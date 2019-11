Diretta Inter - Roma, risultato live partita di Serie A (2-1)

22.43 - Per questa sera è veramente tutto, Giorgio Dusi e Vavel Italia vi ringraziano per l'attenzione e vi danno appuntamento a domani, per il prosieguo di questa 32esima giornata di campionato.

22.40 - Aveva raggiunto il pareggio la Roma con Nainggolan, ma Icardi la mette dentro a due minuti dal termine e rimette avanti l'Inter. Una vittoria meritata dopo una partita giocata a ritmi molto alti, anche se a tratti ci sono state moltissime imprecisioni, da una parte e dall'altra. Anche tantissimi errori nella sfida.

22.38 - FINISCE QUI!!!!!!!!!!! INTER BATTE ROMA PER 2-1!!!!!

90+4' - PODOLSKI SI MANGIA IL 3-1!!!! SOLO DAVANTI AL PORTIERE SI FA RIMONTARE DA HOLEBAS!!!

90+3' - Giallo anche per Nainggolan, per proteste, e per Handanovic, che perde tempo.

90+2' - PALACIO LA BOTTA!!! Contropiede ancora una volta interessante, sinistro che termina fuori!!

90+1' - Stavolta Podolski sbaglia tutto!!! Apertura imprecisa per Shaqiri. Occasione sciupata.

QUATTRO DI RECUPERO!!!

89' - Cambio immediato di Garcia, dentro Doumbia e fuori De Rossi per l'assalto finale.

Podolski al limite dell'area serve l'argentino in area, bravissimo a controllare spalle alla porta contro Manolas, a girarsi e calciare subito battendo con un rasoterra De Sanctis!!! I-CAR-DI!!!!! 17 gol stagionali per lui.

88' - MMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAUROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICAAAAAAAAAAAAAAAAAARDIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! E LO TROVA IL GOL ICARDI, NEL MOMENTO PIU IMPORTANTE, SEGNA SEMPRE LUI!!!!!!

87' - SUPER KOVACIC! Scivolata perfetta per fermare il contropiede di Iturbe, Juan Jesus provava a inseguirlo ma essendo già ammonito non poteva entrare!

86' - Inter clamorosamente offensiva ora! Dentro Podolski e fuori Gnoukouri. Standing ovation per il giovanissimo ivoriano.

86' - Intervento piuttosto rude di De Rossi su Palacio, giallo per lui.

85' - ICARDI SI MANGIA IL GOL DEL 2-1!!!! CHE OCCASIONE!!! Ne manda a vuoto due con una finta sul colpo di testa in profondità di Kovacic, ma calcia altissimo!!! Preparazione alla conclusione perfetta, realizzazione totalmente rivedibile!!

83' - Sinistro secco di Keita, che si è anche fatto male calciando: tiro molto centrale, Handanovic in due tempi la tiene.

82' - Manolas ferma un pallone pericolosissimo di Hernanes per Icardi!! Poteva trovarsi in area davanti al portiere l'argentino.

80' - Icardi cerca una rovesciata complicatissima ma colpisce De Sanctis involontariamente, tutto subito chiarito tra i due.

78' - Dentro anche Shaqiri nell'Inter, gli lascia il posto Guarin. Ora passa al 4-2-3-1 Mancini, con Kovacic e Gnokouri davanti alla difesa, Palacio che si allarga sinistra e lo svizzaero che va sulla destra.

78' - Cambio nella Roma, Pjanic sente dolore alla caviglia e abbandona il terreno di gioco: al suo posto dentro Iturbe.

77' - Gnoukouri sgambetta Ibarbo senza fronzoli, giallo anche per lui.

75' - Gervinho cerca un paio di numeri e poi la passa ad Handanovic con la scusa del cross.

73' - Giallo anche per Ranocchia, stavolta è sicuramente suo. Intervento in netto ritardo su Ibarbo.

71' - Cambio tutto croato per l'Inter: dentro Brozovic e fuori Kovacic. In chiaroscuro la prestazione del mediano.

70' - Palla molto intelligente di Palacio per la corsa di D'Ambrosio leggermente lunga, e il campo finisce.

Correzione: il giallo precedente non era per Ranocchia ma per Juan Jesus, autore del fallo. Era comunque diffidato pure lui.

68' - CALCIA PJANIC!!! Handanovi la lascia lì, Vidic è lestissimo ad anticipare Keita e Ibarbo mettendo in corner! Partita molto divertente in questa fase.

