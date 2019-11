Avellino-Modena finisce 1-0: decide un gol Antonio Zito

L'Avellino riesce a trovare la vittoria dopo un lungo periodo di buio tra le mura amiche del Partenio-Lombardi. Prima del fischio iniziale, la Curva Sud Avellino si dichiara in protesta per i fatti accaduti a Catania e per ben 15 minuti. Lo stadio Partenio-Lombardi non era gremito come le grandi occasioni, ma si possono comunque registrare una bella fetta di pubblico, 8000 totali con circa 50 tifosi provenienti da Modena. Da segnalare anche la presenza straordinaria del numero uno della lega di Serie B Andrea Abodi.

Si parte con la sintesi. Sacchi da il via alla gara, comincia bene la squadra di Massimo Rastelli, che con il controllo del centrocampo riesce a costruire qualche manovra importante per la fase offensiva. La risposta del Modena nei primi 15 minuti di gara è con un timido colpo di testa di Granoche su cross di Fedato. I minuti passano e al 33' arriva il gol dell'Avellino. Ricostruiamo l'azione: ottima giocata del bomber Castaldo che gioca d'anticipo su Rubin, va verso la fascia destra e calibra un cross a tagliare l'area modenese che arriva sui piedi di Zito; con un gran controllo e tiro insacca alle spalle di Pinsoglio. Primo gol stagionale per Antonio Zito. Il secondo tempo il Modena crea poco e non si rende pericoloso ad un ottimo Frattali che in 90 minuti di gara fa il suo compito guadagnando la netta sufficienza. E' fedato l'uomo piu pericoloso dei canarini, ma Pisacane con la sua bravura lo riesce a limitare gestendo insieme a Rodrigo Ely un ottima fase difensiva. L'unica opportunità per agganciare il pareggio è l'occasione di Fedato che con un tiro da 25 metri riesce a centrare la porta ma trova un ottimo Frattali.I lupi sprecano un importante occasione per chiudere la partita con Sbaffo che riceve un cross da uno scatenato Zito dalla corsia di sinistra, il quale controllando la palla perde l'attimo giusto per tirare, cosi venendo anticipato dalla difesa Modenese. Finisce cosi dopo 5 minuti di recupero 1-0 per la squadra allenata da Massimo Rastelli, una sfida piacevole tra le due miglior difese del campionato cadetto.

Video fonte: Sky