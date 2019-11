Live Milan - Genoa in risultato partita Serie A (1-3)

Cala il sipario a San Siro. il Genoa vince meritatamente per 3-1, Milan mai in partita che dovrebbe ringraziare Diego Lopez per aver evitato l'imbarcata. Genoa doppiamente in vantaggio con il gran goal di Bertolacci prima e la conclusione di Tino Costa deviata da Niang. Per i rossoneri aveva riaperto la gara Mexes, non abbastanza per permettere ad Inzaghi di sorridere. Inzaghi rischia l'esonero,sarebbe già pronto Brocchi..per questa sera è tutto, Radice Arianna e tutta la redazione Vavel Italia vi augura una serena buona notte.

Nell'extratime del secondo tempo la pietra tombale: rigore di Iago e 3-1. Genoa a quota 50, Milan che rimane a 43 in decima posizione.

47' IAGO FALQUE' SPIAZZA DIEGO LOPEZ, 1-3 PARTITA CHIUSA..

46' RIGORE PER IL GENOA, MEXES STENDE IN AREA LESTIENNE

45' giallo anche per Abate e anche lui salterà il Napoli

45' saranno solamente 3 minuti di recupero

44' Milan guadagna metri

42' FENOMENALE DIEGO LOPEZ, DOPPIA PARATA STRAORDINARIA PER IL PORTIERE SPAGNOLO (Sulla conclusione di Lestienne )

86' Mexes esce temporaneamente dal campo per farsi medicare il sopracciglio sanguinante

85' Niang, lascia il campo. Al suo posto Boriello.

83' Traversone in area di de Jong, Perin para

81' Inzaghi gioca il tutto per tutto inserendo Destro al posto di De Sciglio.

80' Gasperini inserisce Lestienne al posto di Bergdich.

79 cartellino Giallo Iago Falqué

77' Riguardiamo il non fallo di Menez

75' Ora si fa ancora più dura per il Milan

73' ESPULSO MENEZ, PER DOPPIO GIALLO...PECCATO CHE IL FALLO SU EDNILSON LO AVEVA COMMESSO MEXES..ERRORACCIO DELL'ARBITRO

72' - Tiro di Kucka sul primo palo, Diego Lopez che salva

70' La Curva Sud ha abbanonato il proprio settore...e anche Adriano galliani se ne andato

L'eurogol di Mexes

66': IL MILAN ACCORCIA CON MEXES, CHE FANTASTICO GOAL: GRAN BOTTA DEL DIFENSORE FRANCESE, TRAVERSA E POI PALLA IN RETE.... PERIN NON PUO' FARCI NULLA..PARTITA RIAPERTA

Il goal del Genoa

62' Cross di Cerci per Bonaventura, tutto facile per Perin

61' La Curva Sud canta : "Vogliamo la primavera"..

59' Niang pescato in fuorigioco

58' Entra Kucka, esce l'autore del gol Tino Costa

58' Niang prova la conclusione personale ,palla in angolo

57' Sugli sviluppi del calcio d'angolo colpo di testa centrale di de Jong parato facilmente da Perin

55' Tiro di Menez deviato, corner per il Milan

53' esce Honda, fra i fischi, lascia il campo. Al suo posto Pazzini.

51' Giallo anche per Tino Costa, costretto al fallo da Van Ginkel

50' Cartellino Giallo Philippe Mexes, anche lui salterà il Napoli

49' retifichiamo: gol di Niang, ultimo tocco del francese

48' GOOOAL DEL GENOA, 0-2 RETE DI TINO COSTA: BRAVISSIMO IAGO FALQUE CHE SE NE VA SULLA DESTRA, CROSSA E TINO COSTA INFILA DIEGO LOPEZ

47' Izzo in difficoltà, calcio d'angolo

47' Bonaventura, l'unico che sta provando a fare qualcosa, viene messo giù, punizione

45' Inizia il secondo tempo, palla giocata dai rossoneri

21:43 -Dopo il fischio del direttore della gara la Curva Sud ha cantato "Fuori dai .., oh Galliani fuori dai .."

