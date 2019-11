Pellè e Townsend firmano il pareggio tra Italia ed Inghilterra

Pareggio giusto tra Italia ed Inghilterra nell'amichevole dello Juventus Stadium. Nel primo tempo si è espressa meglio la nazionale italiana, mentre nella ripresa meglio gli inglesi. Ottimi segnali per Conte dai nuovi innesti, soprattutto da Valdifiori ed Eder, apparsi a loro agio in un palcoscenico a quale sicuramente non erano abituati. Bocciato l'esperimento di Hodgson con Jones davanti alla difesa, infatti dall'ingresso di Carrick i leoni inglesi hanno iniziato a macinare gioco ed arrivare con più insistenza dalle parti di Buffon. Ottima prestazio

Ampi esperimenti per Conte che mantiene il blocco dietro ma in mezzo lancia Valdifiori e Soriano, inoltre davanti torna Pellè che sta faticando, e non poco, in Premier League; al suo fianco Eder.

Hogdson si affida al fenomeno Kane e lancia anche lui qualche panchinaro, come il giovane Clyne. Si rivede anche Walcott dal primo minuto. Il più grosso esperimento del tecnico britannico è lo spostamento di Jones (difensore centrale del Manchester United) davanti alla difesa.

Inizia bene l'Italia cercando di creare gioco con l'Inghilterra più raccolta, tuttavia gli azzurri sono spesso imprecisi; la prima conclusione arriva solo al decimo minuto, con un bel tiro dalla distanza di Parolo, che trova pronto Hart. La partita tarda a decollare grazie al palleggio prolungato degli inglesi, senza che l'Italia alzi il pressing. Gli azzurri riescono a rendersi pericolosi al 17' con Darmian che scappa sulla sinistra e mette in mezzo per Eder anticipato all'ultimo da Jagielka; i sudditi di sua maestà si fanno vedere solo al 20' con Rooney, che dopo un'azione confusa arriva a un tiro un pò svirgolato che però scheggia la traversa a Buffon battuto. Nonostante la partita sembri indirizzata verso uno scialbo pareggio, al 29° minuto si sblocca il match. A passare in vantaggio è l'Italia: Grande giocata di Chiellini che si libera sulla sinistra superando Jones in dribbling, e mette in mezzo per Pellè che la spizza sul secondo palo battendo Hart. Il finale di primo tempo non è ricco di emozioni, e si va negli spogliatoi con l'Italia in vantaggio per 1-0.

Approfittando dell'infortunio di Smalling, Hodgson abbassa Jones nel suo ruolo naturale ed inserisce Carrick davanti alla difesa. E' questa la mossa che sposta gli equilibri della difesa; infatti gli inglesi con Jones nel ruolo di mediano faticava tantissimo. Nonostante l'ottimo inizio dell'Inghilterra, è l' Italia a rendersi pericolosa per prima, con una grande giocata di Eder che viene vanificata da una bellissima parata di Hart. Al 52° minutosi fa vedere Harry Kane che si libera al tiro ma viene murato sull'esterno della rete; al 61° ancora Inghilterra con Gibbs, liberato al tiro da un gran lavoro di Rooney: il terzino inglese non trova però la porta. Al 60° minuto si fanno vedere gli azzurri con la premiata ditta Vazquez-Immobile con il napoletano che però non trova la porta solo davanti ad Hart. Malgrado questa occasione l' inerzia della partita è sicuramente favorevole ai britannici che premono per recuperare il risultato; al 65° rischia l' Italia che viene presa in contropiede da Barkley fermato con la punta del piede da Bonucci in area di rigore. Ancora Inghilterra al 26' con Rooney che aggancia un lancio di Gibbs e spara un bolide disinnescato da Buffon. Ma al 79° minuto i tre leoni trovano il meritato pareggio. Townsed si libera al limite e incrocia di destro sotto il sette senza che Buffon possa fare nulla. Davvero un bel gol dell'esterno del Tottenham. Due minuti dopo ancora Inghilterra con Rooney che impegna Buffon con un tiro ravvicinato. Il finale di partita è molto avvincente, con Antonelli che per poco non regala la vittoria a Conte, e Kane che impegna seriamente Buffon dal limite. Pareggio giustissimo allo Juventus Stadium.