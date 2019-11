Diretta Juventus Vs Empoli in il risultato della partita di Serie A (2-0)

Per questa sera è davvero tutto dallo Juventus Stadium. Andrea Bugno e la redazione di Vavel Italia vi augurano una serena buonanotte e vi danno appuntamento ai nostri live con le gare di ritorno di Coppa Italia.

La Juve porta a casa l'ennesimo successo stagionale che la avvicina ancora di più allo scudetto, che oramai è soltanto questione puramente matematica. Restano dunque quattordici i punti di vantaggio dei bianconeri sulla Roma, quando mancano soltanto nove partite. Sconfitta indolore per l'Empoli, che perde un punto dal Cesena, ma non ne perde da Atalanta e Cagliari, altre due dirette rivali per la salvezza. A Sarri mancano due tre punti per festeggiare e stare tranquillo.

FISCHIA GIACOMELLI! FINISCE 2-0 ALLO JUVENTUS STADIUM! DECIDONO TEVEZ E PEREYRA! VITTORIA MERITATA!

Sarri notevolmente irritato con i suoi: abbandona lo Stadio prima che l'arbitro fischi la fine.

Sinistro di Tevez dal limite, Sepe respinge come può, Pereyra è pronto in tap-in a sigillare l'ennesima vittoria bianconera allo Stadium

94' PEREYRAAAAAAAA!!!! LA CHIUDE PEREYRA DOPO LA SOLITA AZIONE DI TEVEZ! 2-0 JUVE!

94' La Juventus si limita a far girar palla, l'empoli sembra non crederci più.

92' Vecino "vendica" il compagno atterrando duramente Morata. Niente giallo per lui

90' Sono cinque i minuti di recupero concessi da Giacomelli, mentre Verdi è rimasto a terra per un colpo subito da Barzagli, che nell'occasione è stato anche ammonito.

88' Morata sfida Rugani in velocità, il futuro difensore bianconero lo chiude in angolo.

85' Brutto retropassaggio di Vidal per Barzagli che concede una rimessa in zona d'attacco all'Empoli. C'è lo stesso il cambio: Pepe prende il posto del cileno, colpito duro dopo un rinvio.

Torna in campo regolarmente Vidal. Tutto superato per il cileno.

83' Vidal resta a terra colpito alla caviglia. Allegri richiama Pepe per questi ultimi 7 più recupero.

81' Splendido Valdifiori per Saponara, Ogbonna in scivolata mette in angolo.

79' VIDAL! Destro dal limite che lambisce il palo alla destra di Sepe dopo la solita discesa di Tevez.

Entra anche Pereyra nella Juve, esce Sturaro. Non cambia niente tatticamente.

Terzo ed ultimo cambio per Sarri, che butta Verdi nella mischia al posto di Pucciarelli, autore comunque di un'ottima partita.

77' Cross dalla destra di Hysaj, Pucciarelli prova al volo di sinistro, palla sulle stelle

75' RUGANI! CHE GIOCATA IN SCIVOLATA SU MORATA CHE S'ERA INVOLATO VERSO LA PORTA! PERFETTO IL CENTRALE EMPOLESE!

Altro cambio per Sarri: esce un positivo Croce, dentro Zielinski, centrocampista dalle doti più offensive rispetto al primo

Esce Maccarone nell'Empoli, dentro Levan Mchedlidze.

72' Azione prolungata della Juve al limite dell'area, Evra trova il varco, prova il sinistro, Rugani devia in angolo.

Doppio intervento del portiere juventino, prima in uscita su Pucciarelli che s'era ritrovato il pallone tra i piedi e, dopo aver saltato Obgonna con un tunnel aveva provato a saltare anche Buffon, poi su Vecino che dall'interno dell'area, sulla respinta aveva provato col destro a soprrenderlo: immenso Buffon

69' BUFFOOOONNNN!!! COS'HA SALVATO SU PUCCIARELLI IN USCITA!

Esce un deluso Fernando Llorente, dentro Alvaro Morata. Pochi i palloni giocabili per l'attaccante basco.

66' Ottimo spunto di Lichsteiner che salta Mario Rui: il portoghese lo atterra da dietro ricevendo il giallo da Giacomelli.