67' - Giallo per Ranocchia per proteste dopo un fallo ai 20 metri. Era diffidato. Punizione pericolosa in zona Pjanic, occhio...

65' - GUARIN CALCIA ADDOSSO A DE SANCTIS, MA PROTESTE DELL'INTER!! Palla per Palacio che finisce giù (comunque fuori area), ma dietro di lui c'è il colombiano che calcia da posizione defilatissima e trova la respinta del portiere!

Ranocchia è impreciso nel rinvio, Pjanic d'esterno serve Nainggolan che col destro incrocia da appena dentro l'area: tiro non angolato ma potente, Handanovic una statua di sale, e la Roma pareggia!!!!

63' - RAAAAAAAAAAAAAAADJAAAAAAAAAAAAAAAAAA NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAINGOLAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNN!!!!!!!!!!!! IL PAREGGIO DELLA ROMA!!! SI ERA ALZATO IL RITMO, GOL MERITATO!!!!!

62' - Salita nettamente l'intensità offensiva della Roma: Ibarbo non è riuscito a saltare Vidic, per l'ennesima volta. Sbaglia troppe volte il primo controllo il colombiano.

61' - Si propone Juan Jesus che chiede una palla filtrante a Palacio, chiude tutto Manolas.

60' - MANOLAS DI TESTA! Incorna malissimo sul corner il greco...

59' - Interessante cross di Gervinho per Ibarbo, chiusura provvidenziale di Vidic a centro area!

58' - FLORENZI TRA LE STELLE!! Pjanic gli serve in area un ottimo pallone, ma la botta del 24 va ben oltre la traversa!

57' - Provvidenziale Juan Jesus! Florenzi aveva cercato la verticalizzazione per mettere Gervinho davanti ad Handanovic, ma il terzino non è cascato nelle finte ed ha bloccato la traiettoria del pallone!

54' - Brozovic stende Holebas, scivolata da dietro che gli costa un giusto giallo.

52' - Primo cambio nella Roma: esce uno spento Totti ed entra Keita. Avanza Pjanic e si passa al 4-3-1-2.

52' - ICARDI NON TROVA LA PORTA! Stupenda palla in verticale di Guarin per il compagno, che salta Yanga M'Biwa e col destro la manda fuori!

51' - Nainggolan la sparacchia in cielo col sinistro, non è il suo piede e si vede.

50' - RISCHIA LA ROMA! Icardi calcia da fuori, serie di deviazioni con l'ultimo tocco di Manolas che la indirizza verso la porta, salva De Sanctis. Il 9 dell'inter però poteva gestir meglio la palla, c'era Brozovic pronto in sovrapposizione.

50' - Yanga M'Biwa non si fa saltare da Icardi in area: voleva andare sul destro l'argentino, ma il francese l'ha contenuto alla grande e gliel'ha impedito.

49' - Buon pallone di Totti che libera al cross Ibarbo, pizzicato in fuorigioco di molto poco.

47' - Florenzi batte una punizione in mezzo troppo sul portiere, la fa sua senza problemi Handanovic.

46' - Finte di corpo continue di Ibarbo che non trova compagni da servire.

21.48 - RIPRENDE IL GIOCO! La Roma muove il primo pallone della ripresa.

21.45 - Ritornano in campo le squadre! Non dovrebbero esserci cambi.

21.36 - Si sta vedendo un'ottima Inter questa sera a San Siro, che si sta meritando il vantaggio arrivato grazie a un super gol di Hernanes da fuori. Il brasiliano è sicuramente uno dei migliori in campo di questo primo tempo probabilmente insieme a Vidic e a Gnoukouri. Roma che ha anche colpito un palo, ma sta giocando ben al di sotto delle proprie potenzialità, lasciando spesso troppo spazio al giovane ivoriano nerazzurro in fase di impostazione. 1-0 è sicuramente il risultato più giusto di questo primo tempo.

21.33 - Le parole di chi per adesso decide la partita, Hernanes: "Per adesso il gol basta, però la Roma nel secondo tempo alzerà ancora il ritmo e dobbiam tornare in campo attenti e cattivi, loro cercheranno il pareggio, noi dovremo esser bravi a cercare il secondo gol".

21.32 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! INTER-ROMA 1-0, DECIDE IL GOL DI HERNANES AL 15'.

