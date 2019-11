Live Francia - Danimarca in risultato partita amichevole (2-0)

Per questa sera è davvero tutto. Andrea Bugno e la redazione di Vavel Italia vi ringraziano per la cortese attenzione e vi augurano una serena buonanotte.

Basta un ottimo primo tempo alla Francia di Deschamps, che archivia la pratica con i gol di Lacazette e Giroud, ma potevano essere anche di più. Molto più blanda la ripresa, con pochissime occasioni da gol ed emozioni, con Ruffier che si è reso protagonista in un paio di occasioni. Buon test per i galletti in vista dell'Europeo del prossimo anno, buone indicazioni soprattutto da Payet e Kondogbia, migliore in campo per distacco della serata.

93' FISCHIO FINALE! A SAINT ETIENNE DECIDONO I GOL DI LACAZETTE E GIROUD! MOLTO SPENTA LA RIPRESA, COMPLICI I NUMEROSISSIMI CAMBI CHE NE HANNO SPEZZATO IL RITMO!

92' Matuidi prova lo spunto sulla sinistra, crossa sul secondo palo dove c'è Fekir, ma la Danimarca recupera posizione in difesa e l'azione sfuma.

3 minuti di recupero

Resta a terra Jallet dopo uno scontro con Jacobsen, entra Sagna al suo posto.

88' RUFFIER! Esce in presa bassa sull'inserimento di Krohn Dehli che era solo in area di rigore dopo un'ottima discesa di Jacobsen sulla sinistra ed un batti e ribatti in area.

86' Ottima chiusura di Varane. Perfetto il difensore del Real questa sera, galvanizzato dalla fascia da capitano

84' KOSCIELNY! Calcia a lato da ottima posizione il centrale delll'Arsenal. Ottima occasione per il tris

83' Entra anche Lasse Schone, attaccante dell'Ajax, al posto di Eriksen

82' Entrano Zouma e Valbuena al posto di Schnederlein, in ombra, e Payet

79' Francia ancora in avanti: due angoli in rapida successione. Fekir ancora eccellente nello spunto sulla fascia destra. Sta deliziando il pubblico di casa anche se i tifosi del Saint Etienne lo fischiano

Ancora un cambio per Olsen: esce Sviatchenko, dentro Hansen. Non cambia nulla, con il neo ingresso che prende il posto da difensore centrale appena uscito accanto all'ex Palermo Kjaer

74' Cross di Matuidi dalla sinsitra, Giroud si avvita su se stesso, ma il colpo di testa è debole e finisce a lato

73' Ancora Fekir, ottimo numero sulla trequarti, apre ancora per Jallet che crossa puntalmente dalla destra, Poulsen chiude in angolo

Esce Lacazette, autore del primo gol. Dentro Matuidi. Si mette con un più bilanciato 4-3-3 Deschamps

71' BENDTNER! Fa tutto da solo liberandosi in area di rigore, ma il suo destro finisce ampiamente a lato

70' Buon intervento in chiusura di testa di Koscielny, che evita una discesa sulla destra di Krohn Dehli

68' Guizzo sulla destra di Fekir, va via a due avversari e crossa al centro. Poulsen libera di testa prima che Payet possa intervenire

67' Torna in avanti la Francia, che guadagna un angolo dalla sinistra.

65' ANCORA RUFFIER PROTAGONISTA! BELLA PARATA SUL TIRO DI BENDTNER DALLA SINISTRA

63' ERIKSEN COL DESTRO DAL LIMITE DELL'AREA! RUFFIER ALZA CON I PIEDI IN ANGOLO. OVAZIONE DEL PUBBLICO PER LA PARATA DELL'IDOLO DI CASA

61' Ottima iniziativa di Fekir che scarica per Jallet, il cross del terzino ex Psg per Lacazette risulta però troppo lungo.

Terzo cambio per la Danimarca: dentro Jorgensen al posto di Vibe

Primo cambio per Deschamps: escono Kondogbia e Griezmann, entrano Guilavogui e Fekir.

57' Cross di Jallet dalla destra, Kjaer libera di testa in fallo laterale

55' Lacazette prova a liberarsi sulla destra, viene chiuso però da Christiansen in angolo. Sempre Payet dalla bandierina

53' Bendtner si libera dei difensori e lascia partire un potente ma impreciso tiro dalla distanza. Controlla Ruffier

51' Fallo di Tremoulinas su Vibe: punizione dalla destra per gli ospiti

49' Cross dalla sinistra di Payet, libera Jacobsen.