66' Pronto ad entrare in campo Alvaro Morata: sarà lo spagnolo il primo cambio del match.

64' Juve che in questa fase del match si limita a controllare possesso palla e ritmi della gara, l'Empoli attende e cerca di ripartire.

60' Grande ripartenza della Juve: Tevez apre per Vidal che fa chiudere su di se la difesa prima di scaricare in area per Lichsteiner che però sbaglia il cross mirando troppo su Sepe che blocca

58' Buono scambio al limite tra Vecino e Saponara, l'uruguagio prova l'incursione, ma Barzagli lo ferma prima che possa entrare in area.

56' Padoin trova Evra nel corridoio: il francese è però in offside e l'azione sfuma

54' Empoli ancora in proiezione offensiva. Punizione dalla trequarti per gli ospiti guadagnata da Valdifiori.

51' BUFFON! Che parata dell'estremo difensore bianconero su un colpo di testa di Pucciarelli. Angolo per i toscani.

48' Buona azione di Croce in ripartenza, Tevez lo strattona evitando il contropiede: giallo per l'autore del gol

47' Cross dalla sinistra di Croce, Pucciarelli cerca la spizzata: palla alta sulla traversa

FISCHIA GIACOMELLI, DECRETANDO L'INIZIO DELLA RIPRESA!

Squadre in campo per la ripresa. Si attende soltanto il fischio di Giacomelli. Nessun cambio in campo

Tevez ha siglato il suo diciassettesimo gol in campionato. Sempre più primo in testa alla classifica cannonieri l'Apache. Ecco il gol

Bella gara allo Juventus Stadium, giocata bene da entrambe le squadre: la Juve non è appagata affatto dal vantaggio in classifica e cerca di imporre il suo gioco in ampiezza e profondità. Va vicina al gol con Tevez e Lichsteiner in un paio di occasioni. L'Empoli non è affatto remissivo, anzi: propone, pressa, attacca. Al 40' Maccarone ha sul destro una buona palla per il vantaggio, ma il suo destro finisce di poco a lato. Dall'altra c'è un rapace che, invece, non perdona: punizione dall'interno dell'area piccola, Vidal tocca per Tevez che spara una cannonata sotto la traversa da posizione impossibile. Juve in vantaggio all'intervallo.

45' FISCHIA GIACOMELLI! SQUADRE NEGLI SPOGLIATOI PER L'INTERVALLO SUL PUNTEGGIO DI 1-0! DECIDE UNA MAGIA DI TEVEZ SU PUNIZIONE!

44' Ancora Tevez scatenato, punta tutta la difesa dell'Empoli, entra in area, calcia col destro: Sepe blocca

TEVEEEEEEEEEEEEEZZZZZZ COS'HA FATTO TEVEEEEEEEEEEEEEEEEEZZZZZ!!!! SEGNA SEMPRE L'APACHE!!! DOVE L'HA MESSA CARLOS TEVEZ!

41' CLAMOROSA INGENUITA' DI RUGANI: RETROPASSAGGIO PER SEPE CHE BLOCCA. PUNIZIONE DALL'INTERNO DELL'AREA PICCOLA PER LA JUVENTUS. PALLONE POSIZIONATO SUL VERTICE DESTRO DELL'AREA. VIDAL TOCCA PER TEVEZ

40' MACCARONE VICINO AL VANTAGGIO! Gran destro dopo un perfetto assist di Saponara in profondità. Bellissima giocata dei toscani.

37' Grandissimo lavoro di Saponara in uscita, serve Pucciarelli che cerca immediatamente Maccarone in area: capisce tutto Barzagli e chiude prima che BigMac possa calciare a rete.

35' Saponara prova il cross in area dalla sinistra, Barzagli devia in angolo con la schiena

34' LICHSTEINER! Si ritrova il pallone tra i piedi dopo un rimpallo in area con Vidal, ma non riesce a trovare la porta. Che occasione!

32' Dopo un netto predominio Juve per un quarto d'ora adesso l'Empoli è tornato minaccioso in avanti.

30' Buono scambio Saponara - Maccarone al limite dell'area: ma il destro dell'ex Milan finisce ampiamente a lato.

