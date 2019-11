Live Empoli - Sassuolo in risultato partita Serie A (3-1)

Per la diretta di Empoli-Sassuolo è davvero tutto. Andrea Bugno e la redazione di Vavel vi danno appuntamento a tra poco quando dallo Juventus Stadium vi racconteremo le emozioni di Juventus-Genoa. Grazie per la cortese attenzione e buona domenica.

I toscani di Sarri salgono così a 33 punti, a più dodici dal Cagliari e dal Cesena, che gioca stasera contro la Roma. Salvezza quasi raggiunta quindi. Il Sassuolo, un punto sotto, dovrà ancora guadagnare nelle ultime dieci partite quei 4-5 punti per raggiungerla, ma ci possono tranquillamente arrivare.

Empoli che ha meritato il successo grazie ad un quarto d'ora ad inizio secondo tempo davvero fenomenale! Una doppietta di Saponara ed un gol di Mchedlidze su assist dell'ex Milan bastano ad avere la meglio di un Sassuolo mai del tutto in partita, che era riuscito a pareggiare grazie ad uno svarione di Rugani su cross di Berardi.

NON SUCCEDE NULLA NEI TRE DI RECUPERO! FISCHIA TOMMASI! L'EMPOLI FA OTTO RISULTATI UTILI CONSECUTIVI, NUOVO RECORD! DECIDE SAPONARA! 3-1 PER I TOSCANI!

3 minuti di recupero!

88' Berardi per Lazarevic che prova col destro: respinto da Mario Rui

87' Floro Flores dalla distanza col mancino, palla che termina altissima.

85' PUCCIARELLI! Destro dal limite alto sulla traversa.

83' Doppio cambio: entra Signorelli per Croce per Sarri. Mentre l'ultimo cambio per Di Francesco è Longhi, che esce per problemi fisici, dentro Lazarevic.

81' Torello dell'Empoli, tra gli olè del pubblico di casa che si diverte.

79' ZIELINSKI! Ci prova col destro, para Consigli!

77' Mchedlidze s'invola dopo un errore di Longhi, Peluso ci mette una pezza in scivolata mandando in fallo laterale

Secondo cambio per Di Francesco: esce Sansone, spento, dentro Floro Flores. Non cambia niente tatticamente.

74' Sassuolo che cerca di pressare molto alto, ma si espone ai contropiedi empolesi quando non recupera la palla.

Con questa vittoria l'Empoli scavalcherebbe proprio gli emiliani, raggiungendo quota 33 in classifica, mentre Di Francesco ed i suoi rimarrebbero a 32, comunque a +11 dal Cagliari.

70' Break centrale di Sansone che viene atterrato ai 30 metri da Valdifiori. Punizione per il Sassuolo.

4-2-4 per Di Francesco che mette Floccari accanto a Zaza, con Berardi e Sansone ai lati e centrali di centrocampo Missiroli e Taider. Formazione iper offensiva.

Doppio cambio, uno per parte: esce Saponara nell'Empoli, entra Zielinski. Nel Sassuolo entra Floccari per Magnanelli.

69' Uno-due veloce Zaza-Sansone, l'ex Ascoli è però in offside.

68' Sansone si accentra e calcia verso la porta di Sepe, ma non trova la precisione

67' Ancora Gazzola dalla destra prova il cross, Mario Rui lo respinge in angolo.

65' Chiede un rigore il Sassuolo per fallo di mani di Barba su cross di Gazzola dalla destra. Per Tommasi si può proseguire.

64' BERARDI! Ci prova di destro, ma non è il suo piede e chiude troppo la conclusione. Deviato, sarà calcio d'angolo.

63' Prova a scuotersi il Sassuolo, Berardi prova ad accentrarsi, ma chiude perfettamente Barba.

Perfetto contropiede di Croce che porta palla fino al limite dell'area di rigore, serve perfettamente il taglio alle spalle di Saponara che incrocia ancora sul secondo palo, ancora col mancino e fa 3-1! Che EMPOLI!

