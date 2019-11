Live Juventus - Genoa in risultato partita Serie A (1-0)

17.00 - Per quanto ci riguarda, è davvero tutto. Un ringraziamento da parte di Giorgio Dusi e da Vavel Italia per l'attenzione, la giornata di Serie A continua questa sera alle 20.45, e non dimentichiamoci il Clasico delle 21: la partita dell'anno, Barcellona-Real Madrid. Buon proseguimento di serata a tutti!

16.58 - Un'altra vittoria, un'altro dito allungato sullo scudetto per la Juve di Allegri. Una partita sicuramente non facile, il Genoa ha giocato una partita cattiva e probabilmente avrebbe meritato un pareggio, ma, come detto, con Tevez è tutto molto più facile.

16.54 - Le parole a caldo di uno dei protagonisti del match, Giorgio Chiellini: "Partiamo da una partita importante, la più difficile dopo un ciclo importante e dispendioso sotto tutti i punti di vista, sapevamo che avremmo sofferto, il Genoa è forte e di gamba, abbiamo rischiato poco e Tevez è in grado di risolverci la partita. Lui è sempre stato un leader, con gli atteggiamenti. Quando arriva la partita si trasforma e trascina la squadra. Il duello con Borriello? Siamo amici, è normale che quando sei in campo ce le diamo, ma sono contento che Marco stia riiniziando a giocare. La spinta di Dortmund è convinzione e consapevolezza per il finale, sia a Palermo che oggi si è vista una squadra tosta e solida".

16.50 - FINISCE QUA!!!!!!!! LA JUVENTUS VINCE 1-0 E SI PORTA MOMENTANEAMENTE A +17 SULLA ROMA!!!

90+3' - Non soffre la Juve, palla nella metà campo rossoblu.

90+2' - PEREYRA CROSSA TROPPO ALTO!! Sturaro non ci può arrivare. Poi Tevez col destro a giro la manda in curva.

TRE DI RECUPERO!!

90' - Pepe!! Cross troppo lungo per Tevez però. Buona ripartenza non gestita bene.

89' - Battaglia vera ora per la palla, tenativi di assedio del Genoa. Prova a gestire il risultato la Juve, tenendo palla lontana dalla porta.

88' - Ultimo cambio per Allegri: zoppica Vidal, che deve lasciare il posto a Sturaro.

86' - Uscita decisiva di Buffon sul calcio d'angolo, la toglie dalla testa di De Maio.

85' - Destro di Roncaglia! Deviazione di Chiellini in corner. Attacca il Genoa, non riesce a ripartire la Juve.

83' - Ci prova ancora il Genoa! Regge bene la difesa della Juve, che impedisce a Borriello la conclusione.

82' - BONUCCI! Borriello lo ha puntato in area, bravissimo il centrale bianconero a fermarlo. Gran chiusura anche di De Maio sul ribaltamento di fronte, su Pepe.

81' - Sinistro molto poco pericoloso di Bertolacci, palla svirgolata dal limite dell'area.

79' - BARZAGLI UNA CHIUSURA INIMMAGINABILE!!!! Palla sul secondo palo perfetta di Roncaglia, Perotti c'era, ma il centrale bianconero lo anticipa mettendo in corner!! Vale un gol questa chiusura!

78' - Laxalt commette fallo su Padoin, punizione per la Juve.

76' - Chiusura di tcco di Barzagli, in scioltezza totale sul lancio di Laxalt.

75' - MATRI! Colpisce lui sul cross di Pepe, centralmente però. Para Lamanna senza problemi.

74' - Kucka commette fallo su un Matri entrato bene in partita, molto volenteroso. Punizione con palla da scodellare al centro.

73' - Combatte Borriello, che alla fine viene fermato e deve commettere fallo su Padoin, che aveva perso palla in precedenza.

72' - Lichsteiner e Llorente provano l'ultima combinazione prima di lasciare il campo: al loro posto entrano Pepe e Matri.

70' - MARCHISIO! Kucka aveva rubato palla a Tevez e aveva cercato di accentrarsi per conlcudere di destro. Recupero del numero 8 bianconero perfetto.

