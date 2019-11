Live Milan - Cagliari in risultato partita Serie A(3-1)

Il Milan torna a vincere 3-1 doppietta di Menez e Mexes da una parte e Farias dall'altra. I rossoneri riconquistano 3 punti dopo molte giornate. i due francesi condannano il Cagliari. traversa di Joao Pedro prima del rigore del 3-1, rigore che non c'era.Per questa sera è tutto, una serena buona notte da Radice Arianna e da tutta la redazione italiana di Vavel

91' Cosa di è mangiato Pazzini, Milan in contropiede, Cerci serve l'11 rossonero che lascia un un gol già fatto, tiro debole

90' Saranno 4 i minuti di recupero

87' Dentro Essien, fuori tra gli applausi De Jong

22:33 Il fallo era fuori.. difficile vederlo a velocità normali

85' Luca Ceppitelli prova il colpo di testa e va di poco fuori

il rigore trasformato dall' attacante francese

83' Farias prova il destro dalla sinistra dell'area completamente fuori

78' Cossu‬ mette in mezzo un pallone che attraversa l'area di rigore, poi ‪‎Antonelli‬ mette in angolo

76' GOOLLL DI MENEZ CHE SPIAZZA IL PORTIERE

75' RIGORE PER IL MILAN, CEPPITELLI STENDE CERCI.FUORI DALL'AREA DI POCHI CENTRIMETRI TAGLIAVENTO CHIAMA RIGORE.

74' Grande chance per il Cagliari con Joao Pedro che centra in pieno l incrocio dei pali

73' esce Mattia Destro ed entra Pazzini

72' giallo di De jong fermato Ekdal

69' esce Honda ed entra Cerci

66' E' il momento di Andrea Cossu, fuori Paul-José M'Poku.

63' Tiro di VanGinkel deviato dalla difesa del Cagliari

22:08 Questi i dati ufficiali sugli spettatori presenti a San Siro per assistere a Milan-Cagliari: Biglietti: 11.244; Abbonamenti: 19.504; Totale Spettatori: 30.748; Incasso totale: 672.349, 21.

61' calcio d'angolo per il milan

58' Tiro-cross di Farias velenoso, palla sopra la traversa

58' calcio d'angolo per il cagliari

57' Tocco di Menez verso Destro, legge bene l'azione Brkic

56' Cagliari spaccato in due, il Milan riparte sempre in contropiede

55' Joao Pedro la mette in mezzo per N'Poku ma non controlla

52' calcio d'angolo per i rossoneri

50' Diego Farias viene ammonito per proteste

48' GOOOOOOOOOOOL DEL MILAN CHE TORNA NUOVAMENTE IN VANTAGGIO CON MEXES: CALCIO D'ANGOLO DI MENEZ CHE SERVE IL DIFENSORE FRANCESE E SEGNA IL GOL DEL 2-1

46'' PAREGGIO DEL CAGLIARI IN CONTROPIEDE CON FARIAS CHE MANDA A VUOTO MEXES, BATTENDO DIEGO LOPEZ .IL MILAN SUBISCE L'ENNESIMA RIMONTA

45' inizia il secondo tempo

21:44 Nell'intervallo ha parlato Mexes ai microfoni di Sky:"«Abbiamo preso coscienza del fatto che dobbiamo giocare e avere fiducia. Abbiamo le qualità, ce le danno giocatori come Honda e Menez: dobbiamo gestire la palla compatti e lottare fino alla fine. Mancano ancora 45 minuti, dobbiamo giocarli come abbiamo fatto in questo primo tempo»

Finisce il primo tempo, 1-0 per il Milan, marcatore Menez. Cagliari che ha iniziato sicuramente meglio ma con il Milan che si è ripreso e ha guadagnato fiducia e trovando la rete del vantaggio

