Roma in piena emergenza per l'Atalanta, si ferma anche Pjanic

Continua l'emergenza in casa Roma. Dopo i vari stop dei giorni scorsi, sembra essere ormai certa anche l'assenza di Pjanic contro l'Atalanta. Dovrà quindi inventare totalmente il centrocampo giallorosso Rudi Garcia, privo di De Rossi (squalificato), Keita, e appunto il taltentuoso giocatore bosniaco. L'allenatore francese è ancora indeciso, ma con ogni probabilità scenderanno in campo Florenzi, Paredes e Nainggolan, con il solo Uçan come ulteriore opzione. La lieta novella arriva invece dall'attacco, dove dovrebbe essere recuperato al 100% Francesco Totti. Sarà quindi il capitano a guidare l'attacco della Roma, insieme a Ljajic e Iturbe.

Questa la probabile formazione, ad oggi:

Roma (4-3-3): De Sanctis; Torosidis, Yanga Mbiwa, Astori, Holebas; Florenzi, Nainggolan, Paredes; Iturbe, Totti, Ljaijc.

Proprio Iturbe ha rilasciato questo pomeriggio una breve intervista a SkySport, lanciando anche un messaggio a Dybala, l'attaccante del Palermo conteso da mezza Europa. L'attaccante argentino ci ha tenuto a precisare che il suo futuro sarà ancora con la maglia giallorossa cucita addosso: "Il mio futuro sarà a Roma, è il mio primo anno qui e voglio fare tante cose belle in questo club. La Roma ha investito tanto in me e voglio ricambiare sul campo. Si sta male al terzo posto perche' eravamo abituati a duellare con la Juventus. Ma i conti si fanno alla fine e sono sicuro che scavalcheremo la Lazio".

Iturbe prova poi a spiegare i motivi della pessima stagione con la maglia giallorossa, facendo un confronto con la passata stagione, quando giocava a Verona: " Li' avevo pu' spazio per partire, contro la Roma invece giocano tutti chiusi. Ogni tanto rivedo il mio gol con la Juve. Avevamo giocato alla pari ma purtroppo non ho trovato continuita' per ripetermi".

Iturbe infine lancia un messaggio a Dybala: "Abbiamo lo stesso procuratore e sarebbe il massimo se venisse a giocare nella Roma. Avremmo bisogno di un giocatore come lui - ha concluso - nel calcio non si sa mai cosa potrà succedere".