Finisce il primo tempo , Il Genoa è in vantaggio (0-1) grazie ad un gol davvero bello di Bertolacci. Milan inguardabile e fischiato sonoramente dai propri tifosi, dura contestazione a San Siro... Rossoblu meritatamente avanti

44' Giallo per Burdisso, calcio di punizione per il Milan

43'La Curva Sud che continua nella contestazione.

Il goal del centrocampista genoano

41' Genoa nuovamente vicino al gol con Iago Falque :conclusione fuori di poco

39' Abate stende Niang, calcio di punizione per il Genoa

36' GOOOOOOOL DEL GENOA, BERTOLACCI DA METACAMPO FA TUTTO DA SOL, NE SALTA DUE, A TU PER TU CON DIEGO LOPEZ NON SBAGLIA..I ROSSOBLU SONO MERITATAMENTE IN VANTAGGIO, MILAN INESISTENTE

34' Tiro di Menez che finisce altissimo

33' Cerci parte dalla destra, rientra sul sinistro, Perin sorpreso si rifugia in corner

32' In 30 minuti ill Milan non ha creato un'azione degna di cronaca

28' Giallo per Menez che salterà la partita con il Napoli

27' Giallo per Edenilson, brutto fallo su Rami

22' Altro errore del Milan, ancora una volta i rossoblu recuperano in 4 contro un,mao non riescono ad approffitarne

21' Bertolacci va allla conclusione, palla che non si abbassa

18' Cross di Bonaventura , deviazione di testa di Cerci e presa di Perin, la prima della sua partita.

18' La Curva Sud interrompe il silenzio:"tirate fuori i ..." I rossoneri non pervenuti in campo

17' Il gioco riprende

16' Scontro durissimo tra Menez e Bertolacci

16' Honda prova la conclusione,viene deviata, prio corner per i rossoneri

14' MIRACOLO DIEGO LOPEZ: Abate sbaglia il passaggio, il Genoa intercetta e scatta in contropiede...Niang calcia, ma il portiere rossonero ci mette una pezza

13' Il Milan prova farsi vedere n attacco

11 Cerci in fuorigioco,ma non lo era.

9' Fallo di Mexes, calcio di punizione per il Genoa

6' Fallo di Menez

5' C'è solo una squadra in campo in questo momento: il Genoa

4' Fallo in attacco di Cerci

4' Pressing molto alto dei rossoblu

3' Atro corner per gli ospiti

2' Milan non pervenuto in campo: ancora una volta il Genoa, questa volta con Bergdich, va al tiro, Diego lopez para

1' Corner Genoa,Diego Lopez esce e fa sua la palla

1' 45 secondi e Bertolacci prova la conclusione, ma Diego Lopez attento mette in angolo

1' Inizia il match, è del Genoa il primo pallonee

20:44 Milan e Genoa fano il loro ingresso in campo

20:40 Adriano Galliani è stato intervistato da Sky Sport nel prepartita di Milan-Genoa. Sulla cessione societaria: "Speriamo di giocare una buona partita, le mie energie sono concentrate sul campo di gioco".Sul ritiro: "Milanello non è una prigione, sono stati in ritiro, si sono allenati bene, non ci sono mugugni. Non è successo niente di traumatico. Speriamo che facciano vedere in campo tutte le buone intenzioni mostrate in allenamento e a parole"".Su Berlusconi e sulla cessione: "Sono con Berlusconi da 35 anni, sapete quello che penso di lui. Ci sono patti di riservatezza con le trattative in corso, posso parlare solo di campo. Qualsiasi decisione verrà presa da Berlusconi sarà per il bene del Milan stessa. Il presidente ha nel cuore il Milan, oggi abbiamo parlato due volte, abbiamo parlato di calcio come grandi appassionati".