69' - Rischia tanto Borriello, che già ammonito viene a contatto con Chiellini senza un apparente motivo. Di Bello comunque lascia correre. Si preparano Pepe e Matri intanto.

67' - Prova un piazzato difficilissimo Perotti, palla che finisce alta di poco.

65' - Ultimo cambio per Gasperini: dentro Laxalt, fuori Lestienne che non ha troppo convinto.

65' - Lancio di 50 metri di Bonucci precisissimo per Vidal, che prova a girar subito al centro. Tutto fermo però, offside.

64' - CHE CHIUSURA, CHE SALVATAGGIO DI KUCKA!!!!! Tevez apre per Llorente che fa un paio di finte e arriva a conlcudere di destro, lo slovacco ci mette il piede e salva tutto!!!

62' - LAMANNAAAAAAAA!!!!!!!!!! RESPINGE IL RIGORE A TEVEZ!!!!!! SI BUTTA SULLA SUA DESTRA, POI DE MAIO LA SPAZZA!!! Grossa occasione sciupata dalla Juve!!

61' - CALCIO DI RIGORE!!!!! RONCAGLIA METTE GIU PEREYRA CHE L'AVEVA SALTATO!!! Si prende anche il giallo il difensore. Molto cercato da parte di Pereyra, ma Roncaglia è ingenuo a mettere lì il piede.

60' - Cerca una sponda molto complicata Borriello, Chiellini interecetta e subisce fallo.

58' - Sbaglia il passaggio Llorente! Pereyra si era inserito coi tempi giusti, malinteso tra i due. Era un'ottima occasione.

56' - Cross di Lestienne abbastanza velleitario, palla che finisce sul fondo.

54' - PEREYRA! Sinistro molto pretenzioso dopo una buona chiusura di Bergdich su Llorente, lanciato ottimamente da Marchisio.

52' - Ed ecco il cambio: fuori Perin, dentro Lamanna. Secondo cambio per Gasperini.

51' - Ha preso una botta alla spalla Perin in uscita, colpo alla spalla destra in contrasto con Chiellini. Deve entrare in campo Lamanna. Aveva già dolori il giovane portiere Genoano, convocato anche da Conte per gli impegni della Nazionale.

50' - Guadagna un corner la Juve, un po' in difficoltà la difesa del Genoa in fase di impostazione.

49' - Giallo per Borriello e anche per Bonucci, se le sono un po' date entrambi.

47' - Ritmi bassi in questi primissimi minuti di ripresa, prova a fare la partita sin dalle prime battute la Juve, lanciando gli attaccanti.

16.01 - Le squadre sono al completo, SI RIPARTE!!!! Palla per la Juve.

16.00 - Cambio nel Genoa: entra in campo Borriello, gli fa spazio Niang, abbastanza deludente nel primo tempo.

15.59 - Stanno per rientrare in campo le squadre per giocare il secondo tempo. Attualmente, la Juventus ha 17 punti di vantaggio sulla Roma.

15.53 - Un primo tempo di per se equilibrato, anche se la Juve ha giocato leggermente meglio, gestendo ottimamente palla. Certo, poi con uno che fa questi gol è tutto più facile...

15.48 - Le parole a caldo di Tevez, sempre assoluto protagonista: "è importante trascinare la squadra andando in pressione. Non mi sento il leader, sono il mister e i compagni a darmi fiducia".

46' - FINISCE IL PRIMO TEMPO, ma nell'area genoana è successo di tutto!!! Corner per i bianconeri, Llorente incorna e Perin si disente compiendo un mezzo miracolo; palla che finisce dalle parti di Tevez che la mette al centro per Chiellini, che colpisce solo la traversa!!! Occasionissima per il raddoppio. Intanto, tutti negli spogliatoi.

UNO DI RECUPERO!!

45' - Ancora Llorente non ci arriva di poco! Cross molto interessante quello di Lichtsteiner. In precedenza lo spagnolo non aveva visto un corridoio per servire Vidal.

