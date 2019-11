Diretta Napoli-Atalanta in risultato partita Serie A (1-1)

Per questa sera è davvero tutto. Buona notte da Vincenzo Esposito e da Vavel Italia.

Finisce 1-1 Napoli-Atalanta. Ci sarà un post-partita di fuoco, con Calvarese decisivo con il suo pessimo arbitraggio.

94' Altro fischio dubbissimo. Sembra un chiaro messaggio dell'arbitro al Napoli! Espulso anche Benitez, da non credere.

93' Calvarese ha deciso di fare il protagonista stasera. Invece di ammonire D'Alessandro per aver allontanato la sfera, ammonisce Maggio.

92' Hamsik ci prova dal limite. Tiro che esce a fil di palo.

Sono 4 i minuti di recupero. Ammonito Pinilla per un netto fallo su De Guzman.

Cross perfetto di Hamsik sul quale si avventa Zapata, che di testa scaraventa la palla in rete!

89' DUVANNNNNNNNNN !! ZAPATA PAREGGIA!! 1-1

87' Calvarese ravvisa un fallo in area di rigore dell'Atalanta. Può respirare la squadra di Reja.

85' Ennesimo cross di De Guzman che finisce tra le mani di Sportiello.

84' Punizione per l'Atalanta che perde tempo.

Passano i minuti e per il Napoli diventa sempre più difficile trovare la via del gol. Assurdo togliere un attaccante come Gabbiadini in svantaggio di una rete!

82' Altro cross sbagliato di De Guzman.

80' Attacca a testa bassa il Napoli alla ricerca del pareggio.

79' Entra Zapata per David Lopez nel Napoli. Nell'Atalanta entra D'Alessandro ed esce Zappacosta.

78' Salvataggio sulla linea di Cigarini su colpo di testa di Henrique. Poi Calvarese ravvisa un fallo di Koulibaly, inesistente.

76' Errore di Hamsik che sbaglia l'assist per Britos.

Dopo il replay è evidente il fallo di Pinilla! Clamorosa svista di Calvarese, troppo lontano dall'azione per poter prendere la decisione giusta.

Tantissime proteste di Benitez che chiedeva un fallo di Pinilla. L'attaccante cileno sfrutta un errore di Henrique, supera Andujar e deposita la palla in rete.

72' PINILLAAAAAAAAA!!! CLAMOROSO AL SAN PAOLO!! ATALANTA IN VANTAGGIO.

70' Entra Pinilla ed esce Denis. Cambio anche tra le fila azzurre: dentro Hamsik per Gabbiadini.

68' Attacca a spron battuto adesso il Napoli, con l'Atalanta che si è rintanata nella propria metà campo.

67' Cambio anche per l'Atalanta, con Reja che inserisce Baselli per Maxi Moralez.

65' Primo cambio nel Napoli: dentro Mertens e fuori Callejon.

63' Ancora Napoli avanti. Corner per gli azzurri.

61' PALO DI DE GUZMAN!! SFORTUNATO ADESSO IL NAPOLI

58' Gabbiadini posiziona la sfera. Sportiello blocca in sicurezza.

57' Calcione di Denis a Callejon. Giallo anche per lui. Si innervosisce il match.

55' Svolta nel match!! Espulso Gomez per doppia ammonizione. Poteva starci il secondo giallo. Grossa ingenuità dell'attaccante argentino.

54' De Guzman prova il cross al centro ma sbaglia, e non di poco.

53' Botta dal limite di Inler, Sportiello non blocca la sfera ma riesce ad anticipare Higuain, poco reattivo.

51' Punizione per l'Atalanta, con De Guzman che spazza via la sfera.

50' Ancora Napoli, con Maggio che prova il cross dal fondo, ma Sportiello è bravo ad anticipare Higuain.

48' Che occasione per il Napoli!!! De Guzman vede il taglio di Callejon che di sponda serve la corrente Higuain che fallisce una grandissima occasione colpendo Sportiello.

47' Ci sono gli stessi 22 del primo tempo in campo, e non cambia il canovaccio del match.

21.49 Ricomincia la partita. Speriamo di vivere una seconda frazione più avvicente e spettacolare.

21.47 Le squadre fanno capolino dagli spogliatoi e sono pronte a ricominciare la partita. Davvero ben messa in campo l'Atalanta, che prova anche a far male al Napoli, abulico nella prima frazione.

