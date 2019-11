Napoli - Fiorentina, le probabili formazioni

Dopo il ritiro forzato, conseguente alla sconfitta nella semifinale di Coppa Italia ed il periodo alquanto negativo, il Napoli torna in campo tra le mura amiche per sfidare la Fiorentina di Montella, reduce anch'essa dall'eliminazione dalla Coppa Nazionale. Entrambe le squadre vogliono ben figurare in vista dei quarti di finale di Europa League, che si giocheranno giovedì prossimo.

Sarà quasi sicuramente l'ultima spiaggia per Napoli e Fiorentina questo pomeriggio. Chi dovesse uscire sconfitto, sarebbe di fatto eliminato dalla corsa al terzo posto. Una vittoria invece potrebbe rilanciare entrambe le squadre, soprattutto se una tra Lazio e Roma non dovesse ottenere i 3 punti. Dopo il ritiro la squadra di Benitez (che non ha parlato in conferenza stampa), vorrà dare un segnale a tutto l'ambiente partenopeo, ma soprattutto al presidente De Laurentiis, che ci è andato giù pesante, definendo "squallide" alcune delle ultime prestazioni della squadra azzurra

Le scelte di Benitez e Montella

NAPOLI - Benitez continua a ruotare la rosa a disposizione. Quasi sicuro il ritorno di Koulibaly al centro della difesa, fermo da due turni per scelta tecnica, in coppia con Albiol. Strinic titolare a sinistra in luogo di Ghoulam, con Maggio confermato a destra. A centrocampo Lopez con Inler (con Gargano che verrà risparmiato per Wolfsburg), mentre in attacco sono sicuri di un posto Callejon e Gabbiadini, mentre Insigne si gioca un posto da titolare con Dries Mertens. Stesso discorso per Zapata ed Hifuain, con il colombiano favorito, per rifiatere el Pipita in vista del Wolfsburg.

FIORENTINA - Montella, come annunciato in conferenza stampa, deve fare a meno di Babacar, e quindi potrebbe confermare Salah e Diamanti alle spalle di Mario Gomez, ma non è da escludere l'utilizzo di Ilicic per rifiatare l'attaccante egiziano in vista dell'impegno di Europa League. A centrocampo turnover con Kurtic e Badelj con il confermato Mati Fernandez mentre in difesa agiranno Basanta e Savic (favorito su Gonzalo) al centro, ballottaggio Richards-Tomovic sulla destra e Pasqual a sinistra.

Napoli (4-2-3-1): Andujar; Maggio, Albiol, Koulibaly, Strinic; D. Lopez, Inler; Callejon, Gabbiadini, Insigne/Mertens; Higuain.

Fiorentina (4-3-2-1): Neto; Tomovic, Basanta, Savic, Pasqual; Kurtic, Badelj, Mati Fernandez; Diamanti, Ilicic, Mario Gomez