20:39 Le squadre sono nel tunnel

20:25 La partita di andata giocata a Marassi e terminata con il successo dei liguri per 1-0 rappresenta l’unico precedente tecnico ufficiale tra Filippo Inzaghi ed il Genoa. Da giocatore, Inzaghi non ha mai incrociato i rossoblu. Nei 12 precedenti ufficiali tra Gian Piero Gasperini ed il Milan, invece, il bilancio vede 3 successi del coach rossoblu, tutti in casa, 3 pareggi e 6 affermazioni rossonere. Ricordiamo che Gian Piero Gasperini ha debuttato in Serie A proprio contro il Milan: 0-3 del suo Genoa a Marassi, il 26 agosto 2007

20:22 Bee Taechaubol ha fatto il suo ingresso ad Arcore. Il broker thailandese è arrivato intorno alle 18.53, poco in anticipo rispetto alle ultime indicazioni, che lo volevano a Villa San Martino alle 19..Mr Bee e Berlusconi dovrebbero vedere la partita insieme

20:20 Christian Abbiati ha parlato ai microfoni di Milan Channel. Ecco le sue parole: "Dobbiamo mettere tutto in campo e mettere da parte paure e timori. Dobbiamo dare il massimo, così potremo trovare un buon risultato e un'ottima prestazione. Il Genoa sta bene fisicamente, sta facendo un bel campionato. Le parole adesso non servono a niente, servono grinta, tenacia e grinta. Oggi va dato tutto, come in tutte le partite"

20:15 Sono 46 le sfide in campionato disputate a San Siro tra i due club in serie A con 29 vittorie per i rossoneri 13 pareggi e 4 vittorie per il Genoa. È interessante notare che l’ultimo successo del Genoa a San Siro risale alla stagione 1957/1958, quando la squadra ligure si impose con un sonoro 5 a 1. L’anno scorso, invece, la partita terminò 1 a 1 (reti di Kakà e Gilardino). Un altro dato curioso è che il risultato più frequente è sull’1 a o per i rossonero, capitato 9 volte negli ultimi 14 anni.

20:10 La squadra di Inzaghi è in campo per il riscaldamento finale

20:02 il Milan si prepara a scendere in campo questa sera contro il Genoa che a quota 47 punti al momento è nona, con 4 punti in più rispetto al Milan e solo due punti dalla Fiorentina, che occupa l’ultima posizione utile per accedere in Europa. I rossoblu, ottavi in classifica, nelle ultime due trasferte sono usciti sconfitti con Juventus e Palermo; in precedenza avevano pareggiato ad Empoli.

20:00 Le formazioni ufficiali di Milan-Genoa, tra poco in campo a San Siro:



MILAN: Diego Lopez; Abate, Rami, Mexes, De Sciglio; Van Ginkel, De Jong, Bonaventura; Honda, Cerci, Menez. A disposizione: Abbiati, Donnarumma (99), Albertazzi, Bocchetti, Bonera, Zaccardo, Zapata, Poli, Muntari, Pazzini, Destro, Di Molfetta (35).Allenatore: Filippo Inzaghi



GENOA: Perin; Roncaglia, Burdisso, Izzo; Edenilson, Rincon, Bertolacci, Bergdich; Tino Costa, Niang, Iago. A disposizione: Lamanna, Sommariva, Tambè, De Maio, Marchese, Lestienne, Pavoletti, Borrello, Kucka, Madragora, Laxalt. Allenatore: Gian Piero Gasperini

19:54 Un' anticipazione della contestazione della Curva Sud

19:49 L'arrivo dei giocatori del Milan a San Siro, manca meno di un'ora all'inizio del match

19:46 Buona sera e benvenuti alla diretta scritta, live ed , Milan - Genoa, in diretta dallo Stadio San Siro. Arianna Radice e Vavel Italia, vi guideranno verso il turno infrasettimanale della 33^ Giornata della Serie A, per poi raccontarvi le gesta dei protagonisti. Live la Serie A 2014/2015 su VAVEL ITALIA. Che inizi lo spettacolo!