Questi i risultati dei primi tempi delli altre partite che si giocano in contemporanea a Napoli-Atalanta:



Cesena-Roma 0-1;

Lazio-Verona 2-0;

Parma-Torino 0-1;

Sampdoria-Inter 0-0.

Udinese-Fiorentina 1-0.

21.34 La prima frazione si conclude con un tiro di Zappacosta che termina sul fondo. 0-0 tra Napoli ed Atalanta al San Paolo. Partita poco spettacolare. Occasione più ghiotta capitata sui piedi di Gomez, che tutto solo davanti ad Andujar ha sparato incredibilmente alto.

45' Inler cerca il lancio per Callejon, ma dosa male il passaggio che termina sul fondo. Il quarto uomo segnala un minuto di recupero.

43' Grande giocata di Higuain, che salta due uomini e prova il sinistro potente, sul quale è bravo Sportiello a parare con i pugni.

40' Continua ad avere molte difficoltà in fase di impostazione il Napoli. Poco soddisfatto Benitez in panchina.

38' Maggio regala un corner all'Atalanta sbagliando il retropassaggio per Andujar.

36' Fallo di Gabbiadini su Dramé. Cigarini sul pallone. Cross al centro con Britos che devia la palla in corner anticipando Stendardo.

35' Gabbiadini calcia in porta ma Sportiello è attento e devia la sfera come può.

34' Maggio supera in velocità Gomez che lo stende. Inevitabile il giallo per il trequartista argentino.

33' Bella azione del Napoli, ma De Guzman spreca tutto sbagliando il passaggio verso Callejon.

32' Fallo da tergo di Zappacosta su Britos. Giallo per l'esterno destro.

31' Partita poco spettacolare al San Paolo.

27' Cala il ritmo del match, con il Napoli che non riesce a scardinare la barricata eretta dall'Atalanta.

25' Impreciso Inler, che sbaglia un facile passaggio per Gabbiadini.

23' E' Britos il primo giocatore a finire sul taccuino dell'arbitro Calvarese. Fallo abbastanza duro su Denis.

21' Callejon raccoglie una corta respita della difesa atalantina e tira al volo impegnando Sportiello, bravo a bloccare la sfera in tuffo.

19' Fallo di Zappacosta su De Guzman. Punizione da posizione defilata.

17' Fallo netto di Gabbiadini su Stendardo. Il difensore resta a terra dopo un duro scontro con Sportiello.

16' OCCASIONISSIMA PER L'ATALANTA!! COSA SBAGLIA GOMEZ! Azione elaborata dei bergamaschi con Migliaccio che va al tiro dal limite; la conclusione deviata diventa un assist per Gomez, che tutto solo davanti ad Andujar la spara alta.

14' Bella azione del Napoli con Inler bravo a vedere lo scatto di Callejon, che arriva sul fondo e la mette al centro per Higuain, che frana a terra dopo un contatto con Stendardo. Non c'erano assolutamente gli estremi per il calcio di rigore.

12' Ancora corner per l'Atalanta, ma la difesa partenopea spazza.

11' Prima azione d'attacco dell'Atalanta con Zappacosta che conquista un corner. Sugli sviluppi del corner ci prova Stendardo con Andujar che devia la sfera in corner, prendendo una botta all'avambraccio destro sulla traversa.

8' Ancora Maggio che arriva sul fondo e crossa a centro area, ma Sportiello è bravo ad anticipare tutti

7' Higuain commette fallo su Gomez e viene redarguito dal signo Calvarese.

6' Salvataggio pazzesco di Denis!!!! Sugli sviluppi di un corner Britos anticipa tutti battendo anche Sportiello, ma El Tanque, appostato sul palo, salva sulla linea.

5' Cigarini prova la conclusione dalla distanza che si spegne lentamente sul fondo.

3' Propositivo il Napoli in questo frangente, con Maggio che arriva sul fondo ma dosa male la potenza del cross.

2' Gabbiadini prova la triangolazione con Higuain, ma Stendardo anticipa l'attaccante argentino in scivolata.

1' Subito arrembante il pressing dell'Atalanta, che prova a non far giocare il Napoli.