44' - Prova il destro Perotti! Tiro facile, troppo debole e rasoterra. Buffon va in presa senza alcun problema.

43' - Sfiora solamente la palla Llorente, prova a ripartire il Genoa ma Tevez prima e Barzagli poi perfezionano il recupero.

42' - Si guadagna un corner Lichtsteiner, che sembra essersi ripreso dalla botta subita in precedenza.

40' - Contrasti che aumentano, tanta grinta in campo. Perfetta fin'ora la gestione della partita da parte di Di Bello.

38' - Sceso abbastanza ora il ritmo della sfida, o almeno è questa l'intenzione della Juve, che fa girare palla con calma senza affondare.

35' - Partita che resta intensa a centrocampo, scarseggiano ora le occasioni.

33' - Colpo al ginocchio per Lichtsteiner che ha chiesto il cambio. Si scaldano Pepe ed Evra.

32' - Sinistro di Edenilson deviato, facile preda di Buffon.

30' - RISCHIA PERIN sulla pressione del solito Tevez, deve spazzarla in fallo laterale.

29' - Cerca la reazione il Genoa, fallo in attacco fischiato per qualche contatto eccessivo dentro l'area.

27' - Ci prova ancora la Juve!! Sinistro di Lichsteiner che passa alto di poco sopra la traversa!!!

Parte da destra, in accelerazione ne manda due al bar ed entra in area, sguardo al centro dove non c'è nessuno, e allora opta per la sassata sotto la traversa!!! Incolpevole Perin, gol bellissimo!!! Un fenomeno l'Apache!!

25' - CAAAAAAAAAAAAAAAAAARLOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSS TEEEEEEEEEEEEEEVEEEEEEEEEEZZZZZZZZZ!!!!!!!!!!!!!! NON SI FERMA PIU, NON SI FERMA PIU CARLOS TEVEZ!!!! NON SI FERMA PIU!!!!! GOL STUUUUUUUPENDO!!!!

24' - Rimasto a terra Tevez per un attimo, sembra essersi comunque ripreso.

23' - Brutto fallo di Bertolacci su Vidal, senza cattiveria ma comunque pericoloso. Giallo anche per lui.

22' - Prova ad aprire Tevez su Llorente!!! Lo spagnolo esita per non finire in fuorigioco, permettendo a Perin di uscire e far sua la sfera. Intelligente qui il portiere del Genoa.

20' - In crescita ora il Genoa! Spunto in area di Perotti, palla al centro dove Padoin mette in corner.

19' - Destro velleitario di Roncaglia dai 25 metri, palla fuori.

18' - RISCHIO JUVE! Tiro deviato di Bertolacci, Lestienne si avventa sulla palla vagante ma viene anticipato da Buffon, che però non trattiene, ma c'è lì Chiellini che spazza.

17' - Ancora Juve!! Bonucci lancia Lichsteiner alla Pirlo: lo svizzero taglia e prova a fare la sponda per Llorente, ma Burdisso salva in scivolata intercettando la sfera.

16' - Stacca Chiellini!!!! Punizione ancora dalla sinistra battuta a rientrare da Marchisio, arriva a colpire il difensore che però la manda alta di poco.

14' - GIALLO PER SIMULAZIONE!!! Perotti in area cade dopo un non-contrasto con Marchisio. Non protesta l'argentino, cosciente della sua colpa.

13' - Cerca di lasciare correre il più possibile i contatti Di Bello, ottima gestione della gara.

12' - Prova Vidal il destro dai 20 metri, ma non inquadra lo specchio. Conclusione frettolosa.

11' - Prova a farsi vedere in attacco anche il Genoa, cross dalla sinistra messo fuori senza problemi.

10' - DE MAIO SI IMMOLA!!! Llorente si era girato ai 25 metri ed era partito, arrivando alla conclusione appena dentro l'area, ma chiude tutto il difensore ex Brescia, che respinge il tiro in scivolata!!!

8' - Pereyra cerca Llorente col lancio, ma lo spagnolo è in offside.

