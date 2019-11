Live Sampdoria - Inter in risultato partita Serie A (1-0)

22.45 - Per questa sera è tutto. Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi ringraziano per aver seguito la partita in nostra compagnia.

Inter punita oltre i propri demeriti nella serata di Genova. Nella ripresa, la squadra di Mancini interpreta la gara con buon piglio e sfiora il vantaggio con Icardi, fino al siluro di Eder. Il vantaggio tranquillizza la Samp che imposta gara di ripartenza e contiene l'Inter. Mancini prova ad affidarsi ai cambi ma il punteggio non cambia.

95' - Valeri dice che basta così, la Sampdoria continua a sognare in grande, per l'Inter è notte fonda! 1-0 firmato Eder al Ferraris.

92' - Spizza Icardi, Viviano devia e la difesa libera.

90' - Cinque di recupero al Ferraris.

88' - Grande chiusura di Vidic su Obiang, Inter addormentata qui!

87' - Camara nell'ultimo scampolo di partita. Mancini si gioca il talento della Primavera, esce Podolski.

86' - Fallo inutile di Eder su Shaqiri, giallo immediato.

82' - Contatto Icardi - De Silvestri, cade l'argentino, qualche dubbio.

81' - Duncan rileva Soriano.

79' - Shaqiri appoggia per Palacio, ma il destro di prima intenzione prende traiettoria esterna.

75' - Palacio per Brozovic, Mancini rischia.

74' - Eto'o conduce, Eder assiste, ma Ranocchia è superbo su Obiang. Samp pericolosa in contropiede.

73' - Sinistro di Podolski, tiraccio.

69' - Ammonito anche Medel! Tensione al Ferraris!

68' - Giallo per Icardi, fallo su Okaka, ma soprattutto proteste reiterate.

66' - Okaka per Muriel nella Samp.

65' - EDER!!! GOOOOLLLLL!! Punizione pazzesca!!!!! Un fendente che si stampa sul palo interno e si insacca all'angolo opposto!!! Sampdoria avanti!!! 1-0!

64' - Soriano ruba palla a Guarin e scappa via, D'Ambrosio costretto al fallo e giallo automatico.

61' - Silvestre esce palla al piede, decisivo l'intervento su Icardi.

57' - Guarin riesce a crossare dalla linea di fondo, torsione di Icardi, ma palla alta.

55' - Shaqiri col destro, non il suo piede, palla controllata da Viviano.

54' - Eto'o cerca l'inserimento di Obiang, palla difficile.

52' - Cambia subito Mihajlovic. Obiang per Acquah!

49' - Guarin!! Viviano in angolo!

49' - Finta e controfinta di Guarin, ma il pallone messo in mezzo arriva docile da Viviano.

47' - Cross tesissimo di Guarin, Vivviano si accartoccia. Buon inizio dell'Inter.

46' - Icardi! Incrocio dei pali!!! Mette giù e piazza a giro, legno!

21.48 - Si riparte a Genova.

Prima frazione che si chiude senza reti. 0-0 tra Sampdoria e Inter, padroni di casa pericolosi con Muriel e Eder, l'Inter si affida alle iniziative di Shaqiri e Icardi. Partita che resta aperta ad ogni soluzione, l'impressione è che la Samp abbia qualcosa in più, ma il reparto a quattro di Mancini per ora regge. Tra i nerazzurri, male Brozovic e Guarin.

45' - Torna a spingere l'Inter, sempre con Icardi. Doma il pallone sulla destra, punta Romagnoli, calcia col sinistro, ma Viviano controlla.

44' - Il cartellino arriva invece per Juan, male su Acquah.

43' - Ranocchia trattiene Muriel, impedendone la ripartenza. La Sampdoria chiede il giallo.

39' - Muriel rientra, bravo Vidic a opporsi, Inter lunga.

35' - Tiro-cross di Icardi, non c'è nessuno, dall'altra parte il talento di Muriel, ubriaca tutti, spara col destro a giro, alto non di molto.

34' - Grande scelta di tempo di Romagnoli su Icardi!

31' - Ammonito Vidic. Il serbo, sull'esterno, entra duro su Acquah.

30' - Shaqiri cambia passo e in prossimità del limite dell'area calcia, fuori misura.

27' - Esagera Eto'o, la difesa dell'Inter accerchia il camerunense e recupera, dall'altra parte fischi per Icardi ad ogni controllo.

23' - Destro alto di Eder, la Sampdoria fa paura davanti.

