Diretta Parma - Napoli in i risultati della Serie A (2-2)

19.56 - Un 2-2 che sa di vittoria per il Parma e di sconfitta per il Napoli. Ecco le parole di Antonio Nocerino: "Nervosismo finale? Io quando ci son queste cose mi allontano, va a oscurare quanto abbiam fatto in campo perchè abbiam giocato una grande partita, subendo due gol che potevamo evitare. Prima di essere calciatori siamo uomini, noi facciamo il nostro dovere: vogliamo fare bene e ci vogliam divertire, l'unico modo per svagarci dopo quel che abbiam passato è in campo. Stiamo facendo dei sacrifici, ci siamo tolti veramente tutto, questa gente va apprezzata perchè merita giornate come questa".

19.54 - Mirante avrebbe dato un buffetto a Higuain per salutarlo, l'argentino avrebbe reagito male rispondendogli: "cosa vuoi? Siete in Serie B". Questa la versione del portiere dei ducali. Ora il Parma riceve l'abbraccio dei tifosi e lascia il terreno di gioco.

19.53 - Partita davvero divertente, interessante, ma adesso c'è tantissimo nervosismo: Higuain ce l'ha con Mirante, i due si stanno cercando ripetutamente, e non per scambiarsi messaggi amorosi. Problemi anche nel tunnel. Non un bel finale per una partita veramente spettacolare.

19.51 - FINISCE QUI!!!! SPETTACOLO AL TARDINI, TERMINA 2-2 TRA PARMA E NAPOLI!!!

90+4' - MARIGA LA CALCIA ALTA DI POCO!!!! OCCASIONE FINALE PER IL PARMA IN CONTROPIEDE!!!

90+3' - Ultimi assalti del Napoli, il Parma si difende con i denti!!

90+1' - Chiesto un tocco di braccio di Gobbi in area: c'è, ma è assolutamente involontario, visto che se la calcia praticamente addosso. Non è mai rigore, si gioca!

QUATTRO DI RECUPERO AL TARDINI!!!

89' - Mertens punta e calcia, sempre partendo da sinistra: stavolta per Mirante è facile parare.

88' - Cerca la finezza in contropiede Ghezzal: pallonetto che è facile preda di Andujar.

87' - MIRANTE ANCORA!!!! ASSURDO!!!! MA HIGUAIN COSA SI INVENTA!! Fa resuscitare una pallone quasi sul fondo e col sinistro da posizione clamorosamente defilata cerca di metterla sul palo opposto: ancora il portiere si allunga e la tocca appena per toglierla dallo specchio!!

85' - ANCORA MIRANTE, ANCORA SU HAMSIK (BIS)!!!! Sinistro da fuori stavolta del capitano del Napoli, potente e preciso: il portiere è ben posizionato!

82' - Prova a sfondare Gabbiadini, chiude tutto la difesa. Giallo per Albiol intanto.

81' - ANCORA MIRANTE, ANCORA SU HAMSIK!!! Calcia lo slovacco in area, ma il portiere respinge il sinistro!! Poi chiuso Mertens che cercava di proseguire l'azione.

79' - Dentro Ghezzal al posto di Mauri, che non stava benissimo. Lila si abbassa a centrocampo nel 4-3-3.

78' - ANDUJAR SU MARIGA!! Il Kenyota raccoglie una palla vagante, ne salta due con un tocco sotto, ma poi trova l'uscita del portiere Argentino che gli ferma il tiro!

77' - Guadagna una punizione sulla sinistra il Parma, molto calato nella ripresa, anche per merito del Napoli. Ne nasce un corner.

75' - Grande idea di Hamsik per il taglio di Henrique, palla leggermente lunga. Non ce la fa Inler: dentro David Lopez.

74' - Dentro anche Costa nel Parma. Esce Cassani, che sul secondo gol non ha difeso proprio bene. Intanto problemi anche per Inler.

72' - DRIEEEEEEEEEEEEEEEEES MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERTENS!!!!!!!!!!!! CE LA FA IL NAPOLI A PAREGGIARE!!!! Da sinistra, si accentra e in area non trova opposizione: palla bassa e lenta nell'angolino!!! 2-2 MERITATISSIMO!!!

71' - Primo cambio per Donadoni: dentro la fisicità di Mariga al posto di Jorquera, applausi del Tardini per il cileno che sta decidendo la gara.

68' - ALBIOL DI TESTA VICINISSIMO AL PARI!!! Azione da corner che si sviluppa: palla in area per l'incornata piazzata dello spagnolo che esce di poco!!! UN ASSEDIO DEL NAPOLI!!!