60' SAPONARAAAAAAAAAAA!!!! DILAGA L'EMPOLI!!!!!! 3-1 PER LA SQUADRA DI SARRI! CHE SPETTACOLO! DOPPIETTA PER L'EX MILAN!

Dagli sviluppi di una rimessa laterale, la difesa del Sassuolo si lascia sfuggire Saponara che mette al centro per il georgiano che chiude un tap-in facile facile. Vantaggio Empoli!

58' MCHEEEEDLIDZEEEEEEEEEEEEE!!!! IL VANTAGGIO DELL'EMPOLI! APPENA ENTRATO! 2-1 PER I TOSCANI! DOPO NEMMENO 10 SECONDI DAL SUO INGRESSO IN CAMPO!

Primo cambio nell'Empoli. Dentro il georgiano Mchedlidze, fuori uno spento ma generoso Maccarone

56' MACCARONE! Prova lo spunto dalla sinistra, si accentra e calcia: destro di poco alto!

55' Maccarone apre per Saponara sulla sinistra, cerca il cross l'ex Milan ma è troppo lungo e l'azione sfuma con l'uscita di Consigli.

52' Torna in avanti l'Empoli, ma l'imbeccata centrale di Vecino è troppo lunga per Pucciarelli e la sfera termina in fallo di fondo.

Mancavano le emozioni nel primo tempo? Eccoci accontentati. Vantaggio Empoli dopo 30 secondi, pareggio del Sassuolo dopo 2 minuti.

48' PAREGGIO DEL SASSUOLO!!!! AUTORETE DI RUGANI!!!! CROSS DI BERARDI DALLA SINISTRA, LISCIA IL DIFENSORE DELL'EMPOLI CHE NEL TENTATIVO DI SPAZZARE DEVIA NELLA SUA PORTA E FA 1-1!!!!

47' Subito la risposta del Sassuolo, con Berardi che scarta due avversari e cerca Zaza in area, ma la difesa dell'Empoli chiude perfettamente.

S'incunea alle spalle di Magnanelli, nessuno riesce ad impedirgli di andare alla conclusione con il mancino che s'insacca alle spalle di Consigli! 1-0 per l'Empoli!

46' SAPONARAAAAAAA!!!! 30 SECONDI E FA 1-0!!!! IL VANTAGGIO DELL'EMPOLI!

SI PARTE! INIZIA LA RIPRESA!

Scialbo primo tempo tra Empoli e Sassuolo che, dopo un buon inizio su buoni ritmi, si spengono lentamente e non riescono ad imporre il proprio gioco. Latitano le palle gol, che arrivano per lo più da situazioni da fermo: Barba da calcio d'angolo stacca bene ma non trova la porta, Berardi dalla parte opposta trova Sepe pronto dopo una deviazione di Croce. La migliore occasione è sui piedi, però, di Manuel Pucciarelli che s'inserisce in area servito da un buon Saponara, ma trova un Consigli superlativo a sbarrargli la strada. Speriamo in una ripresa più viva.

Consigli, migliore in campo finora, ai microfoni di Sky: "Partita tirata tra due squadre organizzate che conoscono punti forti e deboli degli avversari. Le occasioni sono poche e l'importante è farsi trovar pronti quando conta. La parata su Pucciarelli era difficile, ma per fortuna è andata bene".

FISCHIA TOMMASI! 0-0 AL TERMINE DEL PRIMO TEMPO! SQUADRE CHE TORNANO NEGLI SPOGLIATOI! NON UN BELLISSIMO PRIMO TEMPO, CI ASPETTAVAMO MOLTO DI PIU!

Un minuto di recupero!

45' Resta a terra Berardi dopo un contatto al limite dell'area con Mario Rui. L'attaccante neroverde ha anticipato alle spalle il portoghese che lo ha atterrato mentre cercava di calciare la sfera. Per Tommasi non c'è fallo, ma l'under 21 italiano resta a terra contuso. C'era il fallo.

