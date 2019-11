Italia, Bonucci: "In Bulgaria per imporre il nostro gioco". Darmian: "Conte un vincente, parlano i risultati"

Penultima giornata di allenamenti a Coverciano per l'Italia di Antonio Conte. L'ex allenatore della Juve prepara gli ultimi dettagli in vista della partenza di domani e della sfida di sabato a Sofia. Mattinata dedicata all’analisi video, così come già accaduto ieri, per la Nazionale. Alle 13.45 si sono presentati in conferenza stampa Leonardo Bonucci e Matteo Darmian, mentre alle 15.30 gli Azzurri scenderanno in campo per la seduta di allenamento.

Il difensore della Juventus Bonucci ha analizzato, parlando ai cronisti presenti in conferenza stampa, il momento positivo che sta vivendo con la maglia bianconera, con l'intenzione chiara e ferma di confermarlo anche con la Nazionale: "Il tempo per studiare al massimo la Bulgaria è poco e non basta, cercheremo di proporre come sempre il nostro gioco. Saremo aggressivi e attenti in fase difensiva. Conte è lo stesso che mi allenava alla Juve, non è cambiato da Vinovo. Le sue maniere sono forti nell'insegnare calcio, dopo tre anni noi bianconeri avevamo un grande bagaglio tecnico e tattico. Questi dieci giorni con lui sono un toccasana per tutti noi, ha trasmesso il suo carisma anche qui".

Il centrale bianconero ha analizzato anche gli aspetti negativi della Nazionale di Conte: "Se questa squadra ha un limite forse è la poca esperienza a livello europeo; ci sono tanti giovani che magari non hanno avuto molte possibilità di giocare su campi internazionali. Verratti sta dimostrando di essere un giocatore importantissimo, non soffre le pressioni. Non so se sia pronto per il ruolo di vice Pirlo ma non dobbiamo fare paragoni, Andrea ancora oggi è un valore importantissimo per il calcio italiano. Marco sta dimostrando tanto con il PSG e ha ancora tanto margine di miglioramento. Con Barzagli ci intendiamo a meraviglia e a me fa piacere risultare tra i difensori con più passaggi utili. Essere il primo regista dopo Buffon della squadra mi riempie di orgoglio, significa che sto facendo bene. Serve sempre la massima attenzione, perché se perdo palla in quella zona del campo si complicano le cose".

Infine un pensiero sul ritorno di Conte a Torino, unito ad un paragone con Allegri e un'analisi sul futuro della stagione bianconera: "Credo che a Torino Conte verrà accolto con gli applausi. Ha regalato tante gioie in questi anni. Allegri? E' molto diverso da Conte spero però che a fine stagione potremo dire che ci ha regalato le stesse gioie di Conte. Per quanto mi riguarda ho smentito chi diceva che Bonucci con la difesa a quattro non poteva giocare, anche Allegri vuole l'aggressione sulla palla. Serie A falsata? Credo che questa sia un'espressione un po' forte. In Champions la Juve ha centrato l'obiettivo di arrivare tra le prime otto. Forse siamo stati un po' fortunati con il sorteggio, ma il Monaco deve essere affrontato con il massimo rispetto. Dovremo prepararci al massimo. Anche la Coppa Italia è uno degli obiettivi, vogliamo arrivare a Firenze e ribaltare il risultato".

Assieme a Bonucci c'è l'amico rivale torinese Matteo Darmian, che con le sue ottime prestazioni sta confermando la crescita personale e giustificando l'interesse di Conte nei suoi confronti: "Ci stiamo preparando nel migliore dei modi per la partita di sabato e stiamo curando ogni aspetto. Differenza fra i due CT? E' arrivato Conte che ha parlato le sue idee a livello tattico e di gestione. Conte sicuramente è un vincente, parlano i risultati ottenuti. Cura molto i particolari, sotto tutti i punti di vista e credo sia molto importante. So che per rimanere ad alti livelli in Nazionale bisogna lavorare tanto ed è quello che cerco di fare quotidianamente. Ho cercato di rimanere sempre lo stesso, di rimanere coi piedi per terra perché penso sia molto importante".

Capitolo Torino: "Devo ringraziarlo, ormai sono 4 anni che sono lì e sono cresciuto molto. Mi ha dato fiducia, ne avevo bisogno. Mi ha aiutato nella mia crescita, devo solo ringraziare tutti. L'interesse delle altre? Non è il momento per parlarne, sono impegnato con la Nazionale e penso a fare bene qui e con il Torino. Poi quando sarà il momento si affronterà il discorso in maniera molto serena. Non so se sono pronto, non devo dirlo io. Intanto pensiamo alla Bulgaria. Il ruolo? Le scelte le fa il mister, io sono a disposizione e cerco di dare il mio contributo. Dobbiamo essere bravi in entrambe le fasi noi terzini.

Sul momento della squadra granata e sulla bellissima esperienza in Europa: "Abbiamo fatto un campionato importante l'anno scorso, per noi era un sogno. Non avevamo niente da perdere, abbiamo dato tutto e credo si sia visto. Siamo usciti a testa alta mettendo in difficoltà una squadra forte come lo Zenit che punta alla vittoria. Giocare partite così aiuta a crescere. A San Pietroburgo avevamo perso due a zero, ma credevamo fortemente nel passaggio del turno. A Torino non ricordo azioni pericolose di loro. Peccato aver segnato solo alla fine, magari sbloccandola prima potevamo metterli più in difficoltà. Resta il bel percorso che abbiamo fatto. Il Milan? Resterò sempre legato a quei colori, se sono qui è anche merito loro. Undici granata nelle Nazionali? Il Torino ha iniziato un percorso e questi sono i frutti. Ventura e Conte? Tutti gli allenatori che ho avuto mi hanno lasciato qualcosa. E' normale che con Ventura c'è un rapporto che dura da 4 anni e sicuramente mi ha fatto crescere tantissimo, tatticamente e tecnicamente. Credo che ci siano molte analogie fra loro due, riescono a preparare le partite molto bene sotto tutti i punti di vista e curano tantissimo i particolari che nel calcio di oggi fanno la differenza".

Questo, infine, il programma degli azzurri in vista di questa tre giorni bulgara:

Giovedì 26 marzo



h. 15.30 Allenamento – Aperto alla stampa per 20 minuti

Venerdì 27 marzo

h. 10.30 Allenamento – CHIUSO

h. 16.00 Partenza volo charter AZ8080 da Firenze per Sofia

h. 18.55 l.t.* Arrivo volo a Sofia e trasferimento allo Stadio Nazionale Vasil Levski

h. 19.45 l.t.* Allenamento (APERTO alla stampa primi 15’)

h. 20.30 l.t.* Conferenza stampa MD-1 (CT + 1 calciatore)

* FUSO ORARIO +1h

Sabato 28 marzo

h. 21.45 l.t. EQ match: BULGARIA-ITALIA

al termine delle attività, conferenza stampa e trasferimento in aeroporto.

h. 01.50 l.t. Partenza volo charter AZ8081 da Sofia per Torino