45+1' - Sombrero di Gnoukouri a De Rossi, a proposito di personalità...

UN MINUTO DI RECUPERO!!

43' - Bella azione di Hernanes sulla sinistra sull'ottimo lancio di Guarin, cross ancora deviato e ancora preda di De Sanctis.

42' - Palacio in fuorigioco sulla spizzata di testa di Icardi, di quasi due metri.

40' - Sprint di Holebas che lascia lì D'Ambrosio e prende il fondo, cross poi messo in corner da Guarin!

39' - Ambiente un po' nervoso ora per i fischi di Orsato, anche Icardi non è convintissimo delle chiamate dell'arbitro di Schio e protesta spesso.

38' - Icardi fugge a Manolas che lo ferma, forse con un tocco di mano!! Contatto dubbio.

34' - ATTENZIONE!!! Espulso Romeo, collaboratore di Mancini. Tra l'altro Romeo è proprio un ex arbitro. Proteste per un fallo dubbio sulla trequarti.

34' - Sale di colpi ora la Roma, che cerca il gol del pareggio.

31' - Zoppica Florenzi, che ha preso un colpo al tendine d'achille dopo un contrasto con Guarin, comunque involontario.

29' - Cerca il destro da lontano Nainggolan: potente ma totalmente impreciso. Poteva gestir meglio la sfera il belga.

27' - Pjanic in verticale per Gervinho, che però è partito in fuorigioco. Aveva dettato la profondità in ritardo l'ivoriano.

26' - Gioca molto bene in verticale l'Inter: due volte Yanga M'Biwa deve chiudere su ottime idee per Icardi.

25' - Partita di personalità ancora una volta per Gnoukouri, sta orchestrando molto bene la squadra e sta dimostrando di avere enorme potenziale.

23' - HERNANES! Palacio verticalizza in area per il taglio del brasiliano che ostacolato non riesce a calciare bene, palla che finisce sul fondo. Bella l'idea.

23' - Cross di Brozovic deviato che termina subito tra le mani di De Sanctis. Pericolosa l'Inter quando attacca.

21' - Ammonito anche Yanga M'Biwa, fallo su Icardi.

20' - Giallo per Palacio che trattiene Nainggolan, era l'unico modo per fermare la ripartenza. Primo ammonito del match.

19' - PALO!!!!!!!!!!! PALO DI IBARBO!!!!!!!!!!! Totti cerca al centro Gervinho con un cross basso alle spalle della difesa, Ranocchia interviene servendo il colombiano in area, ma il suo sinistro si ferma sul secondo palo con Handanovic immobile!!

18' - Cross di D'Ambrosio innescato ancora da un grandissimo Hernanes, palla leggermente deviata e troppo morbida: De Sanctis la fa sua sul primo palo senza problemi.

Sinistro magistrale, perfetto, dall limite dell'area! Se la sposta sul piede forte e poi da fermo la mette all'angolino alla sinistra di De Sanctis!!! Inter in vantaggio!!!

15' - HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANEEEEEEEEEEEEESSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!! CHE GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!!!!!!!!!!!! INTER IN VANTAGGIO!!!!!!!!

13' - Cross di Holebas direttamente quasi in curva, rimessa dal fondo per l'Inter. Entrambe le squadre pressano molto per evitare che l'avversaria possa ripartire da dietro con il possesso palla.

12' - De Rossi prova una verticalizzazione molto complicata, Handanovic anticipa tutti senza troppi problemi.

10' - Ancora l'ivoriano cerca di sfondare sulla sinistra, ancora una volta il serbo gli chiude la porta in faccia. Primi 10 minuti perfetti di Vidic.

9' - Ottima giocata di Gervinho che al limite dell'area se la prepara per il tiro, murato ancora da Vidic!

8' - Juan Jesus si rifa con un ottimo tackle su Ibarbo. Intanto contatto duro con De Rossi che scalcia il suo compagno di squadra Yanga M'Biwa in pieno volto. Sembra essere già pronto a riprendere il francese.

6' - DE ROSSI! Destro da 25 metri messo fuori da Handanovic, parata non difficilissima.

5' - Cerca lo spunto Ibarbo sulla destra, Juan Jesus non può tenerlo, ma Vidic è puntuale in chiusura.

Una notazione tattica e un aggiornamento: Brozovic gioca sul centro destra del centrocampo, con Guarin a sinistra. Ljajic non è nemmeno in panchina per un problema fisico.