21' - Ripartenza dell'Inter, Shaqiri cerca subito Icardi, Regini attento ad ostacalare l'attaccante. Giallo nel frattempo per lo svizzero per carica in precedenza su Viviano.

20' - Romagnoli dritto su Shaqiri, cartellino anche per lui.

19' - Eder da fuori, respinge Handanovic!

17' - Fallo di mano di Soriano a centrocampo, primo giallo del match.

15' - Shaqiri guizza via in fascia e mette al centro, Icardi colpisce di testa ma non riesce a incidere.

12' - Muriel!!! Eder scodella, Muriel manda al bar Ranocchia, ma la conclusione, da posizione favorevole, è pessima! Che occasione!

11' - Viviano anticipa Shaqiri sul cross deviato di Juan. L'Inter riesce a rendersi pericolosa.

9' - Grande movimento di Icardi, appoggio al centro per Shaqiri, non arriva lo svizzero.

7' - Contropiede Samp! Eto'o serve sulla corsa Muriel, ma per fortuna dell'Inter al colombiano non riesce l'aggancio in area.

6' - Due angoli anche per l'Inter, quest'ultimo conquistato da Guarin. Partita accesa.

4' - Possesso palla dell'Inter, gli uomini di Mancini provano ad addormentare la gara per spegnere l'entusiasmo della Sampdoria.

1' - 20" e primo angolo per la Samp conquistato da Eder, meraviglioso il pubblico di casa.

20.45 - Entra in campo Mancini, cercato dalle telecamere, stretta di mano tra i due capitani, Ranocchia e Palombo, si parte al Ferraris!

20.40 - Squadre negli spogliatoi, ultimi dettagli, i 22 pronti a scendere in campo. Sampdoria - Inter, cinque al via!

20.30 - Complice la settimana di Coppe, solo una partita alle 15, quella tra Juventus e Genoa, con vittoria di misura dei bianconeri. Questa sera, oltre a Sampdoria - Inter, Cesena - Roma (in diretta su VAVEL), Napoli - Atalanta (in diretta su VAVEL), Parma - Torino, Lazio - Verona, Udinese - Fiorentina. Per gli amanti del calcio estero, l'appuntamento è invece con il clasico di Spagna, Barcellona - Real Madrid, Alessandro Cicchitti vi attende per la diretta della partita.

20.20 - Intelligente la scelta di Mihajlovic. Contro una difesa fisicamente forte come quella dell'Inter, il serbo schiera un terzetto rapido, tecnico, abile nello stretto. Esame complesso per Juan, Ranocchia e Vidic.

L'Inter chiede la scossa giusta a Shaqiri. Lo svizzero, uscito malconcio nella gara interna con il Cesena, torna dal primo minuto:

20.15 - Qualche novità anche nella Sampdoria. Mihajlovic preferisce Acquah a Obiang, davanti dal primo minuto Muriel e non Okaka.

L'assenza di Santon porta Mancini a rivoluzionare l'Inter. Assetto difensivo più coperto, con Juan Jesus schierato da terzino sinistro e Vidic al fianco di Ranocchia. Shaqiri dal primo minuto, Podolski al fianco di Palacio.

20.05 - Icardi "Non sarà semplice, la Samp ha gioco. Classifica marcatori? Importante far gol, proverò a raggiungere Tevez"

20.00 - Questa invece la rifinitura svolta dalla squadra a Genova (immagini Inter.it):

19.50 - Nella nostra presentazione abbiamo raccontato gli intrecci tra Sampdoria e Inter, da Mihajlovic a Mancini, per giungere ad Eto'o. La lista però dei giocatori passati da entrambe le squadre è lunga. Palombo e Silvestre vantano una poco gloriosa esperienza nerazzurra, mentre Duncan è cresciuto a Milano per sbocciare a Livorno prima e Genova poi.

19.40 - Mancini deve fare i conti con la prima defezione. Santon, colpito da un attacco febbrile, rientra a Milano, cambia quindi l'assetto sugli esterni.

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Sampdoria - Inter (20.45), incontro valido per la 28° giornata della Serie A Tim. La Sampdoria di Mihajlovic punta a consolidare le ambizioni europee, le ultime vittorie proiettano la squadra blucerchiata a ridosso della seconda posizione, lecito quindi sognare in grande. L'Inter non può invece tracciare tabelle e classifiche, il momento impone di vivere alla giornata, cercando uno scatto d'orgoglio.

