio.

17.20 Palermo (4-3-2-1): Sorrentino; Vitiello, Terzi, Andelkovic, Daprelà; Maresca, Rigoni, Barreto; Quaison, Vazquez, Dybala. All.: Iachini



A disposizione: Ujkani, Rispoli, Milanovic, Lazaar, Joao Silva, Emerson, Della Rocca, Bolzoni, Chochev, Jajalo, Bentivegna, Belotti.

17.15 Chievo Verona (4-4-2): Bizzarri; Frey, Dainelli, Cesar, Zukanovic; Schelotto, Radovanovic, Izco, Birsa; Paloschi, Meggiorini. All.: Maran.



A disposizione: Bardi, Seculin, Gamberini, Cofie, Sardo, Biraghi, Christiansen, Vajushi, Botta, Fetfatsidis, Pozzi, Pellissier.

17.12 Ecco le formazioni ufficiali tramite la distinta pubblicata sul profilo Twitter della squadra clivense

17.10 In attesa delle formazioni ufficiali di entrambe le squadre, vi proponiamo un video dell'ultimo allenamento del Chievo, durante il quale Birsa e Zukanovic, entrambi potenziali titolari quest'oggi, si sono sfidati sui calci piazzati. Ecco l'esito.

17.00 Chievo-Palermo è anche una sfida tra ex. Il Palermo, dopo l'arrivo in Serie A, ha puntato molto sull'ex colonna portante dei clivensi: il terzetto Iachini, Sorrentino e Rigoni. Ovviamente si sono trasferiti in Sicilia a scaglioni, ma comunque rappresentano lo scoglio duro dei rosanero, cosi come lo fu per i veronesi in passato.

16.55 Franco Vazquez, nonostante il fresco rinnovo del contratto, è destinato comunque ad essere uno degli uomini mercato dei rosanero la prossima estate, e lui stesso, intervistato ai microfoni di 'Carlos Paz Deportivo Magazine', lascia di fatto aperte tutte le possibilità riguardo al suo futuro: "Ho firmato il rinnovo fino al 2019 poche settimane fa. Ora devo pensare a far bene con il Palermo e a chiudere nel migliore dei modi questa stagione. Naturalmente, io voglio crescere il più possibile sotto tutti gli aspetti e se dovesse arrivare un'offerta ne parleremo con la dirigenza e insieme prenderemo la decisione migliore per entrambi".

16.45 Buon pomeriggio amici lettori di Vavel Italia e benvenuti ad una nuova diretta testuale del campionato di Calcio di Serie A. Quest'oggi vi portiamo allo stadio Marco Antonio Bentegodi dove tra un'oretta scenderanno in campo Chievo Verona e Palermo. Andrea Bugno e la redazione di Vavel Italia vi danno il benvenuto e vi augurano un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.

Partita che si preannuncia più aperta di quanto si possa pensare, con il Chievo che è alla ricerca, a dieci partite dal termine della stagione, di quei punti salvezza che garantirebbero ai clivensi un finale di campionato relativamente tranquillo. La quota salvezza si dovrebbe essere abbassata sui 35-36 punti, con la squadra di Maran che vede suddetto traguardo sempre più vicino. 29 i punti del Chievo (5 dei quali nelle ultime tre gare) che hanno portato i clivensi ad assaporare sempre con più gusto il sapore di una nuova impresa chiamata salvezza.

Il Palermo, dal suo canto, ha già raggiunto la salvezza ed anche se sembra leggermente appagato, soprattutto nelle ultime giornate, vorrebbe tornare a vincere per continuare a cullare sogni d'Europa, anche se è matematicamente difficilissimo. Dopo il successo contro il Napoli i sogni di Europa League sembravano davvero possibili, ma da allora i rosanero non hanno più conquistato i tre punti. Due pareggi in quattro gare, troppo poco per tenere il ritmo delle migliori, che adesso sono a 10 punti di distanza.

I veronesi sono in grande fiducia e giocano bene. A dimostrarlo la vittoria ottenuta al "Ferraris" contro il Genoa. Rispetto al passato è una squadra a cui piace giocare palla a terra e pressare gli avversari fin dalla loro metà campo. Stessa cosa dicasi per gli uomini di Iachini che faranno come al solito affidamento alle fantasie di due talenti puri come Vazquez e Dybala, i quali hanno trascinato la squadra siciliana fino ad ora a risultati sorprendenti.

La vittoria di Genova, sponda rossoblu, firmata Paloschi ha dato notevole fiducia ai gialloblu, che vogliono dare continuità a questi tre risultati consecutivi. Maran ha avuto risposte importanti dalla sua squadra, che ha dimostrato, contro squadre molto blasonate, di giocarsela sempre a viso aperto senza fare barricate. Sampdoria, Milan, Roma, lo stesso Genoa, hanno tutte sofferto i ritmi dei clivensi che hanno messo in notevole difficoltà squadre costruite per altri obiettivi riuscendo ad imporsi con aggressività ed intensità. Unica battuta d'arresto il 3-0 di Empoli.

Due pareggi e due sconfitte. Questo il bottino dei rosanero dopo la brillante vittoria ottenuta contro il Napoli. Due punti, zero gol fatti nelle ultime tre partite (0-0 contro Empoli e Cesena, 0-1 contro la Juve). Un magro bottino che potrebbe testimoniare una sorta di rilassamento dopo aver dato tutto nei primi due terzi di stagione. Iachini cerca di spronare ancora una volta i suoi, dandogli ulteriori motivazioni in vista di un finale di campionato che potrebbe dare ulteriori soddisfazioni ai rosanero. Certo, le voci di mercato sui due uomini migliori (Dybala soprattutto, ma anche Vazquez), tre se consideriamo anche Barreto, stanno condizionando e non poco le prestazioni dei siciliani.