44' Fallo di Acerbi a centrocampo su Croce. Braccio troppo alto e giallo per lui. Primo giallo del match.

43' Longhi! Ottima, perfetta, la sua chiusura su Saponara che provava ad incunearsi in area di rigore.

42' Lancio lungo di Sepe alla ricerca di Maccarone, Peluso inciampa nei piedi dell'attaccante dei toscani e concede la punizione dalla trequarti.

39' BERARDI! Ci prova di prima intenzione sull'assist centrale di Magnanelli. Palla che si spegne alta sopra la traversa.

37' Spunto di Sansone dall'altra parte: va via in area di rigore e mette al centro, Zaza non trova l'impatto con la sfera e Barba riesce a sventare la minaccia.

35' SAPONARA! In scivolata dopo un perfetto cross di Croce prova a chiudere a rete, bravo ancora Consigli nel bloccare la sfera

34' Buona azione dell'Empoli sull'asse Hysaj-Saponara-Vecino. Gli ultimi due protagonisti però sono troppo leziosi e permettono a Missiroli di chiudere l'azione.

33' Empoli ancora in attacco sulla corsia destra, Hysaj cerca il cross, Longhi respinge in angolo.

30' Ancora Empoli in avanti, Vecino guadagna un angolo che Valdifiori batterà dalla destra.

28' CONSIGLIIIII!!! CHE MIRACOLO SU PUCCIARELLI! L'ATTACCANTE EMPOLESE SUPERA ACERBI E SI PRESENTA TUTTO SOLO DAVANTI ALL'EX PORTIERE DELL'ATALANTA CHE DEVIA IN ANGOLO SALVANDO IL SASSUOLO DAL GOL DEL VANTAGGIO DEI PADRONI DI CASA!

BERARDI! Ci prova direttamente da calcio di punizione, Croce devia la sfera mettendo Sepe in difficoltà, ma il portiere di proprietà del Napoli con un balzo felino riesce a deviare in angolo.

26' Scintille tra Mario Rui e Berardi: il terzino empolese atterra e strattona, reiteratamente, la maglia del giovane attaccante del Sassuolo che reagisce allargando il braccio.

25' Valdifiori cerca l'imbeccata centrale per Pucciarelli, bene Acerbi in chiusura

23' VALDIFIORI! Ci prova col destro dal limite dell'area di rigore dopo essersi smarcato perfettamente: palla di poco a lato.

22' Saponara trova spazio centralmente, riceve e punta la difesa del Sassuolo, serve Maccarone sulla sinistra che però perde troppo tempo nel controllare e puntare l'uomo e l'azione sfuma.

20' Torna in avanti il Sassuolo sulla destra. Berardi guadagna un calcio di punizione.

18' Palla dentro per Maccarone, Acerbi chiude in angolo

17' L'Empoli sembra piuttosto bloccato nella costruzione del gioco. Il Sassuolo pressa molto alto soprattutto su Valdifiori.

16' Ritmi leggermente calati rispetto ad un inizio gara molto più vivo ed intenso.

BARBA!!! Svetta di testa altissimo sul secondo palo: conclusione che sfiora il palo alla destra di Consigli.

14' Eccolo il primo calcio piazzato per i toscani! Hysaj ha guadagnato un angolo dalla destra.

12' Buona trama offensiva dell'Empoli: Maccarone cerca di scambiare centralmente con Saponara che cercava il velo per l'accorrente Vecino; attento nell'occasione Missiroli che ha chiuso e sventato la minaccia

10' Sansone va via sulla corsia mancina, l'esterno controlla e mette al centro di sinstro, ma sia Zaza che Berardi non hanno seguito l'azione. Barba ha spazzato in fallo laterale.

9' Ottimo cross di Peluso dalla trequarti per la testa di Zaza, perfetto Mario Rui in chiusura con un'ottima diagonale.

