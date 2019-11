Diretta Udinese - Milan in risultato partita di Serie A (2-1)

Da Alessandro Cicchitti è tutto per questa sera. A risentirci con il meglio della Serie A e del grande calcio su VAVEL Italia.

20.20 E questo è il gol di Pazzini che non è servito a nulla per il Milan. Per il Pazzo è invece il secondo gol in campionato, il primo su azione.

20.17 Questo, il gol che ha permesso all'Udinese di mettere la freccia e di portarsi sul 2-0! Badu!

20.15 Ecco il gol che ha spostato gli equilibri al Friuli: Giampiero Pinzi! 1-0 e

20.13 A meno di clamorosi ribaltoni il Milan non riuscirà ad agganciare il treno che porta all'Europa League. Per questo il futuro di Inzaghi è sempre più cupo ed incerto, proprio come quello di un Milan che distratto dalle moltissime voci sul futuro societario appare sempre più lontano dal tornare la squadra che era un tempo.

20.02 Nel Milan, invece sono pochissime le note liete dopo la trasferta nel capoluogo Friulano. Poche, pochissime le occasioni create dai rossoneri che hanno ballato anche in difesa. Di Natale e soci hanno surclassato il Milan sin dai primi minuti, mettendo in difficoltà la retroguradia di Inzaghi, più volte salvata da Diego Lopez e Mexes.

20.00 Oggi si è vista un Udinese superiore ai rossoneri sia sul piano del gioco, che dell'intensità. I ragazzi di Stramaccioni hanno combattuto su ogni pallone dal primo all'ultimo minuto, meritando una vittoria che li avvicina moltissimo alla salvezza matematica.

19.55 Grande vittoria per l'Udinese di Stramaccioni che insieme a Stankovic e ai suoi ragazzi si abbracciano in mezzo al campo. Molto brutta, invece la prestazione del Milan che ora può dire definitivamente addio all'Europa League.

93' Non c'è più tempo per il Milan. Triplice fischio al Friuli! L'Udinese batte meritatamente il Milan per 2-1 grazie alle reti di Pinzi e Badu. A nulla è servito il gol, nei minuti finali di Pazzini per i rossoneri!

92' Destro commette fallo al limite dell'area, sul gladiatore Allan.

90' Concessi tre minuti di recupero! Ultime speranze per il Milan.

Il gol è nato da un calcio d'angolo, il primo, che il Milan aveva appena battuto. L'azione è proseguita dall'altra parte e dal cross successivo Pazzini ha insaccato il gol del 2-1

All'improvviso il Milan che non aveva mai calciato in porta, ha trovato il gol che ridà speranza a questo finale di partita. Pazzini di testa ha trovato l'angolino basso dove Karnezis non poteva arrivare.

88' GGGGGGGGGGOOOOOL PAZZINI! PAZZINI ACCORCIA LE DISTANZE! 2-1

83' Il gol del 2-0 ha smorzato definitivamente le speranze del Milan, che non ha mai calciato in porta ne in questo secondo tempo, ne nella prima frazione di gioco.

83' Esce Guilherme nell'Udinese. Al suo posto è entrato il greco Panagiotis Kone.

79' Udinese che sta dominando in lungo ed in largo su questo brutto, brutto Milan. I ragazzi di Strama sono in totale controllo del match, che ora provano a gestire con un possesso palla prolungato.

Era appena entrato Destro per Bonaventura per provare a pareggiarla, e invece l'Udinese ha raddoppiato immediatamente con Badu. Nasce tutto da Di Natale la cui conclusione viene respinta da Diego Lopez; sul pallone si avventa Guilherme che resta lucido, vede l'inserimento di Badu e lo serve. Per il Ganese poi è un gioco da ragazzi insaccare il pallone sul primo palo.

74' GGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOLLLLL BADU! BADU FIRMA IL 2-0 PER L'UDINESE!

71' Mexes chiude sul secondo palo il tentativo al volo di Widmer direttamente da una punizione di Totò Di Natale.