47' Krohn Dehli si lamenta con l'arbitro per un fallo di mano di Jallet: c'erano gli estremi per il penalty

SI PARTE! Inizia la ripresa.

Squadre che tornano lentamente sul terreno di gioco, non sembrano esserci cambi per Deschamps, mentre Olsen cambia due effettivi: Christiansen per Boilesen e Simon Poulsen per Wass

Francia che ha legittimato il vantaggio dimostrando una netta superiorità sia fisica che tecnica, sopratutto nel reparto di centrocampo. Kondogbia sta illuminando la scena, non solo per l'assist decisivo per Giroud. Ottima la prestazione in entrambe le fasi di gioco del centrocampista del Monaco, spinto dalla voglia di dimostrare qualcosa a Deschamps in vista dell'Europeo del prossimo anno

FISCHIO FINALE! FIINSCE 2-0 IL PRIMO TEMPO! NETTO PREDOMINIO DEI FRANCESI DI DESCHAMPS CHE HANNO ARCHIVIATO LA PRATICA CON I GOL DI LACAZETTE E GIROUD! BUONA LA PROVA DELLA FRANCIA, AL DI LA' DEL DOPPIO VANTAGGIO. DANIMARCA NON PERVENUTA

45' PALO DI BENDTNER! Cross di Krohn Dehli dalla sinistra, Koscielny a vuoto e l'attaccante del Wolfsburg centra il palo da ottima posizione.

42' Ci prova Krhon-Dehli al limite dell'area a servire Bendtner, ma Varane chiude con energia.

39' LACAZETTE! Sinistro dell'attaccante del Lione dall'interno dell'area di rigore, Schmeichel smanaccia

Il centrocampista monegasco si libera di due avversari al limite dell'area, attira le attenzioni di tutta la difesa danese prima di scaricare con un esterno morbido per Giroud che di sinistro trafigge Schmeichel. Tutto molto bello.

38' GIROUUUUUDDDD!!! MA CHE FENOMENO KONDOGBIA! UNA GIOCATA PAZZESCA! 2-0 FRANCIA!

35' Azione prolungata della Francia, Tremoulinas crossa lungo dalla sinistra, Jallet ricicla e mette nuovamente al centro, ma Giroud commette fallo su Kjaer e l'azione sfuma

32' Contropiede veloce dei transalpini che si sviluppa sulla destra, Payet scatenato cerca Griezmann che per un'inezia non arriva ad impattare la sfera

30' Ci prova Griezmann con un'incursione sulla corsia mancina. Lo ferma prontamente Wass

28' Ritmi notevolmente calati dopo la doppia occasione per i transalpini. La Danimarca prova ad uscire ma non riesce minimamente ad impensierire la coppia di centrali Varane-Koscielny

25' PAYET! Si accentra dalla sinistra e prova col destro a giro che si abbassa nei pressi del sette ma non abbastanza.

24' ANCORA LACAZETTE! Bellissima verticalizzazione di Kondogbia per il taglio dell'attaccante del Lione che di punta prova a battere Schmeichel che però è bravo nel deviare in angolo

22' Francia in avanti: Payet mette al centro dalla destra, Giroud prova lo stacco disturbato da Wass, pallone che finisce alto.

18' Francia che adesso aspetta che gli ospiti facciano la gara per poi provare a ripartire: viene servito bene Boilesen sulla sinistra, Jallet lo chiude in angolo con una scivolata perfetta.

15' Non pervenuta la Danimarca di Olsen, che non riesce a superare la metà campo se non con palloni lunghi alla ricerca di Bendtner, ma Varane fa buona guardia.

Perfetta azione dei francesi con uno scambio veloce e di prima in area di rigore: Lacazette libera Griezmann davanti a Schmeichel che respinge con i piedi ma sui piedi di Lacazette che infila a porta vuota.

