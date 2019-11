Verso Empoli - Sassuolo: le probabili formazioni

Vigilia di campionato per Empoli e Sassuolo che domani alle ore 12:30 si fronteggeranno in quello che si preannuncia un match molto bello e spettacolare per gli amanti del calcio. Due squadre che giocano a viso aperto e che vorranno conquistare punti importanti per la salvezza e per distanziarsi ulteriormente dalla zona rossa della classifica. Andiamo a vedere le ultime dai campi:

Buone notizie per Maurizio Sarri che nella giornata di ieri ha ritrovato in gruppo Tonelli e Verdi che dovrebbero essere convocati ed andare almeno in panchina. Per il resto dovrebbe essere confermata quasi del tutto la formazione che ha pareggiato con il Cagliari sabato scorso con il rientro dalla squalifica di Valdifiori, che prende il posto di Signorelli, e con il dubbio sul partner di Maccarone tra Pucciarelli e Tavano.

Anche nel Sassuolo non dovrebbero esserci grandi cambiamenti di formazione con Eusebio Di Francesco che spera di recuperare Vrsaljko che in settimana ha lavorato a parte per un problema muscolare. Se non dovesse farcela è pronto Gazzola. A centrocampo invece ballottaggio tra Brighi e Taider con il primo favorito. In attacco trio delle meraviglie Berardi-Zaza-Sansone.

Probabili formazioni:

Empoli (4-3-1-2): Sepe; Hysaj, Rugani, Barba, Mario Rui; Vecino, Valdifiori, Croce; Saponara; Maccarone, Pucciarelli. All.: Sarri.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Gazzola, Peluso, Acerbi, Longhi; Brighi, Magnanelli, Missiroli; Berardi, Zaza, Sansone. All.: Di Francesco.