7' - Prende il fondo Pereyra, Bergdich lo chiude in corner.

6' - Cross di Marchisio per nessuno al centro, altra palla recuperata dai bianconeri però, che pressano sempre i portatori di palla, come fanno anche gli avversari.

5' - Palla tesa al centro messa fuori dalla difesa Genoana.

4' - Trattenuta irregolare del pallone di Burdisso!! Anche la Juve pressa, Tevez è il solito trascinatore. Punizione dall'out di sinistra per i bianconeri.

2' - Risposta anche del Genoa, inizio vivo!!! Destro a giro di Niang che esce largo, scaturito da una palla persa sul pressing rossoblu, altissimo sin dalle prime battute.

2' - SUBITO JUVE! Break di Pereyra che tocca per Llorente, il passaggio di ritorno dello spagnolo è leggermente lungo!!

15.00 - SI COMINCIA!!!!! Primo pallone della gara per il Genoa!!!

14.59 - Monetina lanciata, palla e campo assegnati e...

14.57 - Scendono in campo Juventus e Genoa, qualche posto vuoto in uno Juventus Stadium comunque caldissimo, come sempre.

14.55 - Squadra nel tunnel!!

14.50 - Rientrano negli spogliatoi Juventus e Genoa, a 10 minuti dal fischio d'inizio.

14.40 - Va riempiendosi lo Juventus Stadium, giornata nuvolosa a Torino.

14.33 - Parla anche Beppe Marotta ai microdoni di Sky nel prepartita: "Avevamo un obiettivo principale: riposizionarci dove la Juventus è sempre stata. Di stagione in stagione abbiam riconquistato posizioni, il quarto di finale premia il lavoro di tutti. Pogba? Gli infortuni purtroppo sono una caratteristiche che va annoverata nella gestione della squadra. Per quanto riguarda il suo talento, conta tanto anche tutto il gruppo. Il suo futuro? Noi vogliamo vincere, non necessariamente dobbiamo vendere. Normale che poi attiri l'attenzione, ma nessuno ci ha contattato".

14.30 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

14.26 - Sono arrivate le parole di uno dei pilastri del Genoa, ovvero Bertolacci, fresco anche di convocazione in Nazionale: "Sappiamo che giocare qui non è mai facile, per la Juve è un momento positivo e oggi spero comunque venga fuori una bella partita. Abbiamo preparato bene la partita, dobbiamo affrontarli come fatto a Marassi. La convocazione è uno stimolo in più per giocare meglio".

14.23 - Per quanto riguarda il Genoa, la squadra dovrebbe scendere in campo con il 3-4-3, facilmente convertibile in 4-3-3 grazie alla duttilità di Edenilson, con Bergdich che si abbasserebbe sulla linea dei difensori. L'undicesimo posto rimasto "libero" se lo prende alla fine Lestienne, sorpassando sia Laxalt che Borriello.

(3-4-3) Perin; Roncaglia, Burdisso, De Maio; Edenilson, Bertolacci, Kucka, Bergdich; Perotti, Niang, Lestienne.

14.20 - Vi comunichiamo le formazioni ufficiali delle due squadre, partendo dai padroni di casa della Juventus. Alle fine Allegri opta per il 3-5-2, senza nemmeno troppo turnover: la rosa è già corta, e di quelli che hanno giocato a Dortmund dalla mezz'ora in poi mancano solo Evra (turno di riposo, gioca Padoin) e Morata (squalificato, sostituito da Llorente).

(3-5-2) Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Marchisio, Pereyra, Padoin; Tevez, Llorente.

Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti a questa diretta live di Serie A. Oggi si gioca la 28esima giornata, e seguiremo in particolare l'unica partita in programma alle 15, ovvero Genoa - Juventus, in attesa che stasera giochino tutte le altre 6 partite, posticipate per questioni di viaggi europei delle squadre.

