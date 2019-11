Empoli - Napoli, i convocati di Rafa Benitez: out Strinic

Mentre continuano a destare scalpore e curiosità le parole del presidente De Laurentiis, il Napoli di Rafa Benitez si concentra sul campo, preparando la sfida di domani sera al Castellani di Empoli, che chiuderà la trentatreesima giornata del campionato di A. Il Napoli s'affaccia nel migliore dei modi alla sfida contro i toscani di Sarri, che però saranno sicuramente vogliosi di chiudere in bellezza, contro una squadra blasonata, il discorso salvezza tra le mura amiche. Partita non facile per gli azzurri, che però vogliono sfruttare la striscia positiva di risultati (tre vittorie consecutive in campionato), per continuare a mettere pressione sulle due romane.

Come si legge attraverso il comunicato apparso sul sito ufficiale della squadra partenopea "la squadra ha svolto riscaldamento col pallone e poi allenamento finalizzato al palleggio ed al possesso palla con la comitiva estesa su tutto il perimetro di campo e divisa in gruppetti di lavoro. Successivamente intenso lavoro tecnico tattico ed esercitazioni su palle da fermo. Non sarà del match per una lieve distorsione alla caviglia destra. Differenziato per De Guzman e Zuniga".

Al termine della sessione di allenamento Rafa Benitez ha diramato la lista dei convocati per la sfida: Rafael, Andujar, Colombo, Maggio, Mesto, Britos, Ghoulam, Albiol, Henrique, Koulibaly, Luperto, Gargano, Jorginho, David Lopez, Inler, Callejon, Gabbiadini, Insigne, Mertens, Hamsik, Duvan, Higuain.

Tanti dubbi per quanto riguarda Benitez sulla squadra che dovrebbe scendere sul terreno di gioco, ma la certezza è che lo spagnolo continuerà a ruotare la rosa come ha sempre fatto. Tra i pali il solito Andujar, mentre in difesa si va verso la conferma di Albiol con Koulibaly che potrebbe dare una gara di riposo a Britos. Chi non può rifiatare è Ghoulam, dopo il ko di Strinic, con il ritorno di Maggio sulla destra al posto di Henrique. A centrocampo si rivedono Inler e Gargano. In attacco con Callejon, confermatissimo, ci saranno Hamsik e Mertens (che hanno riposato contro la Sampdoria) dietro l'inamovibile Higuain.

Napoli (4-2-3-1): Andujar; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Inler, Gargano; Callejon, Hamsik, Mertens; Higuain.