67' - MIRANTE ANCORA STREPITOSO SU GABBIADINI!!! IL SALVA-PARMA!!! Sinistro a giro splendido dal limite, in estensione ci arriva il portierone del Parma!!

64' - ANCORA MIRANTE!!! DUE VOLTE SU HIGUAIN!!!! Prima gli respinge la girata, poi il colpo di testa!! Azione nata da un'incursione di Mertens sulla sinistra.

62' - Hamsik cerca Higuain con un lancio impreciso, Napoli ancora impallato che fatica a costruire.

59' - Colpo abbastanza duro per Mertens, che resta giù un po' stordito. Si rialza e sembra in grado di continuare.

57' - Benitez mette in campo anche Higuain ora: esce Gargano, con Hamsik che si abbassa in mediana.

55' - MIRACOLO DI MIRANTE!!! Dopo due uscite, riesce a riprendere la posizione e ferma sulla linea un destro a botta sicura di Callejon, che aveva provato la conclusione da posizione defilata!! Che parata di Mirante!!!

53' - Punizione preda di Andujar, che poi nel rilancio viene disturbato da Lila, che si prende pure un giallo.

52' - Ecco il cambio per il Napoli: esce Zapata, ma entra Callejon e non Higuain.

51' - Punizione conquistata da Gobbi al limite dell'area.

50' - Zoppica vistosamente Zapata, si sta scaldando Higuain.

48' - Buon approccio ancora del Parma: corner guadagnato, ma che termina con un nulla di fatto.

19.01 - E SI RICOMINCIA!!!!!

18.59 - Non ci saranno cambi almeno per quest'inizio di ripresa. Si riparte con gli stessi ventidue.

18.58 - Stanno tornando in campo le squadre.

18.49 - Non che ci siano stati molte occasioni, anzi: quasi un gol per ogni tiro in porta effettuato. Poche altre grandi cose da segnalare, se non un Napoli decisamente sottotono rispetto ai suoi standard e un Parma davvero molto aggressivo. Falliti, retrocessi e quant'altro, ma giocano ancora davvero come se fossero in piena corsa per qualcosa di importante. Ciò non toglie che la squadra di Benitez debba fare molto meglio, Andujar in particolare. Primo tempo da dimenticare il suo, colpevole su entrambi i gol.

18.47 - Le parole a caldo di Palladino: "ci tenevo in modo particolare a fare bene, non è una partita come tutte le altre perchè sono napoletano, aldilà di questo sono contento della prestazione e del mio gol. Ci teniamo, vogliamo finire con dignità. Il Parma è una società importante, vogliamo onorare la maglia e il campionato".

18.45 - FINISCE QUA IL PRIMO TEMPO!!! Parma sorprendentemente in vantaggio per 2-1 su un Napoli molto negativo.

45' - Leggero colpo di Duvan (corpo estraneo alla partita nel primo tempo) su Pedro Mendes, ma nulla di grave.

42' - OCCASIONE PER PALLADINO!! Ottima azione del Parma, l'attaccante si smarca in area e dopo il primo tentativo respinto dalle gambe di Albiol ne ha un secondo, ma calcia cadendo all'indietro e la sfera va in curva!!

37' - Tutto da rifare ancora una volta per il Napoli! Parma che ha rimesso subito la testa avanti grazie al Cileno. Ora gli azzurri tentano di trovare spazi nella difesa dei crociati.

34' - CRISTOBAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLL JOOOOOOOOOOOOOOOOORQUERA!!!!!!!!! LO SCHEMA DEL PARMA SU PUNIZIONE!!!!!! PARMA SUBITO AVANTI!!! Gobbi parte, gli tocca appena la palla, Jorquera se la sposta e fa partire un collo esterno tremendo: Andujar valuta male la traiettoria, totalmente imprevedibile, e non può impedire il gol!!! Sbaglia anche la barriera che non si avvicina a Jorquera!! E SUBITO 2-1!!!!

33' - Albiol mette giù Gobbi, partito in azione personale: punizione pericolosa dai 20 metri.

31' - ANCORA GABBIADINI!! Sinistro secco ma centrale, facile preda di Mirante. Ora è un ottimo Napoli, che ha preso fiducia.

28' - MMMMMMMAAAAAAAAANOLOOOOOOOOOOOOO GAAAAAAAAAAAABBIADINIIIIIIIIII!!!!!!!!! PAREGGIO NAPOLI, PAREGGIO NAPOLI!!! Hamsik smarca il bergamasco in area dopo la circolazione orizzontale di palla, sinistro lento che Mirante tocca e Pedro Mendes non riesce a spazzare sulla linea!! Tutto nato da una palla persa da Feddal. ED ORA E' 1-1!!!

