Napoli travolgente. Benitez: "Partita spettacolare". Hamsik: "Prestazione fantastica"

E' un Rafa Benitez visibilmente soddisfatto quello che si presenta nel post partita ai microfoni di Mediaset Premium per analizzare i temi della sfida appena vinta dal suo Napoli contro il Wolfsburg, nell'andata dei quarti di finale di Europa League.

Un Napoli travolgente, quasi perfetto, che ha dimostrato forza e valore nella sera dell'esame di maturità. L'allenatore spagnolo è consapevole dell'ottima prestazione dei suoi ragazzi e li esalta così: "Partita spettacolare, questi ragazzi sono dei professionisti ed oggi l'hanno dimostrato ancora. Credo che abbiamo fatto grandi partite con Roma e Lazio, poi contro la Fiorentina abbiamo giocato peggio ed abbiamo vinto. Oggi abbiamo dimostrato mentalità e voglia, poi le gare vanno bene e questo fa la differenza".

Festeggia con una vittoria roboante il compleanno, che a lungo era stato atteso dalla piazza napoletana per parlare del suo futuro: "Non abbiamo ancora deciso nulla. Stiamo aspettando, i tifosi sanno che qui sono contento. Lavoriamo bene, ma sono cose che vanno analizzate attentamente. Possiamo ancora migliorare. Il merito va anche allo staff tecnico e a Bigon, grandissimo direttore, difficilmente ci sono eguali. Devo capire qual è l'obiettivo finale di questa squadra, se ci sono possibilità e volontà di miglioramento. Sono queste le cose che analizzeremo".

Si torna infine sulla gara, una delle migliori, se non la migliore dell'era Benitez all'ombra del Vesuvio: "La squadra ha fatto molto bene in tante partite. Ovviamente ci sono stati degli errori. Dispiace sentire la gente dire che i calciatori non sono professionisti, spesso le sconfitte sono arrivate in trasferta, quando tutti i ragazzi sono in albergo. Oggi abbiamo vinto contro una grande squadra, il Wolfsburg è seconda in Germania e noi abbiamo giocato bene. Manca un po' di esperienza, un po' di cattiveria e gestione delle partite. Non so se è il miglior Napoli della stagione, visto e considerato che abbiamo fatto molto bene anche con la Roma all'andata e nei primi settanta minuti con l'Inter".

A fine gara, da bordo campo, ha parlato anche il mattatore di serata, Marek Hamsik, autore di una preziosissima doppietta: "Una grande prestazione di tutta la squadra, è un risultato che non ci aspettavamo, ma guardando a quanto successo in campo potevamo portare a casa un risultato ancora più positivo. Peccato per il gol subito, risulterà importante aver segnato 4 gol in Germania. Mie prestazioni? I giornali parlano ma io sono contento e soddisfatto del mio contributo, dobbiamo andare avanti così. E' vero, se continuamo così sarà difficile cancellare il ritiro. Non è ancora finita ma abbiamo ottenuto un grande risultato".