Vazquez azzurro: "Grazie Palermo, sono felice ed orgoglioso"

Premio meritato: Franco Vazquez giocherà con la maglia dell'Italia. Le sue prestazioni, oltre ai gol ed agli assist a valanga, uniti al record dei nove pali che testimoniano la pericolosità dell'attaccante del Palermo, gli sono valse la chiamata di Antonio Conte in Nazionale.

Questa sera l'ufficialità. Come vi abbiamo già riportato poco fa, Vazquez è assieme a Valdifiori ed Eder una delle tre new entry della rosa dell'Italia in vista degli impegni contro Bulgaria ed Inghiliterra. Una convocazione che era nell'aria già da un pò, che premiano gli sforzi del talentuoso Mudo.

La risposta di Vazquez non è tardata ad arrivare. Le sue parole confermano la soddisfazione del giocatore, che al sito ufficiale del Palermo ammette: "Sono davvero felice per questa convocazione, farò di tutto per onorare la maglia azzurra. Sono orgoglioso di questa chiamata, il cui merito è da dividere con tutti i miei compagni. A loro va il mio ringraziamento, perché senza il loro apporto non avrei potuto centrare questo traguardo. Ringrazio ovviamente la Società ed il Presidente, ma non posso non dedicare un pensiero alla mia fidanzata e alla mia famiglia, che mi è sempre stata vicino".

Infine una battuta sul paragone con Mauro German Camoranesi, altro oriundo che ha ben figurato con la maglia azzurra: "Lui ha vinto un Mondiale, io non sono ancora sceso in campo. Ma sarebbe un sogno centrare i suoi stessi traguardi".