28' - Mancinaccio di Lila che termina alto. Un cross sarebbe stato un'opzione assai migliore.

27' - Un paio di minuti di sterile possesso palla per la squadra di Benitez: tutto si risolve con un lancio impreciso facile preda di Mirante.

25' - Fa una tremenda fatica il Napoli a creare palle gol: Mirante di fatto inoperoso in questi 25 minuti. Poca dinamicità per i partenopei.

22' - Primo giallo del match per Pedro Mendes, fallo in ritardo su Gargano.

21' - Indecisione della difesa del Parma: Zapata in area si avventa sulla sfera, è ancora Feddal a contrastare. Napoli che guadagna un corner sui cui sviluppi non succede nulla.

19' - Incorna Feddal sugli sviluppi di un corner: parata facile di Andujar stavolta.

17' - Cerca il break Strinic dopo aver portato via il pallone a Lila, che caparbio è bravo a riprenderselo fermando il croato. Male il Napoli per ora.

15' - Lila scippa il pallone ad Hamsik e prova a ripartire, Koulibaly se lo riprende con il fisico.

13' - FEDDAL SALVA! Gabbiadini cerca Duvan a centro area, il centrale ci mette il piede e manda la sfera in corner.

12' - Si infrange sulla barriera il tentativo di Gabbiadini.

11' - Cassani stende Mertens, punizione pericolosissima per il Napoli, che prova a reagire subito.

9' - RAAAAAAAAAAAAAFFAEEEEEELEEEEEEEEEEEEEE PAAAAAAAAALLADINOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!! VANTAGGIO DEL PARMA, MERITATISSIMO PER L'APPROCCIO!! Azione da corner: Andujar esce male e la palla rimane vagante in mezzo all'area, l'attaccante anticipa tutti e fa 1-0!! Non segnava da 12 partite!!

7' - Primo tentativo per il Napoli: Mertens sceglie un assist per Gabbiadini invece del tiro, chiude tutto la difesa però.

4' - Inizio di personalità per il Parma: la squadra di Donadoni prova ad attaccare dalla destra.

2' - Subito un colpo per Gobbi, che ha preso una semi-gomitata involontaria da Gabbiadini. Nulla di grave.

18.00 - TUTTO PRONTO AL TARDINI, SI COMINCIA!!! PRIMO PALLONE PER IL PARMA!!!

17.58 - Entrano in campo le squadre, guidate dall'arbitro Giacomelli.

17.55 - Appaiono Parma e Napoli in fondo al tunnel!

17.50 - Cominciano a tornare negli spogliatoi le squadre a 10 minuti dall'inizio della partita.

17.45 - Benitez ha invece deciso di fare qualche piccola modifica in formazione pensando soprattutto alla trasferta in Ucraina con il Dnipro. All'andata, tra le polemiche, è terminata 1-1.

17.38 - Il Parma ha anche perso Ishak Belfodil in settimana, il francese ha deciso di rescindere il contratto, avendo altre offerte. Oggi il ruolo di prima punta spetta a Palladino. Ricordiamo che i ducali sono già matematicamente retrocessi.

17.32 - Le squadre cominciano a scendere in campo per il riscaldamento pre-partita.

Ecco gli schieramenti in grafica. Un Parma molto difensivo, senza di fatto una vera prima punta in rosa, contro un Napoli che effettua un leggero turnover:

17.20 - Ecco le scelte di Donadoni per il suo Parma.



Parma (3-5-2): Mirante; Mendes, Lila, Feddal; Cassani, Nocerino, Jorquera, Mauri, Gobbi; Palladino, Varela.

17.15 - Altre immagini dallo spogliatoio partenopeo. Ecco le casacche di Hamsik e Gabbiadini pronte all'uso

Queste le maglie del Parma

17.10 - In attesa della formazione del Parma, immagini dallo spogliatoio del Napoli, dove la maglia di Higuain resterà, almeno dall'inizio inutilizzata. Il Pipita resta a riposo per giovedì, quando si giocherà il ritorno della semifinale di Europa League a Kiev contro il Dnipro

17.05 - Iniziamo la diretta con la formazione ufficiale del Napoli scelta da Benitez.



Napoli (4-2-3-1): Andujar; Henrique, Albiol, Koulibaly, Strinic; Inler, Gargano; Gabbiadini, Hamsik, Mertens, Duvan. All.: Benitez.