Come ci si aspettava, squadre che si affrontano e si attaccano a viso aperto, senza esclusione di colpi.

7' Ottima giocata di Mario Rui, che si libera di Berardi con un tunnel. L'esterno dell'under 21 lo atterra con una manata: punizione per l'Empoli dalla sinistra.

6' Molto propositivo l'inizio gara del Sassuolo, con l'Empoli leggermente più guardingo ed attendista

5' Berardi ci prova col destro dall'interno dell'area, tiro respinto da Barba.

4' Croce prova a far ripartire l'Empoli, Gazzola lo stende prima di essere superato. Punizione per i toscani

2' Subito bella partita: Gazzola mette al centro, cross tesissimo, Rugani in angolo

1' Cross di Vecino respinto da Longhi, Valdifiori ci prova a volo da fuori area: palla che termina alta sopra la traversa.

1' Empoli che gioca il primo pallone con Valdifiori che apre subito sulla destra.

TUTTO PRONTO! SI PARTE! INIZIA EMPOLI-SASSUOLO! FISCHIA TOMMASI!

12.27 Squadre nel tunnel! A breve l'ingresso in campo agli ordini del signor Tommasi!

12.22 A pochi minuti dalla partita, ha parlato Nicola Sansone, pedina fondamentale del tridente offensivo del Sassuolo: “Ancora non siamo salvi. Oggi è una partita importantissima e vogliamo vincere. La Nazionale? Spero che in futuro arrivi la chiamata”.

12.20 Occhio ai calci piazzati dei toscani. La squadra di Sarri ha infatti segnato da palla inattiva 12 volte sui 27 gol totali, mentre gli emiliani sono a quota 7 sui 33 realizzati. Potrebbe essere un fattore, in questa statistica, Daniele Rugani, specialista negli stacchi aerei da punizione e calci d'angolo.

12.15 Un quarto d'ora al match, le squadre ultimano il rispettivo riscaldamento, nel frattempo andiamo a dare un'occhiata ai due schieramenti a confronto.

12.10 Sassuolo in campo per il riscaldamento

12.05 Mentre le squadre sono in campo per le fasi di riscaldamento, ecco un'istantanea dagli spogliatoi dei neroverdi, dove Sansone, autore di una doppietta domenica scorsa contro il Parma, riceve le ultime indicazioni da Di Francesco.

12.00 Dall'altra il Sassuolo sfrutta molto le fasce in fase propositiva, provando con Berardi e Sansone ad accentrarsi puntando sempre i terzini avversari. Missiroli e Taider sono i due alter ego di Croce e Vecino, abili sia in fase di impostazione ed inserimento, soprattutto il secondo, mentre il primo predilige maggiormente concludere dalla distanza, con Magnanelli barometro e faro in mezzo. Non c'è Sime Vrsaljko a destra, con Gazzola che sostituisce l'ex Genoa.

11.55 I duelli di giornata: assetto tattico delle squadre che più o meno si somiglia, con l'unica differenza che l'Empoli ha in Saponara il catalizzatore centrale dell'attacco, sull'asse con Valdifiori, bravi ad aprire il gioco sulle fasce per gli inserimenti di Mario Rui e Hysaj. Possesso palla e verticalizzazioni improvvise, soprattutto quando il pallone, come detto, è in possesso di Mirko Valdifiori. Accanto a lui due incontristi-incursori come Vecino e Croce, abili in entrambe le fasi di gioco. Un sistema quasi perfetto che trova equilibrio e compattezza anche nella linea difensiva, con Rugani che comanda il reparto.

11.45 In grafica, l'undici scelto dall'ex mediano della Roma.

11.40 Questa invece la l'undici scelto da Di Francesco per il suo Sassuolo.



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Gazzola, Acerbi, Peluso, Longhi; Taider, Magnanelli, Missiroli, Berardi, Zaza, Sansone.



A disp: Pomini, Polito; Bianco, Natali, Fontanesi, Benucci, Biondini, Brighi, Donis, Floro Flores, Floccari, Lazarevic.