20.47 Partitiiiiiii!!! Inizia Napoli-Atalanta.

20.46 Termina il minuti di silenzio in ricordo del tifoso del Napoli, morto tragicamente a Mosca.

20.44 Dopo i saluti di rito, i due capitani, Maggio e Bellini, procedono con la scelta del campo.

20.41 Napoli ed Atalanta fanno il loro ingresso in campo agli ordini del signor Calvarese.

20.37 Arrivano delucidazioni sul perchè dello spazio vuoto in Curva B. I tifosi partenopei ricorderanno un tifoso morto a Mosca.

20.35 Le squadre rientrano negli spogliatoi. Si scalda l'atmosfera al San Paolo

20.30 Inizia ad affollarsi lo Stadio San Paolo, ma resta vuoto lo spicchio centrale della Curva B. Cosa staranno preparando i supporters partenopei?

20.25 Questi gli schieramenti tattici di Napoli ed Atalanta, con i bergamaschi che, come detto in precedenza, utilizzeranno un duttile 4-4-1-1

20.20 Un'istantanea dallo spogliatoio azzurro, con Insigne che torna al San Paolo per la prima volta dopo l'infortunio al ginocchio

20.10 Reja risponde un 4-2-3-1, che in fase di non possesso potrebbe trasformarsi in un 4-5-1. In avanti spazio ancora a Denis con Gomez alle sue spalle. Sugli esterni ci sono Zappacosta e Maxi Moralez con Cigarini e Migliaccio a centrocampo.

20.05 Questa invece la formazione ufficiale scelta da Reja per provare a battere la sua ex squadra:

Atalanta (4-2-3-1): Sportiello; Stendardo, Bellini, Biava, Dramé; Migliaccio, Cigarini; Zappacosta, Maxi Moralez, Gomez; Denis

20.00 Benitez sorprende tutti ancora una volta. Doveva partire titolare Hamsik, ed invece altra panchina per il capitano del Napoli. Al posto del centrocampista slovacco, spazio a Manolo Gabbiadini, che completa il terzetto alle spalle di Higuain, con Callejon e De Guzman. A centrocampo ci sono i diffidati Inler e David Lopez.

19.55 Sono state rese ufficiali le formazioni che scenderanno in campo tra meno di un'ora. Partiamo dai padroni di casa:

Napoli (4-2-3-1): Andujar; Maggio, Henrique, Koulibaly, Britos; Inler, D.Lopez; Callejon, Gabbiadini, De Guzman; Higuain

19.50 Buona sera e benvenuti alla diretta scritta, live ed , della 28^ giornata della Serie A Tim 2014/2015. In diretta dallo Stadio San Paolo di Napoli, Vincenzo Esposito e Vavel Italia, vi guideranno verso l'inizio di Napoli-Atalanta, per poi raccontarvi le gesta dei protagonisti della partita. Live tutta la Serie A, solo su Vavel. Dopo aver centrato la qualificazione ai quarti di finale di Europa League, il Napoli vuole tornare a fare la voce grossa anche in Serie A, dove non vince da ben 3 partite, ma occhio all'Atalanta che ha assoluto bisogno di punti salvezza.

Non sarà di certo la partita principale di questa 28^ Giornata di Serie A, ma Napoli-Atalanta vale una grossa fetta di stagione, sia per i partenopei che per i bergamaschi. Gli azzurri devono tornare a tutti i costi alla vittoria, perchè se davvero vogliono conquistare la Champions non possono perdere più terreno da Lazio e Roma. Stesso discorso per l'Atalanta di Reja, che ha bisogno concreto di punti per staccare Cesena e Cagliari, a soli 4 punti di distanza dai bergamaschi. Sarà quindi una vera e propria partita a scacchi tra Benitez e Reja, con i partenopei favoriti per il netto divario tecnico, ma come ben saprete, Napoli-Atalanta non è mai una partita scontata.

A Fuorigrotta torna l’ex più speciale della storia recente del Napoli, l’uomo che ha portato il club azzurro dalla C alla A. Edoardo Reja. Edy, come a lui piace essere chiamato. Dopo aver lasciato la Lazio alla fine della scorsa stagione, torna ad allenare un’Atalanta in una situazione molto complicata. Lui, l’amato ex della partita, che comanda gli “odiati” Denis e Cigarini, ma anche Stendardo. Dopo l’esonero di Colantuono, l’Atalanta arriva da un brutto pareggio senza gol contro l’Udinese, e ora al San Paolo proverà a fare il colpo.