46' Giallo per Gonzalez che ferma Antonelli

45' saranno 2 minuti di recupero

42' De jong prova a servire Abate ma non ci arriva

38' Il cagliari si va vedere con Avelar,tiro da 25 metri, palla fuori

37' fuorigioco di Antonelli

34' Van Ginkel prova il tiro, palla che sfiora la traversa

32' Batte Honda, malissimo, rasoterra, palla completamente fuori

31' Primo giallo per Crisetig messo giù Menez . calcio di punizione per il Milan

30' Poli rientra in campo dopo del medico

28' Calcio d'angolo per il Cagliari: cross in mezzo, Diego Lopez para

28' Milan per il momento con l'uomo in meno

27' Poli a terra

22' forbiciata di Mexes, palla in angolo

21' punizione per i rossoneri

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DI MENEZ, DESTRO A GIRO CHE BATTE BRKIC. IL MILAN PASSA IN VANTAGGIO

20' Mexes spazza via la palla

19' Destro è partito in contropiede, da solo, ha avuto un attimo di titubanza, e la difesa del cagliari ruba la palla

18' A terra Sau, problemi alla gamba destra

15' fallo su Honda

13' Mattia Destro di testa, palla deviata, di nuovo alta

13' abate al cross, calcio angolo

12' Lancio lungo per Honda, ma non ci arriva. Più Cagliari che Milan in questi primi minuti di gioco

10' Azione prolugata per il Cagliari, ma il pallone finisce fuori.

9' conclusione da dimenticare per Menez

8' Si vede anche il Milan, corner per i rossoneri

5' Palla gol per il Cagliari: : Sau prova il tiro in area ma sfila di pochissimo a lato del palo.

4' Il Milan non riesce a ripartire

2' Destro potente dai 30 metri di M'Poku, palla fuori

1' Inizia il match, in un San Siro semi deserto

20:43 le squadre stanno entrando in campo

20:38 Le parole di Adriano Galliani a Sky :"Obiettivi lontani? Vediamo, spero che Napoli o Fiorentina vincano l’Europa League, magari finendo in questa posizione, darebbero un altro posto all’Italia per l’Europa League. Un anno fa stavamo giocando gli ottavi di Champions contro l’Atletico, ed eravamo l’unica squadra italiana. Trentacinque punti sono pochissimi, anche noi capiamo che è un campionato insufficiente, ma non è la prima volta che capita nella storia del Milan, ricordo ’97 e ’98 con decimo e undicesimo posto in un campionato a 18. Tifosi? Dispiacciono le critiche a Berlusconi, che ha preso questa squadra in un tribunale e l’ha portata a vincere 28 trofei. Con lui alla guida sono sicuro che il Milan tornerà grande, è capitato e sta capitando anche ad altre squadre, stiamo lavorando per migliorare questa situazione, Ripartiremo dagli italiani, il presidente vuole ricostituire un gruppo di italiani, cioè di convocabili per la Nazionale Italiana. Inzaghi? Ha un contratto per l’anno prossimo, anche lui sa che dobbiamo far bene in queste undici partite, la mia speranza e che Pippo possa andare avanti anche il prossimo anno”.

20:31 Uno sguardo anche allo spogliatoio del Cagliari

20:25 Immagini dirattamente dallo spogliatoio del Milan

20:22 Quella di Inzaghi è anche la formazione che ha subito più reti di testa nel campionato in corso, nove.Mattia Destro ha segnato quattro gol nelle ultime due sfide di Serie A contro il Cagliari, inclusa la sua unica tripletta in Serie A (con la maglia della Roma). Il Cagliari è la vittima preferita di Alessio Cerci (quattro reti in otto match), che deve ancora trovare il suo primo gol rossonero.

20:20 67 precedenti tra Milan e Cagliari in Serie A: 35 vittorie rossonere, sette quelle rossoblu e 25 pareggi.Il Cagliari non vince contro il Milan in Serie A dall’ottobre 1998, da allora 24 partite che hanno visto 18 successi rossoneri (6N). Il Milan ha vinto le ultime 10 sfide casalinghe contro il Cagliari in Serie A, segnando una media di 2.5 gol a partita. Il Milan ha ottenuto solo otto vittorie dopo 27 giornate di Serie A: non vinceva così poche gare dopo lo stesso numero di partite dal 1983/84. Nel 2015, solo Cagliari e Parma hanno ottenuto meno punti del Milan in Serie A (10 in 11 gare).