All. Eusebio Di Francesco

11.35 Poco meno di un'ora all'inizio del match e la nostra diretta si apre con le due formazioni ufficiali. Iniziamo da quella dell'Empoli:



EMPOLI (4-3-1-2): Sepe; Hysaj, Rugani, Barba, Mario Rui; Croce, Valdifiori, Vecino; Saponara; Pucciarelli, Maccarone.



A disp: Pugliesi, Bassi, Somma, Laurini, Signorelli, Dioussè, Verdi, Brillante, Gemignani, Zielinski, Tavano, Mchedlidze.



All. Maurizio Sarri

11.30 Buongiorno amici lettori di Vavel Italia e benvenuti ad una nuova diretta testuale del campionato di Calcio di Serie A. Quest'oggi vi portiamo allo stadio Castellani di Empoli dove tra un'oretta scenderanno in campo i toscani padroni di casa dell'Empoli ed il Sassuolo di Eusebio Di Francesco. Andrea Bugno e la redazione di Vavel Italia vi danno il benvenuto e vi augurano un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.

Empoli e Sassuolo si scontreranno sul terreno di gioco del Castellani in quello che si preannuncia un match molto bello e spettacolare per gli amanti del calcio. Due squadre che giocano a viso aperto e che vorranno conquistare punti importanti per la salvezza, per distanziarsi ulteriormente dalla zona rossa della classifica.

Situazione di classifica molto simile per entrambe le squadre, con l'Empoli che insegue i neroverdi emiliani con soli due punti di distacco. 30 per gli uomini di Sarri, 32 per quelli di Di Francesco che alla luce della sconfitta del Cagliari, potrebbero allungare sul terzultimo posto e fare un'ulteriore passo in avanti verso la salvezza. Vincendo oggi, per il Sassuolo sarebbe virtualmente chiuso il discorso: 35 punti con 10 giornate ancora da giocare significherebbe aver staccato il pass per la prossima Serie A con grande tranquillità. Con i tre punti i toscani raggiungerebbero quota 33, mentre con un pari la situazione resterebbe molto positiva per entrambe, che manterrebbero la doppia cifra di vantaggio dai sardi di Zeman.

Sfida nella sfida sarà quella tra Sarri e Di Francesco, due degli allenatori emergenti della Serie A, sebbene la carta d'identità dei due non corrisponda. Il primo ha svolto tutta la trafila, partendo dall'Eccellenza per finire in A con i toscani. Dal 2012 siede sulla panchina dell'Empoli, con i quali ha raggiunto la promozione in A a soli 54 anni. Di Francesco dal suo canto ha iniziato dalla C1, con Lanciano prima e Pescara poi. La promozione in B con i biancoazzurri gli valse una chiamata in A con il Lecce, prima di abbracciare il progetto Sassuolo dalla B ed ottenere la promozione fino in A.

Oggi avversari, da domani compagni di squadra. Non parliamo di mercato, bensì di Nazionale. L'Italia di Antonio Conte si appresta a sfidare, per le qualificazioni ad Euro 2016 la Bulgaria, ed in amichevole l'Inghilterra, e per tale occasione il cittì ha convocato due esponenti che testimoniano l'ottimo lavoro di Empoli e Sassuolo: Valdifiori da una parte e Simone Zaza dall'altra. Si ritroveranno a Coverciano questa sera per prepararsi in vista della doppia sfida. E se per uno questa chiamata è l'ultima di una lunga serie, Zaza ovviamente, per l'empolese rappresenta un nuovo inizio, sebbene non sia più giovanissimo. La crescita di Mirko Valdifiori è sotto gli occhi di tutti e, giorno dopo giorno, partita dopo partita, sta conquistando tifosi ed allenatori, pronti ad accaparrarsi, dal prossimo anno le prestazioni del mediano di Lugo. Napoli, Milan e tante altre sono pronte a darsi battaglia, in estate, per il ventottenne mediano, che nel frattempo esordirà con un altra maglia azzurra, quella dell'Italia.

