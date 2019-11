Verso Inter - Parma, le possibili scelte di Mancini

Qualche giorno, prima del ritorno in campo. L'Inter si allena - chiusa da poco la seduta in programma per la mattinata odierna - affinando gli ultimi dettagli prima della gara con il Parma. Idee chiare per Mancini, che, col passare delle ore, riabbraccia i nazionali. Dopo Medel e Handanovic, attesi Brozovic, Podolski e Kovacic. Quest'ultimo convive con un fastidio al ginocchio, nulla di grave, previsti alcuni esami per scongiurare complicazioni, difficile vederlo al via sabato.

Indicazioni positive, invece, per Brozovic - uno dei migliori nella Croazia - e Podolski, a segno contro l'Australia. Stante la squalifica di Icardi, con i ducali duo d'attacco obbligato, Palacio, ritrovato nel recente periodo, e Podolski, appunto. Sulla trequarti, quasi impossibile rinunciare al dinamismo di Shaqiri. Corsa e qualità, con la Svizzera e con l'Inter.

In mediana, Hernanes prova a giocarsi qualche carta. In queste due settimane, allenamenti intensi, spirito di sacrificio, la voglia di rimettersi in gioco. Il brasiliano prova a scalzare uno dei tre fedelissimi del Mancio. Ad oggi, con Medel per caratteristiche intoccabile, il ballottaggio è con Brozovic e Guarin, impegnato con la casacca della Nazionale colombiana.

In difesa, con Vidic fermato per un turno dal giudice sportivo, Juan Jesus si affianca a Ranocchia, in campo a Torino, questa sera, con l'Inghilterra. Sulle corsie laterali, D'Ambrosio e Santon, chiamato in fretta e furia da Conte e protagonista in azzurro, dopo la buona parentesi con l'Inter.