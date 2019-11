SerieB: Avellino - Trapani, presentazione e probabili formazioni

Avellino non puoi sbagliare. La squadra di Massimo Rastelli si sottoporrà oggi ad un test difficile contro il Trapani guidato da Serse Cosmi. I Lupi, reduci da un pareggio contro il Bologna, oggi vorranno riscattarsi per portare a casa i tre punti, non solo per il morale, ma per garantire i play-off ad una tifoseria che merita ben altri palcoscenici. Oggi sotto gli occhi di dieci mila persone, l'Avellino non potrà sbagliare, in settimana si è fatto registrare il tutto esaurito per questa sfida, con i tifosi che hanno incoraggiato la squadra durante la partitella in famiglia allo stadio Partenio-Lombardi.

Il Trapani arriverà in Irpinia con i seguenti convocati: PORTIERI: 1. Gomis, 12. Ferrara, 22. Marcone; DIFENSORI: 3. Daì, 4. Pagliarulo, 13. Caldara, 15. Perticone, 23. Lo Bue, 29. Rizzato; CENTROCAMPISTI: 5. Scozzarella, 7. Basso, 14. Ciaramitaro, 17. Barillà, 21. Feola, 26. Nadarevic, 28. Aramu; ATTACCANTI: 9. Abate, 11. Curiale, 18. Citro, 20. Falco, 25. Lombardi, 31. Malele. All'appello mancano Terlizzi, Basso e Martinelli, ma Cosmi ritrova la punta Abate e l'esperto Perticone.

L'Avellino ,dopo aver svolto ieri la rifinitura al Partenio-Lombardi, si presenta con 21 calciatori: PORTIERI: 1 Frattali, 22 Gomis. DIFENSORI: 5 Ely, 6 Fabbro, 13 Visconti, 17 Vergara, 19 Pisaccane, 20 Bittante, 25 Almici. CENTROCAMPISTI: 3 Zito, 4 Arini, 8 D’Angelo, 11 Sbaffo, 14 Regoli, 21 Kone, 23 Angeli, 26 Filkor. ATTACCANTI: 9 Comi, 10 Castaldo, 29 Trotta, 30 Mokulu. Ben quattro non prenderanno parte a questa gara per infortuni vari, Bavena, Schiavon Soumarè e Chiosa.

Le probabili formazioni