13' LACAZEEETTTTEEEEEE!!! FRANCIA IN VANTAGGIO! 1-0 PER I GALLETTI

10' PAYET! Ci prova di sinistro dal limite dell'area dopo un buon tocco smarcante di Giroud: palla altissima

9' Buona sortita offensiva sulla destra di Wass, ma il cross del terzino è respinto da Tremoulinas

8' Non riesce ad uscire dalla propria metà campo la squadra di Olsen, Francia in costante proiezione offensiva. Molto veloce il fraseggio centrale dei transalpini che per ora funziona alla perfezione e riesce quasi sempre a superare la linea mediana danese

5' Dopo una corta respinta di Kjaer su Giroud interviene centralmente Payet che prova l'incursione, ma il suo cross mancino è lungo e si spegne in fallo laterale

4' Possesso palla totale di padroni di casa, Danimarca ancora remissiva che finora ha toccato palla soltanto per pochi secondi

2' Dopo una respinta della difesa sugli sviluppi del corner, cross dalla distanza di Lacazette, deviato nuovamente in corner

2' Subito angolo per i transalpini. Payet dalla bandierina

1' Francia che da l'inizio al match e Bleus (in bianco) subito in avanti

Da brividi l'inno cantato a cappella dallo stadio Geoffrey Guichard. Squadre disposte in campo. Si parte

20.55 Risuonano le note dell'inno danese e, soprattutto, della Marsigliese a Saint Etienne. Boato del pubblico che accompagna la squadra di Deschamps. Tutto pronto per l'inizio della gara.

20.50 Squadre nel tunnel che precede il terreno di gioco pronte ad entrare in campo. A breve formazione in campo ed inni nazionali

20.45 Fantastica atmosfera a Saint Etienne, con i 40 mila presenti che sbandierano al vento delle mini bandiere con i colori dei transalpini.

20.35 Lo spogliatoio francese ad un'ora dal match! Ecco Sagna, Sissoko, Matuidi e Sakho. Nessuno dei quattro, però, sarà titolare.

20.30 Immagini dalla curva del riscaldamento delle due squadre

20.25 Istantanee dal Guichard. Ecco una paronamica dello stadio ad un quarto d'ora dal match

20.20 Ecco invece la formazione della Danimarca

(4-3-3): Schmeichel, Wass, Kjær, Sviatchenko, Boilesen, Jacobsen, Eriksen, Kvist, Vibe, Krohn-Dehli , Bendtner

20.15 Deschamps cambia qualcosa rispetto alla gara persa contro il Brasile e passa al 4-2-3-1. Alle spalle di Giroud, che sostituisce Benzema, ci sono Lacazette, Griezmann e Payet. Finalmente l'ex allenatore della Juve lascia in panchina Valbuena. In mediana ci sono Kondogbia e Schneiderlin. Chance tra i pali per Ruffier, che giocherà davanti al proprio pubblico

20.05 Ecco la formazione dei padroni di casa, che voglio rispondere con una vittoria dopo la brutta sconfitta subita contro il Brasile

(4-2-3-1): S. Ruffier, L. Koscielny, B. Trémoulinas, C. Jallet, R. Varane, G. Kondogbia, M. Schneiderlin, D. Payet, A. Griezmann, A. Lacazette, O. Giroud

20.00 Siamo in attesa delle formazioni ufficiali! Si inizia a riempire lo stadio Geoffroy Guichard

19.55 Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale di Francia-Danimarca. Gara amichevole tra due squadre che, con ogni probabilità, si ritroveranno il prossimo anno sempre qui, in Francia, per la fase finale dell'Europeo. Sicuramente troveremo la Francia, qualificata di diritto in quanto paese ospitante. Spera di esserci la Danimarca di Olsen, che è prima nel proprio gruppo I di qualificazione. Da Andrea Bugno e dalla redazione di Vavel Italia, il più cordiale augurio di una buona serata in nostra compagnia.

Dopo un Mondiale sostanzialmente positivo, il commissario tecnico Deschamps sta provando a preparare il gruppo nel migliore dei modi in vista del prossimo Europeo che si giocherà in casa. Il problema più grande, in questi casi, è che spesso le amichevole non vengono interpretate con la giusta determinazione e motivazione sfociando in risultati e prestazioni tutt'altro che positive. Nelle ultime tre amichevoli la Francia ha vinto solo contro la Svezia (1-0), pareggiando con l’Albania e perdendo poi contro il Brasile giovedì (1-3). Serve un risultato positivo contro la Damimarca per evitare nuove polemiche e dare maggiore tranquillità a una nazionale che negli ultimi anni è stata spesso turbata da problemi di spogliatoio.

