Benitez vuole Vidal al Real Madrid

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo spagnolo Marca, Rafa Benitez starebbe già discutendo con il presidente del Real Madrid Florentino Perez riguardo le strategie di mercato per la prossima stagione. Benitez vuole che il club gli conceda un certo potere decisionale, soprattutto in virtù delle proprie conoscenze dirette di alcuni dei principali campionati europei, su tutti quello inglese e ovviamente quello italiano.

Benitez è convinto che in primis sia necessario rinforzare la linea mediana, soprattutto se si tiene anche in considerazione la quasi certa partenza di Khedira. Non a caso, per ciò che riguarda l'imminente mercato estivo del Real Madrid, i nomi più gettonati nelle ultime settimane appartengono soprattutto a grandi centrocampisti: Verratti, Pogba e, novità delle ultime ore, Arturo Vidal.

Per quanto riguarda il francese della Juventus, il Real Madrid ha di fatto smentito pubblicamente di aver cominciato un qualsiasi tipo di trattativa con la Juventus. L'oggetto del desiderio numero uno in questo momento sembrerebbe essere Marco Verratti, ma ecco che la probabile partenza di Khedira apre le porte a nuove possibilità.

In particolare, Rafa Benitez, avrebbe messo gli occhi sul centrocampista cileno classe '87 della Juventus, Arturo Vidal. Il tecnico spagnolo ha imparato a conoscere bene le caratteristiche del giocatore durante questi anni passati in Italia alla guida del Napoli, ed è rimasto stregato dalle caratteristiche del numero 23 bianconero, su tutte la sua aggressività costante e la duttilità tattica. Vidal infatti ricopre abitualmente diversi ruoli alla Juventus: gioca da mezzala, ma anche da trequartista. Nella nazionale cilena a volte ricopre anche il ruolo di centrale difensivo. Un jolly, insomma, che potrebbe essere il giusto rinforzo per il centrocampo del Real Madrid.

Il mercato estivo è alle porte e ci sarà tempo per verificare il grado di interesse dei "blancos", che potrebbe sfociare in un'offerta economica concreta o, come spesso avviene quando si tratta di semplici voci di mercato, in un nulla di fatto.