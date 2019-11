Milan - Ancelotti, Galliani: " Ho un mandato dal presidente di riportarlo in rossonero"

A Madrid - tra un pranzo e una cena - si gioca il futuro della squadra. È stata una giornata intensa e piena di impegni quella di ieri per Adriano Galliani nella capitale spagnola: l’ad rossonero ha infatti visto Quilon, agente di Mario Suarez e di Diego Lopez, e successivamente ha pranzato con Andrea Berta, dg dell’Atletico Madrid, con il quale si è parlato sia di Mario Mandzukic, sia del futuro di Alessio Cerci. Ma l’incontro più importante c’è stato in serata, quando Galliani si è recato a casa di Carlo Ancelotti per convicerlo a tornare sulla panchina del Milan.

Galliani: "di tutto per Ancelotti" - Galliani, con Ancelotti, sta tentando di giocare soprattutto sul fattore riconoscenza verso il club, la società nella quale è iniziata la sua carriera da vincente. Le emozioni e l’affetto non basteranno però per far dire sì a Carletto, il quale continua a chiedere garanzie tecniche e ieri si è informato anche sulle trattative per la cessione di alcune quote del Milan. Durante la cena, Galliani ha ribadito la volontà di Berlusconi di riportare presto la squadra rossonera ai vertici: l'intenzione del Milan è di rinforzarsi con cinque nuovi acquisti. Un difensore, due mezzali, due attaccanti. Ci sarebbe a disposizione del club rossonero un budget reale e concreto, pronto per essere investito. Le possibilità rimangono poche, ma ieri a fine serata Adriano Galliani ci crede, ci crede ancora:" Ci vediamo anche domani, il pressing continua. Carlo fa parte della nostra storia, ho un mandato dal presidente per riportarlo al Milan. Non mollo, gli ho detto di decidere per il sì altrimenti vado con lui a Vancouver per convincerlo. Diego Lopez? Gran portiere, siamo contenti di lui".​

La Giornata di oggi - Dopo l’incontro di ieri con Andrea Berta, dg dell’Atletico Madrid, Adriano Galliani avrà oggi un nuovo vertice con i colchoneros: l’ad rossonero vedrà anche Miguel Angel Gil, ad del club spagnolo. Se Galliani è rimasto a Madrid e Ancelotti ha fissato per venerdì la partenza alla volta del Canada, è segno che il negoziato è in corso e ci sono margini, seppur molto bassi, per raggiungere un accordo. Durante la cena, Galliani ha ribadito la volontà di Berlusconi di riportare presto la squadra rossonera ai vertici: Questa sera ci sarà un nuovo incontro ed entro 48 ore l'ex tecnico bloancos comunicherà la sua risposta. Nonostante le possibilità concrete di questo ritorno siano minime, il Milan proverò l'assedio ad Ancelotti.