Udinese, contro la Fiorentina sarà guerra aperta

Dicono che certe squadre danno il meglio di sé solo con avversari importanti. Sicuramente è ciò che spera Stramaccioni per la sua Udinese, che domani scenderà in campo al Friuli per sfidare una Fiorentina lanciata a mille in Europa League. L'ultima sfida con un club agguerrito e pronti a vincere risale a due settimane fa, quando il Torino ruppe la serie di 12 risultati utili consecutivi proprio a Udine, per cui le aspettative sono alte.

I bianconeri non si presentano alla sfida con un umore alle stelle: la prestazione di Bergamo di una settimana fa non è stata esaltante, e la salvezza ha ancora qualche punto in debito da raggiungere. Comunque sia, Totò Di Natale e compagni hanno lavorato duro in settimana, il tecnico ha avuto modo di studiare ulteriormente la formazione toscana con la sfida di Europa League e oltretutto i padroni di casa non hanno perso con loro in 9 delle ultime 10 occasioni giocate.

Se i bianconeri cercano di mantenere un ritmo incalzante in campionato, questo è sicuramente l'obiettivo anche dei viola. La partita contro la Roma ha certamente provato gli uomini di Montella, ma un successo così importante non può che infondere nuove motivazioni a far bene anche in campionato. Cosa che può essere benissimo, visto il suo quinto posto e la vicinanza con il Napoli: già la sfida di Udine potrebbe avvicinare la Fiorentina ai vertici della classifica.

Udinese e Fiorentina significa anche Stramaccioni contro Montella, ossia i nomi più promettenti delle panchine italiane. Due allenatori diversi nella loro formazione ma ugualmente tenaci e pronti a scommettere sui giovani. Una cosa che potrebbero sfruttare entrambi, vista la stanchezza post-coppa per i viola e la necessità di nuove idee per i bianconeri. Qualunque saranno le scelte dei mister, in campo sarà guerra aperta: bisognerà vedere chi crederà di più nella propria battaglia.

UDINESE (3-5-2): Karnezis; Wague, Danilo, Piris; Widmer, Allan, Pinzi, Guilherme, Pasquale; Thereau, Di Natale. All. Stramaccioni

FIORENTINA (3-5-2): Neto; Tomovic, Gonzalo Rodriguez, Basanta; Joaquin, Aquilani, Badelj, Borja Valero, Pasqual; Ilicic, Salah. All. Montella