Momento negativo per i nerazzurri. La sconfitta con il Wolfsburg chiude il cerchio di un periodo negativo, di fatto estromettendo l'undici di Mancini da qualsiasi obiettivo. La zona Europa è distante, complice il susseguirsi di risultati stonati, l'Europa League è ormai solo un ricordo, 5-2 il parziale tra i nerazzurri e i tedeschi. Una doppia debacle che evidenzia i limiti strutturali dell'Inter, limiti a cui Mancini, pur con buona volontà, non riesce a porre rimedio.

Nelle ultime tre giornate per l'Inter due pari, con Napoli e Cesena, in rimonta, e una sconfitta, di misura, a San Siro, con la Fiorentina. La squadra occupa ora la nona posizione, dopo il successo del Milan nell'anticipo, e la zona calda, quella utile per uscire dall'Italia anche la prossima stagione, dista nove lunghezze, un'eternità, calcolando il numero di partite da giocare, undici, e lo stato attuale della rosa, a livello fisico e mentale.

Discorso diverso per la Sampdoria. Doppiamente bravo Mihajlovic, prima a creare un gruppo solido, senza stelle, capace di giocare un ottimo calcio, poi di ricostruire dalle macerie del mercato, con partenze e arrivi, una nuova Sampdoria, senza Gabbiadini, ma con presenze ingombranti come quelle di Muriel e Eto'o. La bravura del serbo consiste nel non mettere nessuno sul piedistallo, tutti sudano per guadagnarsi il posto, anche un fuoriclasse come Samuel Eto'o.

La Sampdoria è reduce da tre successi consecutivi. Dopo un'affermazione balbettante con l'Atalanta, convincente prova con il Cagliari - primo sigillo di Eto'o nell'occasione - e infine roboante 2-0 all'Olimpico contro la Roma. Per un cuore biancoceleste come Mihajlovic gioia immensa. Per la Sampdoria, tornando al discorso classifica, la sfida con l'Inter assume toni particolari, perchè rischia di essere decisiva nella corsa all'Europa, infatti nel prossimo turno è in programma un vero e proprio spareggio al Franchi con la Fiorentina.

Passiamo a raccontare quanto emerso dalle conferenze stampa dei due tecnici. Mancini si divide tra il presente - eliminazione dall'Europa League e difficoltà della squadra - e futuro, ancora in nerazzurro. "Sinisa è come un fratello, cosa ha in più di me? Direi l'età, perché è più giovane... Se dovesse sedersi sulla panchina del Milan sarei felice per lui e ne approfitterei per vederlo più spesso. Fare questo lavoro all'Inter è molto stimolante, credo che il club troverà risorse per fare una squadra competitiva. Sono tanti anni che la classifica non è quella solita, non è questo il dna dell'Inter. Con giocatori di esperienza tutti miglioreranno. Resto convinto che la prossima stagione saremo al vertice, anche perché faremo tesoro di queste esperienze, potremo svolgere il ritiro estivo che è fondamentale e arriveranno giocatori che aiuteranno quelli che già sono qui. Ma ora dobbiamo pensare soltanto alle prossime undici gare di campionato. Con 33 punti in ballo può ancora succedere di tutto. E l'Europa League rimane indispensabile, perché oltre a tutto può aprirci altre strade. Se poi non ci qualificassimo, come farebbe la società a trovare le risorse per operare sul mercato? Dopo troppi piazzamenti, sono sicuro che verranno trovati i mezzi per tornare in alto. Ribadisco che i ragazzi ce la mettono tutta, anche se forse giovedì dopo l'1-1 speravo che riuscissero a gettare il cuore oltre all'ostacolo. Ci sono situazioni in cui si mettono da parte tecnica e tattica per tirare fuori qualcosa in più. Non ci siamo riusciti, peccato. Quando ho vinto il titolo in Premier col City, rimontando lo United, ci siamo sbloccati proprio quando sembravamo rassegnati ed evidentemente ci siamo tolti un freno. Chissà...".