Qui Napoli



Benitez non avrà a disposizione Gargano, Strinic e Michu, infortunati, ed Albiol e Ghoulam, squalificati. Recupera Koulibaly, mentre la novità è Bruno Uvini, alla prima convocazione dopo esser tornato dal prestito al Santos. In porta ci sarà ancora una volta Andújar, mentre in difesa le opzioni sono poche: senza un terzino mancino, le opzioni sono Mesto e Britos. L’uruguaiano parte facorito dopo la buona prestazione di giovedì sera. A destra ci sarà Maggio, mentre al centro della difesa giocheranno Koulibaly e Henrique. A centrocampo, vista l’assenza di Gargano e i buon momenti di Inler eDavid López, sarebbe quasi logica la scelta. Non lo è, perchè sia lo spagnolo che lo svizzero sono diffidati, e la prossima gara è contro la Roma, quindi non è da escludere l'impiego di Jorginho. In attacco, è certa la presenza di Marek Hamsik dopo il turno di riposo nella gara a Mosca, mentre a sinistra il solito ballotaggio De Guzman-Mertens. Probabile l’impiego da primo minuto del belga, mentre dall’altra parte Callejón può partire titolare, anche se non sorprenderebbe rivedere Gabbiadini dal primo minuto. In attacco, Gonzalo Higuaín.

Qui Bergamo



Assenza importante per Reja, che oltre a Raimondi e Estigarribia, non avrà Benalouane, infortunato anche lui. Carmona è squalificato. Qualche dubbio sul modulo, col 4-2-3-1 in pole. In porta continuerà il giovane Sportiello, mentre in difesa Cherubin, Biavae Stendardo lottano per due posti. Favoriti Cherubin e Stendardo. Sulle fasce, Dramè a sinistra e Masiello a destra, mentre Zappacosta deve giocare come esterno offensivo destro, cercando così di avere più protezione su quel lato. Coppia centrale di centrocampo con Migliaccio e Cigarini, mentre alle spalle di Denis giocherà Gomèz, con Moralez a sinistra. I diffidati sono Boakye, Denis, Moralez, Cigarini e Biava.

Napoli (4-2-3-1): Andújar; Britos, Koulibaly, Henrique, Maggio; David López (Jorginho), Inler; Mertens (De Guzman), Hamsik, Callejón; Higuaín

Atalanta (4-2-3-1): Sportiello; Dramè, Cherubin, Stendardo, Masiello; Migliaccio, Cigarini; Moralez, Goméz, Zappacosta; Denis

Dopo le brutte prestazioni nelle ultime partite di campionato, il Napoli vuole cambiare marcia, e per farlo si affiderà sicuramente al suo trascinatore, Gonzalo Higuain. Nei momenti difficili il Pipita si è letteralmente caricato la squadra sulle spalle, ed i 23 gol stagionali ne sono la proba effettiva. Ma Gonzalo vuole dimostrare di valere di più, superando il suo record personale, mettendo nel mirino anche il record di Edinson Cavani. L'argentino ha una media decisamente migliore di quella della scorsa stagione. L'ex Real Madrid chiuse a 25 realizzazioni, ora è a -2 con altre undici partite da giocare. Ed in questo caso, nonostante le caratteristiche diverse e la classe dell'argentino nel giocare anche da numero 10 mandando in rete i compagni, inevitabile il parallelo con Edinson Cavani che chiuse i primi due anni con 33 gol complessivi. Considerando le partite restanti di campionato, almeno due in Europa League e la semifinale di ritorno, sono (turnover permettendo) non meno di 14 le gare per Higuain per provare l'aggancio ai primi due anni a Napoli dell'uruguayano che sono lontani 10 gol. Sul piano degli assist, invece, l'argentino si lascia preferire: è già a quota 7 dopo i 12 dell'anno scorso.

Benitez su Napoli-Atalanta e sui problemi di formazione: "Credo che all'andata fu una partita incredibile contro l'Atalanta: dopo tanto controllo e il rigore sbagliato da Higuainsia stato un peccato, fu una gara buona. Quando i giocatori rientrano da un infortunio non è mai l'ideale, ma credo che non posso lamentarmi, i giocatori sanno dell'importanza di questa partita. Reja? Lui è un allenatore di esperienza e sicuramente saprà cosa fare, gli auguro di vincere tutte le partite dopo la nostra" . Non poteva mancare una domanda sul Wolfsburg, prossimo avversario del Napoli in Europa League: "La Bundesliga è un campionato di alto livello, loro sono secondi e la gara che hanno vinto per 4-1 contro il Bayern dimostra la loro forza. Hanno tanti elementi forti, come Perisic di cui si è parlato negli ultimi mesi. Il ritorno in casa sarà un piccolo vantaggio per noi ma loro hanno dimostrato il proprio valore anche vincendo per 5-2 contro l'Inter in due partite".