Due momenti differenti in campo: da una parte in Milan fuori dalla corsa all’Europa e in ritiro punitivo,dall'altra parte il Genoa di Gian Piero Gasperini, ancora in lotta per acciuffare Fiorentina e Samp in classifica. per i rossoblù si tratta di un’annata estremamente positiva e soddisfacente, mentre per i rossoneri è senz’altro una delle stagioni più brutte della gestione Berlusconi; difatti sono reduci dal deludente ko di Udine, mentre la squadra ligure dalla bella vittoria casalinga contro il Cesena. Inoltre, come annunciato dal leader della Curva Sud, la società di via Aldo Rossi sarà nuovamente contestata durante la gara. Quella che andrà in scena questa sera a San Siro sarà l'ultima gara infrasettimanale della stagione, ma non è da escludere che - in caso di risultato negativo - possa essere l'ultima volta che Inzaghi siederà sulla panchina rossonera.

La questione societaria del Milan continua a far parlare di se: Mr. Bee ha offerto, infatti, 500 milioni per il 51% delle quote rossonere. Intanto, in casa Milan, arriva l’assemblea degli azionisti. Un bilancio approvato e un debito totale di ben 91,3 milioni di euro. Tanto che Fininvest ha dovuto risanare le casse societarie con un esborso di 60 milioni di euro. Nel CDA, inoltre, ha parlato anche Adriano Galliani, che si è lasciato sfuggire qualche parola anche sulla cessione del Milan.

Stagione finita per Diego Perotti: gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione di secondo grado della giunzione miotendinea dei flessori, con interessamento del bicipite femorale e del muscolo semitendinoso. Il completo recupero è previsto dopo la fine del campionato. Suso non è stato convocato da Pippo Inzaghi per la sfida contro ilGenoa, a causa di un affaticamento muscolare. Il calciatore soffre di questo problema a causa delle tante panchine collezionate fin qui. Tra Milan e Liverpool, ha giocato titolare solo nelle ultime due partite e i suoi muscoli sono stati sottoposti ad uno sforzo al quale non erano abituati precedentemente. Il problema però non è nulla di grave, infatti lo spagnolo farà parte del gruppo già per la sfida contro il Napoli

Due vittorie e tre pareggi negli ultimi 5 match giocati dai rossoneri in casa, invece solo una vittoria in trasferta nelle ultime 5 partite per il Genoa, all’Olimpico contro la Lazio per 0-1. El Shaarawy, Bocchetti e Destro gli ex che ora sono al Milan, mentre Antonini, Niang e Borriello gli ex milanisti che ora sono al Genoa. Curiosità: gli ultimi 5 incontri giocati nel girone di ritorno a San Siro dicono che il Milan ne ha vinti 4 e pareggiato solo uno: l’1-1 della stagione 2008/2009. Tra Genoa e Milan attualmente ci sono quattro punti di distacco in classifica: rossoblù a 47 mentre rossoneri a 43. Paletta non ha recuperato dopo l'infortunio di Udine. Dovrebbe esserci Rami al suo posto. Possibile il ritorno di Destro fra i titolari. Si profila il rientro dal primo minuto di Edenilson, Bergdich e Niang. Il principale favorito per rilevare l'infortunato Perotti è Lestienne

Filippo inzaghi:"finchè c’è speranza dovremo aver l’ambizione di giocarcela fino alla fine"- il tecnico rossonero in esclusiva a Milan Channel:"So benissimo che cosa è successo, i giocatori sono stati subito consci del fatto che il ritiro era una decisione giusta e condivisa da tutti. Sono state dette tante cose fasulle e non è bello. La risposta più bella dovremo darla domani sul campo, domani potremo dimostrare a San Siro l’attaccamento a questa maglia e ai tifosi. Rispetto per il Genoa che sta facendo un ottimo campionato, ha dimostrato di potersela giocare con tutti, noi se affrontiamo la partita con cattiveria possiamo giocarcela con tutti. Sono sicuro che domani ci sarà una bella reazione. Il Genoa ha una propria impronta, dà molta pressione in avanti, grande aggressività. All’andata avevamo dimostrato di poter andare in vantaggio con Menez, ma ogni partita fa storia a sé. Abbiamo una grande opportunità di poter rigiocare subito dopo la partita contro l’Udinese e poterci riscattare subito. Qualche risultato ci dà ancora speranza e finchè c’è speranza dovremo aver l’ambizione di giocarcela fino alla fine. Domani dovremo fare una partita con grande cuore e dimostrare una bella reazione. Ogni giocatore deve metterci qualcosa in più, io mi auguro che ci sia quello che c’è stato prima di Udine, dove mi sono arrabbiato perché non ho visto la squadra che conosciamo e domani abbiamo modo di rifarci”.