Se diamo un'occhiata allo score della capolista del campionato di Serie A, notiamo che in 27 partite ha ottenuto 19 vittorie, 7 pareggi e una sola sconfitta, quasi clamorosa si potrebbe dire, visto che è arrivata con un gol a tempo quasi scaduto. Oggi la Juventus torna "sul luogo del delitto" per affrontare l'unica squadra in grado di ottenere il bottino pieno al suo cospetto: il Genoa. In una situazione totalmente diversa, sia di forma e di fiducia che di classifica, le due compagini si riaffrontano a distanza di quasi cinque mesi, nella gara valevole per la 28esima giornata di campionato, allo Juventus Stadium di Torino.

Le due squadre, tra le più antiche di Italia, si trovano di fronte per la sfida numero 143 in confronti ufficiali, e il bilancio pende decisamente a favore della Juve: 76 vittorie contro 36, con 30 pareggi. Solamente in Serie A sono 95 i precedenti, e i bianconeri hanno vinto per 56 volte, a fronte di 20 pareggi e 19 sconfitte. Non ha mai vissuto trasferte troppo fortunate nella città della FIAT il Genoa, visto che su 47 tentativi, ha vinto solo 2 volte, perdendone addirittura 36 e pareggiandone 9. L'ultimo precedente a Torino risale alla scorsa stagione, più precisamente il 27 ottobre 2013: ne uscì vincente la squadra allora allenata da Conte, 2-0 il finale per effetto delle reti di Vidal e Tevez.

Così invece andò la gara d'andata, decisa dal gol di Antonini in pieno recupero:

Viene davvero difficile pensare che la Juventus potesse arrivare peggio a questa partita: la vittoria esterna sul campo del Borussia Dortmund può avere dato ulteriore fiducia ai bianconeri, visto che già 14 punti di vantaggio ne danno a sufficienza. Insomma, non potrebbe andare meglio ai bianconeri: gioco che è tornato a essere fluido e risultati positivi. Non bisogna però assolutamente pensare di essere arrivati, perchè il vantaggio è sì enorme, ma non per questo va sprecato: la partita di oggi rappresenta, insieme alle prossime due (in casa con l'Empoli e a Parma), la possibilità di ipotecare per davvero lo scudetto, fin'ora solamente molto vicino ma non ancora messo in tasca, aspettando una certezza matematica che a questo punto assume anche poco valore. E sì, è vero che potrebbe essere presto per parlare, ma la situazione della Roma costringe a pensare che il campionato sia chiuso.

Decisamente più in difficoltà i rossoblu, che hanno visto svanire, forse in definitiva, il sogno Europa: settimana scorsa una doppietta di Paloschi ha regalato al Chievo tre punti a Marassi, e ora il Genoa dista 8 lunghezze dal sesto posto, buono per l'eventuale Europa League. I troppi cambiamenti nel mercato di Gennaio hanno sicuramente fatto perdere un po' di stabilità ed equlibrio, aspetti che Gasperini aveva trovato nella prima parte della stagione. Le note positive certamente non mancano: Niang per esempio sta giocando meravigliosamente da quando è in rossoblu, ma è proprio la squadra che non gira più come prima. Prima della sconfitta erano arrivati due pareggi, prima ancora due vittorie, e in precedenza una serie di 7 partite senza mai trovare i tre punti. Manca ancora l'equilibrio, ma forse potrebbe essere tardi per ritrovarlo e per continuare a sognare.

Al netto delle assenze per infortunio (Asamoah, Caceres, Pirlo, Romulo, De Ceglie, Pogba) e delle squalifiche (Morata), Allegri ha addirittura una tripla scelta di modulo in vista della partita: il classico 4-3-1-2 con Sturaro a centrocampo, il 3-5-2 con Barzagli in difesa., e il 4-3-3 con Pepe largo a destra in attacco. Difficile dire per che modulo opterà il tecnico bianconero, fatto sta che qualche certezza, come sempre, c'è: Bonucci dovrebbe in ogni caso giocare, mentre Chiellini potrebbe essere rimpiazzato da Ogbonna per un turno di riposo; Lichtsteiner è sostanzialmente l'unico terzino destro a disposizione; Pereyra, Marchisio e Vidal difficilmente verranno lasciati fuori, essendo, insieme a Sturaro, gli unici a disposizione a centrocampo; davanti ci saranno Tevez e Llorente. Per la fascia sinistra invece potrebbe riposare Evra, con Padoin dal primo minuto. Tra i pali, ovviamente, Buffon. Queste le due alternative di modulo più probabili:

Per quanto riguarda il Genoa, mancheranno per squalifica Iago Falque e Rincon, elementi chiave della squadra, oltre che all'infortunato Ariaudo, ex della sfida come lo spagnolo. Si apre dunque il dibattito sul modulo: 3-4-3 o 4-3-3? Gli uomini dovrebbero comunque essere gli stessi, e ciò è permesso dalla grande duttilità di Kucka, che può indifferentemente giocare davanti o a centrocampo, con il conseguente spostamento di Edenilson. Sicurezza su 10/11 degli uomini da mandare in campo: Perin tra i pali, Roncaglia, Burdisso, De Maio in difesa, Bergdich sulla fascia sinistra, Edenilson a destra, Bertolacci e Kucka a centrocampo, e Niang e Perotti in attacco. Per l'unidicesimo posto c'è il ballottaggio tra Laxalt, Borriello e Mandragora, con l'attaccante ex Roma che parte favorito in caso di 3-4-3, e l'ex Inter in caso di 4-3-3.

"A me i conti non piace farli, perché da noi si dice: una volta che si fanno i conti, vengono fuori i contadini. Quindi credo sia meglio non farli". Non vuole mettere le mani avanti dunque Massimiliano Allegri, che ha parlato in conferenza stampa della corsa scudetto e degli obiettivi: "Questa squadra ha qualità importanti e può ancora migliorare. Se riusciremo a vincere lo scudetto sarà straordinario, se arriveremo in semifinale, ma bisogna fare un passo alla volta e con profilo basso. Ma basta poco per passare da bravo a meno bravo. Spero sia un ottimo momento, ma non il migliore. Dortmund ci ha dato più consapevolezza, ma è un buon punto di partenza, non di arrivo. Abbiamo fatto un ottimo ottavo di finale, con l'obiettivo centrato. Ora ci prepareremo per il quarto. Col Genoasarà una partita molto difficile, è una squadra che ci ha battuto all'andata e ha fatto 20 punti in trasferta, rimontando sette volte. Loro hanno avuto una settimana per prepararla, noi solo oggi. Tra domani e Empoli e Parma, sono tre partite decisive per il campionato. Col Genoa è banco di prova importante".

"Se battiamo la Juventus il nostro sarà un record, nessuno in questa stagione l’ha battuta due volte". Non vuole fare sconti Giampiero Gasperini, tecnico del Genoa, che si è permesso il lusso di avere battuto la Juventus in stagione, gli unici a esserci riusciti: "Mi aspetto da tutti i miei giocatori qualcosa in più, dobbiamo essere più concreti se vogliamo alzare il livello dei nostri risultati. Voglio un Genoa concentrato, attento, che faccia una grande partita. Mi sono divertito a vedere la Juve in Champions, sono veramente bravi. Ma non troveremo mai la Juve rilassata, sono giocatori abituati a giocare a alti livelli. Domani sarà la solita grande Juventus". Indicazioni anche riguardo alla formazione: "Marchese e Tino Costa non sono ancora nelle condizioni di giocare, mentre Laxalt può essere un’alternativa a Iago".

Il match sarà arbitrata da Di Bello. Gli assistenti saranno De Luca e Barbirati, con quarto uomo Galloni, mentre gli arbitri addizionali saranno Rocchi e Maresca. Marco Di Bello, nato a Brindisi il 12 luglio 1981, di professione bancario, esordisce in Serie A con la partita Bologna-Cagliari il 12 aprile 2012. Al termine della stagione 2013-2014 ha collezionato 7 presenze nella massima serie, ed è stato premiato dalla sezione AIA di Bologna come miglior esordiente per la stagione 2012-2013. Il 33enne brindisino non ha precedenti con la Juve, mentre col Genoa sono 3 (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).