27' Lichsteiner prova a sfondare sulla destra, Mario Rui lo contrasta regolarmente e porta a casa la rimessa dal fondo.

25' Cross dalla destra di Lichsteiner, Vidal stacca ma non trova la porta.

23' Riparte l'Empoli: Saponara va via sulla sinistra, si accentra e calcia di destro. Deviato, sara angolo dalla parte opposta.

22' Juve che spinge ancora! Adesso è arrembante! Tevez calcia dall'interno dell'area, ma Barba si oppone con la schiena!

21' LICHSTEINER! In un'insolita posizione di rifinitore recupera una corta respinta della difesa empolese e calcia di sinistro: il suo tiro, però, finisce a lato senza che Tevez possa intervenire sul secondo palo.

19' SEPE! CHE PARATA DEL PORTIERE DELL'EMPOLI SU TEVEZ! MA CHE GIOCATA TEVEZ: NE SALTA TRE CON UNA FINTA DAL LIMITE DELL'AREA PRIMA DI CALCIARE DI DESTRO. PERFETTA LA RISPOSTA DEL NAPOLETANO!

18' Dopo un inizio quasi frenetico da entrambe le parti, adesso i ritmi sono notevolmente calati.

15' Ancora Evra libero sulla sinistra, punta una prima volta Hysaj ma viene fermato, Ogbonna ricicla la sfera, ancora per il francese che guadagna un altro corner.

13' Si sviluppa perfettamente l'azione dell'Empoli in uscita: quattro passaggi di prima e Pucciarelli punta Ogbonna, lo salta, ma il ritorno di Bonucci è provvidenziale.

11' Punizione guadagnata da Evra sulla sinistra: Padoin crossa al centro, ma Sepe fa buona guardia in uscita.

BONUCCI! Stacca di testa, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa.

9' Empoli che giocando a viso aperto lascia molti spazi ai bianconeri: Evra va via sulla sinistra, crossa al centro e guadagna un angolo. Vecino ha respinto il cross dell'ex Manchester United

7' Buono il fraseggio della Juve, soprattutto a centrocampo. L'Empoli, tuttavia, si chiude bene nella sua trequarti e, fatta eccezione per l'occasione di Tevez, non ha corso pericoli.

5' Llorente lotta con Rugani su una palla lunga di Barzagli: lo spagnolo guadagna un angolo.

4' TEVEZ! Ruba palla a Rugani che aveva chiuso perfettamente su Llorente, procede per venti metri palla al piede prima di calciare verso Sepe, che blocca in due tempi

3' Ritmi subito molto alti: Vecino prova l'inserimento di Pucciarelli. Ogbonna protegge la sfera prima che esca fuori dal terreno di gioco. Empoli molto propositivo

2' Juventus subito aggressiva sui portatori di palla dell'Empoli: Padoin aggredisce Mario Rui, fallo dell'ex atalantino

1' Empoli subito in avanti, Valdifiori guadagna una rimessa laterale sul lato destro

Tutto pronto! Fischia Giacomelli, l'Empoli tocca il primo pallone e si inizia! E' iniziata Juventus-Empoli

20.57 Squadre che entrano sul terreno di gioco tra l'ovazione dello Juventus Stadium che è andato man mano riempiendosi. A breve si disporranno in campo e si potrà iniziare a giocare, ci siamo!

20.55 Fernando Llorente è intervenuto ai microfoni di JTV prima della sfida con l'Empoli. Ecco quanto evidenziato da Tuttojuve.com: Fernando, mancano 9 giornate alla fine del campionato. E' arrivato il momento di chiuderlo: "Sì, questa è un'occasione bellissima per vincere ed essere più vicini a quel traguardo. Poi sappiamo che non sarà per niente facile, ma l'abbiamo preparata bene e sono sicuro che faremo una bella partita. Gol? Magari, mi piacerebbe tanto".