Gasperini: "Milan arrabbiato, dovremo stare attenti"- Il tecnico del Genoa Gian Piero Gasperini non si fida del momento no dei rossoneri: "Al di là dei problemi, il Milan è sempre il Milan.Arrivano da un periodo di ritiro e polemiche - osserva - Quindi mi aspetto una squadra concentrata per cercare di uscire da questa situazione. A maggior ragione la nostra dovrà essere una gara molto attenta". Il Genoa, peraltro, dovrà fare a meno sino a fine stagione di Diego Perotti. "Perdiamo qualcosa - ammette Gasperini - ma i nostri obiettivi non cambiano". Gasperini si gode la bella atmosfera intorno ai rossoblù che sono in piena corsa per un posto in Europa League: "Domenica ho visto un clima magnifico allo stadio, è un risultato raggiunto. Non nascondo che gli apprezzamenti abbiano fatto piacere. Quando si sente questa predisposizione, viene tutto più facile a chi scende in campo". La lotta per l'Europa vede in corsa molte formazioni: "È un finale avvincente sotto questo aspetto, con un coinvolgimento allargato. In coda e davanti sembra tutto deciso. Siamo sempre stati nella parte sinistra, tra il 4° e l'8° posto. Merito della società e dei giocatori. Anche facendo investimenti, rinforzando la squadra, è una stagione difficilmente ripetibile. Per questo è opportuno godersela".

Sono 23 gli uomini scelti da mister Inzaghi per la gara contro il Genoa di domani sera a San Siro alle 20.45:

PORTIERI: Abbiati, Diego Lopez, Donnarumma (99)

DIFENSORI: Abate, Albertazzi, Bocchetti, Bonera, De Sciglio, Mexes, Rami, Zaccardo, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bonaventura, De Jong, Muntari, Poli, Van Ginkel

ATTACCANTI: Cerci, Destro, Di Molfetta (35), Honda, Menez, Pazzini

Questi i giocatori convocati da Gasperini: 1 Perin, 2 També, 4 De Maio, 5 Izzo, 8 Burdisso, 11 Niang, 14 Roncaglia, 15 Marchese, 16 Lestienne, 18 Bergdich, 19 Pavoletti, 20 Costa, 21 Edenilson, 22 Borriello, 23 Lamanna, 24 Falque, 33 Kucka, 38 Mandragora, 39 Sommariva, 88 Rincon, 91 Bertolacci, 93 Laxalt.

Diversi problemi di formazione per mister Inzaghi, soprattutto in difesa visto che ben tre membri del reparto arretrato ieri non si sono allenati con il gruppo: Paletta, Alex ed Antone. Quindi linea difensiva quasi obbligata e composta al centro dalla coppia francese Rami-Mexes. Abate sarà ancora una volta titolare sulla fascia destra, mentre sull'out di sinistra si rivede Mattia De Sciglio dal primo minuto. Marco van Ginkel, che verrà sostituito da Poli. A completare il reparto centrale del campo ci saranno i soliti de Jong e Bonaventuraa. In attacco, più Destro che Pazzini al centro, con Menez da una parte ed uno tra Cerci e Honda dall'altra.

Al posto di Perotti scenderà in campo Lestienne. Il belga non ha convinto con il Cesena, ma è l'unico che potrebbe sostituire l'argentino. Nel ruolo di prima punta torna in campo Niang, con Pavoletti che si accomoderà in panchina, ma non è da escludere l'impiego dell'ex Milan largo e l'ex Sassuolo prima punta. Sugli esterni qualche cambio, Marchese e Rincon hanno giocato domenica, possibile rivedere Edenilson e Bergdich. In difesa scalpita Izzo.