68' Thereau, solo in area, manca il pallone di testa, ma il gioco era fermo per fuorigioco.

63' Menez viene fermato perfettamente da Allan al limite dell'area di rigore. Nel frattempo c'è un cambio nel Milan: fuori uno spento Suso, e dentro Alessio Cerci.

61' Reazione del Milan con Menez bloccato due volte dalla retroguardia friulana e Abate, il cui cross finisce dritto tra le braccia di Karnezis.

59' Sugli sviluppi dell'ennesimo calcio d'angolo, la difesa milanista ha lasciato colpevolmente libero Pinzi che dal limite dell'area ha avuto il tempo di stoppare, controllare e calciare in porta, la dove Diego lopez non poteva arrivare. Vantaggio meritato per l'Udinese. 1-0

58' GOOOOOOOOOOOLLLL! VANTAGGIO DELL'UDINESE! PINZI!

54' Primo cambio nell'Udinese: Esce Geijo, al suo posto fa il suo ingresso in campo il Francese Cyril Thereau.

52' Prova Di Natale, ma il pallone termina di poco oltre la porta difesa da Diego Lopez.

51' Gioco molto spezzettato, con molti falli in queste prime battute della ripresa.

50' Van Ginkel dal limite prova il tiro a giro, ma la palla si alza oltre la traversa.

49' è sempre l'Udinese ad attaccare un Milan ancora impacciato e poco disinvolto.

46' C'è stato un cambio all'intervallo nel Milan: Rami è entrato al posto di Paletta rimasto infortunato dopo una botta ricevuta nel primo tempo.

46' Partito il secondo tempo di Udinese-Milan!

19.01 Stanno tornando in campo le due squadre. Il secondo tempo di Udinese-Milan sta per iniziare!

46' Termina qui il primo tempo al Friuli. Punteggio di 0-0 tra Udiense e Milan. Risultato che va davvero stretto all'Udinese che ha creato diverse occasioni, senza riuscire però a concretizzarle. Molto male il primo tempo del Milan che si è solo difeso.

45' Gol annullato ad Antonelli che ha spinto il suo avversario prima di calciare indisturbato in porta. Il gioco era comunque già fermo nel momento del tiro del terzino ex Genoa.

45' Concesso un minuto di recupero da Damato.

44' Gran botta di Guilherme che termina di pochissimo sopra l'incrocio dei pali. Milan in sofferenza.

41' Widmer pericolosissimo dagli sviluppi di un corner. Colpo di testa del giovane terzino svizzero, che finisce fuori davvero di poco.

40' Ora piovono i cartellini gialli: ammonito anche Pazzini, per un fallo a centrocampo su Badu.

38' Ammonito anche Pinzi per un fallo tattico su Suso che stava fuggendo via sulla destra.

36' Problemi ad un ginocchio per Paletta, dopo uno scontro di gioco con Pinzi.

35' Conclusione di Van Ginkel, con il pallone che però si è alzato di parecchi metri oltre la traversa.

33' Svetta Badu, ma il suo colpo di testa termna a lato. Milan in difficoltà.

32' Grande giocata di Totò Di Natale, che di prima lancia sulla fascia Widmer, chiuso in calcio d'angolo.

31' Ancora scintille per l'ennesimo fallo di Pinzi su Pazzini.

30' Sciltille in campo tra Menez e Allan che poi se la prende anche con Damato reo di aver fischiato un fallo sullo stesso Menez.

28' Domizzi, primo ammonito del match per un fallo su Pazzini, bravo nella difesa della palla.

27' Bravissimo Paletta nel contenere Di Natale, che non è riuscito a trovare lo spazio per la conclsuione in porta.

25' Molti errori e molta confusione in campo, soprattutto nel Milan sin ora molto deludente.

23' Provvidenziale diagonale di Abate su Di Natale, che era pronto a ricevere l'assist di Geijo.

21' Cross avvolgente, ma troppo su Karnezis di Abate. Nessun problema per il portiere Greco.

