Napoli, Benitez: "Sta per iniziare un mese decisivo, con l'Atalanta sfida dura. Occhio al Wolfsburg"

Rafa Benitez ha presentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli la partita che vedrà il suo Napoli impegnato contro l'Atalanta di Edi Reja. Oltre a soffermarsi sulla partita di domani sera, l'allenatore spagnolo ha anche commentato il sorteggio di Europa League, che vedrà i partenopei impegnati contro una delle favorite alla vittoria finale, il Wolfsburg. Benitez è apparso carico e sereno in vista del mese di aprile, il mese che deciderà le sorti di questa stagione azzurra.

L'intervista naturalmente si apre con una domanda sul Wolfsburg: "La Bundesliga è un campionato di alto livello, loro sono secondi e la gara che hanno vinto per 4-1 contro il Bayern dimostra la loro forza. Hanno tanti elementi forti, come Perisic di cui si è parlato negli ultimi mesi. Il ritorno in casa sarà un piccolo vantaggio per noi ma loro hanno dimostrato il proprio valore anche vincendo per 5-2 contro l'Inter in due partite".

Benitez si sofferma poi sulla sfida con l'Atalanta e sui problemi di formazione: "Credo che all'andata fu una partita incredibile contro l'Atalanta: dopo tanto controllo e il rigore sbagliato da Higuain sia stato un peccato, fu una gara buona. Quando i giocatori rientrano da un infortunio non è mai l'ideale, ma credo che non posso lamentarmi, i giocatori sanno dell'importanza di questa partita. Reja? Lui è un allenatore di esperienza e sicuramente saprà cosa fare, gli auguro di vincere tutte le partite dopo la nostra".

Infine un pensiero sulla lotta al secondo posto e sul mese di aprile, un vero e proprio mese di fuoco, che vedrà il Napoli impegnato su tutti i fronti, dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia, ai quarti di Europa League, per finire alle decisive sfide in chiave Champions con Roma, Fiorentina e Sampdoria: "Avremo tante partite, sarà un mese speciale per me. C'è un detto in Spagna che dice che chi ad aprile semina bene, a maggio raccoglie bene. Le partite contro le squadre della capitale saranno importanti per noi, dovremo cercare di dare il massimo".

Questi invece i convocati in vista della sfida con l'Atalanta: lavoro a parte per Strinic e Gargano che quindi non saranno del match, cosi come gli squalificati Ghoulam ed Albiol.

I convocati: Rafael, Andujar, Colombo, Maggio, Mesto, Uvini, Zuniga, Britos, Henrique, Koulibaly, Inler, David Lopez, Jorginho, De Guzman, Mertens, Callejon, Hamsik, Gabbiadini, Duvan, Insigne, Higuain.