Milan, Destro è già in partenza. Nel mirino Immobile?

Tutto da scrivere il futuro di Mattia Destro che fino ad ora non è riuscito a imporsi al Milan: la sua avventura rossonera non è stata felice, con sette presenze e due gol a Empoli e Fiorentina ed oggi non può dirsi certo di rimanere a Milano anche la prossima stagione. Sembra passato un secolo da quando Adriano Galliani andò a suonare il campanello di casa Destro per convincerlo a indossare la maglia del Milan, c'era anche un gentlemen agreement per riscattarlo nella prossima estate, ma la sensazione è che la cifra pattuita venga ritenuta troppo elevata per l'ex giallorosso. Due mesi dopo, la situazione è totalmente cambiata e Destro ha nelle orecchie i fischi che hanno accompagnato la sua sostituzione nella partita contro il Cagliari. Il prestito prevede un riscatto fissato a 16 milioni, una cifra che potrebbe essere troppo onerosa per una società che rischia di non qualificarsi nemmeno per l'Europa League. A giugno poi torneranno dai rispettivi prestiti Niang (lucidato a dovere dall'esperienza di Genova con Gasperini) e Matri (rilanciato addirittura dalla Juve di Allegri), Pazzini è a fine contratto. Quello che è certo è che l’impatto di Mattia Destro nel mondo Milan non è stato quello che tutti speravano. Per questi motivi, oltre che a causa del costo molto elevato del suo cartellino, in via Aldo Rossi stanno pensando di non riscattare il giocatore. È vero che l’ultima parola spetterà al nuovo allenatore (il futuro di Inzaghi sembra ormai segnato), ma la società si muoverà per chiedere una rinuncia all'ex giallorosso.

L’alternativa a Destro ha già un nome e un cognome: Ciro Immobile potrebbe tornare in Italia la prossima stagione L'ex granata, questo è un dato oggettivo, non ha avuto gran fortuna al Dortmund, quest'anno: 10 gol in 26 presenze stagionali, facendo vedere le cose migliori in Champions League, ma l’Immobile che è riuscito a conquistare la classifica dei marcatori dell’anno scorso a Torino, non è stato ancora ammirato dai tifosi tedeschi. Secondo indiscrezioni che vengono dalla Germania, Immobile avrebbe già messo in vendita la sua villa di Unna, una proprietà che, come si legge dalle immagini allegate al servizio odierno della Bild, verrà liberata entro il 1° agosto 2015, dal valore di circa 1.3 milioni. Già accostato a Fiorentina e Lazio, Immobile potrebbe essere l'uomo di punta del prossimo Calciomercato Milan. La voglia di tornare in Serie A è tanta ed oggi il procuratore Alessandro Moggi – scrive il Corriere della Sera – proporrà Immobile direttamente ad Adriano Galliani. Il costo dell’operazione non è affatto basso (attorno ai 15 milioni di euro), ma il Milan potrebbe limare verso il basso la richiesta dei gialloneri e riportare a casa il numero 9 della Nazionale.