3' - Destro di Brozovic dai 20 metri, palla che va ben oltre la traversa.

2' - D'Ambrosio sbaglia la verticalizzazione per Brozovic, sfuma una buona azione dell'Inter. Si stava muovendo bene Icardi al centro.

1' - Ottima aggressività della Roma già nelle primissime battute.

20.46 - E VIA! SI COMINCIA A SAN SIRO!!! PRIMO PALLONE PER L'INTER!!!!!

20.44 - Lancio della monetina e scambio di gagliardetti e saluti tra i giocatori e i capitani, tutto pronto con le squadre in campo in un Meazza con tantissimi posti vuoti.

20.42 - SQUADRE IN CAMPO A SAN SIRO!

20.38 - Compaiono in fondo al tunnel Inter e Roma! Agli ordini dell'arbitro Orsato.

20.34 - Le squadre sono rientrate negli spogliatoi, a 10 minuti dal fischio d'inizio!

20.32 - Anche Baldissoni ha parlato del futuro della Roma: "Prossima Roma molto diversa? Abbiamo cominciato un lavoro da poco e cerchiamo di migliorare ogni anno, questa stagione alcuni giocatori non sono stati disponibili".

20.30 - Le parole di Fassone sull'incontro con il presidente avvenuto in settimana: "Thohir porta entusiasmo, abbiamo discusso insieme, anche con Ausilio e Mancini, di come costruire la squadra il prossimo anno per essere competitiva, nei parametri che dobbiamo rispettare".

20.25 - Ed ecco i giallorossi mentre si preparano per la sfida.

20.20 - La Roma in campo prima del riscaldamento.

20.15 - Flashback a un'ora fa: ecco l'arrivo dell'Inter a San Siro.

20.10 - Squadre in campo per il riscaldamento, mentre a San Siro gli spalti si cominciano a riempire.

20.05 - Ecco come si schiera invece in campo la Roma, che non mette in campo Keita, Ljajic e anche Iturbe. Nel 4-3-3 mancherà anche Astori in difesa, sostituito da Yanga M'Biwa. Florenzi si abbassa da terzino destro, mentre davanti, insieme a Gervinho e Totti, c'è Ibarbo.

(4-3-3) De Sanctis; Florenzi, Manolas, Yanga M'Biwa, Holebas; Nainggolan, De Rossi, Pjanic; Gervinho, Totti, Ibarbo.

20.00 - Diamo uno sguardo alle formazioni ufficiali, partendo dai padroni di casa, l'Inter di Mancini: fuori Podolski, Kovacic e Shaqiri, tutti in panchina. Dal primo minuto ci si affida a Hernanes dietro a Palacio e Icardi. Confermato Gnoukouri a centrocampo, affiancato da Guarin e da Brozovic. Confermata la difesa.

(4-3-1-2) Handanovic; D'Ambrosio, Vidic, Ranocchia, Juan Jesus; Guarin, Gnoukouri, Brozovic; Hernanes; Palacio, Icardi.

Buonasera da Giorgio Dusi e da Vavel Italia, e benvenuti a questa diretta live di Serie A: dallo stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano, si gioca una sfida ricca di fascino, quella tra Inter e Roma,

squadre che fino a pochi anni fa si dividevano i trofei a livello nazionale, prima dell'avvento della Juventus pigliatutto di Conte. Stasera, in una condizione molto diversa, le due squadre si ri-trovano l'una di fronte all'altra.

Una classica d'alta classifica, almeno fino a qualche stagione fa. Nel post Calciopoli, il meglio del panorama italiano, lotta Scudetto, finali di Coppa, polemiche e scintille, oggi, l'orizzonte, è diverso. L'Inter è in ricostruzione, segue il progetto ideato da Thohir e firma-to da Mancini, vive una stagione deludente, lontano dai prati d'Euro-pa, coronata nel ritorno del tecnico di Jesi, dopo il saluto poco ami-chevole con il rabbioso Mazzarri. La Roma, soffre di vertigini, i propo-siti di inizio anno, seguiti dai proclami del dopo Juve - Roma, sono un ricordo sbiadito, la Roma è lacerata dall'interno, dalla voglia di essere grande, troppo e troppo presto. L'effetto sorpresa della scorsa stagione si è trasformato in peso, aspettativa e ora la Roma è piegata, confusa, sciolta, correnti alterne minano il cammino e il rischio è di vedere ad-dirittura sfumare la Champions. La Lazio è minacciosa, il Napoli rinviene a vele spiegate, San Siro è di colpo tappa determinante.