20:13 le squadre sono in campo per l'ultimo riscaldamento

20:11 Altre immagini direttamente da San Siro

20:06 Nuovo striscione apparso in Curva Sud

20:00 Il detto "A tutto c’è un limite" si addice perfettamente alla situazione che sta vivendo il tifo rossonero. Come annunciato la Curva Sud sarà vuota

19:56 Albin Ekdal ha parlato ai microfoni diMilan Channel nel pre-partita di Milan Cagliari:" Mi aspetto una partita dura contro una squadra forte come il Milan. Dobbiamo vincere perchè siamo messi male in classifica".Su Zeman: "Ci ha detto di credere ancora e di lavorare e non guardare la classifica. Poi si vedrà alla fine, ma crediamo di rimanere in Serie A"

19:51 Le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari tra poco in campo a San Siro:

MILAN: Diego Lopez; Abate, Paletta, Mexes, Antonelli; Poli, De Jong, Van Ginkel; Honda, Destro, Menez. A disposizione: Abbiati, Gori (66), Albertazzi, Alex, Bonera, Bocchetti, Muntari, Esssin Mastalli (36), Suso, Cerci, Pazzini. Allenatore: Filippo Inzaghi

CAGLIARI: Brkic; Gonzalez, Ceppitelli, Diakitè, Avelar; Ekdal, Crisetig, Donsah; Farias, Sau, Mpoku. A disposizione: Colombi, Cragno, Pisano, Murru, Rossettini, Conti, Dessena, Joao Pedro, Husbauer, Cossu, Cop, Longo. Allenatore: Zdenek Zeman

19:49 Diego Lopez ha parlato ai microfoni di Milan Channel nel pre-partita di Milan-Cagliari:"“Dobbiamo ottenere i tre punti. Mancano 11 finali, oggi è la prima. Sarà una partita difficile che dobbiamo vincere a tutti i costi. E’ importante che i tifosi ritrovino quello spirito del passato, noi tutti dobbiamo impegnarci a dare di più”.

19:45 Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Milan - Cagliari (20.45), incontro valido per la 28° giornata della Serie A Tim. Il Milan questa sera affronta in casa il Cagliari di Zeman, immischiato in piena zona salvezza, con l’obiettivo di tornare a vincere dopo settimane difficile e burrascose. Dopo l'ennesima sconfitta contro la Fiorentina, la settima stagionale in campionato, i rossoneri hanno l'ultima possibilità per salvare il proprio allenatore, che qualora non vincesse con il Cagliari verrebbe quasi certamente esonerato. I sardi, dopo il ritorno di Zeman in panchina, hanno offerto una buona prestazione contro l'Empoli, creando molte occasioni da gol ma venendo poi raggiunti sull' 1-1 negli ultimi minuti di gioco.

Una partita tutta da vivere. Zeman a San Siro ha già vinto in stagione (1-4 contro l’Inter che costò la panchina a Mazzarri) e spera di ripetersi. In caso di brutta figura Filippo Inzaghi rischia l’esonero,anche se nessuno tra Arcore e Casa Milan vuole davvero prendere in considerazione l’idea di togliere subito la panchina a Pippo per affidarla magari a Cristian Brocchi. La qualificazione alla prossima Europa League (numeri alla mano) è ancora fattibile, ma la realtà è un’altra cosa.

Il tecnico rossonero, però, che ha sempre fatto molto affidamento sul supporto del pubblico, questa sera dovrà fare a meno anche dei tifosi, intenzionati a disertare San Siro. Niente striscioni di contestazione, fischi o manifestazioni di nessun genere. Questa volta la Curva Sud invita se stessa e tutti gli altri tifosi a una forma di protesta estrema: boicottare San Siro in occasione di Milan-Cagliari e tutte le iniziativa del club a partire dal marketing. La provocazione è lanciata in un durissimo comunicato della Curva Sud apparso insieme all'hashtag #saveAcMilan. I tifosi chiedono al patron che li ha portati sul tetto del mondo di decidere se rilanciare oppure passare la mano e nel primo caso manifestano pieno appoggio alla presenza della figlia Barbara con richiesta di allontanamento di "terze persone che ormai hanno fatto il loro tempo ed i propri interessi" (il riferimento evidente è ad Adriano Galliani ndr).

