Sampdoria - H. Verona 1-1: occasione sprecata dai blucerchiati

Finisce in parità una partita che è stata aperta dal primo all'ultimo secondo e che ha regalato occasioni continue. Il risultato è assolutamente giusto anche se i blucerchiati potevano approfittare meglio delle chances avute. Decisiva l'espulsione ad inizio secondo tempo di Acquah per doppia ammonizione. Il match si è animato più nella ripresa che nella prima frazione di gioco. Per Mihajlovic è un'altra occasione persa per allungare in classifica, anche se grazie ai risultati delle dirette contendenti il 5° posto è salvo. Mandorlini può ritenersi soddisfatto della prestazione dei suoi, che hanno ancora una volta dimostrato di non aver staccato la spina e quindi di voler dare il massimo fino al termine della stagione. Ma andiamo a vedere le emozioni che ci hanno regalato questi 90 minuti.

La prima azione pericolosa arriva dopo 20 minuti con Okaka che non sfrutta al meglio un perfetto tiro - cross di Muriel. Poco dopo il colombiano tira ad incrociare su assist di Correa ma la sua conclusione esce di poco fuori. Al 43' Okaka prova a sorprendere Gollini su cross di Regini ma il portiere gialloblù si fa trovare pronto. Partita aperta ma con poche occasioni e quindi il risultato alla fine del primo tempo non può che essere quello di 0-0.

Nella ripresa inizia bene la Samp con un tiro di Duncan da fuori che esce di poco. Al 55' azione di prima dei blucerchiati con conclusione di Eto'o completamente sballata. Dopo un minuto viene espulso per doppia ammonizione Acquah. H. Verona che può colpire in contropiede con Brivio che servito da Toni lascia partire un sinistro sul quale Viviano risponde in calcio d'angolo. Sull'azione seguente parte in contropiede Muriel che serve De Silvestri, il quale anticipa in scivolata l'estremo difensore avversario facendo terminare il pallone in rete per il vantaggio Samp. Neanche il tempo di gioire che ecco il pareggio veronese: Nico Lopez serve in area Toni che deposita in rete.

Al 72' Obiang prova il tiro a giro ma la palla non scende abbastanza. Al 79' Toni prova la girata su cross di Pisano ma trova la pronta risposta di Viviano. All'87' Eto'o prova un destro decentrato, ma Gollini ci arriva. Nei minuti di recupero ancora il camerunense serve Bergessio che scarica su Duncan che però calcia centralmente. Verona pericoloso con Campanharo ma la sua conclusione finisce fuori. Al triplice fischio è 1-1.