La Danimarca ha vinto l’ultima amichevole contro gli Stati Uniti col risultato di 3-2, pur non giocando una buona partita. Bendtner (tripletta) ha confermato di sapere fare gol con grande regolarità in nazionale, così come con la maglia del Wolfsburg. Tuttavia, nel primo tempo la Danimarca è sembrata distratta in difesa e poco organizzata in fase di manovra. Il risultato è arrivato grazie anche alla molta approssimazione in campo da parte degli statunitensi. Giocando in questo modo sarà difficile fare risultato contro una Francia desiderosa di rivincite.

Verso la partita di questa sera contro la Danimarca, Didier Deschamps si prepara ad effettuare molti cambi dopo la sconfitta contro il Brasile. Il titolo dell'Equipe di questa mattina recita "tutto da vincere" e si riferisce ai molti giocatori Bleus, alcuni giovanissimi, che solitamente non hanno molto spazio né in Nazionale né con i rispettivi club e che stasera si giocheranno una chance importante in vista del futuro.

Giorni duri nel ritiro dei galletti che, oltre alla pressione di giocare in casa il prossimo Europeo, si sono visti travolgere nella ripresa dal Brasile davanti ai propri tifosi allo Stade de France. Al termine del match, le parole dell'ex centrocampista della Juventus, selezionatore transalpino Deschamps hanno fatto il punto della situazione: "Siamo stati puniti dai nostri errori, abbiamo avuto occasioni per segnare il 2-2 e sono state fallite. Serve maggiore concretezza". Anche se successivamente ha provato a vedere comunque il 'bicchiere mezzo pieno' : "Abbiamo fatto vedere anche buone cose, negli ultimi 10' i cambi hanno spezzato i ritmi. E' una partita che ci servirà da lezione".

Migliore la situazione nel ritiro danese, anche se la notizia del ritiro di Morten Olsen dalla guida della Nazionale danese dopo quasi quindici anni in panchina, per quanto attesa, ha lasciato un pò d'amaro in bocca. Lascerà dopo gli Europei 2016, qualora dovesse arrivarci e sembra proprio così. Il sessantacinquenne allena la Danimarca dal 2000 e ha deciso di non rinnovare il contratto che cesserà la prossima estate. "E' stata una decisione sofferta quanto emozionante da fare. Non è un lavoro, ma uno stile di vita. E' stato un onore svolgere questo mestiere, ricevere questo onere e l'ho svolto con passione ed affetto". Lascerà la Nazionale dopo due apparizioni in Coppa del Mondo (2002 e 2010).

La sua Danimarca è in testa al girone I, che guida con 7 punti ma con una gara in più rispetto a tutte le altre. Portogallo ed Albania inseguono, con la Serbia che era una delle accreditate alla qualificazione, che è partita però a rilento.

FRANCIA

PORTIERI: Steve Mandanda (Marsiglia), Stephane Ruffier (Saint Etienne), Benoit Costil (Rennes).

DIFENSORI: Patrice Evra (Juventus), Christophe Jallet (Lione), Laurent Koscielny (Arsenal), Bacary Sagna (Manchester City), Mamadou Sakho (Liverpool), Benoit Tremoulinas (Siviglia), Raphael Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea).

CENTROCAMPISTI: Maxime Gonalons (Lione), Geoffrey Kondogbia (Monaco), Blaise Matuidi (Psg), Dimitri Payet (Marsiglia), Morgan Schneiderlin (Southampton), Moussa Sissoko (Newcastle).

ATTACCANTI: Karim Benzema (Real Madrid), Nabil Fekir (Lione), Olivier Giroud (Arsenal), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Alexandre Lacazette (Lione), Mathieu Valbuena (Dinamo Mosca).

DANIMARCA

PORTIERI: Schmeichel, Andersen, Lossl

DIFENSORI: Jacobsen, Ankersen, Poulsen S., Boilesen, Kjaer, Bjelland, Hansen, Vestergaard

CENTROCAMPISTI: Eriksen, Kvist, Kahlenberg, Wurtz, Hojbjerg, Thomsen, Vibe, Poulsen J.,

ATTACCANTI: Schone, Krohn-Dehli, Bendtner, Rasmussen, Braithwaite.

