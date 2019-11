Verso Roma-Napoli: le possibili scelte di Benitez

Pomeriggio di allenamento in casa Napoli. Dopo il rientro dei Nazionali (tutti gli "europei", Higuain arriverà domani), Rafa Benitez ha potuto sostenere la seduta d'allenamento con tutti gli effettivi a sua disposizione. L'allenatore spagnolo ha potuto così verificare lo stato di forma del gruppo ed iniziare a valutare le possibili opzioni in vista della delicatissima sfida di sabato all'Olimpico, ma non solo.

Le prossime quattro sfide dei partenopei segneranno, inevitabilmente, il destino in Italia come quello internazionale, degli azzurri: Roma, all'Olimpico, Lazio nel ritorno di Coppa Italia, Fiorentina al San Paolo e poi Wolfsburg in Germania. Benitez ritrova i Nazionali dunque, ma non solo.

Gargano ha recuperato dall'infortunio e dovrebbe essere arruolabile per sabato. Tuttavia, nonostante l'imprescindibilità del Mota nella mediana partenopea, Benitez sembra orientato verso un'idea diversa per il centrocampo azzurro: al fianco di David Lopez, l'allenatore spagnolo starebbe pensando di schierare Jorginho, come fatto anche nella gara di andata. L'uruguagio potrebbe essere fondamentale a gara in corsa, ma anche mercoledì prossimo quando al San Paolo arriverà una Lazio arrembante alla ricerca del gol qualificazione per la Finale di Coppa Italia ed una pedina come l'uruguagio potrebbe tornare più utile.

Tutto confermato invece in difesa, dove Maggio, Albiol, Koulibaly e Ghoulam dovrebbero scendere in campo a protezione di Andujar. Due sono invece i dubbi in attacco: dando per certo l'utilizzo di Higuain come punta e di Hamsik come trequartista, i due ballottaggi sono sulla destra e sulla sinistra, dove va in atto il solito gioco delle coppie. Gabbiadini-Callejon e Mertens-De Guzman si giocano gli ultimi due posti da titolare, con nessuno dei quattro, in questo momento, favorito sul compagno. Starà a Benitez stabilire chi sarà più in forma e più pronto a sfidare la squadra di Garcia.