19' Innescato Di Natale dal lancio di Badu. L'attaccante napoletano però è stato bloccato per fuorigioco.

17' Mexes salva tutto, anticipando Geijo appostato alle sue spalle.

14' Guilherme ha provato la conclusione da metà campo, ma il pallone è terminato largo sul fondo.

10' Doppia conclusione dell'Udinese: prima Geijo, poi Pinzi, entrambi smorzati dai difensori di Inzaghi.

8' Brutto fallo di Pinzi su Pazzini, che genera le proteste dei rossoneri.

4' Udinese padrona del match. Ancora un errore di Antonelli, che poi recupera, spazzando in calcio d'angolo.

3' Ancora Udinese pericolosissimo! Contropiede innescato dal recupero palla di Totò Di Natale che ha servito Geijo, la cui conclusione si è rivelata però debole e sbilenca.

2' Ancora l'Udiense che resta in pressione offensiva. Il Milan è rimasto sorpreso dall'avvio aggressivo dei ragazzi di Strama.

1' Partenza sprint dell'Udinese! Subito Di Natale al tiro, ma Diego Lopez è attento e disinnesca il bolide.

17.59 Squadre in campo. L'Udinese disputerà il match con una maglia speciale, dettata da ragioni di sponsor. Il Milan invece, sarà con la maglia giallo fluo, la terza maglia in onore del Brasile.

17.55 Tutto pronto al Friuli. Sta per iniziare la 32^ giornata di Serie A: in campo Udinese vs Milan!

17.45 Squadre che stanno ultimando il riscaldamento sul terreno del Friuli. Sale l'attesa per il match che avrà il suo inizio alle 18.00

17.40 Dall'altra parte, Di Natale, fermo ad 11 gol in campionato, va a caccia dei 205 gol di Baggio in Serie A. In settimana si è parlato molto del futuro di Totò che probabilmente andrà via da Udine dopo undici magiche stagioni. Possibile destinazione MLS per Totò, attratto dal calcio a stelle e striscie.

17.35 Nel match d'andata, giocato a San Siro, il Milan riuscì ad imporsi 2-0 grazie ad una doppietta di Menez, oggi a caccia del gol numero 17 in campionato.

17.30 Anche l'Udinese però non sta passando di certo un buon momento: la squadra di Stamaccioni non vince dall'8 marzo con il Torino e nelle ultime uscite casalinghe ha fatto molta fatica, lasciando per strada importanti punti salvezza.

17.25 Dopo il Derby incolore il Milan prova a ripartire su un campo storicamente ostico come il Friuli, dove la scorsa stagione sotto la guida di Seedrof perse 1-0 con il gol del solito Di Natale.

17.15 Tante novità nelle due formazioni titolari: Nell'Udinese Stramaccioni decide di lanciare Geijo, lasciando almeno inizialmente in panchina Thereau. Inzaghi invece, lascia ancora fuori la coppia Cerci-Destro, che saranno rimpiazzati da Suso e Pazzini.

Milan: (4-3-3): Diego Lopez; Abate, Mexes, Paletta, Antonelli; Van Ginkel, de Jong, Bonaventura; Suso, Pazzini, Menez.

17.10 Questo invece, l'undici scelto da Pippo Inzaghi per il suo Milan:

Udinese: (4-3-1-2): Karnezis; Widmer, Danilo, Domizzi, Piris; Pinzi, Allan, Guilherme; Badu; Geijo, Di Natale.

17.05 Già ufficiali le formazioni delle due squadre. Partiamo dai padroni di casa dell'Udinese:

17.00 Buonasera a tutti da Alessandro Chicchitti e da Vavel Italia, e benvenuti a questa diretta live di Serie A, Udinese-Milan, gara valida per la trentaduesima giornata. In seguito al pareggio nel derby, alla squadra di Filippo Inzaghi sono rimaste delle velleità europee o poco più. Infatti, i rossoneri si trovano a sei punti dal sesto posto in classifica. Il Milan però potrebbe approfittare del calendario piuttosto favorevole.L'Udinese si presenta a questo match dopo l'uno a uno ottenuto sul campo del Chievo e si trova al quindicesimo posto, con trentacinque punti in classifica.