Alcune assenze importanti per la Francia: Deschamps non ha potuto chiamare due pilastri come Pogba e Lloris, oltre che Debuchy, Mangala, Gonalons e Gignac, tutti per problemi fisici. Sembra positivo, tuttavia, per vedere in campo alcuni ritorni come Tremoulinas e Kondogbia, chiamato a un anno e mezzo di distanza dalla precedente. Il centrocampista del Monaco dovrebbe trovare comunque spazio nell'undici iniziale. Deschamps si attende molte risposte dalle "seconde linee" che dovrebbero puntare ad impressionare il tecnico per sperare in una convocazione per l'Europeo.

Morten Olsen tenterà di ricavare il massimo dal viaggio a Parigi, dove testerà la vera forza e resistenza dei suoi uomini. Per questo dovrebbe schierare una formazione che s'avvicina molto a quella migliore, con Bendtner in formissima dopo la tripletta agli Stati Uniti. Assieme a lui, in attacco, nel 4-3-3 o 4-2-3-1, dovrebbero esserci quasi sicuramente sia Eriksen che Krohn-Dehli, con l'unico dubbio tra Schone e Vibe per l'ultimo posto da titolare. Poulsen e Kvist la diga di centrocmapo, tutto confermato nel reparto arretrato guidato da Kjaer. In porta confermato Andersen, con Kasper Schmeichel ancora out per un problema fisico.

FRANCIA: Mandanda; Tremoulinas, Zouma, Koscielny, Sagna; Matuidi, Sissoko, Kondogbia; Griezmann, Giroud, Valbuena.

DANIMARCA: Andersen; Wass, Kjaer, Sviatchenko, Boilesen; Kvist, Jakob Poulsen, Eriksen; Krohn-Dehli, Bendtner, Vibe/Schone.

Occhi puntati, per quanto riguarda i transalpini, su Nabil Fekir, giovanissimo talento del Lione, classe 1993, alla prima convocazione con la nazionale Francese. Nato a Lione da genitori Algerini, ha il doppio passaporto (l'Algeria ha provato infatti a chiamarlo, ma lui ha preferito aspettare la convocazione della Francia), ma Deschamps non ha perso tempo, e la convocazione è arrivata puntualmente. I suoi numeri parlano di una stagione molto importante: 13 gol e 11 assist in 31 presenze con la maglia del Lione, tra campionato e Coppe. Prodotto del settore giovanile della società del presidente Aulas, può giocare praticamente in tutti i ruoli in fase offensiva: seconda punta, trequartista, all'occorrenza anche da ala. Chissà che l'ex giocatore ed allenatore della Juve non lo lanci nella mischia già dal primo minuto, chissà, al posto di Griezmann o Valbuena.

Tuttavia, non è tutto oro quel che luccica in casa Francia per quanto riguarda le convocazioni di quei giocatori che restano in bilico tra due contendenti. Se Fekir ha scelto la Francia, il 'problema' degli oriundi torna di moda anche oltralpe. France Football, infatti, ha elencato cinque nomi che la nazionale dei galletti rischia di perdere nel prossimo futuro: il primo è Benjamin Mendy, ventenne dell'Olimpique Marsiglia, che dovrà scegliere tra Francia e Senegal. Poi Wissam Ben Yedder (24), del Tolosa, tra Francia e Tunisia. Il terzo nome è quello di Sofiane Boufal, ventunenne del Lille, seguito pure dal Marocco, mentre N'Golo Kanté (23) del Caen, è a metà strada tra Francia e Mali ed il ventunenne Thomas Touré del Bordeaux tra transalpini e Costa d'Avorio.

Nella Francia c'è stata una convocazione a sorpresa: quella di Benoit Tremoulinas, terzino del Siviglia, che non trovava spazio in Nazionale dal 2013, ovvero da quando aveva lasciato il Bordeaux per approdare alla Dynamo Kiev, con risultati modesti. Questa sera sembra destinato ad indossare una maglia da titolare, con il giocatore che ha così commentato il ritorno in Nazionale in conferenza stampa: "Indossare la maglia del mio mitico paese è sempre fantastico".