Le parole della vigilia

Filippo Inzaghi" Dobbiamo vincere"- A fine stagione molto probabilmente Inzaghi chiuderà quest’avventura, ma adesso non se ne cura, almeno a parole, e forse è il modo migliore per esorcizzare il rischio: "A Firenze si è visto che la squadra mi segue. Mi auguro di restare a lungo, sarà la società poi a decidere il mio futuro valutando i risultati". Berlusconi non c’è, il rito del venerdì è svanito insieme agli obiettivi. "Ma io ho sentito Berlusconi due giorni fa. Era dispiaciuto per la sconfitta di Firenze, mi ha ribadito che sarebbe servito più possesso palla nel finale" E’ la dura legge del mister, Pippo: "Ma a me piace, allenerò per 30 anni. Io devo pensare solo a far giocare bene il Milan. Dobbiamo comandare il gioco nelle prossime 11 partite. A Firenze siamo stati una squadra vera, giocando spensierati. Non voglio scaricare le colpe su altri. Io sono l’allenatore e quindi sono il primo responsabile. Fino a gennaio abbiamo visto un bel Milan, poi è successo quello che tutti sanno. Ora pensiamo a finire bene la stagione, poi vediamo cosa succederà. Quando alleni il Milan sai a cosa vai incontro. Non potevo non pensare di soffrire visto che è la mia prima esperienza e visto che soffrono grandi tecnici di altri club prestigiosi. Sono molto sereno, la squadra mi sta dando risposte importanti, quindi vado avanti per la mia strada"

Zdenek Zeman "Il Milan è sempre il Milan, nonostante la classifica ha grandi giocatori" - Il tecnico boemo in conferenza stampa ha parlato della squadra rossonera, ultimamente in crisi di risultati: "Ho visto la loro gara a Firenze: hanno iniziato bene, sono crollati nel finale. E' una squadra che possiede dei valori che per ora sono stati smarriti, spero che non li ritrovino proprio contro di noi".La ricetta per vincere a San Siro, già espugnato contro l'Inter, è molto semplice per il boemo: "Bisognerà fare un goal in più di loro, ovviamente non sono più la squadra quasi imbattibile degli olandesi ma dovremo giocare con grande attenzione ed applicazione. La squadra è tranquilla, sono fiducioso in vista delle prossime gare". "Nel secondo tempo contro l'Empoli non sembravamo al massimo, bisogna vedere se è stato perché abbiamo giocato per mantenere il risultato oppure se perché avevamo finito le forze. Mi auguro che questa settimana in più di lavoro collettivo sia servita".

Il Cagliari è terz'ultimo, a quattro punti dall'Atalanta. La corsa alla salvezza è lanciata. "Ma non pensiamo alle dirette concorrenti. Noi dobbiamo giocare solo su di noi".

I convocati

Sono 24 i convocati di mister Filippo Inzaghi per Milan-Cagliari, gara valida per la 28esima giornata di Serie A: PORTIERI: Abbiati, Diego Lopez, Gori. DIFENSORI: Abate, Albertazzi, Antonelli, Alex, Bocchetti, Bonera, Mexes, Paletta. CENTROCAMPISTI: De Jong, Essien,Mastalli (36), Muntari, Poli, Suso, Van Ginkel, Bonaventura ATTACCANTI: Cerci, Destro, Honda, Menez, Pazzini.

Zeman ha reso noti i convocati per l'anticipo di oggicontro il Milan. Ecco l'elenco completo dei 23 convocati Portieri: Brkic, Colombi, CragnoDifensori: Murru, Pisano, Rossettini, Gonzalez, Avelar, Ceppitelli, Diakitè.Centrocampisti: Crisetig, Conti, Dessena, Donsah, Ekdal, Husbauer, Joao Pedro.Attaccanti: Longo, Cossu, Farias, Sau, M'Poku, Cop.

Le probabili formazioni

Inzaghi dovrà ancora a fare meno di molte assenze: Zapata, De Sciglio, El Shaarawy, Rami, Mastour, Zaccardo, Montolivo, Muntari e Agazzi. Nella formazione del Milan dovrebbe partire titolareDe Jong che, smaltito l’infortunio, è tornato regolarmente a disposizione. Partirà dalla panchina Poli, saranno titolari a centrocampo Van Ginkel e Bonaventura. La Gazzetta dello Sport schiera, nelle sue probabili formazioni, anche Honda che, sebbene abbia deluso nel match contro la Fiorentina, comporrà il tridente d’attacco con Menez e Destro.