7 i punti incamerati dai toscani nelle ultime 5 gare, con una striscia di vittorie che dura dal 26/01 quando fu l'Udinese a passare proprio al Castellani. Da quel giorno due vittorie (Cesena e Chievo in casa, decisive per la salvezza) e 5 pareggi (Roma, Milan, Palermo e Cagliari fuori, Genoa in casa). Anche se l'ultimo pareggio, in Sardegna, è arrivato con notevole fortuna, va dato atto ai toscani di averci creduto fino all'ultimo secondo disponibile. Il pareggio di Vecino al '93 è valso, oltre alla conquista di un punto, anche a non dare ulteriore fiducia e speranza alla banda di Zeman. La squadra di Sarri viaggia a vele spiegate verso la salvezza, consapevole della propria forza e soprattutto delle idee di calcio che vengono espresse. Idee che hanno portato Sarri sulla bocca di tutti. Si parla sempre con maggiore insistenza di un suo eventuale trasferimento al Milan o verso altri lidi, anche se l'allenatore napoletano di nascita, ma toscano di adozione preferisce pensare sempre e solo al suo Empoli.

Dopo una parentesi di quattro stop consecutivi, anche se c’è da dire che i neroverdi hanno dovuto affrontare nell’ordine Fiorentina, Napoli, Lazio e Juve, quattro delle prime cinque in classifica, il Sassuolo è tornato ai 3 punti proprio nell’ultima uscita contro il Parma. Un 4-1 facile e roboante, che ha steso i Ducali in crisi totale e fatto respirare nuovamente gli emiliani. Di Francesco ha praticamente raggiunto la salvezza con notevole anticipo. Una soddisfazione doppia, che certifica il suo lavoro, dopo che lo scorso anno era riuscito a salvare i neroverdi con una sola giornata d'anticipo rispetto alla naturale conclusione del campionato (grazie alla rocambolesca vittoria contro la Fiorentina). Questo può forse sancire la definitiva consacrazione del mister ex Pescara e Lecce.

Buone notizie per Maurizio Sarri che nella giornata di ieri ha ritrovato in gruppo Tonelli e Verdi che dovrebbero essere convocati ed andare almeno in panchina. Per il resto dovrebbe essere confermata quasi del tutto la formazione che ha pareggiato con il Cagliari sabato scorso con il rientro dalla squalifica di Valdifiori, che prende il posto di Signorelli, e con il dubbio sul partner di Maccarone tra Pucciarelli e Tavano.

Anche nel Sassuolo non dovrebbero esserci grandi cambiamenti di formazione con Eusebio Di Francesco che spera di recuperare Vrsaljko che in settimana ha lavorato a parte per un problema muscolare. Se non dovesse farcela è pronto Gazzola. A centrocampo invece ballottaggio tra Brighi e Taider con il primo favorito. In attacco trio delle meraviglie Berardi-Zaza-Sansone.

Empoli (4-3-1-2): Sepe; Hysaj, Rugani, Barba, Mario Rui; Vecino, Valdifiori, Croce; Saponara; Maccarone, Pucciarelli. All.: Sarri.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Gazzola, Peluso, Acerbi, Longhi; Brighi, Magnanelli, Missiroli; Berardi, Zaza, Sansone. All.: Di Francesco.