Infine un pensiero sulla lotta al secondo posto e sul mese di aprile, un vero e proprio mese di fuoco, che vedrà il Napoli impegnato su tutti i fronti, dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia, ai quarti di Europa League, per finire alle decisive sfide in chiave Champions con Roma, Fiorentina e Sampdoria: "Avremo tante partite, sarà un mese speciale per me. C'è un detto in Spagna che dice che chi ad aprile semina bene, a maggio raccoglie bene. Le partite contro le squadre della capitale saranno importanti per noi, dovremo cercare di dare il massimo".

Il tecnico goriziano è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani del San Paolo. Sfida che, ovviamente, sarà emozionante per Reja ma anche fondamentale per la Dea per acquisire un ulteriore margine di vantaggio sulla zona salvezza: "Ho tanti bei ricordi di Napoli, c'è grande affetto per quel club e domani ritroverò molti amici. Ho vissuto anni belli ed intensi a Napoli, siamo partiti dalla Serie C e siamo arrivati in Europa, sarà emozionante. Non dovremo subire e dovremo prestare massima attenzione soprattutto nelle fasi iniziali del match. Non possiamo sbagliare nulla perchè il Napoli ha grandi attaccanti e si è ulteriormente rinforzato prendendo Gabbiadini. Come si può far male al Napoli? Possiamo riuscirci con le nostre ripartenze. Denis? Non è il giocatore che conoscevo io, deve ancora ritrovare la condizione giusta ma mi fido di lui. Un goal potrebbe aiutarlo a sbloccarsi, forse sente il peso di questo momento delicato per la squadra. L'obiettivo è fare punti anche a Napoli. Se scendiamo in campo con l'atteggiamento giusto, restiamo corti, recuperiamo palla e ripartiamo velocemente, abbiamo gli uomini giusti per metterli in difficoltà. La squadra sta lavorando molto bene, vedo dei progressi e sono convinto che faremo una grande partita".

87 precedenti totali in Serie A tra Napoli ed Atalanta, campani in vantaggio 38 vittorie a 23, mentre sono 26 i pareggi. Sono invece 43 i precedenti al San Paolo tra le due compagini. I partenopei hanno vinto ben 31 volte, e l’ultimo successo è il 2-0 (Higuaín e Callejón) della scorsa stagione. Otto invece i pareggi, che non si verificano dallo 0-0 della stagione 2008/2009. Solo 4 i successi dell’Atalanta, a secco di vittorie al San Paolo dal 1-3 (Lavezzi – Bonaventura, Bellini, Carmona) della stagione 2011/2012.

Il Napoli ha trovato il gol in tutte le ultime quattro gare casalinghe contro l’Atalanta, vincendo tre di queste. Il Napoli ha raccolto un solo punto nelle ultime tre giornate di Serie A, mancando l’appuntamento con il gol in due di queste. Tuttavia, i campani hanno perso solo una delle ultime 12 gare casalinghe di campionato (7V), andando sempre a segno in questo parziale (per una media di 2.5 gol a partita).

Dopo quattro sconfitte consecutive, che hanno portato all’esonero di Stefano Colantuono, dall’arrivo di Edoardo Reja l’Atalanta ha ottenuto solo due 0-0.

I bergamaschi hanno vinto solo una delle ultime 13 trasferte di campionato (sette le sconfitte).

Il Napoli è la squadra della Serie A che ha subito più gol in contropiede, cinque. Nessuna formazione ha segnato più di quella di Rafa Benitez nei secondi tempi: 28 gol nella ripresa, inclusi tutti gli ultimi sei.

L'arbitro di questa sera è Giampaolo Calvarese di Teramo, 39 anni, alla settima stagione nella Can di A e B. L’esordio in serie A in Cagliari-Inter 2-1 del 24 maggio 2009. Vanta 52 presenze in serie A e 79 in B. A coadiuvare il lavoro dell'arbitro di Teramo ci saranno Stefani e Di Fiore; come quarto uomo il signor Stallone; come arbitri di porta invece ci saranno il signor Orsato ed il sigonr Ghersini.