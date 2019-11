Empoli - Parma: le probabili formazioni

Sfida salvezza al Castellani: lo sarà soltanto per l'Empoli, che è reduce dalla doppia sconfitta contro Juventus e Lazio in esterna e torna al Castellani dopo la vittoria contro il Sassuolo. Toscani che sono alla ricerca degli ultimi punti salvezza, che gli garantirebbe un tranquillo finale di stagione, all'insegna dei festeggiamenti e della crescita per il prossimo campionato.

Il Parma di Donadoni, dopo aver collezionato sette punti in tre gare contro Inter, Udinese e Juventus, s'è fermata contro il Genoa, nel recupero di mercoledì. Gara nella quale s'è fatta sentire la stanchezza, fisica e mentale, delle tre gare ravvicinate. Questa sarà la quinta in due settimane, con l'allenatore bergamasco che cercherà, inevitabilmente, di gestire le forze e le energie, per chiudere dignitosamente il campionato.

EMPOLI - Mister Maurizio Sarri, che torna in panchina dopo il turno di squalifica scontato nella gara dell'Olimpico con la Lazio, ritrova sia Valdifiori che Barba, ma deve rinunciare a Verdi, alle prese con un problema muscolare. In attacco, l'unico ad avere il posto assicurato è Maccarone, l'ex di turno, al cui fianco dovrebbe giocare Pucciarelli, attualmente in netto vantaggio su Tavano.

PARMA - Lodi dovrebbe essere confermato in cabina di regia, complice anche l'assenza per squalifica di Jorquera. Assieme all'ex catanese, lo stacanovista Nocerino e il giustiziere della Juve Mauri, che ha riposato a Genova. Torna Costa in difesa al posto di Santacroce, mentre in attacco Coda è in pole per una maglia da titolare, a discapito di Ghezzal. Out Galloppa, Prestia e Mendes.

Probabili formazioni:

Empoli (4-3-1-2): Sepe; Hysaj, Rugani, Tonelli, Mario Rui; Croce, Valdifiori, Vecino; Saponara; Maccarone, Pucciarelli. All.:Sarri.

Parma (3-5-1-1): Mirante; Costa, Lucarelli, Feddal; Varela, Nocerino, Lodi, Mauri, Gobbi; Belfodil, Coda. All.:Donadoni.