Sarri ha parlato ieri nella classica conferenza in vista della gara contro il Sassuolo, analizzando la sfida ed i maggiori pericoli che arrivano dall'attacco dei neroverdi: "Ci attende una partita difficile, andando ad affrontare una squadra che ha uno degli attacchi tra i più forti d'Italia. Giochiamo con una squadra che solo apparentemente ha avuto un periodo negativo anche perché ha affrontato le prime della classe. Inoltre ritengo che il Sassuolo è una squadra forte e non la possiamo considerare la classica squadr a di provincia, ma qualcosa di più. Sarà, come detto, una gara importante, ma non dobbiamo commettere l'errore di divenire nervosi per voler subito raggiungere l'obiettivo in poche gare. Dobbiamo giocare con la testa libera, senza pensare che la gara di domani o le prossime siano decisive. Ma allo stesso tempo dovremo mettere in campo una bella determinazione, senza però caricare le gare più del dovuto. Vendicare la sconfitta dell'andata? Quella gara ci lasciò l'amaro in bocca e spero che quello domani torni a farsi sentire e ci dia una spinta in più. Cosa mi aspetto? Ho visto bene la squadra anche se poi il giudizio vero sarà quello del campo: adesso diversi giocatori andranno innazionale anche se per molti sarebbe forse il momento di tirare il fiato. Nelle ultime gare abbiamo affrontato squadre che si giocavano tanto e che forse nella prima parte della gara hanno fatto meglio di noi, salvo poi riprendersi col tempo. Ma il segnale è positivo, perché abbiamo dimostrato di saper soffrire e riprenderci bene".

Di Francesco dopo la salvezza della scorsa stagione sta dimostrando in questa stagione tutto il suo valore e quello dei suoi ragazzi. Tutto molto bello, dal punto di vista etico e morale, ma il mister dei neroverdi cerca anche cinismo e risultati: "Empoli e Sassuolo sono due società che esaltano i giovani e mi auguro che un giorno anche il nostro club possa avere un vivaio importante. Sarri? Mi piace il suo modo di giocare, l'ho conosciuto a Pescara, giocava in maniera diversa ma è un allenatore con un'idea di calcio, questo mi piace, è un perfezionista. Quella di domani mi auguro possa essere una bella partita e che alla fine a vincere sia il Sassuolo. Formazione? Vrsaljko sta meglio ma non lo convochiamo, per il resto gli altri ragazzi stanno bene e sono tutti disponibili eccetto Cannavaro che farà il suo rientro la prossima settimana" . Il Sassuolo, dopo un periodo non proprio esaltante, fatto di quattro sconfitte consecutive, ha ritrovato il successo contro il Parma, domenica scorsa al Mapei Stadium, per 4-1. Fiducia e consapevolezza dei propri mezzi che erano state minate e messe in discussione da una serie di risultati negativi. Questa l'analisi dell'ex giocatore della Roma: "Contro il Parma abbiamo vinto una partita che era un'arma a doppio taglio, mentre quella di domani sarà una sfida salvezza. Non sappiamo se la quota per restare in A si sia abbassata, dipenderà da Cagliari e Cesena. Futuro? Fa sempre piacere essere accostati a grandi squadre ma io penso solo alla prossima partita con l'Empoli".

Il Sassuolo batté 3-1 l’Empoli al Mapei Stadium e confermò di essere una delle squadre più in forma del campionato. Fu il primo successo casalingo per i ragazzi neroverdi che arrivò in rimonta dopo il gol dei toscani con Croce nel primo tempo. Nella ripresa ci pensarono Missiroli, Floccari e Berardi (che sull’1-1 aveva fallito un calcio di rigore) a regalare tre punti d’oro a Di Francesco. Ospiti sconfitti a testa alta, ma belli solo un’ora, poi l’evidente calo fisico dal 60′.

Non ci sono precedenti in Serie A tra Empoli e Sassuolo, fatta eccezione per la gara d’andata il tabellone si fermò sul 3-1 per il Sassuolo con gol di Floccari, Missiroli e Berardi. 11, invece, i precedenti assoluti tra le due formazioni con 2 vittorie dei toscani, 6 dei neroverdi e 3 pareggi.

Sarà il Sig. Tommasi di Bassano del Grappa (VI) l’arbitro chiamato a dirigere il confronto. Guardalinee Faverani e Caliari. Quarto uomo sarà Manganelli, da non confondere con Magnanelli centrocampista del Sassuolo, mentre gli addizionali saranno La Penna e Minelli.