L'Inter è reduce da quattro punti nelle ultime due uscite, frutto dell'ampia affermazione di Verona e del pari, senza reti, con il Milan. Una buona Inter - 0 gol subiti e una sensazione di compattezza importante - a livello di personalità e di gioco. Nel derby, dopo un primo tempo sottotono, una ripresa all'attacco, per vincere la partita. Manca un pizzico di cattiveria, la concretezza che serve per finalizzare

quanto creato, ma la strada indicata da Mancini - vincere attraverso

il gioco - è indubbiamente giusta, anche se non sempre, fino ad oggi, foriera di risultati.

Per la Roma, invece, dopo il successo di misura sul Napoli, due pareggi, 1-1 a Torino e 1-1 all'Olimpico con l'Atalanta.

Proprio al termine del pari con i nerazzurri lo sfogo di Garcia. Roma subito avanti, poi inerme di fronte all'Atalanta. Pari meritato per gli uomini di Reja, la rabbia del tecnico a fine partitaa testimoniare i problemi di uno spogliatoio in subbuglio. Non a caso,nei giorni seguenti, il tweet di Pallotta a gettare acqua sul fuoco. Il Presidente punta a ricreare un minimo di armonia per non gettare al vento un'annata iniziata sotto altri auspici.

Cambiano i protagonisti rispetto al primo scontro della stagione.

All'Olimpico, 4-2 per la Roma di Garcia. Giallorossi avanti con Gervinho, pari di Ranocchia per gli ospiti. Fuochi d'artificio nella ripresa. Holebas porta subito sul 2-1 i padroni di casa, l'ex Osvaldo zittisce il pubblico, ma nel finale sale in cattedra Pjanic. 3-2 e poi 4-2, dal piazzato, al tramonto della partita. Volti non presenti in questa gara di ritorno, nella Roma Maicon, nell'Inter Dodò, M'Vila e Campagnaro.

A Milano, i precedenti dicono Inter. In 81 incontri, 42 vittorie per i nerazzurri, 25 pareggi e 14 affermazioni giallorosse. Il periodo recente incorona però la Roma, reduce da due successi pesanti, per 3-1 e 3-0. Lo scorso anno doppietta di Totti e sigillo di

Florenzi. L'ultima W dell'Inter è quella del 2010/2011, rocambolesco 5-3 per i padroni di casa. L'Inter prevale anche nel numero dei gol fatti, 151 a 84. Totti ha affrontato i nerazzurri per 46 volte in carriera, e va per la 47esima: ha segnato 12 gol. 3 sono invece quelli di Florenzi.

In conferenza stampa, l'ammissione di Mancini, Hernanes più di

Shaqiri. Lo svizzero intravede la terza panchina consecutiva, dopo

Verona e derby. Coppia d'attacco consueta, con Palacio e Icardi.

Le novità in mediana. Medel è out per squalifica, al rientro Guarin e

Brozovic. Il colombiano è certo del posto in campo, per il croato

ballottaggio con il connazionale Kovacic. Juan Jesus confermato

a sinistra, al centro le due torri, Ranocchia e Vidic, ballottaggio a

destra tra Santon e D'Ambrosio, con il primo leggermente favorito.

Tra i pali Handanovic. Dopo l'ottima stracittadina, Gnoukouri

si pone davanti alla difesa, personalità e freschezza.

Questo l'undici probabile di Mancini:

Nella Roma, Garcia recupera diverse pedine importanti, tanto che l'infermeria conta solo reduci di lunga data.

Maicon, Castan e Strootman, rientri ancora lontani. In campo, Pjanic e Gervinho mostrano progressi e si candidano per l'Inter.

Diversi i dubbi del tecnico francese alla vigilia. Manolas si

prende il centro di una difesa orfana dello squalificato Astori, al suo fianco YangaMbiwa, sugli esterni Holebas, a sinistra, e Torosidis,

a destra. A centrocampo, scalpita Pjanic, l'impressione è che sia volata

con Keita per il centrodestra. De Rossi schermo davanti alla difesa,

Nainggolan sul centrosinistra. Nel tridente offensivo, Garcia punta su

Gervinho, Florenzi dal lato opposto (a meno di un utilizzo alternati-vo dell'azzurro, pronto ad abbassarsi anche nel ruolo di terzino),

Totti o Ljajic al centro.