Lo Stadium dall'alto durante le fasi di riscaldamento dell'Empoli

20.50 Il centrocampista dell'Empoli, Simone Verdi, inizialmente in panchina stasera allo Stadium, ha parlato ai microfoni di JTV prima della gara. Ecco quanto evidenziato da Tuttojuve.com: Complimenti per la qualità del gioco. Qual è la forza di questo gruppo? "La forza del gruppo è l'unità, a partire dallo staff, a partire dai medici, da tutti. Siamo ragazzi giovani, ma anche quelli, tra virgolette, vecchi, sono dei grandissimi uomini e dei grandissimi campioni che ci danno sempre consigli per dare il meglio. Oggi affrontiamo una squadra forte, oggi forse una delle migliori in Europa in questo momento, lo ha dimostrato contro il Borussia Dortmund, e dobbiamo andare in campo con l'umiltà di sapere che affrontiamo una squadra forte, ma anche con la pazzia di poter imporre il nostro gioco in questo stadio"

20.45 Il riscaldamento di Gigi Buffon

20.40 A venti minuti dal match, mentre le squadre ultimano le fasi di riscaldamento, diamo un'occhiata negli spogliatoi. Questo quello dell'Empoli

20.35 Nel frattempo piccola curiosità legata al mercato: questa sera esordio di Rugani allo Juventus Stadium. Il difensore dell'Empoli è promesso sposo della Juventus e dal prossimo anno questa sarà la sua prossima casa.

20.30 Si è chiuso il primo dei due posticipi di questa giornata prepasquale. A Firenze, la Fiorentina di Montella ha battuto 2-0 la Sampdoria, scavalcando in classifica sia i doriani che il Napoli. Fiorentina quarta, Samp quinta e Napoli sesto. Domenica Napoli-Fiorentina

20.25 Squadre in campo per il riscaldamento prepartita. Discreta l'affluenza di pubblico ad una mezz'ora abbondante dall'inizio della gara.

20.20 Empoli (4-3-1-2): Sepe; Hysaj, Rugani, Barba, Mario Rui; Vecino, Valdifiori, Croce; Saponara; Maccarone, Pucciarelli. Questo l'undici scelto da Sarri. Tutto confermato rispetto a quanto preannunciato.

20.15 Questo lo schieramento tattico della Juve. Tutto confermato per dieci undicesimi. C'è Tevez al posto di Coman accanto a Llorente: Allegri sceglie il turnover in vista della Fiorentina.

20.05 Iniziamo questa diretta con l'undici ufficiale scelto da Massimiliano Allegri: c'è Tevez. Ecco tutta la Juventus



(3-5-2) Buffon; Barzagli, Bonucci, Ogbonna; Lichtsteiner, Sturaro, Padoin, Vidal, Evra; Tevez, Llorente

19.45 Buonasera amici lettori di Vavel e benvenuti ad una nuova diretta testuale in nostra compagnia. Questa sera Andrea Bugno e la redazione Calcio di Vavel Italia vi porteranno all'interno dello Juventus Stadium di Torino, dove tra un'ora esatta, i tri-campioni d'Italia della Juve affronteranno l'Empoli dei miracoli di Maurizio Sarri. Benvenuti alla diretta di Juventus-Empoli, mettetevi comodi, si parte.

14 punti di distanza dalla seconda classificata, un ritmo infernale e uno scudetto che si materializza in fondo alla via: la Juventus di Massimiliano Allegri vola verso l'obiettivo, a grandi falcate, mentre dietro le avversarie si rallentano a vicenda. L'occasione per allungare ulteriormente sulla Roma, impegnata in casa contro il Napoli, è di quelle ghiotte, e i bianconeri non vogliono lasciarsela scappare, anche se l'avversario è di tutto rispetto.

A rovinare il buon momento in casa bianconera sono però arrivati gli infortuni a centrocampo: Pirlo, Marchisio e Pogba. E se per i primi due il rientro è vicino, non si può dire lo stesso del francese, che si farà attendere ancora per un mese, se non anche di più. Una mezza emergenza che però non preoccupa più di tanto Allegri, che sa di avere tante alternative più che valide, anche se i tanti impegni potrebbero rappresentare un problema: martedì la Juve è attesa dalla trasferta di Firenze in Coppa Italia, con un 2-1 subito in casa da ribaltare, per tornare a giocarsi la finale di un trofeo che manca da ben 20 anni.