LE ULTIME 5 PARTITE

MILAN - Milan-Cagliari 3-1, Palermo-Milan 1-2, Milan-Sampdoria 1-1, Inter-Milan 0-0, Udinese-Milan 2-1.

GENOA - Genoa-Udinese 1-1, Genoa-Cagliari 2-0, Genoa-Parma 2-0, Palermo-Genoa 2-1, Genoa-Cesena 3-1.



I 5 GIOCATORI PIU' UTILIZZATI IN CAMPIONATO

MILAN - Menez 2758 minuti, Bonaventura 2316, Diego Lopez 2295, De Jong 2182, Poli 1818.

GENOA - De Maio 2576 minuti, Perin 2476, Burdisso 2446, Perotti 2417, Roncaglia 2351.



CLASSIFICA ASSIST

ASSIST: Perotti 45, Menez 39, Bonaventura 31, Bertolacci 29, Edenilson 28, Iago Falquè 27, Honda 22.

ASSIST VINCENTI: Perotti 5, Abate 4, Bonaventura 4, Bertolacci 4, El Shaarawy 3, Edenilson 3, Cerci 3.



CLASSIFICA TIRI E GOL

TIRI - Menez 71, Bertolacci 49, Iago Falquè 47, Bonaventura 44, Perotti 40, Honda 34, Kucka 24.

GOL - Menez 16, Iago Falquè 9, Honda 6, Bonaventura 4, Niang 4, Perotti 3, Bertolacci 3.



STATISTICHE DI SQUADRA MILAN

POSSESSO PALLA: 26.37 minuti ad ogni partita

TIRI NELLO SPECCHIO DELLA PORTA: 4.2

PALLE GIOCATE: 578,9

PASSAGGI RIUSCITI: 67.3%

SUPREMAZIA TERRITORIALE: 10:59 minuti nella metà campo avversaria ad ogni partita.

PERICOLOSITA': 45.3% indice che misura la produzione offensiva di una squadra



STATISTICHE DI SQUADRA GENOA

POSSESSO PALLA: 25.12 minuti ad ogni partita

TIRI NELLO SPECCHIO DELLA PORTA: 4.4

PALLE GIOCATE: 551,3

PASSAGGI RIUSCITI: 62.1%

SUPREMAZIA TERRITORIALE: 10.33 minuti nella metà campo avversaria ad ogni partita

PERICOLOSITA': 47.1% indice che misura la produzione offensiva di una squadra



Sarà la gara numero 47 disputata a Milano in Serie A tra Diavolo e Grifone: finora i rossoneri hanno prevalso tra le mura amiche con 29 vittorie, 13 pareggi e 4 sconfitte. Sono stati messi a segno 123 gol, 85 dal Milan e 38 dal Genoa. Nei 47 precedenti svoltisi al Ferraris, invece, il bilancio è più equilibrato, con 16 vittorie per i rossoneri, 12 per i rossoblù e 19 pareggi, con 112 reti segnate (49 per i genovesi e 63 per il Milan). Negli ultimi 14 incontri disputati a San Siro, il risultato più frequente è l’1-0 per i padroni di casa, capitato ben 9 volte.

All’andata il Milan subì a Marassi una sconfitta di misura: 1-0 con gol di Antonelli, che ora gioca tra le fila dei rossoneri. L’anno scorso invece, nella partita del Meazza, il risultato fu un pareggio: 1-1firmato da Kaká e Gilardino. L’anno prima era stato El Shaarawy a regalare il successo ai rossoneri, siglando il gol vittoria dell’1-0 a 13′ dal termine. L’ultimo successo del Genoa a San Siro risale addirittura al 1957-1958: la squadra ligure si impose per 5-1 in quell’occasione (doppietta di Abbadie, tripletta di Barison e rete di Fontana).