17.00 - Buona Domenica pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta live ed di Parma - Napoli, gara valida per la 35^ Giornata della Seria A Tim 2014/2015. Vavel Italia e Giorgio Dusi vi racconteranno tutto posticipo delle 18.30 di questa splendida Domenica di Serie A, con il Napoli che vuole dare un'accelerata al proprio Campionato, provando a riaprire la lotta per il secondo posto, contro un Parma ormai retrocesso.

Il passo falso di ieri sera della Roma ha riaperto nuovi scenari per la corsa al secondo posto. Il distacco tra il Napoli ed i giallorossi potrebbe passare dai 5 punti attuali, a sole due lunghezze, dando vita ad un finale di stagione pazzesco. Sarà una vera e propria finale per la squadra di Rafa Benitez, che arriva al Tardini scottata dal pareggio dal di Europa League contro il Dnipro, viziato da un palese fuorigioco sul gol del pareggio degli ucraini. Gli azzurri vorrano rifarsi, ma dovranno fare i conti con un Parma, che, nonostante la retrocessione ed il fallimento, venderà cara la pelle. Tenetevi pronti per una partita tutta da vivere, con il Napoli che parte con i favori del pronostico, e gli emiliani che giocheranno soprattutto per l'orgoglio e per i propri tifosi

Il Napoli torna al Tardini, dove l’anno scorso è uscito sconfitto per 2-0 e dove ha perso quasi definitivamente tutte le chances di arrivare al 2º posto. Quest’anno, la situazione è quasi uguale: gli azzurri sono ancora in corsa per un posto in Champions, lottando contro Roma e Lazio, mentre il Parma, è senza obiettivi e vuole soltanto arrivare a fine campionato con dignità, onorando i colori della società elimiana. Partita sempre ostica per gli azzurri, che nella scorsa stagione hanno perso entrambe le partite disputate contro gli uomini di Donadoni, ma che quest’anno potranno aproffitare dellasituazione della società emiliana per mettere pressione sui biancocelesti, e sui giallorossi, usciti sconfitti contro il Milan.

In questa settimana, Donadoni ha visto partire anche l’algerino Ishak Belfodil, e in questi ultimi giorni si è parlato con insistenza di un’eventuale rescissione di Antonio Mirante, il portiere titolare della squadra emiliana. Partita che gli azzurri devono vincere per forza se vogliono puntare sul serio ai posti di Champions. C’è da aspettarsi un ampio turnover dalla parte di Rafa Benítez, che Giovedì prossimo dovrà affrontare una partita decisiva e vorrà sicuramente far rifiatare i suoi giocatori più utilizzati.

Parma - Bajza e Santacroce sono gli unici indisponibili in casa Parma, a causa di infortuni. Poche opzioni per Mister Donadoni che deve puntare come al solito sul 3-5-2. In porta Mirante, mentre in difesa ci saranno Mendes, Costa e Feddal. Centrocampo a cinque con Varelae Gobbi sulle fasce, mentre al centro agiranno il giovane Mauri, Jorquera e Nocerino. La coppia d'attacco sarà formata da Coda e Ghezzal. Lodi, Lila e Varela sono diffidati.

Napoli - Restano fermi ai box De Guzmán e Zuñiga ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Nonostante il turnover, in porta dovrebbe essere confermato ancora Andújar, ormai il nº1 della porta azzurra. In difesa sono previsti molti cambi. Strinic a sinistra per Ghoulam, e Henrique a destra per Maggio, mentre la coppia centrale sarà composta da Koulibaly ed Albiol. A centrocampo David López e Jorginho dovranno fare spazio ad Inler e Gargano, coppia più esperta. In attacco Mertens ed Insigne si giocano un posto sulla corsia sinistra, mentre Gabbiadini e Callejón dovrebbero essere sicuramente del match. Benitez concederà poi un turno di riposo a Gonzalo Higuain, dando un chance importante a Duvan Zapata. Sono tre i giocatori diffidati: Maggio, Koulibaly e Britos.

