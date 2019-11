Genoa - Cesena, le probabili formazioni

Partita da ultima spiaggia per Genoa e Cesena. Entrambe le squadre, che scenderanno in campo alle 15.00, si giochiano le ultime chance di centrare gli obiettivi stagionali. Il grifone ha assoluto bisogno dei 3 punti per provare a continuare a sognare l'Europa League, mentre la squadra di Mimmo Di Carlo ha l'ultima occasione per aggrapparsi ancora al sogno salvezza.

Il Genoa arriva alla sfida con la squadra romagnola dopo la sconfitta di Palermo, che tanto ha fatto infuriare Gasperini, soprattutto per l'atteggiamento alquanto passivo della squadra nella seconda frazione di gara. Strepitoso come sempre Iago Falque, uomo in più del grifone in questo momento della stagione. Leggermente in calo Perotti e soprattutto Niang, che dopo un buon inizio non è più riuscito ad incidere. Il Cesena torna a Genova, dopo aver fermato la Sampdoria sullo 0-0 nella scorsa giornata di Campionato. La squadra di Mimmo Di Carlo si era difesa a denti stretti, provando poi nel finale a colpire in contropiede, ma il punto guadagnato ha fatto bene al morale della squadra, che oggi tenterà il tutto per tutto.

Gasperini ritrova Perin tra i pali, ma occhio comunque a Lamanna, mentre la linea difensiva a 3 sarà composta da Roncaglia, Burdisso e De Maio. Il centrocampo a 4 sarà invece composto dal rientrante Bertolacci, coadiuvato dal compagno di merende Rincon, mentre sugli esterni dovrebbero esserci Edenilson e la sorpresa Marchese. In attacco spazio a Iago Falque e Perotti, che giocheranno larghi sugli esterni, con molta libertà di svariare su tutto il fronte d'attacco, mentre la prima punta sarà ancora una volta Pavoletti. Che fine ha fatto Marco Borriello? L'ex Roma si è rivelato un vero e proprio flop di mercato.

Di Carlo si gioca tutte le sue carte migliori, prendere i 3 punti oggi darebbe un senso al finale di campionato. L'ex allenatore di Chievo e Samp tra le tante, si affiderà al 4-3-1-2 e all'esperienza di Agliardi, con la linea di difesa composta da Volta, Kranijc, Capelli e Lucchini. A centrocampo spazio a Ze Eduardo, Carbonero e all'esperienza di capitan Cascione, mentre sarà assente Mudingay, squalificato. Alle spalle della coppia Succi-Defrel ci sarà l'estro e l'esperienza di Franco Brienza.

Le probabili formazioni

Genoa (3-4-3) - Perin, Roncaglia, Burdisso, De Maio, Edenilson, Rincon, Bertolacci, Marchese, Iago Falque, Perotti, Pavoletti.

Cesena (4-3-1-2) - Agliardi, Volta, Kranijc, Capelli, Lucchini, Ze Eduardo, Cascione, Carbonero, Brienza, Succi, Defrel