La squadra di Stramaccioni, assieme alle squadre di Inzaghi, sta vivendo una delle stagioni più anomale degli ultimi anni. Per questo la sfida con il Milan potrebbe terminare senza vincitori né vinti.L'Udinese non vince da sei partite di campionato e vanta un buon andamento in casa; il Milan, invece, non perde da quattro partite e fuori casa ha ottenuto tre vittorie, otto pareggi e quattro sconfitte. Davanti il tridente rossonero sarà composto da Pazzini, Destro e Menez. L’ex doriano agirà probabilmente come terminale della manovra. Fischio d’inizio alle 18.00, stadio Friuli di Udine. Arbitrerà il signor Antonio Damato della sezione di Barletta.

Inzaghi: "Fondamentale vincere per l'Europa"- Pippo Inzaghi in conferenza stampa: "Mi sento fortunato a essere milanista, là ci siamo arrivati tante volte e tante volte abbiamo alzato la coppa. Per il resto, è solo uno stimolo, affinché il Milan torni a calcare i palcoscenici europei: sono sicuro che ce la faremo. Sono contento che ci siano tre italiane nelle semifinali, il nostro calcio ne esce rivalutato. La gara di Udine è molto importante, come tutte le altre in questo periodo. Dobbiamo avere continuità di rendimento e ultimamente stiamo facendo bene. Mi auguro di comandare il gioco al Friuli, ottenere i tre punti sarebbe molto importante per classifica e moralUn Milan senza Berlusconi? Non è di mia pertinenza, ma credo che nessuno vede un Milan senza di lui perché Berlusconi ha fatto grande il Milan e l'ha reso una delle squadre più forti e vincenti al mondo.e dichiarazioni dell'agente di Destro non le commento perché già Mattia ha chiarito il suo pensiero e a me interessa quello che pensa il giocatore"

Stramaccioni: "Il mio futuro? Sarà la società a decidere"- Andrea Stramaccioni in conferenza stampa "Sono sempre molto concentrato sul mio lavoro. Sto dando il massimo da inizio stagione. L'obiettivo della salvezza lo stiamo centrando, senza avere mai rischiato veramente. Purtroppo abbiamo alternato prestazioni positive e negative. Questa settimana ho parlato a lungo del mio presidente, quindi è giusto che sia lui a pronunciarsi sul mio futuro. Queste sono gare che possono farti tirare fuori quel qualcosa in più - afferma - Sarà una partita difficile, ma vogliamo interpretarla nel migliore dei modi. Da un punto di vista qualitativo loro ci sono superiori - continua il tecnico - ma noi dobbiamo mettere in campo quelle caratteristiche che colmino il gap. Servirà, quindi, una squadra compatta e difficile da affrontare. Questi sono gli ingredienti per una partita competitivamente valida, e allora sarà un match aperto ad ogni risultato. Non dovremo mai avere un atteggiamento solamente difensivo, ma sempre pronti a sfruttare ogni loro minima distrazione, per tornare a fare risultato, che contro alcune grandi squadre non ci è mancato".

Sono 22 i convocati di mister Stramaccioni per la sfida di domani alle 18.00 allo stadio Friuli contro il Milan, così come riportato dal sito ufficiale bianconero, udinese.it: PORTIERI:Karnezis, Meret, Scuffet.DIFENSORI:Bubnjic, Danilo, Domizzi, Gabriel Silva, Pasquale, Piris, Widmer.CENTROCAMPISTI:Allan, Badu, Guilherme, Hallberg, Kone, Pinzi. ATTACCANTI:Aguirre, Di Natale, Geijo, Perica, Thereau, Zapata.