Parma (3-5-2): Mirante; Feddal, Costa, Mendes; Gobbi, Mauri, Jorquera, Nocerino, Varela; Coda, Ghezzal

Napoli: (4-2-3-1): Andújar; Strinic, Koulibaly, Albiol, Henrique; Inler, Gargano; Mertens, Gabbiadini, Callejón; Zapata

Pochi giornalisti presenti alla conferenza stampa di Roberto Donadoni che ha parlato della partita, e ha cercato di spronare la sua squadra a dare il 100%, per provare a concludere il campionato a testa alta: “Parma-Napoli è una partita di grande rilevanza, affrontiamo un avversario che sta lottando per traguardi importanti. Un avversario che dà stimoli. Sono convinto di stimolare la squadra in maniera giusta. Domani possiamo dare un’altra piccoladimostrazione, prima di tutto a noi stessi, di aver capito un po’ il senso di tutto questo periodo e quindi di metterci anima e corpo in una gara che sulla carta non mette certo in campo dei valori alla pari. Come sempre dalla nostra avremo il fatto di voler dimostrare qualcosa di più, di voler farsi vedere, mettersi in mostra. E’ una partita che deve darci un’ulteriore spinta a dare qualcosa in più del solito”.

Dopo le belle prestazioni contro Juventus, Empoli e Palermo, il Parma arriva da due brutte sconfitte e prestazioni mediocri, con l’allenatore degli emiliani che parla di episodi particolari: “Con il Cagliari abbiamo preso gol dopo pochi minuti, con la Lazio dopo una buona partenza siamo stati un po’ sorpresi dal gol e poi abbiamo preso subito dopo le altre due reti che ci hanno definitivamente messo fuori dai giochi. E’ chiaro che bisogna crearsi un po’ i presupposti perché questo non capiti. Se poi uno da 35 metri tira e trova la rete c’è poco da fare. L’atteggiamento nelle ultime due gare sicuramente non è stato però quello messo in campo prima e questo sicuramente ha delle motivazioni. Dobbiamo essere bravi a scrollarci di dosso il più possibile le solite problematiche che vanno a condizionare il livello individuale e collettivo perché è fuor di dubbio che nelle ultime due partite siamo stati poco squadra”.

Appena 15 i precedenti al Tardini tra i gialloblù e il Napoli in archivio, con un bilancio abbastanza equilibrato: 8 vittorie per i padroni di casa, 2 pareggi e 5 vittorie per i partenopei. L’ultimo precedente risale alla giornata numero 33 della stagione 2013/2014 con un 1-0 targato Parolo.

Le Ultime sfide

Serie A 2014/2015: Napoli 2-0 Parma



Serie A 2013/2014: Napoli 0-1 Parma | Parma 1-0 Napoli



Serie A 2012/2013: Napoli 3-1 Parma | Parma 1-2 Napoli



Serie A 2011/2012: Napoli 1-2 Parma | Parma 1-2 Napoli

LE STATISTICHE – 17 i punti guadagnati dai padroni di casa entro le mura amiche su un totale di 23 punti (ridotti a 16 per i vari punti di penalizzazione tolti negli ultimi mesi); il Napoli, invece, in esterna ha conquistato 24 dei 59 punti totali. 40 i gol siglati nell’ambito della Serie A in Parma-Napoli con 24 reti dei padroni di casa e 16 degli azzurri, mentre il momento più propizio per andare in gol sembra essere l’ultimo quarto d’ora di gioco tra il 76′ e il 90′ con 10 reti siglate. Le statistiche medie a incontro parlano di sostanziale superiorità dei partenopei nel possesso palla (46 vs 54), nei passaggi riusciti (63,3 - 70,5) e nella pericolosità (37,6 - 58,8). Venendo ai singoli e ai probabili marcatori particolarmente pericolosi nel Parma Varela e Ghezzal, mentre tra gli ospiti l’attenzione è rivolta principalmente al solito Higuain e a Mertens.

13 successi a 12 per il Napoli nei confronti di Serie A tra queste due squadre, sei i pareggi.

Nelle ultime 10 sfide tra queste due squadre in Serie A nemmeno un pareggio, quattro vittorie per gli emiliani, sei degli azzurri.

Nell’ultima sfida con il Napoli giocata al Tardini il Parma è tornato al successo dopo cinque gare in cui aveva raccolto un solo punto.

Il Parma ha perso per 4-0 entrambe le ultime due partite di campionato.

Tuttavia, gli emiliani hanno vinto le ultime tre gare casalinghe, tutte per 1-0: i ducali non raccolgono quattro successi di fila al Tardini nello stesso campionato dal maggio 2012.

Quattro vittorie nelle ultime cinque giornate per il Napoli: in queste cinque gare gli azzurri hanno segnato in media tre gol a partita.

La squadra di Rafa Benitez ha però perso ben cinque delle ultime sei gare giocate fuori casa in campionato.

39 gol del Napoli nei secondi tempi, 33 nell’ultima mezz’ora: due primati in questa Serie A.