Allo Stadium arriva l'Empoli, sorpresa stagionale, e squadra che gioca un calcio bello da vedere ed efficace. Una squadra giovane, che guidata dalla saggezza di Sarri, si sta conquistando passo dopo passo una splendida salvezza, e ora vuole anche sorprendere: si va a Torino con un pizzico di follia. Crederci, anche se l'avversario è nettamente più forte.

Il massimo risultato con il minimo sforzo. Si potrebbe riassumere così il momento in campionato della Juve, che ha vinto le ultime tre gare per 1-0 (in casa contro Sassuolo e Genoa, intervallate dalla trasferta a Palermo). Esattamente il concetto che aveva espresso Allegri qualche tempo fa. Il tecnico toscano ha visto la sua squadra migliorare sotto il punto di vista fisico nelle ultime partite, dopo la flessione fisiologica di Febbraio. Tuttavia, i risultati parlano per l'ex allenatore del Milan, primo indisturbato in campionato e qualificatosi ai quarti di Champions League, risultato che la Juve non otteneva da tempo.

12 punti di vantaggio sulla zona salvezza, una striscia aperta di 8 risultati utili consecutivi, probabilmente il calcio più bello e fluido d'Italia e la spensieratezza di una squadra che non ha pretese di fare risultato. Questo il biglietto da visita dell'Empoli alla Juventus in vista di domani sera: una squadra che ha costruito la sua classifica mattoncino su mattoncino e punto su punto, in tutti i sensi verrebbe da pensare, guardando lo score. 15 pareggi su 29 partite, con 6 vittorie e 7 sconfitte: solamente Juventus, Roma, Sampdoria e Fiorentina ne hanno perse meno. I toscani sono la squadra che pareggia di più, ma per una squadra che ambisce alla salvezza è una caratteristica più che positiva: tanti di quei pari sono arrivati contro avversarie importanti, come Roma, Inter, Napoli e Milan.

JUVENTUS - Allegri pensa agli infortuni, ai rientrati, in ritardo e non, dalle Nazionali (Pereyra e Tevez su tutti), e anche al match di martedì sera a Firenze. Insomma, tanti fattori da considerare. Le certezze però non mancano: tra i pali giocherà Buffon, con la difesa a tre composta da Barzagli, Bonucci e Ogbonna, con Chiellini a riposo, anche se non si esclude che possa giocare, facendo rifiatare il sempre presente centrale viterbese. Sulle fasce del 3-5-2 ci sono Lichtsteiner ed Evra, con al centro Padoin e Vidal da interni, e Sturaro nel ruolo di regista, con Pereyra che almeno inizialmente dovrebbe partire in panchina, per arrivare al meglio a Firenze. Davanti quasi sicuro del posto Llorente, da valutare la sua spalla: se Tevez sta bene, ci sarà lui, altrimenti potrebbe trovar spazio Coman.

Empoli - Resta fedele al suo 4-3-1-2 Sarri, che ha solamente due dubbi di formazione, che riguardano la difesa e l'attacco: nel reparto arretrato è recuperato Tonelli, che preme per una maglia da titolare che nelle ultime giornate è stata di Barba, suo sostituto; davanti Pucciarelli potrebbe lasciare spazio a Mchedlidze, che con il suo fisico potrebbe aiutare a tenere alta la squadra. Tra i pali ci sarà dunque Sepe, con davanti a lui Rugani e verosimilmente ancora Barba, mentre sulle fasce spingeranno Hysaj e Mario Rui. Centrocampo con Vecino, Valdifiori e Croce, con Saponara trequartista dietro a Maccarone e al vincitore del ballottaggio di cui sopra, che dovrebbe essere però proprio Pucciarelli.