La gara d'andata fu la seconda sulla panchina nerazzurra, oggi Rober-to Mancini ha alle spalle un girone di lavoro: "Rispetto all'andata siamo migliorati molto, ma è ovvio che la Roma ha fatto un campionato migliore del nostro. Come mai ora gioca Vidic? Perché sta meglio fisicamente. Se resterà? Le vie del mercato sono infinite. Un caso Shaqiri? Non esiste, l'abbiamo comprato a gennaio sicuri che sia un giocatore importante per il futuro. Poi durante una stagione ci sta un calo di forma, mentre qualcun altro sta meglio.

E in questo momento Hernanes merita di giocare. Ma sono convinto

che Shaq il prossimo anno farà grandissime cose. Gnoukouri?

In primis devo fare i complimenti allo staff della Primavera, perché da noi è stato poco. Non sente la pressione e ha enormi margini di

miglioramento fisico e tecnico. Credo che entro fine campionato

debutteranno altri ragazzi. Penso a Camara, che pure aveva esordito

con Mazzarri, a Dimarco e a Ze Turbo".

Si pensa anche al mercato, con un nome sopra a tutti gli altri:

"Anche a Firenze tutti mi chiedevano di Touré. Credo che Thohir

voglia fare una grande squadra, poi le dinamiche di mercato sono

particolari. Perché penso che basti un'estate per ridurre il gap contro

la Juventus? Perché l'Inter non è una squadretta qualsiasi e contro le grandi magari abbiamo perso ma mai sfigurato. Anzi, avremmo

meritato di fare più punti. Battere la Roma, più che per tenere vive

le pochissime chance di Europa, anche perché ormai il sesto posto

non dipende più da noi, servirebbe a capire che il gap con il vertice

non è poi così ampio come farebbe pensare la classifica. Peccato

avere avuto un cal di tensione proprio quando c'erano match più

abbordabili, contro Cesena e Parma. Ora conta fare bene il mercato,

mentre con alcuni giocatori serve tempo per altri si può chiudere nei

momenti più impensabili. E oltre ai parametri zero bisogna prendere

dei giovani magari poco conosciuti ma capaci di esplodere".

Rudi Garcia vuole invece un riscatto da parte dei suoi, dopo un

momento decisamente negativo che sembra continuare: "Entriamo

nell'ultimo rettilineo del campionato, e non c'è più tempo da perdere.

Domani serviranno intensità e fiducia, ne avremo bisogno perchè

affrontare l'Inter è sempre difficile. La parola d'ordine è ritrovare

l'atteggiamento avuto con Cesena, Napoli e Torino. Faremo di tutto per vincere. Sappiamo che in trasferta siamo competitivi e questo ci deve dare fiducia. L'Inter è una squadra con tanti giocatori importanti e di qualità. Con il ritorno di alcuni giocatori abbiamo ritrovato forze importanti; ci saranno delle scelte da fare ma più scelte ci sono e meglio è. Bisogna chiedere ai giocatori, io sono lo stesso e spingo la

mia squadra. Amo i miei giocatori e so che possono fare grandi cose.

La classifica dice che c'è ancora tanto da fare. A me il compito di dar stimoli ai ragazzi”. Il ritorno di Balzaretti: "E’ stato molto positivo. Ha fatto bene allo spogliatoio: il suo è un atteggiamento positivo che mi piace”.

Anche il francese parla poi di mercato: "Non serve a nulla, mettiamo

tutta la nostra concentrazione sulla partita che arriva e sul finale di

stagione, poi ci sarà tempo per i bilanci, non voglia si perda neanche

l'1% di concentrazione. Da quando c'è Pallotta noi abbiamo ambizio-ni e questo è il motivo per cui sono qua. Lavoriamo per migliorare il club, la rosa e fare meglio di stagione in stagione. Sono contento di avere a disposizione più gente perché la Roma ne beneficia sul piano

psicologico". Infine su Iturbe e i fischi dell'Olimpico "Ci ho parlato

dicendogli che è stato il migliore in campo nelle gare precedenti.

Ci sta di sbagliare una gara ma lui non deve perdere la fiducia,

è un giocatore importante e sta migliorando tanto".