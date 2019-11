Serie B 34° giornata: Bene il Carpi, passo falso per il Frosinone e La Spezia

Inizia con un anticipo tra le prime due della classe questa 34° giornata di serie B: Carpi-Bologna finisce con un netto 3-0 per i padroni di casa che vedono la serie A sempre piu vicina. Bene anche l'Avellino che esce da un periodo non tanto facile. Gli irpini reduci da 3 sconfitte consecutive, riescono a trovare i 3 punti contro il Modena. Brutte invece le sconfitte per Frosinone e La Spezia. I Ciociari perdono in sicilia contro il Trapani per 3-1, invece La Spezia si arresta fuori casa contro il Crotone per 2-1. In chiave salvezza c'e da segnalare la ripresa del Catania con 2 vittorie consecutive di fila, lo stesso Crotone e Trapani e le importanti vittorie di Latina e Ternana che riescono a guadagnare punti per rilanciarsi in classifica.

Risultati 34° Giornata

Carpi-Bologna 3-0 (37′ Pasciuti, 57′ Di Gaudio, 83′ Lollo, giocata ieri), Avellino-Modena 1-0 (33′ Zito), Crotone-Spezia 2-0 (7′, 57′ Padovan), Entella-Perugia 0-2 (35′ Ardemagni, 78′ Falcinelli), Latina-Cittadella 3-2 (20′ Gerardi, 60′ Signorini ag, 65′ Bidaoui, 72′ Kupisz, 77′ Dellafiore), Livorno-Lanciano 1-0 (45′ Galabinov), Pescara-Brescia 2-3 (4′ Memushaj, 6′ Corvia, 16, Bjarnason, Corvia 51′, 72′ Corvia), Pro Vercelli-Vicenza 1-1 (59′ Marchi, 72′ Cocco), Ternana-Bari 2-0 (63′ 72′ Ceravolo), Trapani-Frosinone 3-1 (7′ Falco, 57′ Ciofani, 61′ Barilla, 82′ Terlizzi rig.), Varese-Catania 0-3 (39′ Maniero, 44′ Castro, 64′ Calaiò)

Classifica 34° Giornata

Carpi 68, Bologna 56, Vicenza 53, Avellino 52, Frosinone 51, Spezia 50, Perugia 50, Livorno 50, Pescara 48, Lanciano 46, Bari 44, Trapani 42, Entella 40, Ternana 40, Latina 40, Cittadella 39 Pro Vercelli 39, Modena 39, Crotone 39, Catania 38, Brescia 31, Varese 28