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Ogbonna; Lichsteinter, Padoin, Sturaro, Vidal, Evra; Coman, Llorente. All.:Allegri

Empoli (4-3-1-2): Sepe; Hysaj, Barba, Rugani, Mario Rui; Vecino, Valdifiori, Croce; Saponara; Pucciarelli, Maccarone

Massimiliano Allegri sa che Aprile è un mese decisivo per la sua Juve, e non manca di sottolinearlo in conferenza stampa, alla vigilia del match: "L'Empoli sta disputando un gran campionato, bisogna essere bravi a ricalarsi con la testa e ci mancano ancora un po' di punti e un po' di vittorie. Due terzi di scudetto passano tra la partita di domani e quella di Parma. Noi siamo stati bravi fin'ora, abbiamo fatto un ottimo lavoro: in questi due mesi però bisogna essere molto bravi a giocare le partite, si decidono campionato, Coppa Italia e Champions League". Un ottimo momento dunque, rovinato un po' dagli infortuni, e il tecn ico livornese fa il bollettino medico: "Pirlo è in ritardo nel recupero, abbiamo cercato di tutelare al meglio il problema. Non ci sarà ne domani e nemmeno martedì. Pogba rientrerà non a breve. Asamoah sta andando benino, potrebbe essere un regalo di fine anno. Romulo torna la prossima settimana, è tanto che non gioca però ed è difficile averli subito in campo. Caceres non rientrerà per il finale di stagione. Marrone e De Ceglie sono rientrati in gruppo: Luca è tre mesi che è fuori, ha giocato con la primavera ma bisogna andarci piano. Marchisio la prossima settimana sarà a disposizione. L'importante è Claudio che stia bene e che il ginocchio sia apposto, settimana prossima rientra. Non è stato semplice neanche per lui passare da un crociato rotto a un ginocchio sano". Si riparte comunque da una certezza, che Tevez è il trascinatore di questa squadra: "In attacco dipenderà dall'allenamento di oggi, se Carlos sta bene e non ha risentito del fuso domani gioca, la partita dura 100 minuti, c'è anche bisogno dei cambi".

"Follia" è invece la parola magica per Maurizio Sarri, quella che ci vorrà per portare a casa punti da un campo difficilissimo. Cosciente di chi affronta, ma allo stesso tempo spensierato : "Se analizziamo i risultati della Juve in casa degli ultimi anni, la gara è senza speranza, ma noi dobbiamo avere la follia e il pensiero di far risultato e condurre la partita. So che questo sarà difficile ma se non partiamo così diventa dura. Sappiamo che per noi è una gara quasi proibitiva, contro una squadra che in 4 anni ha perso pochissime volte in casa. Spero che in campo prevalga la voglia di divertirsi e giocare senza condizionamenti. Ripartire dopo la sosta è sempre difficile. Le sensazioni sono positive, vorrei che andassimo in campo con grande spensieratezza, con la follia di provarci. Giochiamo contro la Juventus a Torino, ma non dovremo farci impressionare dallo stadio o dal nome dell'avversario". L'ex bancario non si preoccupa degli infortuni della Juve, perchè sa che la rosa bianconera è profonda e ricca di alternative, e studia il piano: "Se nella Juventus giocherà chi è stato finora meno impegnato sarà ugualmente un giocatore importante. Al di là di chi andrà in campo la forza della Juventus varierà di poco. Non dovremo avere momenti di passività ma provare a ribattere azione su azione, provando a portarli su un terreno che poche squadra a Torino hanno fatto. Questo è l'unico mondo per rimanere in partita contro le grandi squadre".

Torna una sfida che a Torino non si vedeva dal 2007. Una partita dai pochi precedenti, se si pensa che le due squadre si affrontarono per la prima volta nel 1987. Sono 17 gli incontri totali tra Juve ed Empoli, 12 dei quali vinti dai bianconeri, con 3 pareggi e 2 successi per i toscani. In terra piemontese però è un monopolio, visto che in otto partite sono arrivate 7 vittorie casalinghe e un pareggio. Una sfida che porta tantissimi gol: la Juve ne ha messi a segno 2,88 reti a partita, 23 in tutto tra le mura amiche. Questo l'ultimo precedente disputato a Torino, terminato 3-0 per i padroni di casa per effetto di una tripletta di David Trezeguet (video). In assoluto, sono dunque 19 i precedenti: 13 vittorie della Juventus, 3 pareggi e 3 vittorie dell'Empoli.

Quest'anno le due squadre si sono ovviamente già affrontate al Castellani, e quel giorno furono decisive le reti di Pirlo e di Alvaro Morata.