Il Cheivo conferma Bizzarri tra i pali, con Frey, Dainelli Cesar e Zukanovic a protezione. Attenzione a Gamberini che potrebbe soffiare all’ultimo minuto il posto a uno dei due difensori centrali. Schelotto presidierà la fascia destra, mentre Birsa si occuperà di spingere sulla corsia opposta. In mediana sicuro l’impiego di Izco, che al suo fianco avrà l’essenziale Radovanovic. In avanti Paloschi e Meggiorini cercheranno di rendere il più amaro possibile il pomeriggio da ex di Sorrentino.

Iachini in settimana ha lavorato su diverse soluzioni, soprattutto in difesa, col ritorno di Vitiello che permettere al tecnico ascolano di poter scegliere tra diversi sistemi di gioco. Al momento la sensazione è che alla fine Iachini protenderà per la difesa a 4, con l’ex di Rimini e Siena sulla destra, accanto ad Andelkovic e Terzi al centro del reparto e Daprelà sulla sinistra. A centrocampo Maresca è in rimonta su Jajalo, ma il croato è in vantaggio e dovrebbe partire dal primo minuto. Barreto e Rigoni non temono il posto, mentre Quaison deve guardarsi da Belotti. Accanto allo svedese c’è l’inamovibile Vazquez, pronto ad innescare Dybala.

CHIEVO (4-4-2): Bizzarri; Frey, Dainelli, Cesar, Zukanovic; Schelotto, Radovanovic, Izco, Birsa; Paloschi, Meggiorini.

PALERMO (4-3-2-1): Sorrentino; Vitiello, Andelkovic, Terzi, Daprelà; Rigoni, Jajalo, Barreto; Quaison, Vazquez; Dybala.

La squadra di Maran vuole dare continuità a questa mini serie di risultati positivi e domani, nel posticipo delle 18 del Bentegodi, scenderà in campo vogliosa di portare in doppia cifra il margine di lunghezze di distanza dalla zona salvezza: "Dovremo essere bravi a mettere in campo la cattiveria, non ci possiamo permettere di correre un centimetro in meno, semmai uno in più" ha affermato in conferenza stampa mister Maran. "Abbiamo lavorato al meglio, una garanzia, una componente vitale. Non voglio dare certezze sulla formazione, così per dare ancora competizione ai miei giocatori. Ora tutti hanno la gamba giusta e devo fare delle scelte" . La salvezza come fine unico ed assoluto, che da qualche anno a questa parte si raggiunge non più con i 40 famigerati punti, ma anche con qualche sforzo in meno: "Cominciamo a giocare bene domani. Difficile parlare di quota salvezza, ci sono molti scontri diretti e non mi sono ancora fatto un'idea precisa. Dobbiamo essere bravi a rimettere in campo la stessa rabbia che ho visto nelle ultime uscite" ha concluso Maran, pronto ad accogliere il Palermo, che si trova a soli sei punti dal Chievo.

Nell'ultimo periodo la squadra di Iachini era chiamata al salto di qualità, che per un motivo o per un altro, non è arrivato. Ciò nonostante l'allenatore dei rosanero non ha la minima intenzione di rilassarsi e mostrare il fianco a questo finale di stagione, che vuole vivede ancora da protagonista: "Il Palermo non vuole accontentarsi, vogliamo anzi fare più punti possibili. Contro la Lazio, la squadra più in forma del torneo, abbiamo giocato una partita che è stata equilibrata e potevamo anche portarci sul 2-0, contro la Juventus abbiamo invece forse prestato un po' troppo il fianco e loro sono letali. Se andiamo però a vedere quello che la Juve ha fatto contro il Borussia capiamo quanto sono forti. Sono venuti qui schierando tre mediani e cinque difensore, ci temevano e questo vuol dire che il Palermo è molto considerato" . Per il tecnico di Ascoli Piceno si tratta di una partita da ex: "Con il Chievo ho vinto un campionato incredibile, è stata una bella esperienza professionale per me. Rispetto alla promozione con il Palermo in quell'occasione ero partito dall'inizio quindi è stato un po' diverso. Loro stanno facendo bene, sono reduci da risultati importanti e concedono poco. Servirà una prestazione attenta". Nel corso della conferenza stampa, inoltre, l'ex allenatore di Sampdoria e Brescia tra le altre, ha analizzato il primo anno di Serie A: "Veniamo dalla B e c'era un po' di timore, ma quanto fatto è sotto gli occhi di tutti, abbiamo preso qualcosa come quattordici pali, la nostra classifica poteva essere anche migliore".

Il Palermo non vince dal 3 a 1 sul Napoli del 14/2/15. Il Chievo non batte il Palermo dal lontano 15/1/12, quando vinse 1 a 0. Negli ultimi 4 precedenti 2 vittorie rosanero e 2 pareggi. Il Chievo in casa viene da due 0-0 consecutivi, l'ultima vittoria con la Sampdoria (2-1). Nelle ultime 4 sfide tra le due squadre giocate a Verona, il Chievo ha vinto 3 volte. L'ultimo precedente ha portato ad un pareggio per 1 a 1. Il Palermo non vince al "Bentegodi" dal 1/10/06, quando espugnò lo stadio veneto col risultato di 1 a 0. Il Palermo fuori casa non vince dal 2/11/14 quando vinse a "San Siro" contro il Milan col punteggio di 2 a 0

Sarà Piero Giacomelli di Trieste ad arbitrare la partita. I guardalinee saranno Valerio Pegorin e Alessandro Giallatini, mentre il quarto uomo sarà Nicola Andrea Nicoletti.