Il Milan ha comunicato la lista dei convocati per l'impoegno di oggi alle 18, contro l'Udinese. 23 i giocatori chiamati da Inzaghi, ecco l'elenco completo: Abbiati, Diego Lopez, Donnarumma, Abate, Antonelli, Bocchetti, Bonera, De Sciglio, Mexes, Paletta, Rami, Zaccardo, Zapata, Bonaventura, De Jong, Poli, Suso, Van Ginkel, Cerci, Destro, Honda, Menez, Pazzini

Tra i convocati c’è anche Domizzi, rientro importante per mister Stramaccioni. Non ce la fanno invece Evangelista e Perica, mentre sarà assente per squalifica Bruno Fernandes. A centrocampo però rientra Guilherme da titolare insieme a Pinzi e Allan, e dopo il pari con Chievo lo stesso Antonio Di Natale dovrebbe tornare dal primo minuti. Kone affiancherà Thereau dietro il numero dieci napoletano. Assenti per infortunio Heurtaux e Wague, il primo per uno stiramento, mentre il secondo per un problema al flessore

In porta come al solito ci sarà Diego Lopez, con Mexes sicuro del posto al centro della difesa. Accanto al francese non ci sarà certamente Alex, che non è stato convocato in via precauzionale, ma con ogni probabilità verrà affiancato dal connazionale Rami che sembra essere in vantaggio su Paletta. A completare il reparto, i 'soliti' Abate sulla destra e Antonelli sulla sinistra. A centrocampo ancora spazio a Van Ginkel, De Jong e Bonaventura, con Poli pronto a prendere un posto. In avanti è duello tra Suso e Honda, in terza fila Cerci. Destro e Menez dovrebbero comporre il resto del tridente. Pazzini alternativa da non scartare perché provato durante la settimana.

Si tratta dell’ottantesimo incontro nella massima serie, il bilancio premia i rossoneri con 36 vittorie contro le 13 dei bianconeri, mentre sono 30 i pareggi. La formazione di casa ha perso solo una delle ultime sei sfide tra le mura amiche contro il Milan, addirittura vincendone quattro. Il pareggio inoltre non esce da ben sei partire tra Udinese e Milan, l’andata finì 2-0 per gli uomini di Inzaghi con doppietta di Jeremy Menez. I rossoneri sono una delle vittime preferite di Antonio Di Natale, fino ad ora ben 13 gol segnati ai lombardi. Il Milan è reduce da due pari e due vittorie negli ultimi quattro turni, l’Udinese invece non riesce a vincere da sei giornate. L’ultimo successo esterno per i rossoneri risale al 2011-2012, 2-1 con gol di Di Natale, Maxi López ed El Shaarawy

Panchina numero 100 in carriera professionistica per Andrea Stramaccioni, finora alla guida di Inter ed Udinese. Il tecnico bianconero, infatti, somma finora 78 gettoni in serie A, 7 in coppa Italia e 14 nelle coppe europee, con bilancio di 41 vittorie, 23 pareggi e 35 sconfitte. L'esordio assoluto è datato 1 aprile 2012, Inter-Genoa 5-4, in serie A. Due giocatori dell'Udinese, Allan e Badu, entrambi al traguardo delle 100 presenze in serie A, ambedue sempre con la maglia bianconera. Il brasiliano ha debuttato il 2 settembre 2012 in Udinese-Juventus 1-4, il ghanese in Fiorentina-Udinese 4-1 del 28 marzo 2010. Milan in salute in questo finale di stagione: nelle ultime 9 giornate di campionato i rossoneri hanno perso una sola volta, 1-2 a Firenze lo scorso 16 marzo; nel mezzo si contano 3 successi milanisti e 5 pareggi.

L'Udinese scenderà in campo contro il Milan con una versione speciale della maglia casalinga della squadra friulana. La divisa sarà divisa a metà. Da una parte ci saranno i tradizionali colori bianconeri mentre l'altra metà avrà i colori sociali della Asd Pallamano Rovereto Vallagarina, ovvero rossoblù.