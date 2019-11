Scossa Roma, a Cesena finisce 0-1

Un gol di Daniele De Rossi, uno degli indiziati principali per il fallimento del progetto Roma, consente ai giallorossi di tornare alla vittoria sul campo del Cesena. Tre punti che restituiscono serenità e chiudono un periodo negativo, culminato nell'eliminazione pesante dall'Europa League.

LE SCELTE - Garcia rivoluziona la formazione e rinuncia a Torosidis, Keita, Pjanic, Iturbe e Totti e lancia Ucan e Doumbia dal primo minuto; ancora indisponibili Maicon, Strootman e Castan.

Di Carlo deve rinunciare a Brienza quindi vara il tridente pesante con Carbonero, Defrel e Djuric; la formazione è completata da Leali, Perico, Capelli, Kranjc, Nica,Giorgi, Mudingayi e De Feudis

PRIMO TEMPO - Parte forte il Cesena con Mudingayi che arriva al tiro dopo uno scarico di Carbonero ma conclude in curva, al 2'risponde la Roma con Ljajic che rientra sul sinistro ma viene murato da Leali, la Roma si fa vedere ancora al 5' con un bel diagonale da fuori area di Florenzi che termina però fuori. Al 13' Gervinho riceve da Ljajic e si mette in proprio: converge dalla sinistra ma conclude male sul primo palo; non succede piu nulla fino al 22' quando sugli sviluppi di una rimessa laterale Giorgi si coordina meravigliosamente e chiama De Sanctis al primo volo della sua serata. Dopo un buon inizio la Roma si è un pò spenta e non cambia piu gioco come nei primi minuti diventando prevedibile come sempre, prova Ljajic a dare una scossa alla Roma quando al 28' rientra sul suo destro e per poco non centra il palo lontano; al 39' si fa finalmente vedere il Cesena con un cross radente di Defrel respinto per il rotto della cuffia in angolo, poco dopo la Roma passa in vantaggio con Ucan che rifinisce un cross per De Rossi che si inserisce e non sbaglia. Termina cosi il primo tempo sull' uno a zero per la Roma.

SECONDO TEMPO - Le squadre iniziano parecchio abbottonate senza concedere nulla ma sbagliando molto, la prima occasione è per la Roma al 55' con Doumbia che arriva bene in spaccata su un cross di Holebas ma viene murato, tre minuti dopo ancora Roma con Gervinho che rientra sul destro e conclude alto. Il Cesena dal canto suo non cerca altro se non la palla lunga su Djuric, la Roma avrebbe gli spazi per chiudere la partita ma pecca di imprecisione; al 65' rischia la Roma su una punizione letta male dai centrali della Roma che per un nonnulla non libera Perico, ancora Cesena al 69' che con Defrel entra in area palla al piede ma viene murato. Al 75' va vicino al gol Ljajic su una punizione guadagnata da Nainggolan, sul capovolgimento di fronte su un cross Rodriguez si trova tutto solo e viene murato in qualche modo da De Sanctis; al 77' occasione per Doumbia servito da Gervinho che però si fa deviare il pallone all'ultimo. All' 82' ancora Roma con una bella peogressione di Nainggolan che però si fa murare, sul capovolgimento si fa vedere il Cesena con un bel tiro di Perico; queste sono le ultime occasioni della partita e la Roma porta a casa tre punti chiave.