Mihajlovic "A Roma ci siamo tolti una grande soddisfazione, ma ci siamo già scordati. Con l'Inter è una finale, se vinciamo abbiamo grandi opportunità di andare in Europa. Siamo in casa, abbiamo tutte le carte in regola per vincere. Occhio a parlare di Champions, restiamo umili. Ma ci proveremo. Sull'Inter "E' una squadra che può perdere con tutti, ma pure vincere. Saranno molto offensivi, pensiamo a noi. Ho ancora qualche dubbio di formazione, stavolta non annuncio l'undici come l'altra volta.. Con Mancini saremo avversari per 90 minuti, poi di nuovo amici. Io al Milan? Fantamercato. Ogni settimana ce n'è uno nuovo, vedremo chi sarà la prossima. Io sono qui alla Sampdoria. Se un grande club e il Milan lo è, in futuro dovesse interessarsi a me, mi farebbe piacere. Vorrebbe dire che sto lavorando bene. L’Inter è stata una parte importante della mia vita, ma adesso sono concentrato sulla Sampdoria. Chiaro che a tutti piacerebbe allenare la stessa squadra per cui hai giocato, ma se aspettassi solo l’Inter o la Lazio, oltre a diventare vecchio, limiterei la mia crescita di tecnico e di uomo. Di certo il mio cuore è alla Sampdoria”.

Formazioni - Inter - Qualche cambio obbligato rispetto alla Coppa, perché l'Europa League, amara, prosciuga energie mentali e fisiche. Brozovic e Podolski - indisponibili in Europa - scaldano i motori. Il serbo si affianca al duo Medel - Guarin in mediana, mentre il tedesco, positivo nello scampolo casalingo col Cesena, si pone a supporto di Icardi. Turno probabile di riposo per Palacio. Sulla trequarti, ballottaggio Kovacic - Shaqiri. Molto dipende dalla condizione dello svizzero. Giusto non rischiare il giocatore dal primo minuto, se persiste il pericolo di una possibile ricaduta. Staffetta alle porte. In difesa qualche dubbio in più. D'Ambrosio torna titolare al posto di Campagnaro, mentre il cruccio di Mancini è nel mezzo. Juan Jesus viene da un momento negativo, costellato da imperfezioni e concentrazione latente, ma, col reparto a quattro, l'allenatore è restio ad affidarsi alla coppia Vidic - Ranocchia. L'ex Manchester è visto come alternativa al capitano, non al brasiliano.

Indisponibili Jonathan e Nagatomo, diffidati Brozovic, Campagnaro, Dodò, Vidic, Guarin, Icardi.

Sampdoria - Mihajlovic punta sul consolidato 4-3-3. Davanti il consueto tridente, con Okaka a garantire forza fisica, Eder, rapidità e imprevediblità, Eto'o alto magistero calcistico. Il camerunense è un regista offensivo, si abbassa, prende palla e fa girare la squadra, aiutando la manovra. Il quarto tenore, Muriel, parte dalla panchina, per entrare e fornire il giusto strappo per indirizzare la gara. La forza della Sampdoria è qui, ma il resto non è da meno, per forza fisica e applicazione. Davanti a un ritrovato Viviano, difesa a quattro con De Silvestri, Silvestre - uno dei tanti ex - Romagnoli, gioiello tra Roma e Sampdoria, e Regini. In mediana, Obiang, Palombo e Acquah (ballottaggio con Soriano). In panchina Duncan, un altro di scuola Inter.

Indisponibili Cacciatore, Mesbah, Munoz e De Vitis, diffidati Regini, De Silvestri e Duncan.

Sul momento nerazzurro sono giunte anche le parole di Zanetti "Se uno si arrende subito è finito, i giocatori devono capire che c'è sempre la possibilità di reagire. Ora bisogna cercare di correggere gli errori provando a migliorarsi sempre, rendendosi conto della maglia che si indossa. Non è per tutti mettersi addosso la maglia dell'Inter, una società ricca di storia. I giocatori lo capiranno e la situazione migliorerà".

Questo invece il pensiero di Guarin, uno dei simboli dell'Inter attuale "Con Mancini alcune cose sono cambiate in maniera negativa (la sconfitta di ieri sera e l'eliminazione, ndr), altre in positivo. Dobbiamo credere nel lavoro e nel progetto. Scudetto l'anno prossimo? Siamo noi che dobbiamo pensare così. Ora abbiamo due mesi di campionato e dobbiamo lasciare un'altra immagine. I tifosi sono lì per aspettare il meglio di noi, si aspettavano una vittoria. Ai tifosi non ho nulla da dire, si aspettavano un po' di più. Ognuno di noi deve crederci di più, per riportare l'Inter ai livelli che le competono. Con forza e intelligenza dovremmo svoltare: crediamo di poter arrivare in Europa, dobbiamo credere più in noi stessi".