Tacchinardi: "Khedira grandissimo colpo"

L'ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi ha parlato sulle colonne del quotidiano sportivo Tuttosport riguardo al probabile acquisto di Sami Khedira da parte del club bianconero. Tacchinardi non ha dubbi: "Con il suo arrivo la Juventus potrà colmare il gap con i grandi club d'Europa, sempre che riesca a trattenere tutti i big."

Ecco il parere tecnico dell'ex centrocampista bianconero su Khedira: "E' un grandissimo giocatore. Ha un po' di tutti: un po' di me, un po' di Deschamps, un po' di Conte. Stiamo parlando dei grandi del passato. Chi lo considera solo un rubapalloni sbaglia. Khedira può fare tutto, è una ruspa. Ruba palla ma sa anche impostare l'azione. Tecnicamente ha grandi capacità. Spesso si spinge anche in avanti ed è in grado di far gol. E' il classico giocatore che dà equilibrio ad una grande squadra. Penso che possa giocare addirittura anche da esterno. L'ho visto da vicino di persona, e vi posso garantire che ha un fisico asciutto, ha gamba ed esplosivita. Secondo me è il giocatore perfetto per la Juventus, i dirigenti hanno fatto la scelta migliore. Con questo ulteriore acquisto la Juve si rafforza ancora di più, soprattutto in Italia penso che non avrà problemi ancora per tanti anni. In Europa invece con l'arrivo di Khedira la Juve potrà giocarsela con chiunque. Va anche sottolineato che da svincolato ha subito scelto la Juventus, segno che anche da questo punto di vista qualcosa è cambiato: la Juventus si è ripresa il suo antico fascino ed è diventata un punto di arrivo anche per i grandi campioni. E' una squadra che vince, che ha uno stadio di proprietà ed una grande tifoseria. Ormai andare alla Juventus vuol dire lottare solo per grandi traguardi, i giocatori l'hanno capito".

Infine un commento sulla finale di Champions contro il Barcellona: "Può succedere di tutto. Credetemi, davanti ad una partita del genere, quando scendi in campo non c'è una squadra favorita. La Juve può farcela, sarà difficile, ma ce la può fare. Un'eventuale vittoria farebbe dimenticare immediatamente tutte le delusioni del passato. Sono molto fiducioso e penso che la Juve meriti questa vittoria, così come i tifosi, soprattutto dopo tutto quello che hanno passato. In caso di sconfitta? Penso non cambierebbe nulla, i bianconeri avrebbero comunque disputato una grande stagione. Ma sono convinto che la Juve farà una grande partita. Mi piace l'approccio che danno i bianconeri alle gare: non si sentono mai battuti in partenza e sono convinti di potersela giocare contro qualsiasi squadra, anche contro il Barcellona. Sono convinto che questa sfida regalerà grandi emozioni".