Recuperati Ekdal e Donsah, saranno disponibili contro i rossoneri. Balzano out per squalifica, Capuano indisponibile. Rientrano a disposizione della squadra Avelar e Cossu, che hanno scontato le rispettive squalifiche. Il l boemo dovrebbe affidarsi a un 4-3-2-1 conDiakitè confermato in difesa insieme al rientrante Avelar, Ceppitelli e Dessena. L' attacco rossoblu dovrebbe essere composto da Farias, Sau e M’Poku.

MILAN (4-3-1-2): Diego Lopez; Abate, Paletta, Mexes, Antonelli; Van Ginkel, De Jong, Bonaventura; Honda; Destro, Menez. A disposizione: Abbiati, Alex, Bocchetti, Albertazzi, Bonera, Calabria, Essien, Poli, Mastalli, Suso, Cerci, Pazzini. Allenatore: Inzaghi.

Indisponibili: Zapata, De Sciglio, El Shaarawy, Mastour, Zaccardo, Rami, Montolivo, Agazzi, Muntari Squalificati: -

CAGLIARI (4-3-2-1): Brkic; Dessena, Ceppitelli, Diakité, Avelar; Joao Pedro, Crisetig, Ekdal; M’Poku, Farias; Sau. A disposizione: Colombi, Cragno, Rossettini, Pisano, Gonzalez, Murru, Husbauer, Conti, Donsah, Cossu, Longo, Cop. Allenatore: Zeman.

Indisponibili: Capuano Squalificati: Balzano

I precedenti

La prossima, a San Siro, sarà la gara numero 38 di Campionato fra Milan e Cagliari. I precedenti: 24 vittorie Milan, 9 pareggi, 4 successi Cagliari. I gol: 63 Milan, 28 Cagliari. . I rossoneri hanno vinto ben 21 volte (di cui 10 consecutive), l’ultima delle quali risale al 3-1 di stagione scorsa (Robinho, Mexès, Balotelli – Sau). Fermo a 9 il conto dei pareggi, che non si verificano dalla stagione 1999/2000, quando la partita finì con il risultato di 2-2 (Shevchenko, Bierhoff – Morfeo, Berretta). Solo 3 i successi dei sardi, che non espugnano San Siro dallo 0-1 di 18 anni fa (stagione 1996/1997), firmato dalla rete di Roberto Muzzi.

Il Cagliari non vince contro il Milan in Serie A dall’ottobre 1998, da allora 24 partite che hanno visto 18 successi rossoneri (6N). Il Milan ha vinto le ultime 10 sfide casalinghe contro il Cagliari in Serie A, segnando una media di 2.5 gol a partita. Il Milan ha ottenuto solo otto vittorie dopo 27 giornate di Serie A: non vinceva così poche gare dopo lo stesso numero di partite dal 1983/84. Nel 2015, solo Cagliari e Parma hanno ottenuto meno punti del Milan in Serie A (10 in 11 gare).

Il Cagliari non vince da sette giornate di campionato (cinque le sconfitte), ed ha subito gol in tutte le ultime 12 (24 reti incassate). Nessun successo per i sardi anche nelle ultime otto trasferte (quattro gare perse, altrettanti pareggi). Il Milan ha perso 21 punti da situazione di vantaggio, un primato negativo in questo campionato.

Quella di Inzaghi è anche la formazione che ha subito più reti di testa nel campionato in corso, nove. Mattia Destro ha segnato quattro gol nelle ultime due sfide di Serie A contro il Cagliari, inclusa la sua unica tripletta in Serie A (con la maglia della Roma). Il Cagliari è la vittima preferita di Alessio Cerci (quattro reti in otto match), che deve ancora trovare il suo primo gol rossonero.

Sarà Paolo Tagliavento (sezione arbitrale AIA di Terni) a dirigere il match. Gli assistenti saranno Alessandro Costanzo (Orvieto) e Mauro Vivenzi (Brescia), mentre il quarto uomo sarà Gianluca Cariolato (Legnago). Gli assistenti addizionali: Angelo Cervellera (Taranto) e Aleandro Di Paolo (Avezzano)